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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 45,7 тыс. человек, 234 самолета, 199 вертолетов, 1 924 танка и 4 243 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 24 августа потери личного состава противника составляют около 45 700 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.08 ориентировочно составляют:

личного состава - около 45700 (+150) человек ликвидировано,

танков - 1924 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 4243 (+5) ед,

артиллерийских систем - 1036 (+3) ед,

РСЗО - 266 (+0) ед,

средства ПВО - 147 (+1) ед,

самолетов - 234 (+0) ед,

вертолетов - 199 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 819 (+2),

крылатые ракеты - 196 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3160 (+10) ед,

специальная техника – 99 (+0).

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 45,7 тыс. человек, 234 самолета, 199 вертолетов, 1 924 танка и 4 243 бронированных машины 01

Читайте также: На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты вели наступательные бои, успеха не имели, на Славянском - вынуждены были бежать, - Генштаб ВСУ

"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются", - отмечают в Генштабе.

армия РФ (19011) Генштаб ВС (6177) ликвидация (3465) уничтожение (6811) техника (1732) потери (4368)


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Кацапи! Випускайте ще одного "Алігатора"! Нам до свята потрібен "200-ти збитий"!
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24.08.2022 09:14 Ответить
Хлопці, задвохсотьте 200-й гелікоптер!
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24.08.2022 09:14 Ответить
Вже є!!!
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24.08.2022 09:20 Ответить
От би на День Незалежності 200 гелікоптер задвухсотити і бажано 100 кран чи екскаватор або мостоукладач.
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24.08.2022 10:00 Ответить
Начебто на східному напрямку сьогодні вночі вже завалили 200 кацапський гвинтокрил.
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24.08.2022 10:35 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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24.08.2022 11:10 Ответить
Вангую юбилейный вертик сегодня и на подходе очередной юбилей - по танкам
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24.08.2022 12:24 Ответить
 
 