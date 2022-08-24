Поздравление с Днем независимости на фоне 8 пленных российских солдат записал народный депутат Роман Костенко. ВИДЕО

Народный депутат Роман Костенко, с оружием в руках защищающий страну, записал поздравительное видеообращение на фоне только что захваченных в плен россиян.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Костенко опубликовал обращение на своей странице в соцсети.

"Уважаемые украинцы, эти люди пришли на нашу землю, чтобы мы никогда не праздновали Дня Независимости и рассчитывали на то, что победят нас за три дня, но сейчас они здесь стоят перед вами на коленях, а мы с вами празднуем этот день. Мы сильна нация, готовая умереть за свою независимость...", - говорит Костенко на видеозаписи.

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