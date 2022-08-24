Зеленский поздравил с Днем Независимости: Враг ждал цветов и оваций, а слышит "хлопки" и получает венки. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Украину с Днем Независимости.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Он напоминает, что полгода тому назад Россия объявила нам войну. 24 февраля вся Украина услышала взрывы и выстрелы.
"И 24 августа не должно было услышать слов "с Днем Независимости". 24 февраля нам говорили: у вас нет шансов. 24 августа мы говорим: с Днем Независимости, Украина!", - отмечает глава государства.
Он также добавляет, что за эти шесть месяцев мы сменили историю, изменили мир и изменились сами. Теперь точно знаем, кто действительно нам брат и друг, а кто даже не случайный знакомый. Кто не потерял свое имя и репутацию, а кто переживал, чтобы террористы сохранили лицо. Кому мы действительно не нужны, а где для нас двери действительно открыты. Мы поняли, кто есть кто. А весь мир узнал, кто такие украинцы. И что такое Украина? Больше никто не скажет о ней: это где-то там, у России.
"Мы начали уважать себя. Поняли, что, несмотря на любую помощь и поддержку, никто, кроме нас, не будет выгрызать нашу независимость. И мы объединились. Мы еще не имели "Хаймарсов", но имели людей, которые готовы останавливать танки голыми руками. Нам не были готовы закрыть небо, но у нас были люди, которые были готовы закрыть собой родную землю", - добавляет Зеленский.
"Во всех мировых учебниках по истории будет раздел "Времена, когда мир объединила Украина". Когда у демократии снова выросли зубы. Когда тирания получает ответ на том языке, который понимает. Кто-то говорил: Европа больше не игрок. Слабая, разъединенная, пассивная, сонная. Украина взбодрила весь континент. Европа выходит на площади. Европа вводит жесткие санкции. Европа единогласно признает: Украина – будущий член Евросоюза", - отмечает президент.
По его словам, сегодня люди диктуют власти тренды и правила поведения. Быть безразличным, неактивным, медленным стыдно. Быть нерешительным и слишком осторожным – стыдно. Говорить вяло, размыто и слишком дипломатично – стыдно. Не поддерживать Украину – стыдно. И говорить, что от Украины есть усталость, стыдно. Это очень удобная позиция: усталость – это прикрытие, чтобы закрыть глаза. И сегодня мы слышим от лидеров мира и от обычных граждан: мы будем с вами до конца, до победы.
Мы всегда чтили всех борцов за независимость, называли этот день главным праздником, а сине-желтый флаг - святыней. Прикладывали руку к сердцу, распевая гимн, гордо произносили "Слава Украине!" и "Героям слава!".
"24 февраля нам удалось подтвердить слова делами. В этот день фактически прошел второй всеукраинский референдум. Снова – главный вопрос. Снова – определяющий выбор. Но на этот раз сказать независимости "да" нужно было не в бюллетене, а в душе и совести. Идти не на участки, а в военкоматы, тероборону, волонтерское движение, информационные войска или просто стойко и добросовестно работать на своем месте, в полную силу, на общую цель", - говорится в поздравлении.
"Мы изменились все…Мы сделали выбор. Для кого-то – это Мариуполь. Для кого-то – Монако. Но мы знаем, кого больше. И мы наконец-то стали действительно единственными. Новая нация, появившаяся на свет 24 февраля, в 4 утра. Не родилась, а возродилась. Нация, которая не плакала, не кричала, не испугалась. Не убежала. Не сдалась. И не забыла. Это знамя будет повсюду, где должно быть по праву. И на Донбассе. И в Крыму. Враг думал, мы встретим цветами и шампанским. Вместо этого получил венки и коктейли Молотова. Ждал овации, а слышит "хлопки". Оккупант верил, что через несколько дней пройдет парадом в центре нашей столицы. Сегодня на Хрещатике можно увидеть этот "парад". Доказательство того, что вражеская техника может появиться в центре Киева только в таком виде. Сожжена, разрушена и уничтожена", - добавляет президент.
Он также отмечает, что нам неважно, какая у вас армия, нам важно, какая у нас земля. Мы будем сражаться за нее до конца.
"Мы держимся шесть месяцев. Нам тяжело, но мы сжали кулаки и выгрызаем свою судьбу. Каждый новый день – это новая причина не сдаваться. Ибо, пройдя столько всего, мы не имеем права не дойти до конца. Что для нас конец войны? Раньше мы говорили: мир. Сейчас мы говорим: победа. Мы не будем искать с террористами понимания. Хотя понимаем русский язык, который вы пришли защищать. И убили тысячи людей, которых пришли освобождать. И нам гораздо больше понятен и близок Джонсон, который говорит по-английски, чем убийцы, насильники и мародеры, которые все это делали по-русски", – добавляет он.
Также Зеленский отмечает, что мы не садимся за стол переговоров из-за страха, с пистолетом у виска. Для нас самое страшное железо – не ракеты, самолеты, танки, а кандалы. Не окопы, а оковы.
"И мы поднимем руки вверх только один раз - когда будем праздновать нашу победу. Всей Украиной. Потому что мы не торгуемся своими землями и своими людьми. Для нас Украина - это вся Украина. Все 25 регионов, без уступок или компромиссов. Мы не знаем эти слова, они были разрушены ракетами 24 февраля. Донбасс – это Украина. И мы будем возвращать его, каким будет этот путь. Крым – это Украина. И мы будем его возвращать. Каким будет этот путь. Не хотите, чтобы ваши солдаты гибли? Освободите наши земли. Вы не хотите, чтобы ваши матери плакали? Освободите наши земли. Вот такие простые и понятные наши условия", - обращается он к россиянам.
"Мы встречаем этот день в разных местах. Кто-то – в окопах и блиндажах, в танках и БМП, на море и в воздухе. Бьется за независимость на передовой. Кто-то – в дороге, в авто, грузовиках и поездах. Бьется за независимость, доставляя необходимое тем, кто на передовой. А кто-то – в смартфоне или за компьютером. И тоже бьется за независимость – собирая средства, чтобы тем, кто в пути, было что везти тем, кто на передовой. Мы встречаем этот день в разных обстоятельствах, условиях и даже в разных часовых поясах, но с единственной целью – сохранение независимости и победа Украины!", - резюмирует Зеленский.
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Під час офіційних святкувань влаштували концерт українських хітів, деякі з них - російською мовою."
24.08.2020
Всі пам ятають цю ганьбу яку влаштували коміки на День Незалежності?
Так коли ти щирий? Тоді? Чи зараз?
Зі святом, друзі!
Це свято для нас, і для всіх, хто любить Україну, і допомагає нам, навіть не будучи українцем.
Як цей хлопець. https://mi3ch.livejournal.com/5345059.html
Вітаю нас усіх!
от такий в нього клінічний самообман
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
Сказал человек, заковавший в кандалы всё мужское население страны, не позволяя им её покинуть, словно они - его персональные рабы. Кроме олигархов и их семей, конечно, потому что они платят ему денежки, и кроме женщин, потому что несмотря на все заявления о "европейском равенстве" Зеленский остаётся сексистом.
Андрей, а ничего, что гражданину вместе с паспортом выдаются не только права, но и некоторые обязанности. В том числе и защищать с оружием страну, выдавшую тебе паспорт.
При чем ты скулишь про невозможность выехать, если судить по твоему флажку, уже из-за границы.
И да, я пишу тебе в ответ не из окопа. Можешь не утруждаться печатаньем этого вашего дерьма. Но я пишу тебе из Украины, и не вижу проблемы, что не могу во время войны покинуть страну.
Нужен буду в окопе, государство знает, где я живу.
Вопрос не в цеплянии или не цеплянии.
Или в желании Андрея выехать из страны во время военного положения или в не желании выезжать.
Есть законы любой страны, и граждане этих стран, являясь таковыми, подписываются под обязательством соблюдать эти законы.
И не выть, типа Андрея, "ну почему законы нашей страны мне запрещают убить моего соседа - эта падла слушает громко музыку"? Это несправедливо и ограничивает мои праваааа - я же не раааааб!!!
И паспорт мой можете забрать в обмен на возможность выехать, я всю жизнь мечтал жить в нормальной стране, где гражданам государство помогает, а не оббирает их в пользу лицемерных олигархов вроде Зеленского, который сначала рассказывает о том, какая у нас европейская, равноправная страна, а потом оказывается что лишь женщины имеют право на мирную жизнь где-либо ещё, а мужчина, даже если он физически не может воевать - должен сидеть и ждать прилёта ракеты, потому что мужчина здесь считается мусором и расходным материалом, недостойным жизни. Вот только когда появилась единственная возможность наконец уехать (другие страны принимают беженцев) - границу перекрыли.
Я не знаю, зачем я здесь нужен. Страна не может дать работу с моей инвалидностью. Не может оказать мед. помощь. Но при этом и не выпускает.
Что за бред. Если у вас инвалидность, то вы не подлежите призыву, о чем у вас есть заключение медкомиссии, и вы имеете полное право выехать из страны.
> А мужчина, даже если он физически не может воевать - должен сидеть и ждать прилёта ракеты, потому что мужчина здесь считается мусором и расходным материалом, недостойным жизни.
Ох, и каша у вас в голове.
вже перетворились на кацапський соловйових і скабаєвих.
Рабочие футболки на встречах с руководителями других стран и в памятные дни говорят не о трудолюбии и горении на работе, а о неуважении к тем, с кем говоришь. Есть же определённый общепринятый дресс-код. Заросшая неопрятная внешность не говорит о мужественности и не добавляет возраст и не имеет ничего общего с элегантной небрежностью. Скорее говорит об отсутствии вкуса и умных советчиков.
Так за допомогою проплачених тролів створюють враження про суспільну думку, а неугодних спамлять, блокують.