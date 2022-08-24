Итоги 6 месяцев вторжения: продвижение РФ – минимальное, бойцов не хватает, моральный дух подорван, – британская разведка

Путин не смог реализовать свой план по свержению власти в Украине и оккупации большинства территорий. Война оказалась для России дорогостоящей и стратегически вредной. Она оказалась в международной изоляции, ее перспективы мрачные.

Об этом говорится в сводке разведки Великобритании, опубликованной оборонным ведомством Королевства, сообщает Цензор.НЕТ.

Разведчики заявляют, что с 2014 года российский диктатор Владимир Путин пытался использовать соединение военной силы и "принудительной" дипломатии для увеличения влияния России в Украине и вмешательства в суверенные дела страны.

"Шесть месяцев назад Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с целью свергнуть правительство и оккупировать большую часть страны. До апреля российские лидеры поняли, что это не удалось и вернулись к более скромным целям на востоке и юге Украины", - говорится в обзоре.

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Отмечается, что наступление россиян на Донбассе продвигается минимально и они ожидают большой контратаки Вооруженных Сил Украины, а в оперативном отношении армия оккупантов испытывает недостаток боеприпасов, транспортных средств и личного состава.

"Моральный дух во многих частях вооруженных сил России плох, армия значительно деградировала. Дипломатическая власть Путина уменьшилась, а его долгосрочные экономические перспективы мрачны. Прошло шесть месяцев, и война России оказалась дорогой и стратегически вредной", - резюмировали в строительстве.

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