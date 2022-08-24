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Новости Война
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В Донецкой области морские пехотинцы ликвидировали 30 оккупантов и подбили вражеский танк, - ВМС ВСУ

В Донецком направлении морские пехотинцы уничтожили до 30 человек живой силы врага и подбили один российский танк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС Украины.

"23 августа военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты Военно-Морских Сил ВС Украины в составе группировок стойко и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта. На Донецком направлении морские пехотинцы уничтожили до 30 человек живой силы врага и подбили один танк", - идет в сообщении.

Также отмечается, что наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению личного состава и техники оккупантов. Окончательные потери врага уточняются.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 45,7 тыс. человек, 234 самолета, 199 вертолетов, 1 924 танка и 4 243 бронированных машины. ИНФОГРАФИКА

ВМС (1458) ликвидация (3465) уничтожение (6811) Донбасс (26955) потери (4368)


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Честь і хвала Морським піхотинцям 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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24.08.2022 13:26 Ответить
Привітали окупантів з Днем Незалежності - подарували батькам кожному білі Жигулі.
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24.08.2022 13:38 Ответить
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24.08.2022 13:42 Ответить
а в донецке после хлопка продолжается детонация "магазина "галактика""
https://t.me/rbc_news/56691?single
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24.08.2022 13:53 Ответить
Ну, если Галактика горит - вызывайте ВыКыСы РеФе, спасайте Галактику! !
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24.08.2022 17:36 Ответить
і поділом.

Зі Святом брати та сестри!
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24.08.2022 13:53 Ответить
Зі Святом Україна Слава ЗСУ Переможемо
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24.08.2022 15:06 Ответить
503 молодці!!!
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24.08.2022 15:22 Ответить
 
 