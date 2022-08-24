Удары по "администрации" террориста Пушилина в Донецке были инсценировкой россиян, - ISW
Российские оккупанты инсценировали обстрел "администрации главаря "ДНР" Дениса Пушилина в Донецке, чтобы оправдать удары по украинским правительственным зданиям 24 августа, в День Независимости.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что в момент обстрела Пушилин отсутствовал.
"Российские СМИ представили атаку как прямой украинский удар по правительственному зданию "ДНР", потенциально с целью создания информационных условий для ответных ударов по украинским правительственным зданиям в День Независимости", - говорится в сообщении.
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а может он зайдет в бар голубая ватная устрица..парарапампампам))
Правительственный центр Донецка - ВПЕРВЫЕ ВООБЩЕ (включая 2014-й год) подвергся прицельному и мощному обстрелу артиллерией ВСУ. В том числе - ракеты поразили здание администрации главы ДНР (попадания точно в его личные апартаменты и секретариат). Естественно, пан Пушилин не пострадал - его аппарат давно уже эвакуирован и работает в других местах. Также попадания в отель "Централь".
Про що новина? Які виправдання, чого?????
Йде війна Росії проти України і орді взагалі пофіг на все....вони українців хочуть знищити а що вони собі там придумуюь в хворій голові то пофіг....
Вже якась втома від того що розділяють міста і області((((((