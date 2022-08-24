Оккупанты накрыли огнем Днепровский, Никопольский и Криворожский районы Днепропетровщины. Били ракетами, "Градами" и "Ураганами", - Резниченко. ФОТОрепортаж
Минувшей ночью российские оккупанты нанесли удары по трем районам Днепропетровщины.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Ночь была сплошной воздушной тревогой ... По нам били ракетами, "Градами" и "Ураганами" ... Российская армия накрыла огнем три района - Днепровский, Никопольский и Криворожский", - отметил он.
По словам Резниченко, в Днепровский район прилетели две вражеские ракеты Х-22. Взрыв вызвал пожар. Пожарные пламя укротили. Информация о погибших и пострадавших выясняется.
Никопольский район россияне четырежды обстреляли из тяжелой артиллерии и "Градов".
В Марганце пострадала семья. Муж и жена получили медицинскую помощь и лечатся дома. В городе два дома разрушены, более 10 повреждены.
"На Никополь россияне направили 20 снарядов. Есть разрушение жилья. Люди не пострадали. В Красногригорьевской громаде один дом уничтожен, несколько изувечены. Люди не пострадали", - отмечает глава региона.
Также сообщается, что в Криворожском районе российские "Ураганы" обстреляли Карповскую и Широковскую громады. В селе Кошово перебита линия электропередач.
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не словом хрипатим а ділом - дай наказ відповідати на кожну ракетну атаку!!! на кожну...туди звідкіля вилетіло (хоч з моря, хоч з білорашки хоч з засрашки) тільки вилетіло - ще не вспіло впасти а вже отвєточка полетіла туди "дякувати" за поздоровлення !!!
скільки можна гавкати та не кусати???