"Зерновой коридор" дает "глоток надежды нашему экспорту", однако решено далеко не все, - Зеленский
Морской коридор, созданный для вывоза украинского зерна, стал приносить свои результаты, однако для Украины проблемы остаются.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского изданию L’Express.
Он отметил, что "зерновой коридор" дает "глоток надежды нашему экспорту".
"Десятки суден уже покинули порты, и мы прилагаем максимум усилий, чтобы ускорить этот процесс", - подчеркнул президент.
В то же время он отметил, что "решено далеко не все".
"Как нам быть в будущие годы, если Украина не может сеять и урожая не будет? Мы окажемся в угрожающей ситуации", - предупредил Зеленский.
Топ комментарии
+12 Оксана Фесенко
показать весь комментарий24.08.2022 07:24
+7 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показать весь комментарий24.08.2022 08:12
+6 Alex Sav #513490
показать весь комментарий24.08.2022 07:20
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Alex Sav #513490
показать весь комментарий24.08.2022 07:20 Ответить Мне нравится 6
Микола Мазуренко
показать весь комментарий24.08.2022 07:29 Ответить Мне нравится 5
Olena Lynch
показать весь комментарий24.08.2022 07:23 Ответить Мне нравится 3
Оксана Фесенко
показать весь комментарий24.08.2022 07:24 Ответить Мне нравится 12
Андрій Дроздов #528595
показать весь комментарий24.08.2022 07:33 Ответить Мне нравится 6
ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
показать весь комментарий24.08.2022 07:35 Ответить Мне нравится 5
Владимир Сухов #378743
показать весь комментарий24.08.2022 07:51 Ответить Мне нравится 4
Ksenia VB
показать весь комментарий24.08.2022 08:09 Ответить Мне нравится 6
МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показать весь комментарий24.08.2022 08:12 Ответить Мне нравится 7
Yuriy Smith
показать весь комментарий24.08.2022 08:16 Ответить Мне нравится 4
Claudia Smith
показать весь комментарий24.08.2022 08:36 Ответить Мне нравится 5
Друг Народа
показать весь комментарий24.08.2022 09:03 Ответить Мне нравится 3
Joshua Merlin
показать весь комментарий24.08.2022 09:06 Ответить Мне нравится 3
Владимир Сухов #378743
показать весь комментарий24.08.2022 10:13 Ответить Мне нравится 2
5 копійок
показать весь комментарий24.08.2022 09:19 Ответить Мне нравится 4
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль