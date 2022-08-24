Шойгу 26 февраля выдвинул Резникову ультиматум. Тот в ответ предложил РФ капитулировать, - WP
Министр обороны Алексей Резников 26 февраля получал от главы минобороны РФ Сергея Шойгу ультиматум с предложением капитулировать.
Об этом говорится в материале американской газеты The Washington Post о начале полномасштабного вторжения России в Украину, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
Ультиматум Резникову передал Министр обороны Беларуси Виктор Хренин.
Резников говорил по телефону с министром обороны Беларуси 22 февраля - тогда Хренин пообещал ему, что российские войска не будут вторгаться в Украину с территории Беларуси.
"Он дал слово офицера и он оказался лжецом", - сказал Резников.
Через два дня после начала полномасштабной войны Резников снова поговорил с Хрениным. Отмечается, что украинский министр "услышал на другом конце нервный и неловкий голос" белорусского визави, который сказал, что передает послание Сергея Шойгу, заключавшееся в том, что если Украина подпишет капитуляцию, то вторжение прекратится.
В ответ на ультиматум Резников сказал, что готов принять капитуляцию с российской стороны.
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Иди поси Оленей оленевод!
Ти ще не розібрався хто пи#дуни? Кацап чи просто гальмо?
Вчера познакомился с испанцем по имени Хулио Надо... Так толком и не поговорили...
«І він був брехуном», - сказав Резніков.
Через два дні, після початку вторгнення, двоє чоловіків знову поговорили. Резніков почув нервовий голос на іншому кінці лінії. Білоруський міністр казав, що передає послання російського колеги Сергія Шойгу: якщо Україна підпише акт про капітуляцію, то російське вторгнення припиниться.
Резніков каже, що Хрєнін відповів: «Я готовий прийняти капітуляцію з боку Росії».
https://www.washingtonpost.com/national-security/interactive/2022/kyiv-battle-ukraine-survival/?itid=hp-top-table-main-t-2
Це прерогатива генштабу! В функції міністра (і міністерства в цілому), входить лише матеріальне забезпечення армії!!!!!!!
Характеристики "джмеля" вражають! Фантастика збувається
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В реальності кіт сере на роздовбану кацапську бмп в центрі Киева
Висунув, ге ж...
А ультиматум той такий маленький, як у пацана, зморщений, висить...
Кацапи , ви кончені потвори і тупе бидло , так як ви ніколи не зможете
перемогти мудрих украінців 😠
Для плавающих свино-корыт!,С праздником Пановэ!
Чечню брали 2 раза...
Крысы путлера...возьмите Чечню в третий раз
Стадо баранов...
Зрозумійте - це не кацапи на тому напрямку ідіоти. Ні, вони однакові скрізь. Це хлопці під Пісками - профі з профі і герої з героїв.
"Він дав слово офіцера і він виявився брехуном", - сказав Резніков. Джерело: \\\\\\\\\
то есть обосрался, не поверил Западу, но Хренину, а потом мужественно пожурил Шойгу что - А давайте вы капитулируй.те
- нет, вы,
- нет вы
- Да я щас путину скажу
- ........
- аллооо.......? резников, где там Ермак то? Ах да, вот звонит на личный номер..
Оборону Украины держат офицеры,которых воспитали Порошенко и Турчинов,в очень тяжёлые 2014-15гг...
Если бы не помощь Дали Грибаускайте и президентов Болгарии и Чехии со Словакией...вряд ли бы Украина выстояла
Отака реальність Панове...
що ж до рєзьнікова-державника, то тут уже дами ридали, коли дам грали ))
Херої, блін!