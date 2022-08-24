В Киеве одна за другой раздаются тревоги. Слышны звуки работы ПВО из Черкасской области
Взрывы, которые слышны в Киевской области - работа ПВО в Черкасской области.
Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
"По подтвержденным данным в Черкасской области во время предварительного сигнала тревоги сбита вражеская ракета. Работа ПВО была слышна в некоторых близлежащих районах Киевской области", - написал он в телеграмме.
Кулеба подчеркнул, что паниковать не стоит, а нужно сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.
"Еще раз призываю не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и спускаться в укрытие", - отметил Кулеба.
В Киеве при этом, как сообщают в КГГА, с полудня уже дважды объявляли воздушную тревогу. При этом второй раз после обеда сигнал тревоги раздался, когда еще не был отменен первый.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
хіба що ППО не чув сьогодні
згадайте хресну ходц на Великдень де він намагався примирити українку і...хабалку-парашку
В Харькове это тревога выла с утра уже наверное разов 50.
Не знаю, может им вказивку дали сёдня втыкать её по поводу и без повода для перестраховки. Но ,пля, на неё и раньше не особо обращали внимание а после сегодняшнего дня так вобще забъют.