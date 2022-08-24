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"Зерновой коридор" дает "глоток надежды нашему экспорту", однако решено далеко не все, - Зеленский

зерно

Морской коридор, созданный для вывоза украинского зерна, стал приносить свои результаты, однако для Украины проблемы остаются.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского изданию L’Express.

Он отметил, что "зерновой коридор" дает "глоток надежды нашему экспорту".

"Десятки суден уже покинули порты, и мы прилагаем максимум усилий, чтобы ускорить этот процесс", - подчеркнул президент.

В то же время он отметил, что "решено далеко не все".

"Как нам быть в будущие годы, если Украина не может сеять и урожая не будет? Мы окажемся в угрожающей ситуации", - предупредил Зеленский.

Также читайте: Украинское продовольствие начали экспортировать поездами в Германию

Зеленский (20196) зерно (1067) экспорт (874)


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Топ комментарии
+12
Експорт зерна, бла, бла, бла кожного дня ні про що... А що там з полоненими азовцями, блазню?
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24.08.2022 07:24
+7
"Як нам бути в майбутні роки, якщо Україна не може сіяти, і врожаю не буде? Ми опинимося в загрозливій ситуації", - попередив Зеленський. Щоб могла Україна і сіяти і був врожай,потрібен інший президент.
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24.08.2022 08:12
+6
а далі- асфальт і дороги..
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24.08.2022 07:20
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а далі- асфальт і дороги..
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24.08.2022 07:20 Ответить
Чому? А відосики і фільми. А піаніно?
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24.08.2022 07:29 Ответить
Нарешті до нього дійшло, що він вивезе все зерно а сіяти-то нічим буде і сіяти-то ніде буде і що українці робитимуть? смоктати лапу як рашисткі ведмеді?
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24.08.2022 07:23 Ответить
Експорт зерна, бла, бла, бла кожного дня ні про що... А що там з полоненими азовцями, блазню?
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24.08.2022 07:24 Ответить
Воно, навіть, формулювати нормально не може! Не має уявлення про економіку, про міжнародні відносини! Його вислови - це вислови учня середньої школи.За що це Україні!!!
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24.08.2022 07:33 Ответить
"ковток надії нашому експорту" потопление лоханок ЧФ и выкид ваты из Крыма
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24.08.2022 07:35 Ответить
Зеля проситиме Путлера за рахунок санкцій розблокувати порти Чорного моря.
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24.08.2022 07:51 Ответить
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24.08.2022 08:09 Ответить
"Як нам бути в майбутні роки, якщо Україна не може сіяти, і врожаю не буде? Ми опинимося в загрозливій ситуації", - попередив Зеленський. Щоб могла Україна і сіяти і був врожай,потрібен інший президент.
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24.08.2022 08:12 Ответить
Сколько миллиардов евро ты потерял от неких действий некой страны? Ермак же именно так шепчет на ушко, не? А сколько добровольцев Абдристович не нашел из за неких проблем на границах и немного больших проблем внутри границ?
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24.08.2022 08:16 Ответить
кожен день пи*дить за те зерно. а от полонені не цікаві йому.
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24.08.2022 08:36 Ответить
ЗЕлене лайно радіє, бабло поперло на карман
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24.08.2022 09:03 Ответить
больше недообразованных членограев, так и не поддающихся обучению, в президенты не избирать... позор страны...
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24.08.2022 09:06 Ответить
Так нашу країну ще ніхто не опускав.
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24.08.2022 10:13 Ответить
Чому не закінчується війна? Тому що ти наживаєшся на ній і збагатився в 80 разів.
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24.08.2022 09:19 Ответить
 
 