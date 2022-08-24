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Новости Война
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Оккупанты накрыли огнем Днепровский, Никопольский и Криворожский районы Днепропетровщины. Били ракетами, "Градами" и "Ураганами", - Резниченко. ФОТОрепортаж

Минувшей ночью российские оккупанты нанесли удары по трем районам Днепропетровщины.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь была сплошной воздушной тревогой ... По нам били ракетами, "Градами" и "Ураганами" ... Российская армия накрыла огнем три района - Днепровский, Никопольский и Криворожский", - отметил он.

По словам Резниченко, в Днепровский район прилетели две вражеские ракеты Х-22. Взрыв вызвал пожар. Пожарные пламя укротили. Информация о погибших и пострадавших выясняется.

Никопольский район россияне четырежды обстреляли из тяжелой артиллерии и "Градов".

В Марганце пострадала семья. Муж и жена получили медицинскую помощь и лечатся дома. В городе два дома разрушены, более 10 повреждены.

"На Никополь россияне направили 20 снарядов. Есть разрушение жилья. Люди не пострадали. В Красногригорьевской громаде один дом уничтожен, несколько изувечены. Люди не пострадали", - отмечает глава региона.

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Оккупанты накрыли огнем Днепровский, Никопольский и Криворожский районы Днепропетровщины. Били ракетами, Градами и Ураганами, - Резниченко 01
Оккупанты накрыли огнем Днепровский, Никопольский и Криворожский районы Днепропетровщины. Били ракетами, Градами и Ураганами, - Резниченко 02
Оккупанты накрыли огнем Днепровский, Никопольский и Криворожский районы Днепропетровщины. Били ракетами, Градами и Ураганами, - Резниченко 03
Оккупанты накрыли огнем Днепровский, Никопольский и Криворожский районы Днепропетровщины. Били ракетами, Градами и Ураганами, - Резниченко 04
Оккупанты накрыли огнем Днепровский, Никопольский и Криворожский районы Днепропетровщины. Били ракетами, Градами и Ураганами, - Резниченко 05
Оккупанты накрыли огнем Днепровский, Никопольский и Криворожский районы Днепропетровщины. Били ракетами, Градами и Ураганами, - Резниченко 06
Оккупанты накрыли огнем Днепровский, Никопольский и Криворожский районы Днепропетровщины. Били ракетами, Градами и Ураганами, - Резниченко 07

Также сообщается, что в Криворожском районе российские "Ураганы" обстреляли Карповскую и Широковскую громады. В селе Кошово перебита линия электропередач.

армия РФ (19011) обстрел (26850) Резниченко Валентин (475) Никополь (1000) Днепропетровская область (3830)


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Топ комментарии
+13
Пане президент, ви сказали,що сьогодні за обстріл міст,містечок і сіл буде жорстка відповідь. Виконайте, що сказали. На сьогодні це ваш іспит
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24.08.2022 08:40
+12
Вже пишуть відосік-гундосік з "жорсткою" відповідд. Зачекайте ще чуть-чуть. Десь два чи три тижні.
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24.08.2022 08:53
+8
А тим часом СБУ здійснило черговий наїзд на Порошенка - знову шукали свою ж ботоферму з мільйоном ботів.
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24.08.2022 08:53
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Пане президент, ви сказали,що сьогодні за обстріл міст,містечок і сіл буде жорстка відповідь. Виконайте, що сказали. На сьогодні це ваш іспит
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24.08.2022 08:40 Ответить
Вже пишуть відосік-гундосік з "жорсткою" відповідд. Зачекайте ще чуть-чуть. Десь два чи три тижні.
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24.08.2022 08:53 Ответить
У кожного своя доля і свій Ростов
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24.08.2022 09:03 Ответить
Так вже почали скавчать. З самого ранку. Це і є відповідь...
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24.08.2022 09:36 Ответить
Україна вистоїть сьогодні немає сумнівів ...А ракети є не тільки в росії
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24.08.2022 08:52 Ответить
А тим часом СБУ здійснило черговий наїзд на Порошенка - знову шукали свою ж ботоферму з мільйоном ботів.
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24.08.2022 08:53 Ответить
ПрипиЗеденту немає коли реагувати на орбстріли в Україні,у кожного свій ворог, в українців путлерівські оккупанти, в боневтіків - Порошенко.
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24.08.2022 09:00 Ответить
резніченко потрібно змінити прізвище на Фучик (а краще - фуцин) та вести репортажі в стили "репортаж з петлею на шиї"... кагал ви ***************, щоденно ******** дніпропетровщинй и ви, позаймавши керуючі пости, так і залишились баранами... тупими баранами без освіти та мозгів... ви повинні проблеми вирішувати, а не інформувати населення про бомбардування територій...
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24.08.2022 09:00 Ответить
А який може бути головокомандувач з уклоніста,що твнцював перед вбивцями українців з 2014 по 2019 рік, майже п,ять років, це створіння тусувалося з оккупантами,а його дружина здавала позиціі ЗСУ . Для українців це була ганьба навіть на рівні артиста, але 73% баранів,обрали його головою держави, щоб став на коліна перед путлером та припинив війну. Але ,давно відомо ,що той хто між війною та ганьбою обирає ганьбу ,той отримає і війну і ганьбу. Ось тепер це все і здійснилося.
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24.08.2022 09:08 Ответить
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24.08.2022 09:12 Ответить
чекаємо на наказ верховного головкомандувача вдарити по нашим кривдникам...
не словом хрипатим а ділом - дай наказ відповідати на кожну ракетну атаку!!! на кожну...туди звідкіля вилетіло (хоч з моря, хоч з білорашки хоч з засрашки) тільки вилетіло - ще не вспіло впасти а вже отвєточка полетіла туди "дякувати" за поздоровлення !!!
скільки можна гавкати та не кусати???
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24.08.2022 10:35 Ответить
 
 