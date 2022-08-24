Норвегия и Великобритания закупят для Украины микродроны Black Hornet и систему борьбы с дронами Nightfighter
Партнеры выделят средства на покупку оборудования для Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщается на странице министерства обороны Норвегии, передает Цензор.НЕТ.
Норвегия и Великобритания объединяют усилия по приобретению норвежского микродрона Black Hornet в подарок Украине. Стоимость пакета помощи составит до 90 миллионов норвежских крон. Пакет включает блоки Black Hornet, запасные части, транспортировку и обучение. Финансирование будет осуществляться фондом под руководством Великобритании, в который Норвегия внесла 400 миллионов норвежских крон.
"Разработанный в Норвегии дрон является лидером мирового рынка. Используется в ряде стран-союзников, включая США и Великобританию. Беспилотник используется для разведки и определения целей. Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что он прост в эксплуатации, крепок, его трудно обнаружить и особенно хорошо подходит для ведения боевых действий в городских районах", - говорится в сообщении.
Также будет приобретена система борьбы с беспилотниками Nightfighter от британской SteelRock Technologies, стоимость которой составляет примерно на 100 миллионов норвежских крон. SteelRock Nightfighter — портативная система, обеспечивающая защиту от беспилотников путём эффективного глушения. Она особенно подходит для защиты небольших патрулей, артиллерийских позиций и т.д.
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Понятно что чей то ВПК обогатится, но может лучше профинансировать покупку каких то дальнобойных ракет?
Вы цену видели на него? 185 тыс долл за горобця
https://www.youtube.com/watch?v=Bw-qrVP3g6c
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Black_Hornet_Nano
Получается один 125 тыс стоит.
И это в фунтах.
Както докуя.
Передавайте привет Роботу Фёдору, только держите его крепче, чтобы скотч от китайского квадроцикла не отклеился...
И ещё сюрприз, благодаря гибридному двигателю до 90 минут может "подкрадываться" в бесшумном электрическом режиме.