Утром оккупанты обстреляли г. Новый Буг на Николаевщине, ранены 9 человек, из них 2 детей, - Ким

Утром, 24 августа, ориентировочно в 04:30 были обстрелы г. Новый Буг Новобугской громады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким по информации районных военных администраций и ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

"Утром, 24 августа, ориентировочно в 04:30 были обстрелы г. Новый Буг Новобугской громады. Известно, что в результате возник пожар кровли двухэтажного жилого дома и еще несколько домов получили повреждения. По предварительной информации, ранения получили 9 человек, из них 2 детей. Подробная информация уточняется. На месте работают службы по ликвидации последствий обстрела", - говорится в сообщении.

По области также продолжались обстрелы.

Николаевский район: Информация о последствиях боевых действий не поступала.

Баштанский район: Вчера, 23 августа, зафиксированы артобстрелы за пределами с. Широкое Широковской громады. Около 12:00 был авианалет. Получены в один жилой дом, сельхозпостройки в домохозяйстве и по открытым территориям. Около 17:00 и ночью были артобстрелы за пределами населенных пунктов на территории громады. Пострадавших нет.

Сегодня, 24 августа, около 01:00 были обстрелы Явкинского старостинского округа Баштанской громады. Есть поврежденные дома. Число разрушений уточняется. По предварительной информации, пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Под обстрелы попало село Высунск. Сегодня ночью, около 01:00 были обстрелы пгт Березнеговатое. В результате обстрела разрушен и возник пожар двух двухэтажных жилых домов. Информация о пострадавших уточняется.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

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