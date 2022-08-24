Сегодня Украина получит от США $3 млрд в форме безвозвратного гранта

Украина в День независимости получит от США 3 млрд. долларов финансовой помощи. Они поступят через механизм Всемирного банка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на министра финансов Сергея Марченко в Facebook.

Средства в бюджет Украины будут переданы в виде безвозвратного гранта.

"Благодарен нашим американским партнерам и команде Всемирного банка за мощную поддержку Украины. Грантовая помощь является весомым подарком для нашей страны в День независимости Украины", - отметил министр.

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