Шойгу 26 февраля выдвинул Резникову ультиматум. Тот в ответ предложил РФ капитулировать, - WP

Министр обороны Алексей Резников 26 февраля получал от главы минобороны РФ Сергея Шойгу ультиматум с предложением капитулировать.

Об этом говорится в материале американской газеты The Washington Post о начале полномасштабного вторжения России в Украину, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Ультиматум Резникову передал Министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

Резников говорил по телефону с министром обороны Беларуси 22 февраля - тогда Хренин пообещал ему, что российские войска не будут вторгаться в Украину с территории Беларуси.

"Он дал слово офицера и он оказался лжецом", - сказал Резников.

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Через два дня после начала полномасштабной войны Резников снова поговорил с Хрениным. Отмечается, что украинский министр "услышал на другом конце нервный и неловкий голос" белорусского визави, который сказал, что передает послание Сергея Шойгу, заключавшееся в том, что если Украина подпишет капитуляцию, то вторжение прекратится.

В ответ на ультиматум Резников сказал, что готов принять капитуляцию с российской стороны.

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