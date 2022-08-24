Рашисты нанесли еще один удар по Запорожью, повреждено шесть многоквартирных домов, - секретарь горсовета Куртев. ФОТОрепортаж (обновлено)
Около 4 часов утра враг обстрелял инфраструктурный объект в Запорожье.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале секретарь горсовета Анатолий Куртев.
Около четырех часов утра враг атаковал инфраструктурный объект одного из районов города.
На месте уже работают соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется.
Позже Куртев добавил, что в результате ночного вражеского удара по Запорожью повреждена гражданская инфраструктура города.
"В настоящее время известно о шести многоквартирных домах, в которых вылетели стекла и есть разрушенные оконные рамы. Среди людей пострадавших нет", - написал он.
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Oleg Zaporogec
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