Враг "мобилизовал" уже около 55% мужчин на оккупированной Луганщине, привлекают даже 16-летних детей, - Верещук

На оккупированной территории Луганской области уже около 55% мужчин принудительно мобилизовано во вражеские вооруженные формирования.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Лишь на Луганщине 55% таких насильственно мобилизованных стали, как говорится, у нас в народе, пушечным мясом. Уже 55% мужского населения квазиобразования "ЛНР" стали пушечным мясом. Об этом говорят у них внутри, мы это знаем из донесения нашей разведки. Это минимум 55%, и этот процесс продолжается", – сказала Верещук.

По ее словам, враг всячески пытается насильно записать мужчин в ряды своих бандобразований. Она советует жителям эвакуироваться с тех опасных территорий, чтобы избежать "мобилизации", спасти свою жизнь.

Верещук убеждена, что отсидеться дома там никому не удастся. "Это уже очевидно. Даже 16-летних детей тоже привлекают: те будут подносить снаряды, те будут "поварятами в столовых" - я сейчас цитирую их перехваты, потому что знаю, владею информацией. Даже 65-летних насильственно загоняют, зная, что они много лет не держали оружие и не умеют пользоваться и точно во время первых столкновений погибнут", - добавила представитель правительства.

Вице-премьер-министр отметила, если уже случилось так, что человек не по своей воле попал в так называемые войска "лнр", то стоит сдаться украинским защитникам, сложить оружие, не воевать против украинской армии, не стрелять в людей, потому что потом, если останутся живы, придется отвечать за эти преступления по закону.

Она убеждена в том, что происходит процесс сознательного уничтожения украинского народа, в том числе тех, кто когда-то поверил России и думал, что она может стать "асвободителем".

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