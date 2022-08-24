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Новости Агрессия России против Украины Война
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Враг "мобилизовал" уже около 55% мужчин на оккупированной Луганщине, привлекают даже 16-летних детей, - Верещук

мобілізація,примусова

На оккупированной территории Луганской области уже около 55% мужчин принудительно мобилизовано во вражеские вооруженные формирования.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Лишь на Луганщине 55% таких насильственно мобилизованных стали, как говорится, у нас в народе, пушечным мясом. Уже 55% мужского населения квазиобразования "ЛНР" стали пушечным мясом. Об этом говорят у них внутри, мы это знаем из донесения нашей разведки. Это минимум 55%, и этот процесс продолжается", – сказала Верещук.

По ее словам, враг всячески пытается насильно записать мужчин в ряды своих бандобразований. Она советует жителям эвакуироваться с тех опасных территорий, чтобы избежать "мобилизации", спасти свою жизнь.

Верещук убеждена, что отсидеться дома там никому не удастся. "Это уже очевидно. Даже 16-летних детей тоже привлекают: те будут подносить снаряды, те будут "поварятами в столовых" - я сейчас цитирую их перехваты, потому что знаю, владею информацией. Даже 65-летних насильственно загоняют, зная, что они много лет не держали оружие и не умеют пользоваться и точно во время первых столкновений погибнут", - добавила представитель правительства.

Вице-премьер-министр отметила, если уже случилось так, что человек не по своей воле попал в так называемые войска "лнр", то стоит сдаться украинским защитникам, сложить оружие, не воевать против украинской армии, не стрелять в людей, потому что потом, если останутся живы, придется отвечать за эти преступления по закону.

Она убеждена в том, что происходит процесс сознательного уничтожения украинского народа, в том числе тех, кто когда-то поверил России и думал, что она может стать "асвободителем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "ЛНР" пытаются провести "общую мобилизацию" и разыскивают рашистов-дезертиров

армия РФ (19011) мобилизация (2732) Верещук Ирина (504) Луганская область (6487)


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Топ комментарии
+11
Где сивоха?
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24.08.2022 11:26
+10
Що хотіли, те і мають.
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24.08.2022 11:32
+9
Медленно, но уверенно "лнр" превращается в "женскую народную республику"....
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24.08.2022 11:39
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Где сивоха?
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24.08.2022 11:26 Ответить
, то Ви що не знаєте ? Десь так поближче до коханої пляшки... А що телепня чекає -??? Окрім - нічого.
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24.08.2022 11:36 Ответить
Чергове спiднЭ обсцикаЭ...
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24.08.2022 13:17 Ответить
Сподіваюсь що всі нормальні або здадуться в полон або втечуть через кацапію в Європу або Україну
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24.08.2022 11:29 Ответить
нормальні давно виїхали
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24.08.2022 11:36 Ответить
Важко здатись, наші лугандонів в полон вже майже не беруть, москалі це лайно не міняють.
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24.08.2022 11:36 Ответить
Родину не любишь?! (с)

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24.08.2022 11:29 Ответить
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24.08.2022 11:30 Ответить
так все нормально шановна колоборантка Верещук! "Там же наші люди.." - як ви казали про рішення ОП розмінувати по лінії зіткнення з ОРДЛО та з окупованим Кримом
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24.08.2022 11:32 Ответить
У мене враження,що ця вересклива бабця у лугандонi ще й ********* пiдробляЭ...
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24.08.2022 13:20 Ответить
Що хотіли, те і мають.
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24.08.2022 11:32 Ответить
Мда, яка іронія долі!
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24.08.2022 11:38 Ответить
, це ще тілько початок. Вихоркувати будуть і онуки, й онуки їхніх онуків. НАХЕР ПОТОЛОЧ - і з Луганщени, і з Донеччини! ЦЕ НАША ЗЕМЛЯ ! УКРАЇНСЬКА ! Споконвіку і довіку !
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24.08.2022 11:44 Ответить
Редкие придурки 🤣🤣🤣
сами себе жизнь перес🤣гаділи
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24.08.2022 12:10 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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24.08.2022 11:33 Ответить
Медленно, но уверенно "лнр" превращается в "женскую народную республику"....
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24.08.2022 11:39 Ответить
Кто нибудь этой Верещук верит?Она хоть одно дело до ума довела?Или решила попиариться хоть на чём?
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24.08.2022 11:46 Ответить
Наскільки я розумію приймала участь у розмінуванні Чонгару. Так що так довела. Там все вийшло як вони хотіли.
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24.08.2022 12:35 Ответить
Адна на фсєх, ми за ценой нє пастаім! Тьху...
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24.08.2022 11:47 Ответить
А де Сивохо?
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24.08.2022 11:49 Ответить
Потвора
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24.08.2022 11:52 Ответить
гаразд, 55%. а скільки це в штуках?
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24.08.2022 11:58 Ответить
А хіба вони не знали що таке "русский мир" ? це зомбоване домбасовське бидло це гарматне м'ясо для рашиської федерації ,тут і владі можна дорікнути і самій верещук які так вихвалялися як вони виплачують пенсії в окупованих лднр тим самим підтримуючи терористів і скільки студентів набрали в наші ВУЗ з тих територій лише за те що з лднр ,а тепер той зброд закликають вбивати українців.
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24.08.2022 12:24 Ответить
"*****"(с) зовсім
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24.08.2022 12:29 Ответить
получается Украинцы из лднр/Крыма убивают Украинцев из других областей и на оборот . зачем нам этот Крым/донецк/Луганск если там зомби предатели. если бы меня мобилизировали русские сразу после получения бк я бы всех положил. а они берут оружие и идут против Украинцев . я уверен что большинство жителей Крыма за паРашку. Интересно сколько в % погибло Украинцев на стороне РФ.
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24.08.2022 12:46 Ответить
"Жители Крима" вмiють дуже спритно перевдягати портки в повiтрi ...Iуди...
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24.08.2022 13:34 Ответить
Они думали с российским паспортом путешествовать по всему миру, а оказалось что путевки есть только на войну. Причем обратный билет не нужен.
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24.08.2022 12:49 Ответить
Овцы думали что их будут кормить рос.пенсиями и зарплатами, но пришло время драть с них по семь шкур.
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24.08.2022 13:52 Ответить
Скільки це в рабах? В % це ні про що.
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24.08.2022 13:45 Ответить
Брехлива, кончена зегеніталія...
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24.08.2022 14:33 Ответить
Не переживай так Верещук. Пусть россияки это"пушечное мясо" хоть на все сто мобилизируют.По-барабану!Больше простора будет для украинцев на этой освобожденной земле
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24.08.2022 14:43 Ответить
 
 