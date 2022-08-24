Зеленский поздравил с Днем Независимости: Враг ждал цветов и оваций, а слышит "хлопки" и получает венки. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Украину с Днем Независимости.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Он напоминает, что полгода тому назад Россия объявила нам войну. 24 февраля вся Украина услышала взрывы и выстрелы.

"И 24 августа не должно было услышать слов "с Днем Независимости". 24 февраля нам говорили: у вас нет шансов. 24 августа мы говорим: с Днем Независимости, Украина!", - отмечает глава государства.

Он также добавляет, что за эти шесть месяцев мы сменили историю, изменили мир и изменились сами. Теперь точно знаем, кто действительно нам брат и друг, а кто даже не случайный знакомый. Кто не потерял свое имя и репутацию, а кто переживал, чтобы террористы сохранили лицо. Кому мы действительно не нужны, а где для нас двери действительно открыты. Мы поняли, кто есть кто. А весь мир узнал, кто такие украинцы. И что такое Украина? Больше никто не скажет о ней: это где-то там, у России.

"Мы начали уважать себя. Поняли, что, несмотря на любую помощь и поддержку, никто, кроме нас, не будет выгрызать нашу независимость. И мы объединились. Мы еще не имели "Хаймарсов", но имели людей, которые готовы останавливать танки голыми руками. Нам не были готовы закрыть небо, но у нас были люди, которые были готовы закрыть собой родную землю", - добавляет Зеленский.

"Во всех мировых учебниках по истории будет раздел "Времена, когда мир объединила Украина". Когда у демократии снова выросли зубы. Когда тирания получает ответ на том языке, который понимает. Кто-то говорил: Европа больше не игрок. Слабая, разъединенная, пассивная, сонная. Украина взбодрила весь континент. Европа выходит на площади. Европа вводит жесткие санкции. Европа единогласно признает: Украина – будущий член Евросоюза", - отмечает президент.

По его словам, сегодня люди диктуют власти тренды и правила поведения. Быть безразличным, неактивным, медленным стыдно. Быть нерешительным и слишком осторожным – стыдно. Говорить вяло, размыто и слишком дипломатично – стыдно. Не поддерживать Украину – стыдно. И говорить, что от Украины есть усталость, стыдно. Это очень удобная позиция: усталость – это прикрытие, чтобы закрыть глаза. И сегодня мы слышим от лидеров мира и от обычных граждан: мы будем с вами до конца, до победы.

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Мы всегда чтили всех борцов за независимость, называли этот день главным праздником, а сине-желтый флаг - святыней. Прикладывали руку к сердцу, распевая гимн, гордо произносили "Слава Украине!" и "Героям слава!".

"24 февраля нам удалось подтвердить слова делами. В этот день фактически прошел второй всеукраинский референдум. Снова – главный вопрос. Снова – определяющий выбор. Но на этот раз сказать независимости "да" нужно было не в бюллетене, а в душе и совести. Идти не на участки, а в военкоматы, тероборону, волонтерское движение, информационные войска или просто стойко и добросовестно работать на своем месте, в полную силу, на общую цель", - говорится в поздравлении.

"Мы изменились все…Мы сделали выбор. Для кого-то – это Мариуполь. Для кого-то – Монако. Но мы знаем, кого больше. И мы наконец-то стали действительно единственными. Новая нация, появившаяся на свет 24 февраля, в 4 утра. Не родилась, а возродилась. Нация, которая не плакала, не кричала, не испугалась. Не убежала. Не сдалась. И не забыла. Это знамя будет повсюду, где должно быть по праву. И на Донбассе. И в Крыму. Враг думал, мы встретим цветами и шампанским. Вместо этого получил венки и коктейли Молотова. Ждал овации, а слышит "хлопки". Оккупант верил, что через несколько дней пройдет парадом в центре нашей столицы. Сегодня на Хрещатике можно увидеть этот "парад". Доказательство того, что вражеская техника может появиться в центре Киева только в таком виде. Сожжена, разрушена и уничтожена", - добавляет президент.

Он также отмечает, что нам неважно, какая у вас армия, нам важно, какая у нас земля. Мы будем сражаться за нее до конца.

"Мы держимся шесть месяцев. Нам тяжело, но мы сжали кулаки и выгрызаем свою судьбу. Каждый новый день – это новая причина не сдаваться. Ибо, пройдя столько всего, мы не имеем права не дойти до конца. Что для нас конец войны? Раньше мы говорили: мир. Сейчас мы говорим: победа. Мы не будем искать с террористами понимания. Хотя понимаем русский язык, который вы пришли защищать. И убили тысячи людей, которых пришли освобождать. И нам гораздо больше понятен и близок Джонсон, который говорит по-английски, чем убийцы, насильники и мародеры, которые все это делали по-русски", – добавляет он.

Также Зеленский отмечает, что мы не садимся за стол переговоров из-за страха, с пистолетом у виска. Для нас самое страшное железо – не ракеты, самолеты, танки, а кандалы. Не окопы, а оковы.

"И мы поднимем руки вверх только один раз - когда будем праздновать нашу победу. Всей Украиной. Потому что мы не торгуемся своими землями и своими людьми. Для нас Украина - это вся Украина. Все 25 регионов, без уступок или компромиссов. Мы не знаем эти слова, они были разрушены ракетами 24 февраля. Донбасс – это Украина. И мы будем возвращать его, каким будет этот путь. Крым – это Украина. И мы будем его возвращать. Каким будет этот путь. Не хотите, чтобы ваши солдаты гибли? Освободите наши земли. Вы не хотите, чтобы ваши матери плакали? Освободите наши земли. Вот такие простые и понятные наши условия", - обращается он к россиянам.

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"Мы встречаем этот день в разных местах. Кто-то – в окопах и блиндажах, в танках и БМП, на море и в воздухе. Бьется за независимость на передовой. Кто-то – в дороге, в авто, грузовиках и поездах. Бьется за независимость, доставляя необходимое тем, кто на передовой. А кто-то – в смартфоне или за компьютером. И тоже бьется за независимость – собирая средства, чтобы тем, кто в пути, было что везти тем, кто на передовой. Мы встречаем этот день в разных обстоятельствах, условиях и даже в разных часовых поясах, но с единственной целью – сохранение независимости и победа Украины!", - резюмирует Зеленский.