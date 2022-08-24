РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10534 посетителя онлайн
Новости Оккупация Крыма Война
6 392 35

Официальный представитель Эрдогана Калин выступил за возвращение Крыма Украине: Это должно быть основой любого соглашения Киева с Москвой

крым

Незаконно захваченный полуостров Крым должен быть возвращен Украине. Этот механизм может быть положен в основу соглашения между украинскими и российскими сторонами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин в интервью CNN.

"Анексия Крыма Россией является незаконной, и позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года. Крым является частью украинской территории. Это должно быть основой любого соглашения, которое будет заключено (между РФ и Украиной)", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нам предлагали, чтобы представители МАГАТЭ ехали на Запорожскую АЭС из оккупированного Крыма, - Зеленский

Крым (26360) Турция (3369) Эрдоган (892)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
Україна зобов'язана звільнити Крим військовим шляхом, просто так його кацапи не віддадуть бо це іх головна скрєпа
показать весь комментарий
24.08.2022 10:08
+17
Ердоган знущається з *****)
показать весь комментарий
24.08.2022 10:06
+17
показать весь комментарий
24.08.2022 10:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ердоган знущається з *****)
показать весь комментарий
24.08.2022 10:06 Ответить
Він знущається з усіх. "НАТО затягує війну в Україні", але "угода має включати повернення Криму".
Вважає себе найрозумнішим і що він усіх переграв, усидівши на двох стільцях.
показать весь комментарий
24.08.2022 10:36 Ответить
вислів "НАТО затягує війну" не є висунутою комусь умовою, тому начхати.
показать весь комментарий
24.08.2022 10:46 Ответить
І він казав "деякі країни НАТО", а не НАТО, то тут і погодитися можна, бо Германія і Вєнгрія трохи затягують своїми діями.
показать весь комментарий
24.08.2022 10:47 Ответить
Сейчас за поребриком будет выброс сероводорода.
показать весь комментарий
24.08.2022 10:07 Ответить
Тобто розриваються пукани...
показать весь комментарий
24.08.2022 10:13 Ответить
показать весь комментарий
24.08.2022 10:08 Ответить
Високо. Треба в сраку встромити.
показать весь комментарий
24.08.2022 10:59 Ответить
Високо. Треба в сраку встромити. Але все одно ставлю видобутку.
показать весь комментарий
24.08.2022 11:01 Ответить
Україна зобов'язана звільнити Крим військовим шляхом, просто так його кацапи не віддадуть бо це іх головна скрєпа
показать весь комментарий
24.08.2022 10:08 Ответить
Почнемо, все-таки з Херсону й Запоріжжя, мабуть... А то як завжди: кричимо "Гоп!" не перескочивши...
показать весь комментарий
24.08.2022 12:41 Ответить
Знову флот цапський там залишиться ?
Міст, якась самостійність, цапська мова і все понаїхавше бидло ?
показать весь комментарий
24.08.2022 10:09 Ответить
І буде бомба сповільненої дії
показать весь комментарий
24.08.2022 10:13 Ответить
Данилов може дозволити, як і міст, а може і ще дещо, ми ж не в курсі за все.
показать весь комментарий
24.08.2022 10:16 Ответить
Що за флот? Той, що в Новоросійськ втік більшістю?
показать весь комментарий
24.08.2022 10:49 Ответить
Турецький гамбіт 👊
показать весь комментарий
24.08.2022 10:20 Ответить
Угоди вже не проходять, тільки прицільна зброя.
показать весь комментарий
24.08.2022 10:22 Ответить
Бульбофюрер: я мастер кульбитов, мистер "и вашим и нашим", переобуваюсь в полете одной рукой.
Эрдоган: подержи мое пиво.
показать весь комментарий
24.08.2022 10:24 Ответить
Сила - у ВСУ. Вот они все и пиарятся, подрабатывая у Залужного спикерами. Чуют, куда ветер дует, вот и риторику меняют.
показать весь комментарий
24.08.2022 11:00 Ответить
Будет тебе враже(Запад, ой, то есть некий "агрессор") так как Ермак скаже. Едьмак - новый мэм, от слова "ведьмак".
показать весь комментарий
24.08.2022 10:27 Ответить
Кстати Великобритания расплатилась с США за Ленд лиз 1941 года...аж в 2006 г
показать весь комментарий
24.08.2022 10:33 Ответить
Зате Великобританія, це Великобританія, а не щось подібне до республіки віші!
показать весь комментарий
24.08.2022 10:49 Ответить
Так они так и договаривались расплатиться. Более того, теперь Британия расплачивается по долгам за первую мировую, а потом планирует вообще перейти к выплатам по компании Южных морей, лопнувшей в 1720. То есть, приоритет у свежих долгов.
показать весь комментарий
24.08.2022 10:56 Ответить
это все хорошо на словах, но за пол года войны кроме красивых слов, инициация в войне не изменилась
показать весь комментарий
24.08.2022 10:38 Ответить
Инициация? Если ты про инициативу, то ВСУ её перехватили ещё в середине лета, полностью остановив наступление русской армии и начав совершать контрнаступательные операции.
показать весь комментарий
24.08.2022 10:58 Ответить
показать весь комментарий
24.08.2022 10:42 Ответить
показать весь комментарий
24.08.2022 10:45 Ответить
а ми знову будемо відновлювати ту руїну під назвою Крим..

дежавю..вже раз зробили здравницю=цукерочку..козломорді перетворили на руїну..

і чиїм коштом знову відновлювати??

нехай починають підраховувати збитки й складати кошторис на відновлення, з урахуванням дорог..

кримський міст нехай собі демонтують..власним коштом
показать весь комментарий
24.08.2022 11:09 Ответить
Зеленскому отрезают любые мысли по сдаче страны.
показать весь комментарий
24.08.2022 11:10 Ответить
Ятаган в спину
показать весь комментарий
24.08.2022 11:12 Ответить
...в псину
показать весь комментарий
24.08.2022 12:21 Ответить
Какая угода??! После Гостомеля,Бучи и.т. д. ? Пошли на ***. Смерть кацапской мрази.
показать весь комментарий
24.08.2022 12:34 Ответить
Представник Ердогана то не є офіційна особа. У нас є така сама Люся, який гірше за бабу базарну. Немає сенсу реагувати на це. У випадку кіпішу, Ердоган дасть задню. Бо це не є позиція влада. Крим може бути звільнений або військовим шляхом, або переворотом всередені параші. Та останнє навряд станеться. Не забувайте, що в Криму навіть до окупації проживала більшість кацапів, хоч і з українськи паспортами. Хто там був, той зрозуміє. Їхнє "чё а чё" в кожному магазині чутно було.
показать весь комментарий
24.08.2022 14:27 Ответить
 
 