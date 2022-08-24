Арахамия о переговорах с российской делегацией в Беларуси: Они пытались эмоционально вывести нас из равновесия и получить преимущество
Глава украинской делегации рассказал, что сейчас переговоры с РФ остаются "на паузе".
Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, возглавивший украинскую делегацию по мирному урегулированию на переговорах с Россией, во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, со стороны россиян было эмоциональное и психологическое давление на украинскую делегацию, разведка, создание психологических портретов представителей Украины.
"Нас было там пять или шесть человек, сидевших за столом, у них тоже было пять или шесть человек. А позади от них было где-то 30 человек, кто-то из них делал наши психологические портреты, кто-то наблюдал, какая-то разведка была. А мы приехали, просто сели и позади нас никого нет", - подчеркнул Арахамия.
Он подчеркнул, что было тяжело сдержать эмоции, поэтому украинцы несколько раз вставали из-за стола в разные раунды переговоров и брали перерыв. Со стороны россиян были провокации, чтобы вывести из равновесия украинскую делегацию и получить преимущество.
"Они пытались таким образом эмоционально вывести нас из равновесия и получить преимущество. Для нас как раз трудно было поддерживать равное эмоциональное состояние и в этом была большая нагрузка", - добавил он.
Пока же, по его словам, первый этап переговоров Украина уже выиграла, продолжается пауза. Успех переговоров в интересах Украины будет зависеть от успехов ВСУ на фронте.
"Первый этап мы точно победили, они это признают, сейчас у нас идет второй этап. Мы сейчас на паузе. Почему мы на паузе? Потому что это зависит от успехов Вооруженных Сил, как только будут удачи, я думаю, что победим и во втором этапе", - сказал Арахамия.
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А я сподівався, що воно десь на італійському узбережжі потонуло...
Марно сподівався, воно ж не тоне.
Ну, тут правильно отобрали !
Арахамия, кроссовки, обезьянка....
краще скажіть як там справи у руSSкого Злодія абрамовича...та у Ігарь Валєрічя...??
що то за лютий кабздець, морально придушений??
Такое распределение ролей могло быть только в квартале 95.
Чувствуется интеллект и рука Зеленского.
Лайнюка знаю - керівник ОП
а це хто такий?
Давид народився 23 травня 1979 року в Сочі, РСФСР. Деякий час жив у Грузії в Гаграх. 1992 року, тікаючи від війни в Абхазії, переїхав з батьками до Миколаєва, де виріс і закінчив
Кстати, арахамия по знаку Зодиака - Близнец, т.е. и нашим и вашим.