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За сутки оккупанты убили 1 мирного жителя Донецкой области, еще 2 получили ранения, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА

За 23 августа россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 23 августа россияне убили 1 мирного жителя Донетчины — в Бахмуте. Еще 2 человека получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Смотрите: За сутки рашисты убили двух мирных жителей в Донецкой области, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

За сутки оккупанты убили 1 мирного жителя Донецкой области, еще 2 получили ранения, - Кириленко 01

Донецкая область (9482) Кириленко Павел (638)


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Через смерті, горе і сльози шагне Україна до Перемоги, яку б ціну не довелося заплатити. Народжені вільними не можуть бути в рабстві. Тримайтесь, ЗСУ в дорозі і поряд
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24.08.2022 08:37 Ответить
в московитів є НАЙсильніша та НАЙстрашніша зброя проти України.....:

це 5-а колона з численними мураєвими, шаріями, медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, кивами, партновими, татаровими, єрмачками, шефірами, сивохами, арахамії......,.... гундяєвське кривослав`я i "дипломати" раZZії.....

і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України....
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24.08.2022 09:03 Ответить
 
 