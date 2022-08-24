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Новости Агрессия России против Украины Война
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Удары по "администрации" террориста Пушилина в Донецке были инсценировкой россиян, - ISW

донецьк,пушилін

Российские оккупанты инсценировали обстрел "администрации главаря "ДНР" Дениса Пушилина в Донецке, чтобы оправдать удары по украинским правительственным зданиям 24 августа, в День Независимости.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что в момент обстрела Пушилин отсутствовал.

"Российские СМИ представили атаку как прямой украинский удар по правительственному зданию "ДНР", потенциально с целью создания информационных условий для ответных ударов по украинским правительственным зданиям в День Независимости", - говорится в сообщении.

Смотрите: РосСМИ сообщают о "прилете" в администрацию террориста Пушилина. ФОТОрепортаж

Донецьк (6319) обстрел (26850) Пушилин (134)


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Топ комментарии
+15
Это было понятно. Сделано для оправданя будущих ударов по "центрам принятия решений". Другое дело-что все наши соцсети бились в экстазе, лишний раз доказывая , что у людей отсутствует критическое мышление. То же было и на выборах, то же будет и на будущих выборах. Голосовать будут за очередного артиста, которого Пинчук с Коломойским посадят в телевизор.
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24.08.2022 08:40
+13
Ну пениса душилина кацапы могут и грохнуть, если понадобится.
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24.08.2022 08:12
+10
вже посадили Арестовича. У якого одна програма для України - "не допустить украинского нацизма". Хотів би я подивитися на Ататюрка який би вийшов на вибори з прорамою "не допустити турецького нацизма". Але для довбойбів, які віддали у Харкові 99% голосів на минулих виборах мера єтнічним бандам, походженням з древнього Ізраілю - Арестович прокатить.
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24.08.2022 08:44
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Удари по "адміністрації" терориста Пушиліна в Донецьку були інсценуванням росіян шкода реально шкода
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24.08.2022 08:10 Ответить
Насправді насрати на цього нікчему, знищити склад з ************, або опорнік з військовим командуванням, це набагато цінніше.
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24.08.2022 09:48 Ответить
Ну пениса душилина кацапы могут и грохнуть, если понадобится.
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24.08.2022 08:12 Ответить
ядом кураре с крісомором или струна от пианині не бомба с часовім будильником .или ниндзи нападут в черніх полумасках с нунчаками
а может он зайдет в бар голубая ватная устрица..парарапампампам))
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24.08.2022 08:30 Ответить
перевернем ситуацию и прочитаем .....удары по штаб квратире Аль Каиде были совершены Аль Каидой чтобы оправдать свои удары по Нью Йорку Пентагону и Белому Дому.. ЗВУЧИТ КАК БРЕД... Но в Украине почему то подобная ХУ@НЯ ЕЩЕ В ОПРАВДАНИЯХ ПОДАЕТСЯ..... а нельзя ли кратко ушлебок Хло и недобитый пе"""ераст Пушилин опять в очередной раз вы"""рались го""ном на весь мир обо"""равшись они в поносе опять и в который раз обвинили в этом факте-- Зеленского...
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24.08.2022 09:16 Ответить
Ну, предположим, не Зеленского...
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24.08.2022 09:27 Ответить
А Майніла з Гляйвіцем 1939-го, а підриви будинків в Москві і Волгодонську 1999-го теж бред? Москалі ж нічого нового поки що не вигадали...
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24.08.2022 11:25 Ответить
Парашники бы промазали.
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24.08.2022 08:12 Ответить
100% tochno ce trolling rusnji ot ISW
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24.08.2022 08:20 Ответить
Який сенс обстрілювати урядові будинки якщо керівництво не вилізає з бункерів, звісно інсценізація.
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24.08.2022 08:26 Ответить
І снарядів залишилось пів вагона...
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24.08.2022 09:11 Ответить
Якісь бовдури недолугі гріх московити. Ну, і чого вони добились?
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24.08.2022 08:26 Ответить
Там логіки немає. Чисте зло,ненависть та жадоба знищувати.
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24.08.2022 08:29 Ответить
Терораша у своєму репертуарі.
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24.08.2022 08:26 Ответить
Это было понятно. Сделано для оправданя будущих ударов по "центрам принятия решений". Другое дело-что все наши соцсети бились в экстазе, лишний раз доказывая , что у людей отсутствует критическое мышление. То же было и на выборах, то же будет и на будущих выборах. Голосовать будут за очередного артиста, которого Пинчук с Коломойским посадят в телевизор.
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24.08.2022 08:40 Ответить
вже посадили Арестовича. У якого одна програма для України - "не допустить украинского нацизма". Хотів би я подивитися на Ататюрка який би вийшов на вибори з прорамою "не допустити турецького нацизма". Але для довбойбів, які віддали у Харкові 99% голосів на минулих виборах мера єтнічним бандам, походженням з древнього Ізраілю - Арестович прокатить.
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24.08.2022 08:44 Ответить
Яка группа інвалідності у Вас ?
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24.08.2022 09:21 Ответить
Т. е нацизм и антисемитизм, исходя из вышенаписанного тобой, ок? А ну пшел отсюда.
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24.08.2022 10:30 Ответить
Ну, тепер, може, трохи порозумнішають!...
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24.08.2022 09:20 Ответить
Проблемка в том, что центры принятия решений нехило так заглублены под землей ещё со времен совка и рашка прекрасно знает, что она их даже поцарапать не сможет)
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24.08.2022 09:20 Ответить
Да, да , особенно здания обладминистраций, школ и больниц особенно "заховані під землю".1
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24.08.2022 14:39 Ответить
Якщо Україна "под внєшнєм управленієм США і Брітаніі", то виходить, що всі рішення щодо України приймають там, тобто "центри прінятія рєшєній" знаходяться в Вашингтоні і Лондоні. Але туди бомбонути якось бздошно.
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24.08.2022 11:30 Ответить
Там наче і похорони доньки Дугіна, як і сам теракт, теж вистава....
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24.08.2022 08:45 Ответить
не удивлюсь, сильно все наиграно.
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24.08.2022 09:40 Ответить
Самі себе ...... як завжди.
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24.08.2022 08:49 Ответить
Як же воно досі вциліло,адже бамбас 8 років бамбили
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24.08.2022 08:55 Ответить
Когда власти Украины разных цветов провозглашали прекращение огня и прочую чушь, россияне всегда, если им надо, сами наносили удары. И да, этот пацифизм по отношению к РФ не помогает, совсем не помогает. Только сами россиянцам. Сейчас ермаки думают, что не обстреливая Беларусь, это поможет избежать вторжения. Ну дай Бог.
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24.08.2022 08:58 Ответить
ермаки к обстрелам не имеют никакого отношения, так как обстрелами руководят залужные.
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24.08.2022 09:43 Ответить
Тупорила Зелена мавпа нездатна розтрощіти те даунбаське кубло
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24.08.2022 09:01 Ответить
Звійсно, що не здатна, бо тупорила зелена мавпа не має зброї щоб щось трощити.
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24.08.2022 09:45 Ответить
Шановний Друг Народа,а нагадайте всім,якого кольору була мавпа,яка віддала Донецьк-даунбаське кубло в криваві руки Гіркіна-Стрєлкова.Зараз би не треба було нікого трощити.
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24.08.2022 11:00 Ответить
Дуже тішить те, що цей козел все розумііє. Мабуть сцится вже...
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24.08.2022 09:11 Ответить
Але ходять чутки, що пушилина вбили, подивимося
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24.08.2022 09:11 Ответить
Гадаю, тут і попередження від московитів Пушиліну... Бо ж це Чмо, якщо хтось і обирав, то явно не "донецький" народ!
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24.08.2022 09:18 Ответить
видимо русня зажмурит этого пашилина как матаролу гави и прочее *********
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24.08.2022 10:02 Ответить
здыхай ******)
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24.08.2022 10:03 Ответить
"Игорь Стрелков

Правительственный центр Донецка - ВПЕРВЫЕ ВООБЩЕ (включая 2014-й год) подвергся прицельному и мощному обстрелу артиллерией ВСУ. В том числе - ракеты поразили здание администрации главы ДНР (попадания точно в его личные апартаменты и секретариат). Естественно, пан Пушилин не пострадал - его аппарат давно уже эвакуирован и работает в других местах. Также попадания в отель "Централь".
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24.08.2022 10:35 Ответить
чесно взагалі задовбало все...днр лнр і тд....якийсь сюр ....
Про що новина? Які виправдання, чого?????

Йде війна Росії проти України і орді взагалі пофіг на все....вони українців хочуть знищити а що вони собі там придумуюь в хворій голові то пофіг....

Вже якась втома від того що розділяють міста і області((((((
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24.08.2022 10:46 Ответить
Чорт, а я уже зрадів. Ну воно і правда дивно виглядало. Ні з того ні з сього ******* по одній адмінбудівлі. Тим не менш сподіваюся пушилін тепер буде класти цеглою від кожного шороху. А то там і свої можуть *******, і чужі
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24.08.2022 10:55 Ответить
незавидна роль у пеніса душиліна - бути пересувною МММішенню для усіх бажаючих.. лошара кремлівська
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24.08.2022 12:03 Ответить
Салям ему малейкум - морде узбекской!
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24.08.2022 12:46 Ответить
 
 