В Донецкой области морские пехотинцы ликвидировали 30 оккупантов и подбили вражеский танк, - ВМС ВСУ

В Донецком направлении морские пехотинцы уничтожили до 30 человек живой силы врага и подбили один российский танк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС Украины.

"23 августа военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты Военно-Морских Сил ВС Украины в составе группировок стойко и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта. На Донецком направлении морские пехотинцы уничтожили до 30 человек живой силы врага и подбили один танк", - идет в сообщении.

Также отмечается, что наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению личного состава и техники оккупантов. Окончательные потери врага уточняются.

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