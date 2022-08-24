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Новости Война
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Независимость имеет вкус земли, крови, смерти и слез. Кто воюет, тот знает, - Залужный. ВИДЕО

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный обратился к народу по случаю 31-го Дня Независимости страны.

Поздравление с праздником он опубликовал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Приводим полный текст обращения Залужного.

Как можно почувствовать независимость?

Те, кто за нее воюют, знают ее вкус. Это вкус въедающейся в кожу земли. Вкус крови и смерти, которой пронизан воздух. Соленый вкус слез.

Независимость – это ответственность, лежащая на твоих плечах. Ты ведешь в бой и знаешь, что из него вернутся не все. И живые, и павшие остаются с тобой навсегда. На совести. И в памяти.

Смотрите: Вход в резиденцию британского премьера украсили аркой в цветах украинского флага. ФОТО

У Независимости есть голос. Это голос предков. Они гибли в боях, в ГУЛАГах, пухли от голода и костьми вымащивали дороги империй. Это крик матерей, хоронящих своих детей. Голос тех, кто в мирных городах и селах просит о помощи под обломками своих разрушенных домов. Голос наших детей, не выбиравших время и место рождения, но которым пришлось жить во время Великой войны.

Независимость возможна только когда есть люди, готовые за нее бороться.

Спасибо вам, защитники и защитницы Украины! Я имею честь служить вместе с вами.

Вечная память павшим героям!

Вечная слава живым!

Слава Украине!"

Также украинских воинов поздравил Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев.

"Сегодня мы едины в своей борьбе, как никогда, и поэтому мы обязательно выстоим, сохраним территориальную целостность, восстановим страну и будем двигаться дальше в сторону общечеловеческих ценностей и мирного европейского сосуществования", - сказал он.

Приветствие украинцам также опубликовала Служба безопасности страны.

"Мы вместе остановили российскую орду и боремся до Победы - пока последний оккупант не покинет нашу землю. Потому что мы - украинцы, свободный и храбрый народ!" – говорят в спецслужбе.

В.и.о. главы СБУ Василий Малюк назвал нынешний праздник символом борьбы, единения и веры в Победу, которую украинцы приближают и на передовой, и в тылу. Далее приводим полный текст его поздравления.

"Дорогие украинцы! Уважаемые коллеги!

31-ю годовщину Независимости наше государство встречает в борьбе за свою свободу. С оружием в руках мы защищаем, что каждая украинская семья строила десятилетиями. Но главное – отстаиваем будущее страны.

Нынешний праздник – это символ борьбы, единения и веры в Победу, которую все мы приближаем и на передовой, и в тылу.

День Независимости олицетворяет силу и несокрушимый дух украинского народа. Потому что сколько бы ни пытался враг уничтожить наше государство, мы знаем, что обязательно одолим оккупантов.

Шаг за шагом освободим родную землю, чтобы навсегда отбросить российскую орду туда, откуда она пришла.

Это наша миссия. И она будет успешной!

Служба безопасности Украины бок о бок с Силами обороны делает все, чтобы приблизить Победу. Вместе мы проходим трудный путь, на котором, к сожалению, теряем настоящих Героев – лучших сыновей и дочерей Украины.

Помним их подвиг. Но даже болезненные потери не остановят освободительную борьбу!

Наша цель – не только вернуть свои территории и восстановить разрушенные города и села.

Мы стремимся жить в мирной, безопасной и единой стране. И эта мечта станет реальностью!

Защищаем Независимость – Приближаем Победу!

Слава Украине!".

День Независимости (1196) Залужный Валерий (656)


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Топ комментарии
+103
Слава Україні

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24.08.2022 09:05
+82
Залужному-справжьному воїну та патріоту респект...
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24.08.2022 09:07
+62
Дякуємо, пане генерале! З Вами Бог і Україна!
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24.08.2022 09:08
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Слава Україні

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24.08.2022 09:05 Ответить
Героям Слава! Бережіть Україну
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24.08.2022 09:22 Ответить
Залужному-справжьному воїну та патріоту респект...
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24.08.2022 09:07 Ответить
Дуже порадував бюстік Степана Андрійовича на столі у Залужного.
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24.08.2022 14:03 Ответить
А хтось думав що незалежність це какая разніца, хоть паржьом.
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24.08.2022 09:07 Ответить
Ти уточнюй кого конкретно маєш на увазі, бо у мене, як мешканця сходу України, виникає бажання тебе в'**@ть!
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24.08.2022 09:19 Ответить
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24.08.2022 09:22 Ответить
Зі Святом!!!!! Все буде Україна 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
https://youtu.be/vsbV4czkzOU
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24.08.2022 09:07 Ответить
Дякуємо, пане генерале! З Вами Бог і Україна!
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24.08.2022 09:08 Ответить
Слава ЗСУ!
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24.08.2022 09:09 Ответить
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24.08.2022 09:10 Ответить
Ой. Залужний поперед "найвеличнішого" звернувся до народу. В ОП пожежа з пуканів. Тепер до вечора будемо вислуховувати наркотичні сентенції клована.
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24.08.2022 09:12 Ответить
Чому ж так,новенький, тут мають реальність і знають,що вони ще сплять. Учора багато наговорили
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24.08.2022 09:24 Ответить
Прогуляйся в дупу.
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24.08.2022 09:29 Ответить
Сьогодні вже півроку "спецвійні".
Час підбиття перших підсумків
Що можна сказати щодо путіна?
50/50
У чому він помилився, а чому не помилився?
В Україні він помилився, а в Росії не помилився.
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24.08.2022 09:13 Ответить
Словник неологізмів:

«Заукраїниться» - полізти «побикувать» на сусіда і неочікувано отримать по морді!
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24.08.2022 09:19 Ответить
Велика шана, уклiн до Землi Вам, особисто, й всьому ЗСУ! Незалежна Украiна дякуе Вам, Визволителю!
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24.08.2022 09:15 Ответить
Єдине привітання ,котре я сприймаю як від серця. Боневтіку прохання рота не раззявляти. Окрім саботажу, жодна зелена повзуча плиснява за 8 років копійки не дала на ЗСУ,мабуть самі бідні.
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24.08.2022 09:17 Ответить
На жаль, роззяве, як же воно без цього.
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24.08.2022 12:09 Ответить
Це все ,нащо воно здатне,і то не поділу,а лише щоб ще раз показати яке воно недолуге.
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24.08.2022 12:31 Ответить
Ну чого ж ви так? Спічрайтери в ОПі пишуть досить непогані тексти. Зеленський їх гарно і виразно (як правило) озвучує. Якщо не дивитися на екран телевізора, то цілком пристойно виходить.
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24.08.2022 15:00 Ответить
Та де там!я ось коли прочитала, як Зе звалив свою провину на нашіх союзників, що коли ворог стояв біля кордонів ,ніхто нам не давав зброї,подумала ,що і спічрайтери у зебуїнів такіж дурнуваті.
Ось-"

Зеленський також прокоментував те, що до 24 лютого Україні не було поставлено більше зброї, хоча Вашингтон знав про майбутню війну.

"Я не скаржуся - аж до того, що мені хтось починає говорити: "Але ми посилали вам сигнали". До цього моменту у мене немає претензій. Але коли хтось стверджує, що вони посилали нам якісь сигнали, я кажу їм: "Надайте нам зброю", - сказав він."
https://war.obozrevatel.com/ukr/zelenskij-pro-vijskovu-dopomogu-ukraini-otrimali-vid-ssha-zbroyu-yaku-do-pochatku-vijni-ne-mogli-navit-kupiti.htm
це виявляється Вашингтон був повинен готуватися захищати Україну! як вам спірайтери зебуїна?
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24.08.2022 16:54 Ответить
Слава Україні !!!💙💛💪👍
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24.08.2022 09:17 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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24.08.2022 10:24 Ответить
Мої знайомі на передку ,а їх дуже багато ,всі селяни з півночі і півдня Харківщіни воюють вправно,бувають 2--3х денних побувках вдома.Танкісти,ремонтники,піхота.Всі живі,дякуючи Богу та їх вправності.Не тікають з фронту(а є і таки,на жаль)Вони не сидять в інтернеті ,бо ніколи,строго виконують накази,не сперечаються,перечисляють гроши родинам.Їх паї обробляють всим селом,допомогають.Поздоровляю в першу чергу їх,простих захисників,и взагалі всих,кто кує нашу перемогу,а не вставляє бревна в колеса .Слава Україні!
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24.08.2022 09:23 Ответить
Тае,тільки вони кують Перемогу. Вони і мій племінник. Дякую за чудові і вірні слова. Бережіть себе
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24.08.2022 09:26 Ответить
🤝 🙏🙏🙏
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24.08.2022 12:56 Ответить
иван кравченко . правда в кожний украинський родини вюють . брат . батько . син . донька --- воюе вся УКРАИНА НАША РИДНЕЬКА --- скильки поховань по всих маленьких та великих мистах . скильки горя та слиз --- ДАЙ БОЖЕ НАМ СИЛИ ВИДБИТИ РАШИСТИВ ***** --- СЛАВА ЗСУ СЛАВА УКРАИНИ . ВИЧНА СЛАВА ПОЛЕГЛИМ В БОЯХ З рашистами --- СМЕРТЬ ***** . СМЕРТЬ росийськой ********* ---- ВСЕ БУДЕ УКРАИНА . ЗГИНУТЬ НАШИ ВОРИЖЕНЬКИ ЯК РОСА НА СОНЦИ
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24.08.2022 13:43 Ответить
Только не сажай рядом Ермака, когда говоришь с американскими генералами, и будет все ОК.
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24.08.2022 09:25 Ответить
Свобода, это то что никогда не будет у кацапов. Это не унитаз, который можно украсть, и не стиралка. Они вечно будут облизываться на свободу, но жить в дерьме, рабы есть рабы. Даже сейчас, украинцы гибнут ради свободы, а кацапы ради рабства.
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24.08.2022 09:28 Ответить
Спасибо, ГЕНЕРАЛ! Так приятно услышать, прочесть приятные слова, сказанные от чистого сердца.
Разница чувствуется, есть ощущение, что ты не один, что тебя защитит настоящий ВОИН!
Долгие лета Вам, всему нашему Воинству, всем, кто действительно что то нужное делает для страны, а не только для себя, любимого. Слава УКраине! Ще буде Украiно!
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24.08.2022 09:32 Ответить
З Днем Незалежності Україно!!!
Безмежна подяка нашим Захисникам і всім хто допомагає пришвидшити нашу переремогу!
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24.08.2022 09:32 Ответить
І ще смак ненависті до зебілів, котрі раз по раз просирають завойовану незалежність на виборах. Вони не цінують нічого окрім жрачки.
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24.08.2022 09:35 Ответить
Залужному хвала!
Гарненний був би Президент, але наші 73% іншого бачать президентом!
Україні і українцям Слава!
А хто втік від війни за кордон - Ганьба!
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24.08.2022 09:37 Ответить
Вітаю ЗСУ зі Святом Незалежності!!! Все Буде Україна,Господь казав, а я чув!!!
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24.08.2022 09:39 Ответить
Всіх вітаю з Днем Незалежності, Слава Україні! Слава нашому нескореному народу! Якби не наші воїни, хлопці і дівчата, їх мужність, невтомні волонтери, то повірте, що слова влади були б нічого не варті. А Головнокомандувачу ЗСУ - сили, терпіння, наснаги і привести до Перемоги та дистанціюватись від осіб, яким народ не довіряє.
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24.08.2022 09:41 Ответить
Drodzy Ukraińcy w dniu Waszego święta Niepodległości życzę Wam zwycięstwa. Bomby bandyty Putina nie ujarzmiły Waszego Ducha Niepodległości. Przez ostatnie pół roku dajecie pokaz siły i umiłowania wolności. Wolność zdobyta i obroniona krwią własną jest najcenniejsza. Jesteście jednym narodem, wielkim narodem, zwycięskim narodem Niepodległym Narodem. Chwała Ukrainie!
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24.08.2022 09:47 Ответить
Djakuemo polskim druziam.
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24.08.2022 11:41 Ответить
Слава Україні!

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24.08.2022 09:47 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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24.08.2022 10:27 Ответить
Слава Господу! 🙏🙏🙏 Героям Слава! 💙💛
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24.08.2022 13:19 Ответить
Вклоняємось ЗСУ, ТрО, волонтерам...всім, хто тримає заразУкраїну на своїх плечах... Шануймо загиблих, скалічених, полонених - нашіх янголів - охоронців... Надаємо всі наші можливості задля наближення ПЕРЕМОГИ...Слава Нації... Слава УкРАїні...
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24.08.2022 09:51 Ответить
Спасибо пану Генералу за искренние,трогающие душу поздравления,поздравления настоящего воина.Низкий поклон,безмерная благодарность нашим дорогим ВСУ! Слава нашим ВСУ! Слава нашей любимой прекрасной Украине!
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24.08.2022 09:51 Ответить
Pozdravlenija Ukraine iz Latviji ! 🇺🇦 🇱🇻
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24.08.2022 09:55 Ответить
Латвия, ты сестричка нашей Украины! Спасибо тебе за помощь и поддержку!
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24.08.2022 12:41 Ответить
Дякуемо, нашi щiрi друзi! Божого вам, латиши, благославiння!🙏🙏🙏
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24.08.2022 13:23 Ответить
"

"А ви думали, що Україна так просто. Україна - це супер. Україна - це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах ********* світу їй немає ціни..."

Ліна Костенко
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24.08.2022 10:19 Ответить
Так! Украiна-це экслюзив! Ми крутi! Я пишаюся, що у мене та мого
сина тече козацька кров. Зi Святом Незалежностi, друзi! ☺️💙💛
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24.08.2022 13:31 Ответить
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24.08.2022 10:25 Ответить
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24.08.2022 10:48 Ответить
Дякуємо пане Валерію Вам та воїнам героям.
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24.08.2022 10:50 Ответить
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24.08.2022 10:52 Ответить
СЛАВА УКРАЇНІ!!!
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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24.08.2022 11:08 Ответить
Бережить, боги, наших воинов и дайте сил вызволить нас от русни. Украина понад усэ! Слава ЗСУ!
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24.08.2022 11:18 Ответить
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24.08.2022 11:21 Ответить
Пане Валерію, приготуйтесь!
Боневтік Владимир Зеленский https://mil.in.ua/uk/news/zelenskyj-na-planuye-zminyuvaty-zaluzhnogo-na-posadi-golovnokomanduvacha-zsu/ заявив , що не планує меняти Валерія Залужного на кого-небудь іншого на посаді головнокомандуючого ЗСУ.
Два місяці тому він те ж саме заявляв про свого друга голову СБУ літінанта Ваню. Місяць тому він був звільнений.
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24.08.2022 11:38 Ответить
За звільнення вищезгаданого лейтенанта Вані Зеленському ніхто і не дорікає. А от Залужного... Нехай тільки спробує. Небо видасться з овчинку тому, хто посміє .
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24.08.2022 15:09 Ответить
З Днем Незалежності! Слава Україні! Героям Слава!
Слава ЗСУ!
Слава всім, хто так чи інакше докладається до перемоги України над рашизмом в цій війні!
Смерть ворогам!
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24.08.2022 11:47 Ответить
and every victory has a taste that's bittersweet // Dire Straits
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24.08.2022 11:49 Ответить
Дякую! ЗСУ--Бережи вас Господь.
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24.08.2022 11:59 Ответить
тільки от не згадали про 19-й рік. Якби нарід не голосував за клоунів-колаборантів під час війни, то крові сліз та землі було б набагато менше. А тут, виходить, ми що - возвеличуэмо власні прой)би? Чи як? Мовчу вже за 1991 рік - де ми все просрали, не проголосувавши за Чорновола. Ми через власну тупість та інфантильність отримали і кров, і смерті, і сльози.
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24.08.2022 12:04 Ответить
Знаю людину яка голосувала саме "ПО ПРИКОЛУ" зі словами "Хуже не будет", а тепер вона втратила свою перукарню та житло і змушена була втікти до Польщі.
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24.08.2022 12:36 Ответить
Ее нужно вернуть из Польши, пусть наслождаеться жизнью в Украине при президенте Зе ,может поумнеет
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24.08.2022 12:53 Ответить
таких теж чимало - кому все було пофіг і хто втік, і для кого "томос" - "термос".
Але все ж таки наголошую: якби ми відповідальніше ставилися до того, хто ми э, де живемо і як голосуэмо і т.д. - всього цього не було б. Це э більшим сенсом незалежності.
- думати своэю головою. А не заглядати весь час до чужого рота і слухати, хто нам щось скаже - "що робити" - росія, америка, эс, бо-зна хто інший.
1 не так, що проросійський блазень, назвав нас усіх "порноакторкою", "що приймаэ з усіх боків", щоб повеселити своіх хозяів в Юрмалі, а - 73/43 потім пішли і на виборах під цим підписалися. А зараз дехто з них надуваэ щоки, що він э "захисник". Вибачте, але мав я і таку краіну, і таких захисників-ідіотів. Котрим навіть зараз не доходить, що вони зробили. Це при тому, що багато з них опинилися на фронті, під бомбардуваннями, багато загинули. Я не хочу бути ані "героэм", ані "краіною-героэм", ніким. Бо героі з`являються вимушено, там, де э прой)би. А прой)обами я не можу пишатися, вибачте.
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24.08.2022 13:42 Ответить
Дякую! Лише завдяки Патріотам, які завжди готові стати на захист України, ми маємо 31 річницю Незалежності! А ті, що неготувавшись-готувалися, не врахували, що 73% - то багато, але Армія не зрадила Україну! Підготовка, декого, здати все і всіх за три дні, тепер виявилася проваленим планом - "не готувались"!
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24.08.2022 12:49 Ответить
Вітаємо! Дякуємо пане генерале! Слава ЗСУ! Слава нашим захисникам! Слава Україні! Героям Слава!💙💛💙💛🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦✌️✌️✌️✌️✌️💪💪💪💪💪💪💙💛💙💛💙
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24.08.2022 14:20 Ответить
Слава Украине и Великой Киевской Руси.
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24.08.2022 14:25 Ответить
Слава Украинее!!!Всем Воинам ВСУ живым и мертвым низкий поклон до земли.
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24.08.2022 14:41 Ответить
Слава ЗСУ! Украина понад усэ!
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24.08.2022 21:03 Ответить
Слава воину освободителю и героическому народу Украины! Враг будет разбит и опозорен.
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24.08.2022 22:02 Ответить
 
 