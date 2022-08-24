За сутки оккупанты убили 1 мирного жителя Донецкой области, еще 2 получили ранения, - Кириленко. ИНФОГРАФИКА

За 23 августа россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 23 августа россияне убили 1 мирного жителя Донетчины — в Бахмуте. Еще 2 человека получили ранения", - говорится в сообщении.



Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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