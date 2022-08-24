Украина быстро прогрессирует в борьбе с коррупцией, рекомендация относительно САП выполнена, - посол ЕС Маасикас

В Европейском Союзе считают, что Украина быстро продвигается в реформе судебной системы и в борьбе с коррупцией.

Об этом посол ЕС в Украине Матти Маасикас сказал в интервью Европейской правде, сообщает Цензор.НЕТ.

"В сфере борьбы с коррупцией и воплощении судебной реформы украинские власти продвигаются как можно быстрее. Вы наконец-то назначили главу антикоррупционной прокуратуры. Эта рекомендация выполнена", - сказал Маасикас.

Посол отметил, что процесс отбора нового главы НАБУ также готов к запуску и есть положительное развитие в поиске нового главы агентства по возврату активов.

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"В Высший совет правосудия назначены Маселко и Мороз - высокоуважаемые юристы, которых уважает очень активное и придирчивое украинское антикоррупционное сообщество. Это очень позитивное событие. Вы знаете, что коррупционный имидж был одной из проблем, с которыми Украина должна бороться. И я очень рад, что в этой сфере прогресс быстрый", - сказал Маасикас.