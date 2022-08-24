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Норвегия и Великобритания закупят для Украины микродроны Black Hornet и систему борьбы с дронами Nightfighter

безпілотник

Партнеры выделят средства на покупку оборудования для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщается на странице министерства обороны Норвегии, передает Цензор.НЕТ.

Норвегия и Великобритания объединяют усилия по приобретению норвежского микродрона Black Hornet в подарок Украине. Стоимость пакета помощи составит до 90 миллионов норвежских крон. Пакет включает блоки Black Hornet, запасные части, транспортировку и обучение. Финансирование будет осуществляться фондом под руководством Великобритании, в который Норвегия внесла 400 миллионов норвежских крон.

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"Разработанный в Норвегии дрон является лидером мирового рынка. Используется в ряде стран-союзников, включая США и Великобританию. Беспилотник используется для разведки и определения целей. Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что он прост в эксплуатации, крепок, его трудно обнаружить и особенно хорошо подходит для ведения боевых действий в городских районах", - говорится в сообщении.

Также будет приобретена система борьбы с беспилотниками Nightfighter от британской SteelRock Technologies, стоимость которой составляет примерно на 100 миллионов норвежских крон. SteelRock Nightfighter — портативная система, обеспечивающая защиту от беспилотников путём эффективного глушения. Она особенно подходит для защиты небольших патрулей, артиллерийских позиций и т.д.

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беспилотник (3520) Великобритания (4913) Норвегия (690)


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Топ комментарии
+16
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24.08.2022 11:05
+14
за микродронами будущее.
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24.08.2022 10:50
+14
Такие сюрпризики запускает при разведке во время боя одна из модификаций эстонского беспилотного танка (видео в момент запуска микродрона на Youtube > https://youtu.be/LuTp3zxvBJY?t=271 THeMIS , который уже поставляется в 13 стран, 7 из которых - члены НАТО! Что там ещё рукожопые младшие братья блеяли про "загнивающих балтийских нищебродов"?

Передавайте привет Роботу Фёдору, только держите его крепче, чтобы скотч от китайского квадроцикла не отклеился...
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24.08.2022 11:35
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за микродронами будущее.
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24.08.2022 10:50 Ответить
Только цена на них какая то нездоровая - $40 тыс за штуку!

Понятно что чей то ВПК обогатится, но может лучше профинансировать покупку каких то дальнобойных ракет?
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24.08.2022 11:05 Ответить
nikto tam neobagatilsa - vi prosto nepredstavljaete skolko eto stoit
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24.08.2022 11:17 Ответить
так по деньгах устроен весь мир. но цена таких с постановкой на поток будет падать. а новые, ещё более мелкие, будут так же дороги, как сейчас эти. высокоточные ракеты тоже нужны. но Украина массово их не производит, а союзники не позволят обстреливать ими (даже не стоит сомневаться) всё интересное в глубине параши. сегодня, линия фронта без дронов это прошлое. возможно, именно "рои" автономных микродронов комуницирующихся между собой, скоро будут определять развитие событий и на передовой тоже. мы не можем знать, но возможно такие уже есть.
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24.08.2022 11:24 Ответить
Рои?
Вы цену видели на него? 185 тыс долл за горобця
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24.08.2022 14:05 Ответить
Неправда. Стоимость комплекта из двух дронов, пульта управления и зарядной станции 40-60 килобаксов в зависимости от величины заказа и заказчика. С учетом, того, что дрон оснащен двумя оптическими камерами и тепловизором - это вполне адекватная цена.
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24.08.2022 17:39 Ответить
Я потєрьял бы 7 млрд. в день (С) НЕЛОХ
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24.08.2022 12:09 Ответить
Зекономлені Зеленським гроші: тепер прорвемося
https://www.youtube.com/watch?v=Bw-qrVP3g6c
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24.08.2022 13:29 Ответить
А чего википедия пишет что стоимость 185000 usd?

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Black_Hornet_Nano
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24.08.2022 13:58 Ответить
20 млн контракт за 160 штук.
Получается один 125 тыс стоит.
И это в фунтах.

Както докуя.
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24.08.2022 14:04 Ответить
Так,так,а то 1000 оркам від Ірана не добре
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24.08.2022 10:56 Ответить
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24.08.2022 10:59 Ответить
По моему эта птичка размером не больше воробья. Стоит около 20 тыс долларов. Такую уже не собъешь.
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24.08.2022 11:01 Ответить
40 000$.
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24.08.2022 11:09 Ответить
за пару
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24.08.2022 12:40 Ответить
ця пташка залізе в кожну дірку, особливо корисна в боях в місті, адже Херсон на черзі.
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24.08.2022 14:10 Ответить
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24.08.2022 11:01 Ответить
дякуємо! дуже дякуємо...
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24.08.2022 11:02 Ответить
Дякуємо!
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24.08.2022 11:02 Ответить
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24.08.2022 11:05 Ответить
А если к такому минидрону прицепить дымящийся окурок то это будет просто гроза рашистов )
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24.08.2022 12:38 Ответить
16 грам. до 25 хв в повітрі.
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24.08.2022 12:42 Ответить
Щиро дякуємо.
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24.08.2022 11:14 Ответить
Такие сюрпризики запускает при разведке во время боя одна из модификаций эстонского беспилотного танка (видео в момент запуска микродрона на Youtube > https://youtu.be/LuTp3zxvBJY?t=271 THeMIS , который уже поставляется в 13 стран, 7 из которых - члены НАТО! Что там ещё рукожопые младшие братья блеяли про "загнивающих балтийских нищебродов"?

Передавайте привет Роботу Фёдору, только держите его крепче, чтобы скотч от китайского квадроцикла не отклеился...
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24.08.2022 11:35 Ответить
Беспилотный танк эстонского производства.
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24.08.2022 11:39 Ответить
В отличие от других беспилотных летательных аппаратов, которые обычно способны выполнять в основном одну задачу, THeMIS сконструирован таким образом, что его можно оснастить широким спектром полезной нагрузки для выполнения ряда различных задач. К ним относятся функционирование в качестве удаленного боевого модуля, оснащенного оружием большого или малого калибра, обнаружение СВУ, работа в качестве платформы для беспилотных летательных аппаратов или удаленной станции наблюдения

И ещё сюрприз, благодаря гибридному двигателю до 90 минут может "подкрадываться" в бесшумном электрическом режиме.
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24.08.2022 11:52 Ответить
орки будут по ним из с-400 пулять ))))
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24.08.2022 11:40 Ответить
Black Hornet незамінна річ при зачистці приміщень. не усюди ж кидати гранати. а так залетів, подивився і в залежноті від кількості ворогів закинув туди гранату чи пальнув із вогнемета
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24.08.2022 11:57 Ответить
Дрон размером со спичечный коробок - вершина инженерной мысли. Сейчас в Украине все западные производители оружия имеют прекрасную возможность не только испытать свою продукцию в реальных боевых условиях, но еще и получить отличную рекламу и что не маловажно, плюсик в карму, которая монетизируется через симпатию потребителей)
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24.08.2022 12:16 Ответить
 
 