Общие боевые потери РФ с начала войны - около 45,7 тыс. человек, 234 самолета, 199 вертолетов, 1 924 танка и 4 243 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 24 августа потери личного состава противника составляют около 45 700 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 24.08 ориентировочно составляют:
личного состава - около 45700 (+150) человек ликвидировано,
танков - 1924 (+3) ед,
боевых бронированных машин - 4243 (+5) ед,
артиллерийских систем - 1036 (+3) ед,
РСЗО - 266 (+0) ед,
средства ПВО - 147 (+1) ед,
самолетов - 234 (+0) ед,
вертолетов - 199 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 819 (+2),
крылатые ракеты - 196 (+0),
корабли /катера - 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3160 (+10) ед,
специальная техника – 99 (+0).
"Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении. Данные уточняются", - отмечают в Генштабе.
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