Итоги 6 месяцев вторжения: продвижение РФ – минимальное, бойцов не хватает, моральный дух подорван, – британская разведка
Путин не смог реализовать свой план по свержению власти в Украине и оккупации большинства территорий. Война оказалась для России дорогостоящей и стратегически вредной. Она оказалась в международной изоляции, ее перспективы мрачные.
Об этом говорится в сводке разведки Великобритании, опубликованной оборонным ведомством Королевства, сообщает Цензор.НЕТ.
Разведчики заявляют, что с 2014 года российский диктатор Владимир Путин пытался использовать соединение военной силы и "принудительной" дипломатии для увеличения влияния России в Украине и вмешательства в суверенные дела страны.
"Шесть месяцев назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с целью свергнуть правительство и оккупировать большую часть страны. До апреля российские лидеры поняли, что это не удалось и вернулись к более скромным целям на востоке и юге Украины", - говорится в обзоре.
Отмечается, что наступление россиян на Донбассе продвигается минимально и они ожидают большой контратаки Вооруженных Сил Украины, а в оперативном отношении армия оккупантов испытывает недостаток боеприпасов, транспортных средств и личного состава.
"Моральный дух во многих частях вооруженных сил России плох, армия значительно деградировала. Дипломатическая власть Путина уменьшилась, а его долгосрочные экономические перспективы мрачны. Прошло шесть месяцев, и война России оказалась дорогой и стратегически вредной", - резюмировали в строительстве.
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Якщо кількість загиблих наближається до 50 тисяч, а число поранених обчислюється сотнями тисяч...
Якщо вартість знищеної техніки перевищила десятки мільярдів доларів, а сама війна обходиться тобі 1 млрд. доларів на день...
Якщо живу силу, замість загиблих, шукають будь-де, включаючи і зони...
То ти можеш називати це як завгодно, хоч спецоперація, хоч "операція Ы", але це просто звичайна війна.
Та мишоловка, в яку ти вліз, сподіваючись на швидку і легку перемогу, а зараз, битий і пошарпаний, готовий на що завгодно, аби з неї вибратися. Але не можна.
"Вхід рубль, вихід два".
Я думаю вся задача "спецоперации" это поиск дна роиси. И каждодневные рапорты об пробитии очередного дна роиси это потверждают.