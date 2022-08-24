Поддержка решения 1991 года о провозглашении Независимости Украины среди населения выросла почти до 100%. ИНФОГРАФИКА

Если бы сегодня стоял выбор поддержать провозглашение Независимости Украины, то абсолютное большинство (86% однозначно и 11% скорее да) сделали это. Поддержка выросла до исторического максимума и превысила уровень 1991 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос с 80 до 97% по сравнению с 2012 годом – с 62 до 97%.

Опрос проведен 17-18 августа 2022 года. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонное интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним, на референдуме 1 декабря 1991 года 90,3% проголосовавших поддержали Акт провозглашения независимости Украины.

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