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Арестованы помещения гостиниц во Львове и Киеве, принадлежащих российскому предприятию, - Офис Генпрокурора

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Арестовано помещение двух гостиниц во Львове и Киеве стоимостью около 1 млрд грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале Офис Генерального прокурора.

"По ходатайству Галицкой окружной прокуратуры г. Львова суд арестовал помещение двух гостиниц – в центре Львова и Киева. Общая площадь арестованного имущества – 30 тыс. м кв. Стоимость – почти 1 млрд грн. Сеть гостиниц принадлежит предприятию, бенефициарными владельцами которого являются граждане РФ ", – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, также арестованы корпоративные права предприятия на общую сумму более 100 млн. грн.

Как отмечается в сообщении, правоохранители решают вопрос о передаче арестованного имущества в управление АРМА.

"По данным следствия, должностные лица предприятия, занимающегося управлением гостиницами, подделали официальные документы, таким образом получив контрольный пакет акций сети отелей", - говорится в сообщении.

Читайте: Печерский суд снял арест с ТРЦ, принадлежащего российскому олигарху и другу Путина Аркадию Ротенбергу

Киев (25466) Львов (4580) отель (120) арест имущества (298) Офис Генпрокурора (2454)


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Топ комментарии
+10
"Блискавично"...!
Усього-то пів року воюєм...
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24.08.2022 14:11
+6
Зараз "наш" печерський суд швидко відмінить це рішення.
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24.08.2022 14:12
+6
9й рік!
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24.08.2022 14:30
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"Блискавично"...!
Усього-то пів року воюєм...
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24.08.2022 14:11 Ответить
9й рік!
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24.08.2022 14:30 Ответить
Зараз "наш" печерський суд швидко відмінить це рішення.
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24.08.2022 14:12 Ответить
Откатіки - дєло святоє
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24.08.2022 14:12 Ответить
велика рі3ниця 3аарештовано і конфісковано
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24.08.2022 14:14 Ответить
Як же оперативно, не пройшло і пів-року... вміють наші органи працювати...для свого блага.
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24.08.2022 14:28 Ответить
Найліпший готель - власна хатина. Звісно, як така є.
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24.08.2022 14:37 Ответить
Багато говорять передали права кудись заарештували За шість місяців не конфіскували НІЧОГО і щось у когось вимагають забирати та гроші давати І не конфіскують бо то для них хороші та корисні руські
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24.08.2022 14:55 Ответить
Та ім покерувати чужими мільярдами хочеться, це значно вигідніше та простіше!
З часом замінять в готелях меблі та інше обладнання на списане, щось продадуть частинами…
Непочатий край роботи!
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24.08.2022 15:10 Ответить
"Плахой рускій - жадний рускій", тому і отримав арешт майна, видно з досвідом Абрамовича "як вийти з під санкцій і зберегти бізнес" не знайомився і тому Хламідія не напише про нього слізливого лиса, а Зеля не поклопоче в Вашингтоні.
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24.08.2022 15:07 Ответить
Бізнес Садового ********! ))))
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24.08.2022 16:17 Ответить
 
 