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Новости Война
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Итоги 6 месяцев вторжения: продвижение РФ – минимальное, бойцов не хватает, моральный дух подорван, – британская разведка

ворог,війна,окупант,русня,загарбник

Путин не смог реализовать свой план по свержению власти в Украине и оккупации большинства территорий. Война оказалась для России дорогостоящей и стратегически вредной. Она оказалась в международной изоляции, ее перспективы мрачные.

Об этом говорится в сводке разведки Великобритании, опубликованной оборонным ведомством Королевства, сообщает Цензор.НЕТ.

Разведчики заявляют, что с 2014 года российский диктатор Владимир Путин пытался использовать соединение военной силы и "принудительной" дипломатии для увеличения влияния России в Украине и вмешательства в суверенные дела страны.

"Шесть месяцев назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с целью свергнуть правительство и оккупировать большую часть страны. До апреля российские лидеры поняли, что это не удалось и вернулись к более скромным целям на востоке и юге Украины", - говорится в обзоре.

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Отмечается, что наступление россиян на Донбассе продвигается минимально и они ожидают большой контратаки Вооруженных Сил Украины, а в оперативном отношении армия оккупантов испытывает недостаток боеприпасов, транспортных средств и личного состава.

"Моральный дух во многих частях вооруженных сил России плох, армия значительно деградировала. Дипломатическая власть Путина уменьшилась, а его долгосрочные экономические перспективы мрачны. Прошло шесть месяцев, и война России оказалась дорогой и стратегически вредной", - резюмировали в строительстве.

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армия РФ (19011) Великобритания (4913) разведка (4168)


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Все идет по плану,каждому орку по паре белых лаптей.
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24.08.2022 09:25 Ответить
Операція "кидок мангуста"-який мангуст така й операція, З Днем Незалежності України
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24.08.2022 09:30 Ответить
Якщо військовий конфлікт триває вже півроку із застосуванням усіх видів та родів військ (за винятком неконвенційних, хоча ЗАЕС...???)...
Якщо кількість загиблих наближається до 50 тисяч, а число поранених обчислюється сотнями тисяч...
Якщо вартість знищеної техніки перевищила десятки мільярдів доларів, а сама війна обходиться тобі 1 млрд. доларів на день...
Якщо живу силу, замість загиблих, шукають будь-де, включаючи і зони...
То ти можеш називати це як завгодно, хоч спецоперація, хоч "операція Ы", але це просто звичайна війна.
Та мишоловка, в яку ти вліз, сподіваючись на швидку і легку перемогу, а зараз, битий і пошарпаний, готовий на що завгодно, аби з неї вибратися. Але не можна.
"Вхід рубль, вихід два".
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24.08.2022 09:33 Ответить
Там мішки вже скінчились (45 000), а ми в свої пакувати ту погань не будемо; най гниють. Правда їхня одежа ХЗ з якого поліпропілену, не гниє, тай кістки заважати чорнозему плодоносити.
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24.08.2022 09:37 Ответить
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24.08.2022 09:42 Ответить
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24.08.2022 09:43 Ответить
Кацапы докатились до ядерного террора и обсуждению своих дохлых шлюх в ООН, но дно еще не пробито.
Я думаю вся задача "спецоперации" это поиск дна роиси. И каждодневные рапорты об пробитии очередного дна роиси это потверждают.
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24.08.2022 10:15 Ответить
просування РФ - мінімальне... але все ж таки просування. Ну і?
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24.08.2022 11:33 Ответить
Буде просування, допоки не досягнемо паритету зі зброї. Вибивання складів БК і надання західного озброєння над цим працюють. Але треба запускати свій ВПК, бо на одній західній зброї не виїдемо.
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24.08.2022 12:02 Ответить
 
 