Оккупанты ночью нанесли удары с РСЗО и С-300 по Харькову и району, 4 человека получили ранения, - Синегубов

В Харьковской области оккупанты усилили обстрелы населенных пунктов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, российские оккупанты, которые не могут преодолеть сопротивление наших защитников на поле боя, усилили свои коварные удары по мирным жителям Харькова и области.

23 августа, около 21:00, враг обстрелял Шевченковский район Харькова из РСЗО предположительно кассетными боеприпасами. Пострадали жилые дома. Ранение получил 38-летний мужчина. Около 23:00 над Шевченковским районам Харькова взорвалась ракета, предварительно – "Калибр". В результате повреждены жилые дома, произошел пожар, выбило окна дома в Новобаварском районе.

Ночью в Харькове медики госпитализировали женщину 33 года с взрывной травмой. Ее 5-летняя дочь из-за обстрела получила такой сильный стресс, что также нуждалась в помощи врачей.

Около 00:30 ночи враг нанес ракетный удар, предварительно, ракетами С-300 по поселку Докучаевское Роганской громады в Харьковском районе. Разрушено хозяйственное здание, произошел масштабный пожар. Без пострадавших.

За прошедшие сутки враг обстреливал Харьков и населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов. В Харькове были повреждены хозяйственные постройки. Гражданский 61-летний мужчина получил ранение. В Чугуевском районе из-за обстрелов произошли лесные пожары.

В течение вчерашнего дня враг массированно обстреливал село Циркуны Харьковского района. В селе занялись сразу 4 пожара. Повреждены жилые и хозяйственные постройки. Ранение получил 59-летний мужчина.

На линии столкновения продолжаются боевые действия. Враг ведет обстрел наших позиций по реактивной и ствольной артиллерии, ведет разведку с помощью БПЛА. Наши защитники дают оккупантам достойный отпор и наносят ощутимые потери.