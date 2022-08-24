В Донецкой области морские пехотинцы ликвидировали 30 оккупантов и подбили вражеский танк, - ВМС ВСУ
В Донецком направлении морские пехотинцы уничтожили до 30 человек живой силы врага и подбили один российский танк.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС Украины.
"23 августа военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты Военно-Морских Сил ВС Украины в составе группировок стойко и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта. На Донецком направлении морские пехотинцы уничтожили до 30 человек живой силы врага и подбили один танк", - идет в сообщении.
Также отмечается, что наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению личного состава и техники оккупантов. Окончательные потери врага уточняются.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://t.me/rbc_news/56691?single
Зі Святом брати та сестри!