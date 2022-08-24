В Киеве одна за другой раздаются тревоги. Слышны звуки работы ПВО из Черкасской области

Взрывы, которые слышны в Киевской области - работа ПВО в Черкасской области.

Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"По подтвержденным данным в Черкасской области во время предварительного сигнала тревоги сбита вражеская ракета. Работа ПВО была слышна в некоторых близлежащих районах Киевской области", - написал он в телеграмме.

Кулеба подчеркнул, что паниковать не стоит, а нужно сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.

"Еще раз призываю не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и спускаться в укрытие", - отметил Кулеба.

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В Киеве при этом, как сообщают в КГГА, с полудня уже дважды объявляли воздушную тревогу. При этом второй раз после обеда сигнал тревоги раздался, когда еще не был отменен первый.