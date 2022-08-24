Враг обстрелял кассетными боеприпасами Малую Даниловку и бьет из артиллерии по Дергачам на Харьковщине, - Синегубов

В День независимости Украины враг усиливает террор мирного населения Харьковщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами пгт Малая Даниловка в Харьковском районе. Повреждены частные дома, и инфраструктура. К сожалению, 2 гражданских получили ранения. Сейчас им оказывают помощь медики. Информация уточняется", - отмечает он.

Также Синегубов сообщает, что прямо сейчас враг обстреливает из артиллерии г. Дергачи.

"Напоминаю, что сегодня в течение дня на территории Харьковской области длится комендантский час. Риск обстрелов очень высок. По возможности, находитесь в укрытиях", - резюмирует глава региона.

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