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Новости Война
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Арахамия о переговорах с российской делегацией в Беларуси: Они пытались эмоционально вывести нас из равновесия и получить преимущество

арахамія

Глава украинской делегации рассказал, что сейчас переговоры с РФ остаются "на паузе".

Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, возглавивший украинскую делегацию по мирному урегулированию на переговорах с Россией, во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, со стороны россиян было эмоциональное и психологическое давление на украинскую делегацию, разведка, создание психологических портретов представителей Украины.

"Нас было там пять или шесть человек, сидевших за столом, у них тоже было пять или шесть человек. А позади от них было где-то 30 человек, кто-то из них делал наши психологические портреты, кто-то наблюдал, какая-то разведка была. А мы приехали, просто сели и позади нас никого нет", - подчеркнул Арахамия.

Читайте: Переговоры с РФ можем возобновить в августе, после "контрнаступления в некоторых местах", - Арахамия

Он подчеркнул, что было тяжело сдержать эмоции, поэтому украинцы несколько раз вставали из-за стола в разные раунды переговоров и брали перерыв. Со стороны россиян были провокации, чтобы вывести из равновесия украинскую делегацию и получить преимущество.

"Они пытались таким образом эмоционально вывести нас из равновесия и получить преимущество. Для нас как раз трудно было поддерживать равное эмоциональное состояние и в этом была большая нагрузка", - добавил он.

Пока же, по его словам, первый этап переговоров Украина уже выиграла, продолжается пауза. Успех переговоров в интересах Украины будет зависеть от успехов ВСУ на фронте.

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"Первый этап мы точно победили, они это признают, сейчас у нас идет второй этап. Мы сейчас на паузе. Почему мы на паузе? Потому что это зависит от успехов Вооруженных Сил, как только будут удачи, я думаю, что победим и во втором этапе", - сказал Арахамия.

переговоры (4911) россия (95326) Арахамия (988)


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Топ комментарии
+50
Цирк поїхав … мавпу забули..
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24.08.2022 11:21
+49
А як в Омані було ? Все порішали ?
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24.08.2022 11:20
+40
До сраки ці хламідійні мемуари, тебе - тупорилого ідіота взагалі там не повинно було бути.
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24.08.2022 11:22
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А як в Омані було ? Все порішали ?
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24.08.2022 11:20 Ответить
Арахамия, тебя вывести из равновесия может, только плохой заработок на договорняках. Украина тебе до сраки патриот липовый.
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24.08.2022 11:48 Ответить
50 млн від абрамовча вже отримав, чи ще на цю суму паскудити будеш?
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24.08.2022 12:32 Ответить
Перемовини на паузі? Чинили психологічний тиск? Переговорник куєв.
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24.08.2022 12:57 Ответить
navernoe abaramovich vse takai vyvel hlamidiju s ravnovesija - ras uzh tot dazhe v UK sude za kacapa vstupilsa
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24.08.2022 11:20 Ответить
Цирк поїхав … мавпу забули..
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24.08.2022 11:21 Ответить
ще пара клоунів залишилась
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24.08.2022 12:44 Ответить
Бо в неї віспа
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24.08.2022 15:58 Ответить
О, хламідія появилась, давно чути не було
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24.08.2022 11:21 Ответить
Из какой помойной ямы вылезла обезьянка Арахамия Чи- Чи? Где она пряталась последние месяцы?
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24.08.2022 11:22 Ответить
Бабло від Абрамовича рахував
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24.08.2022 11:31 Ответить
Обезъянка Чи-Чи_Чи собирала кирпичи.
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24.08.2022 12:59 Ответить
До сраки ці хламідійні мемуари, тебе - тупорилого ідіота взагалі там не повинно було бути.
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24.08.2022 11:22 Ответить
О, ще один, на "колчаковских фронтах раненный"...
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24.08.2022 11:22 Ответить
коли його Зеля брав на роботу,він теж зауважив про схожість агрохімії з перонажнм з собачого серця.
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24.08.2022 12:47 Ответить
Вау, воно вилізло!
А я сподівався, що воно десь на італійському узбережжі потонуло...
Марно сподівався, воно ж не тоне.
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24.08.2022 11:23 Ответить
Виповзло. А я думав що на гілкі "сушиться".
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24.08.2022 11:23 Ответить
Слідство ще розбереться, чому, на якій підставі, хламідія представляла інтереси України на перемовинах зі своїми соотечестВеніками, кацапами.
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24.08.2022 11:24 Ответить
Зеля уповноважив і на тому слідство завершиться.
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24.08.2022 11:33 Ответить
Слідство над "Зелями"....ще розбереться....
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24.08.2022 11:39 Ответить
І я про це.
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24.08.2022 13:04 Ответить
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24.08.2022 11:24 Ответить
Правильно будет хламидия
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24.08.2022 11:33 Ответить
Мудре рішення пслати на перемрвини цю мавпочку. Він натільки тупий,що росіяни психологічний портрет скласти не змогли.
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24.08.2022 11:25 Ответить
Українці, які слухали чи читали "шедеври" Хламідії вже давно склали не тільки його психологічний портрет, а і решти зелених покидьків починаючи з президента. От що виявилось складнішим, так це скласти психологічний портрет виборців Зелі і решти слуг Бені, бо надто вимальовується песимістичним картина стосовно інтелектуального рівня нашого суспільства.
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24.08.2022 11:38 Ответить
Я представляю ету картину. Называется, заец на званом ужине у волка, лисы и медведя. Жалко тебя там не сожрали.
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24.08.2022 11:26 Ответить
Приберіть сухумську мавпу з ефіру.Спірохета емоційно виводить укаїнців з рівноваги вже лише своєю мордою
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24.08.2022 11:26 Ответить
Шариков на службе у себе подобных
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24.08.2022 11:28 Ответить
Доки триватиме "пауза" , до тих пір ви і житиме .
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24.08.2022 11:31 Ответить
Дайте йому Хероя !!!
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24.08.2022 11:34 Ответить
Теперь понятны критерии отбора нашей делегации - делегат должен быть полным тормозом!
Ну, тут правильно отобрали !
Арахамия, кроссовки, обезьянка....
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24.08.2022 11:36 Ответить
арахамії....залиште "перемовини" з раZZією...! ЦЕ за вас зроблять ЗСУ!

краще скажіть як там справи у руSSкого Злодія абрамовича...та у Ігарь Валєрічя...??
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24.08.2022 11:37 Ответить
Знову це "чучіло" вилізло.
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24.08.2022 11:37 Ответить
от нафига спускать с дерева ару хамию в праздник? его появление в медиа вообще тревожный знак, а этот его высер о прошлом вообще не несёт никакой полезной инфы, кроме как о прославлении своего мужества, геройства и стойкости в деле сдачи интересов Украины.
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24.08.2022 11:38 Ответить
Арахамія перед самою війною заявляв, що Америка дезінформує і ніякої війни не буде. Тепер цей Арахамія намагається вести якість перемовини з кацапами. Які можуть бути перемовини з ворогами, тільки може буде капітуляція Росії. Хто йому доручив вести якість перемовини. Що це робиться.
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24.08.2022 11:38 Ответить
Арахамия в Беларуси пытался подписать капитуляцию. Теперь оправдывается. Ему светит "Державна зрада"
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24.08.2022 11:38 Ответить
Напевне тому в Туреччині АраХамія і Начальник ЖЕКу пішли в атаку, і щось там таке покрите держтаємницею підписали, що коли Ердоган приїхав у Львів, то закликав виконувати те, що було підписане, щоб зупинити війну в Україні.
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24.08.2022 11:39 Ответить
цей дебіл слабкодухий всереться навіть коли над вухом чихнути

що то за лютий кабздець, морально придушений??
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24.08.2022 11:41 Ответить
Блііін! Знову потік свідомості і якась розірвана мова. Без змісту, без мети, якимись незрозумілими обірваними фразами. Тут не треба бути суперпсихологом, щоб намалювати портрет цього "державного діяча" з когорти креативщиків над державним гербом.
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24.08.2022 11:44 Ответить
не вірю не вірю і невірю і геть бо бреxун та й інтелектуально повний о
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24.08.2022 11:49 Ответить
А что,такой здоровый бычара имеет бронь? Ну наверное справку от психиатра,которая не возволяет воевать,а вот переговорщиком самое то!
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24.08.2022 11:52 Ответить
Г@ндон штопаний. ..
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24.08.2022 11:55 Ответить
Ще трохи і всі зелені будуть носити бороди, навіть Безугла з Н.Мосійчук.
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24.08.2022 11:56 Ответить
Нас было пять или шесть...))))
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24.08.2022 11:57 Ответить
Одного розстріляли після приїзду до України. Як його пак прізвище?
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24.08.2022 12:04 Ответить
Прошу спеців фотомонтажу зробити фото арачмонії на фоні крейсера мацква з написом "брати навіки". Наперед дякую.
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24.08.2022 11:58 Ответить
є така сама ідея, але просто фото "ара хамія з гранатою", можна парне "ара хамія з гранатою та обдристович з гранатометом" ))
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24.08.2022 12:03 Ответить
О, пашу роззявило, щоб не забули!
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24.08.2022 11:58 Ответить
В Україні при влвді інородці,вони тут для заробляння грошей.Історія,мова,культура для них нецікаве.Українці ,що ж ви робите вибираєте для себе тупих україноненависників
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24.08.2022 12:00 Ответить
що цей дибіл несе?!
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24.08.2022 12:00 Ответить
Що вас зрадників було виводити з рівноваги Ви вже зі спущеними штанами туди приїхали! Ви ж брехали, що ви їдете не до Білорусі, а тільки до кордону.
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24.08.2022 12:01 Ответить
Вчерашний базарный продавец лавашей сегодня возлавляет комиссию от Украины на переговорах, на которых рещается судьба всей Украины, к коротой арахамия не имеет никакого отношения.
Такое распределение ролей могло быть только в квартале 95.
Чувствуется интеллект и рука Зеленского.
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24.08.2022 12:03 Ответить
Спасіба, што жівой.
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24.08.2022 12:07 Ответить
якось стрьомно-мутна обізяна, яку практично видворили з сша за афери, очолює переговорну делегацію від України.
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24.08.2022 12:07 Ответить
ну чому б не домовитися всередині України? Просто відмовтеся від альтернативи.
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24.08.2022 12:17 Ответить
Арахамия не знает с чем бы в СМИ выступить, решил поразмышлять о прошлом,только кому это интересно? Лучше бы вспомнил как слуги на кануне войны гудеш в Трускавце устроили. Гнать этих гастробайтеров из Украины, их только деньги интересуют а на Украину им чихать
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24.08.2022 12:31 Ответить
Доллары в карманах не жмут? Письмецо об снятии санкций с Абрамовича чай не забесплатно?
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24.08.2022 12:31 Ответить
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24.08.2022 12:32 Ответить
А как у Арахамии дела по спасению кошелька Путлера ?? Санкции против Абрамовича отменили?За это как все знают ( Таймс не врет) Арахамии ломится хорошая денежка - до 1 млд долларов. Так был Абрамович??
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24.08.2022 12:33 Ответить
Ждём Абрамовича, да? А то всё на паузе видите ли
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24.08.2022 12:39 Ответить
А потом появился Абрамович на белом коне и молвил-"Братья мои,перестаньте убивать Украинцев,вы не правы" И я уверовал,даже на библии могу поклясться в суде,что так и было(Арахамия)
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24.08.2022 12:42 Ответить
Арахнофобія значуще надуває щічки...
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24.08.2022 12:45 Ответить
І якого хэра воно поїхало?
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24.08.2022 13:32 Ответить
Гарно до цього типа прилипло прізвисько,жду коли вгодований в ВР видасть,слово надається Хламідії.
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24.08.2022 13:56 Ответить
Ми то думали, що Арахнохамія лайно, а він, виявляється, страдалець. Тьфу.
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24.08.2022 14:04 Ответить
який вони проявили героїзм. нашив воїнам такий поступок і не насниться. нагороди в студію.
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24.08.2022 14:05 Ответить
Арестовича знаю - радник
Лайнюка знаю - керівник ОП
а це хто такий?
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24.08.2022 14:09 Ответить
все, прочитала

Давид народився 23 травня 1979 року в Сочі, РСФСР. Деякий час жив у Грузії в Гаграх. 1992 року, тікаючи від війни в Абхазії, переїхав з батьками до Миколаєва, де виріс і закінчив
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24.08.2022 14:11 Ответить
Погано закінчив.
Кстати, арахамия по знаку Зодиака - Близнец, т.е. и нашим и вашим.
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24.08.2022 14:58 Ответить
Кто обезьяну выпустил?
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24.08.2022 14:28 Ответить
Виводили з рівноваги, розклавши на столі банани
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24.08.2022 14:48 Ответить
В отставку, гнида обезьянья!!!!
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24.08.2022 14:49 Ответить
Зеленский, а ты с Берега Слоновой Кости никого еще не подобрал для ведения переговоров о независимости Украины?
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24.08.2022 14:56 Ответить
 
 