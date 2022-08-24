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Рашисты нанесли еще один удар по Запорожью, повреждено шесть многоквартирных домов, - секретарь горсовета Куртев. ФОТОрепортаж (обновлено)

запоріжжя

Около 4 часов утра враг обстрелял инфраструктурный объект в Запорожье.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале секретарь горсовета Анатолий Куртев.

Около четырех часов утра враг атаковал инфраструктурный объект одного из районов города.

На месте уже работают соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется.

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Позже Куртев добавил, что в результате ночного вражеского удара по Запорожью повреждена гражданская инфраструктура города.

"В настоящее время известно о шести многоквартирных домах, в которых вылетели стекла и есть разрушенные оконные рамы. Среди людей пострадавших нет", - написал он.

Рашисты нанесли еще один удар по Запорожью, повреждено шесть многоквартирных домов, - секретарь горсовета Куртев 01

Рашисты нанесли еще один удар по Запорожью, повреждено шесть многоквартирных домов, - секретарь горсовета Куртев 02

Рашисты нанесли еще один удар по Запорожью, повреждено шесть многоквартирных домов, - секретарь горсовета Куртев 03

Рашисты нанесли еще один удар по Запорожью, повреждено шесть многоквартирных домов, - секретарь горсовета Куртев 04

Рашисты нанесли еще один удар по Запорожью, повреждено шесть многоквартирных домов, - секретарь горсовета Куртев 05

Запорожье (2643) обстрел (26850)


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Мокшанські пітараси
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24.08.2022 07:08 Ответить
Запитала у сина, куди вони там потрапили, він у Запорізькій ТРО, ніби не в центрі, він ще мені не відповів.
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24.08.2022 07:35 Ответить
Сподіваюсь, ви координати цього місця тут на будете писати?!
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24.08.2022 08:31 Ответить
Два района: Шевченковский и Коммунарский. Сегодня сирена гудела всю ночь, утром небольшой перерыв и опять гудит.
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24.08.2022 09:41 Ответить
 
 