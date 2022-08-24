"Зерновой коридор" дает "глоток надежды нашему экспорту", однако решено далеко не все, - Зеленский

Морской коридор, созданный для вывоза украинского зерна, стал приносить свои результаты, однако для Украины проблемы остаются.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского изданию L’Express.

Он отметил, что "зерновой коридор" дает "глоток надежды нашему экспорту".

"Десятки суден уже покинули порты, и мы прилагаем максимум усилий, чтобы ускорить этот процесс", - подчеркнул президент.

В то же время он отметил, что "решено далеко не все".

"Как нам быть в будущие годы, если Украина не может сеять и урожая не будет? Мы окажемся в угрожающей ситуации", - предупредил Зеленский.

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