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Новости Война
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В Киеве одна за другой раздаются тревоги. Слышны звуки работы ПВО из Черкасской области

київ

Взрывы, которые слышны в Киевской области - работа ПВО в Черкасской области.

Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"По подтвержденным данным в Черкасской области во время предварительного сигнала тревоги сбита вражеская ракета. Работа ПВО была слышна в некоторых близлежащих районах Киевской области", - написал он в телеграмме.

Кулеба подчеркнул, что паниковать не стоит, а нужно сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.

"Еще раз призываю не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и спускаться в укрытие", - отметил Кулеба.

Смотрите: Глава МИД Португалии Кравиньо прибыл с визитом в Киев. ФОТО

В Киеве при этом, как сообщают в КГГА, с полудня уже дважды объявляли воздушную тревогу. При этом второй раз после обеда сигнал тревоги раздался, когда еще не был отменен первый.

КГГА (2977) Киев (25466) Кулеба Алексей (108)


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Топ комментарии
+30
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24.08.2022 14:51
+15
Він просто старий маразматик
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24.08.2022 15:01
+14
Рімський Батько/вибачте/ про Дугіну сказав: гінуть невинні... Бу-го-гааа
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24.08.2022 14:53
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у Дніпрі така сама фігня...
хіба що ППО не чув сьогодні
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24.08.2022 14:49 Ответить
зато вже Нікополю і Синельніковському р-ну дісталось (останньому вже два рази)
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24.08.2022 15:04 Ответить
нажаль...
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24.08.2022 15:25 Ответить
в цілому за добу 8...
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24.08.2022 15:35 Ответить
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24.08.2022 14:51 Ответить
Рімський Батько/вибачте/ про Дугіну сказав: гінуть невинні... Бу-го-гааа
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24.08.2022 14:53 Ответить
він нічого про неї не знає...
згадайте хресну ходц на Великдень де він намагався примирити українку і...хабалку-парашку
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24.08.2022 14:59 Ответить
Він просто старий маразматик
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24.08.2022 15:01 Ответить
ІДІОТ
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24.08.2022 15:32 Ответить
Путлер победил брата Гитлера ...рюZZkих баранов типа братьев не мочил в сортире с 22 июня.... братский Договор Молотов-Рибентроп помешал братству... двух Негодяев...
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24.08.2022 14:57 Ответить
Агову Кулєба,а якже там "потужна відповідь" на сьогоднішні прильоти, яку так бравурно обіцяв "найвеличніший"?!
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24.08.2022 15:14 Ответить
"Найвеличніший" вже потужно перднув після шашлика.
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24.08.2022 15:16 Ответить
Сьогодні масовано ракетами рашисти наврядчи вдарять бо усі чекають. Вдарити можуть потім , коли чекати меньш буде Україна й почнуть нехтувати сигналами тривоги.
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24.08.2022 15:21 Ответить
Й**нули по Миргороду.
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24.08.2022 15:23 Ответить
Та!
В Харькове это тревога выла с утра уже наверное разов 50.
Не знаю, может им вказивку дали сёдня втыкать её по поводу и без повода для перестраховки. Но ,пля, на неё и раньше не особо обращали внимание а после сегодняшнего дня так вобще забъют.
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24.08.2022 15:35 Ответить
Внимание всем: воздушная тревога!!! Немедленно в укрытие Если звучит длинный сигнал сирены продолжительностью до 1 минуты, это означает "Воздушная тревога". Если раздается короткий сигнал сирены до 5-10 секунд, значит отбой воздушной тревоги.
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24.08.2022 19:24 Ответить
 
 