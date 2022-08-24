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Новости Агрессия России против Украины Война
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Сегодня Украина получит от США $3 млрд в форме безвозвратного гранта

сша

Украина в День независимости получит от США 3 млрд. долларов финансовой помощи. Они поступят через механизм Всемирного банка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на министра финансов Сергея Марченко в Facebook.

Средства в бюджет Украины будут переданы в виде безвозвратного гранта.

"Благодарен нашим американским партнерам и команде Всемирного банка за мощную поддержку Украины. Грантовая помощь является весомым подарком для нашей страны в День независимости Украины", - отметил министр.

Читайте: США выделят Украине пакет помощи на $3 млрд, - западные СМИ

помощь (7752) США (26336) Марченко Сергей (298)


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Топ комментарии
+19
Головне щоб США слідкували щоб Козирь та Буратіно не вкрали ні центу
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24.08.2022 13:16
+11
Чудовий подарунок для клоуна і його гоп-компашки.
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24.08.2022 13:13
+10
Ого , який чудовий подарунок, велика подяка U.S.A.
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24.08.2022 13:19
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Чудовий подарунок для клоуна і його гоп-компашки.
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24.08.2022 13:13 Ответить
Буде що розпілювати
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24.08.2022 13:14 Ответить
Зелень готує пилораму.
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24.08.2022 13:19 Ответить
Зате хоч посміємось.😏
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24.08.2022 13:36 Ответить
Тільки проконтролюйте рух грошей, бо зелені 90% вкрадуть
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24.08.2022 13:41 Ответить
Головне щоб США слідкували щоб Козирь та Буратіно не вкрали ні центу
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24.08.2022 13:16 Ответить
Зєля з дʼЄрмаком прибарахляться... мама Рима буде задоволена.
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24.08.2022 13:16 Ответить
А оружием нельзя выделить эти деньги,чтоб зеленые клептоманы их снова с асфальт не закатали
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24.08.2022 13:17 Ответить
Причём, лучше тяжёлым, потому что лёгкое на чёрный рынок уходит.
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24.08.2022 13:40 Ответить
только под жесткий контроль каждый доллар...
лучше бы блин оружием дали, чтобы точно не спёрли )
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24.08.2022 13:17 Ответить
Ого , який чудовий подарунок, велика подяка U.S.A.
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24.08.2022 13:19 Ответить
Краще б десяток хаймарсів надали з ракетами ніж от цю грантову допомогу,це ж піде під розпил зелбуїнами((
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24.08.2022 13:24 Ответить
Дякуємо. Щиро. І пані Спартц, для контролю, будь ласка.
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24.08.2022 13:26 Ответить
хто там з Наших поряд, тримайте безродних засланців Бєню-дермака-гидьманцева.. за руки
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24.08.2022 13:27 Ответить
Дякуємо США за підтримку і допомогу нашій краіні 👍🏼🙏🏼❤️
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24.08.2022 13:28 Ответить
Зеленський, Єрмак та інші злодії! Геть грязні руки від допомоги США. Це гроші для обездолених (багато в чому і вами) українців, а не для вас і дідуся Бені...
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24.08.2022 13:43 Ответить
Я об этом знал ещё вчера вечером... но по приколу час назад нацарапал..30 ярдов..
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24.08.2022 13:53 Ответить
опаньки. А я думав 3 млрд військової допомоги буде
а оказивається дали 3млрд на розкрадання
ну й ну
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24.08.2022 14:05 Ответить
Я надеялся что будет оружие на 3 млрд
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24.08.2022 14:06 Ответить
Велика подяка амеріканцям- братюням!
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24.08.2022 15:32 Ответить
 
 