Украина быстро прогрессирует в борьбе с коррупцией, рекомендация относительно САП выполнена, - посол ЕС Маасикас
В Европейском Союзе считают, что Украина быстро продвигается в реформе судебной системы и в борьбе с коррупцией.
Об этом посол ЕС в Украине Матти Маасикас сказал в интервью Европейской правде, сообщает Цензор.НЕТ.
"В сфере борьбы с коррупцией и воплощении судебной реформы украинские власти продвигаются как можно быстрее. Вы наконец-то назначили главу антикоррупционной прокуратуры. Эта рекомендация выполнена", - сказал Маасикас.
Посол отметил, что процесс отбора нового главы НАБУ также готов к запуску и есть положительное развитие в поиске нового главы агентства по возврату активов.
"В Высший совет правосудия назначены Маселко и Мороз - высокоуважаемые юристы, которых уважает очень активное и придирчивое украинское антикоррупционное сообщество. Это очень позитивное событие. Вы знаете, что коррупционный имидж был одной из проблем, с которыми Украина должна бороться. И я очень рад, что в этой сфере прогресс быстрый", - сказал Маасикас.
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повне перезавантаження судів
всіх корупціонерів до буцигарні
2. Супрун запросив Гройсман .Порох до цього не мав відношення . Супрун почала вводити британську систему охорони здоров'я. Всі хто годувався з медицини почали вити : доктор смерть , відьма , барига як Порох. А людина все робила для того щоб підняти медицину. Розумний нарід , надивившись телевізора почав її теж цькувати. В результаті медицини нема і розвалила її не Супрун , але попробуй вам докажи. В нашій державі не можна нічого нікому робити доброго - бо будеш потім винен. Я думаю що навряд чи хтось нормальний захоче тепер бути президенто чи прем'єром .
А по суті, коли нема аргументів та ваші ботоляки завжди переходять на образи...
А я щодо вас використав типовий западенський вислів! Поніме?..
И чуда не произошло. Вот оно. Долго ждать не пришлось.
Да, корупция была и при Порохе, еще больше ее стало при ЗЄ.
Но при Порохе и экономика потихоньку подростала и были сдвиги на внешнеполитическом фронте.
А ЗЄ абсолютно все подмял под себя, а толку никакого
Сможет ли простой человек (такой как я например) прочувствовать победу над коррупцией?
Сейчас народ очень страдает от коррупции и Зе как тот былинный богатырь победит дракона. Я в этом не сомневаюсь. Но как это будет выглядеть?
ДУЖЕ ПРОСТО!
Ви перестанете чути про корупцію з медіа)
Достатньо всі канали націоналізувати і поставити правильних журналістів і корупція буде подолана.