На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты вели наступательные бои, успеха не имели, на Славянском - вынуждены были бежать, - Генштаб ВСУ

На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты вели безуспешные наступательные бои. На Славянском направлении украинские военные нанесли захватчикам огневое поражения и заставили бежать.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Начались сто восемьдесят вторые сутки героического противостояния Украинской нации российскому широкомасштабному вторжению.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей и восстановлении боеспособности пострадавших подразделений.

Продолжаются авиационные и ракетные удары российских оккупантов по гражданским объектам на территории Украины. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений, подразделения вооруженных сил Республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Северском направлении противник продолжает удерживать отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны. Противник обстрелял из ствольной артиллерии район населенного пункта Толстодубово Сумской области.

На Слобожанском направлении враг ведет боевые действия с целью удержания ранее занятых рубежей.

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На Харьковском направлении оккупанты обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Одноробовка, Карасовка, Борщевая, Перемога, Русская Лозовая, Замуловка, Базалиевка, Пушкарное, Мосьпаново, Слобожанское, Гусаровка и Чепель. Враг нанес авиаудары возле Мосьпаново, Гусаровки и Прудянки. Вел воздушную разведку БпЛА недалеко от Дементиевки.

На Славянском направлении противник совершал артиллерийские обстрелы недалеко от Краснополья и Мазановки. Пытался вести разведку у Богородичного. Наши воины нанесли оккупантам огневого поражения и заставили бежать.

На Донецком направлении противник продолжает ведение активных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

На Краматорском направлении совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах Северска, Закотного и Раздолевки. Вел воздушную разведку БпЛА вблизи Звановки и Райгородка.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Зайцево и Белогоровка. Противник вел наступательные бои в направлениях Бахмутского и Кодемы. Успеха не имел.

На Авдеевском направлении враг совершал обстрелы из артиллерии разных типов возле Марьинки, Песков, Нетайлового, Красногоровки и Железного. Нанес авиаудар неподалеку от Невельского. Вел наступательные бои в направлении населенных пунктов Пески и Невельское. Удачи не имел.

На Новопавловском направлении подверглись огневому влиянию районы Константиновки и Угледара.

В Запорожском направлении враг осуществлял обстрелы из разнокалиберной артиллерии в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Шевченко, Железнодорожное, Красное, Времевка, Ольговское и Орестополь. Нанес авиационные удары вблизи Ольговского и Новополья. Вел воздушную разведку БпЛА возле Щербаков, Степного и Васильевки.

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На Южнобугском направлении противник продолжает сосредотачивать усилия на содержании занятых районов и сковывании действий сил обороны.

Задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Степовая Долина, Новая Заря, Таврическое, Заселье, Новониколаевка, Широкое, Кобзарцы, Партизанское, Лозовое, Белая Криница, Добрянка, Осокоровка, Потемкино и Трудолюбовка. Нанес авиационные удары возле Потемкиного и Лозового. Вел воздушную разведку БпЛА в районах населенных пунктов Сухой Ставок и Великое Артаково.

Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей усилия сосредотачивается на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.

Российские оккупанты несут потери на всех направлениях, где продолжаются боевые действия.