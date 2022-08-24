Арестованы помещения гостиниц во Львове и Киеве, принадлежащих российскому предприятию, - Офис Генпрокурора
Арестовано помещение двух гостиниц во Львове и Киеве стоимостью около 1 млрд грн.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Офис Генерального прокурора.
"По ходатайству Галицкой окружной прокуратуры г. Львова суд арестовал помещение двух гостиниц – в центре Львова и Киева. Общая площадь арестованного имущества – 30 тыс. м кв. Стоимость – почти 1 млрд грн. Сеть гостиниц принадлежит предприятию, бенефициарными владельцами которого являются граждане РФ ", – говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, также арестованы корпоративные права предприятия на общую сумму более 100 млн. грн.
Как отмечается в сообщении, правоохранители решают вопрос о передаче арестованного имущества в управление АРМА.
"По данным следствия, должностные лица предприятия, занимающегося управлением гостиницами, подделали официальные документы, таким образом получив контрольный пакет акций сети отелей", - говорится в сообщении.
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