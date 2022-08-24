В РФ говорят, что все ТРЦ Москвы "заминировали анонимы из Украины"

В Москве все торговые центры якобы заминировали "анонимы из Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА-Новости".

"Все торговые центры в Москве "заминировали" анонимы из Украины, проходят выборочные проверки, сообщили в экстренных службах", - говорится в сообщении.

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