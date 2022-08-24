В РФ говорят, что все ТРЦ Москвы "заминировали анонимы из Украины"
В Москве все торговые центры якобы заминировали "анонимы из Украины".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА-Новости".
"Все торговые центры в Москве "заминировали" анонимы из Украины, проходят выборочные проверки, сообщили в экстренных службах", - говорится в сообщении.
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+60 mrSmith
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+27 Valter Valter
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+24 Вася Шевченко #371210
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Перевіряйте всі трц, бо ще раз подзвоню!
Згідно регламенту, перевіряти потрібно всі об'єкти.
От нехай усі і перевіряють!
з Днем Незалежності України, вас, бидлота))
ех..ото як би наші хакери..постійно на рфіі запускали повітряну тривогу..щоб вило по містах і селах..і ще щоб додатки в телефонах..і масові розсилки про повітряні тривоги..ото б було кайфуво))
двінок - дратуйте, я анонім з України і замінував вам всі ТЦ
Первый советский цветной телевизор «Рубин 401» появился только в 1967 году. Его тусклые краски можно было рассмотреть только в темном помещении. Первую широковещательную программу в СССР провели 7 ноября 1967 года. Но ещё долгое время цветные телевизоры показывали в черно-белом цвете, радуя своих владельцев цветами только по праздникам.
Уже не помогут ни Пушкин ни Лермонтов...
Надеюсь они были на мини куперах?