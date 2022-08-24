Рашисты нанесли еще один удар по Запорожью, повреждено шесть многоквартирных домов, - секретарь горсовета Куртев. ФОТОрепортаж (обновлено)

Около 4 часов утра враг обстрелял инфраструктурный объект в Запорожье.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале секретарь горсовета Анатолий Куртев.

Около четырех часов утра враг атаковал инфраструктурный объект одного из районов города.

На месте уже работают соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется.

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Позже Куртев добавил, что в результате ночного вражеского удара по Запорожью повреждена гражданская инфраструктура города.

"В настоящее время известно о шести многоквартирных домах, в которых вылетели стекла и есть разрушенные оконные рамы. Среди людей пострадавших нет", - написал он.

















