Поздравление с Днем независимости на фоне 8 пленных российских солдат записал народный депутат Роман Костенко. ВИДЕО
Народный депутат Роман Костенко, с оружием в руках защищающий страну, записал поздравительное видеообращение на фоне только что захваченных в плен россиян.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Костенко опубликовал обращение на своей странице в соцсети.
"Уважаемые украинцы, эти люди пришли на нашу землю, чтобы мы никогда не праздновали Дня Независимости и рассчитывали на то, что победят нас за три дня, но сейчас они здесь стоят перед вами на коленях, а мы с вами празднуем этот день. Мы сильна нация, готовая умереть за свою независимость...", - говорит Костенко на видеозаписи.
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ты, лапоть, кАнечно же, ничего не должен, можешь не верить, всем пофиг.
можешь даже обосраться от возмущения, и тоже всем пофиг.))
(из дневника французского посла в Российской Империи Мориса Палеолога, апрель 1916 года)