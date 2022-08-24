Оккупанты "поздравили" Луганщину с Днем Независимости 35 мощными обстрелами и 3 ракетными ударами, - Гайдай

Населенные пункты и укрепление украинских войск на границе Луганщины и Донетчины выдержали три ракетных удара и одну атаку с воздуха.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, с ночи оккупанты совершили 35 мощных обстрелов и нанесли три ракетных удара по украинским позициям и населенным пунктам на свободной территории Луганщины.

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Ночью на фронте враг обстреливал населенные пункты и укрепление украинских войск на границе Луганщины и Донетчины, зафиксированы три ракетных удара и одна атака с воздуха. 13 раз россияне обстреливали из ствольной артиллерии, а еще 17 – из реактивных систем залпового огня. Пять раз враг применял минометы. Шесть раз россияне атаковали, но вынуждены были отступить.

"Луганчане потеряли свои дома, но сохранили страну. Именно наша область приняла на себя мощнейший удар русской армии. Однако украинским бойцам удалось сдержать врага, что позволило другим регионам страны подготовиться к возможной обороне. Полгода – непокоренные. У оккупантов нет возможности провозгласить захват Луганщины, потому что бои еще продолжаются на небольшой территории области. Наши бойцы удерживают оборону и в День Независимости. Вы видите, что последние два месяца у россиян отсутствуют значительные победы. Ибо каждый регион успел подготовиться за время, пока противника тормозят на востоке. Многие из нас потеряли свои дома, но сохранили страну", - подчеркнул Гайдай.

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