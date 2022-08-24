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Новости Война
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Поддержка решения 1991 года о провозглашении Независимости Украины среди населения выросла почти до 100%. ИНФОГРАФИКА

Если бы сегодня стоял выбор поддержать провозглашение Независимости Украины, то абсолютное большинство (86% однозначно и 11% скорее да) сделали это. Поддержка выросла до исторического максимума и превысила уровень 1991 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос с 80 до 97% по сравнению с 2012 годом – с 62 до 97%.

Опрос проведен 17-18 августа 2022 года. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонное интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним, на референдуме 1 декабря 1991 года 90,3% проголосовавших поддержали Акт провозглашения независимости Украины.

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Поддержка решения 1991 года о провозглашении Независимости Украины среди населения выросла почти до 100% 01

День Независимости (1196) независимость (254) опрос (2818) рейтинг (1635)


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Топ комментарии
+7
СЛАВА УКРАИНЕ!
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24.08.2022 11:35
+6
1 грудня 1991 року 90,3% тих, хто проголосував, підтримали Акт проголошення незалежності
-------------------------
А ті, котрі не підтримали (майже 10 %), розплодились вже у два покоління з вірою в руський мір і саме зараз себе виявили.
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24.08.2022 11:20
+6
Головне подалі від кацапів
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24.08.2022 11:29
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И что, есть другие варианты - хотим быть зависимыми? От кого?
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24.08.2022 11:18 Ответить
Получається так, що незалежність наче й буда, але до 2022 року продовжували залежати від кацапщини.
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24.08.2022 11:22 Ответить
Ці опитування соціології не безкоштовно, краще б кошти на ЗСУ віддали. Опитування за опитуванням, а за вікном війна
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24.08.2022 11:18 Ответить
1 грудня 1991 року 90,3% тих, хто проголосував, підтримали Акт проголошення незалежності
-------------------------
А ті, котрі не підтримали (майже 10 %), розплодились вже у два покоління з вірою в руський мір і саме зараз себе виявили.
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24.08.2022 11:20 Ответить
мають значення дрібненьки деталі, бо для більшісті українців, як ми бачимо - незалежність України - це можливость писати всратою кирилицею, розмовляти свінособачою російскою мовою, ненавидіти Бандеру та Шухевича, вдосталь кохати Пушкіна та обирати керувати собою виключно єтнічні жидовськи банди
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24.08.2022 11:28 Ответить
Головне подалі від кацапів
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24.08.2022 11:29 Ответить
1 грудня 1991 року за Незалежність України проголосувало 90,3%, а сьогодні тверду відповідь дали 86%. Ті 11%, які "швидше так" - це куди вітер повіє або "какая разніца".
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24.08.2022 11:32 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ!
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24.08.2022 11:35 Ответить
Як кажуть у Одесі...СССР сдох,сдохне і рабZeя...Карма така Небесна...
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24.08.2022 11:38 Ответить
Независимость Украины автоматически подразумевает смерть московии.
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24.08.2022 12:18 Ответить
И это спустя 31 год проводить статистику по части независимости? Да растрелять за такую хрень! Сегодня---именно в день Независимости! Так победим! Феерические идиоты.....
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24.08.2022 13:00 Ответить
 
 