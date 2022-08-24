Официальный представитель Эрдогана Калин выступил за возвращение Крыма Украине: Это должно быть основой любого соглашения Киева с Москвой

Незаконно захваченный полуостров Крым должен быть возвращен Украине. Этот механизм может быть положен в основу соглашения между украинскими и российскими сторонами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин в интервью CNN.

"Анексия Крыма Россией является незаконной, и позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года. Крым является частью украинской территории. Это должно быть основой любого соглашения, которое будет заключено (между РФ и Украиной)", - заявил он.

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