Сегодня Украина получит от США $3 млрд в форме безвозвратного гранта
Украина в День независимости получит от США 3 млрд. долларов финансовой помощи. Они поступят через механизм Всемирного банка.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на министра финансов Сергея Марченко в Facebook.
Средства в бюджет Украины будут переданы в виде безвозвратного гранта.
"Благодарен нашим американским партнерам и команде Всемирного банка за мощную поддержку Украины. Грантовая помощь является весомым подарком для нашей страны в День независимости Украины", - отметил министр.
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лучше бы блин оружием дали, чтобы точно не спёрли )
а оказивається дали 3млрд на розкрадання
ну й ну