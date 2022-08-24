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В РФ говорят, что все ТРЦ Москвы "заминировали анонимы из Украины"

москва,трц

В Москве все торговые центры якобы заминировали "анонимы из Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА-Новости".

"Все торговые центры в Москве "заминировали" анонимы из Украины, проходят выборочные проверки, сообщили в экстренных службах", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ФСБ задержала трех москвичей, переводивших деньги в украинский фонд "Повернися живим". ВИДЕО

минирование (1445) москва (3072) россия (95326)


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Топ комментарии
+60
А чому вибіркові перевірки?
Перевіряйте всі трц, бо ще раз подзвоню!
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24.08.2022 14:58
+27
А еще украинские хакеры ночами подрисовывают в магазинах ценники
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24.08.2022 15:00
+24
та ясный перец )) а хто ж еще в мацкве умеет пользоваться телефоном? только украинцы...
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24.08.2022 15:00
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А чому вибіркові перевірки?
Перевіряйте всі трц, бо ще раз подзвоню!
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24.08.2022 14:58 Ответить
🤣 😂🤣
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24.08.2022 15:02 Ответить
про станції метро не забудьте - вони того метро, як вогню бояться..можна ще дитсадки))
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24.08.2022 15:02 Ответить
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24.08.2022 15:14 Ответить
Mr. Smith, Ви такий озорнік 😂
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24.08.2022 15:15 Ответить
Ні, я просто пунктуальна людина.
Згідно регламенту, перевіряти потрібно всі об'єкти.
От нехай усі і перевіряють!
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24.08.2022 15:18 Ответить
Не просто "перевірка", а спочатку евакуація всіх відвідувачів і персоналу, а вже потім ретельна перевірка. І це треба робити швидко і у всіх замінованих ТРЦ. Ніяких "вибіркових" перевірок. Ви, , просто мусите ще раз повідомити про небезпеку в тих ТРЦ, що ще не евакуйовані. Нехай їхні "екстренні служби" ретельніше перевіряють полиці з цукром, якщо він там є.
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24.08.2022 16:47 Ответить
мабудь немає..вони ж сік березовий з цукром і мякоттю поназакручували)
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24.08.2022 18:51 Ответить
"Русскому соврать, что высморкаться. Их ложь исходит из их рабской сущности. Народ никогда не знавший и не говоривший правды - народ рабов духовных и физических." - Н.М. Карамзин
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24.08.2022 14:58 Ответить
Ага. И украли все иностранные товары и сьели продукты.
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24.08.2022 14:59 Ответить
Треба аноніму якусь нагороду дати!
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24.08.2022 14:59 Ответить
а ще їм аноніми серуть і сцять у під"їздах і ліфтах.
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24.08.2022 15:18 Ответить
та ясный перец )) а хто ж еще в мацкве умеет пользоваться телефоном? только украинцы...
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24.08.2022 15:00 Ответить
а плюшевый эрзацпрез? может и его работа, обидилсо оно ))
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24.08.2022 15:13 Ответить
димон? а ведь мог по пьяни))))
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24.08.2022 15:17 Ответить
А еще украинские хакеры ночами подрисовывают в магазинах ценники
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24.08.2022 15:00 Ответить
і на просрочці дати переклеюють.
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24.08.2022 15:19 Ответить
В РФ кажуть, що всі ТРЦ Москви "замінували аноніми з України"- шкода що "мінування" тільки по телефону а не реальне
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24.08.2022 15:00 Ответить
тренування. поки що..
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24.08.2022 21:20 Ответить


з Днем Незалежності України, вас, бидлота))

ех..ото як би наші хакери..постійно на рфіі запускали повітряну тривогу..щоб вило по містах і селах..і ще щоб додатки в телефонах..і масові розсилки про повітряні тривоги..ото б було кайфуво))
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24.08.2022 15:01 Ответить
Всюди залишились візитки марь'яни бездумної, з авторськими малюнками.
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24.08.2022 15:04 Ответить
Так і уявляю - дзвонить чувак і каже «я анонім з України»
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24.08.2022 15:07 Ответить
"аноніми з України"

двінок - дратуйте, я анонім з України і замінував вам всі ТЦ
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24.08.2022 15:08 Ответить
Шшас картупакажу!(с)
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24.08.2022 15:16 Ответить
Ну да и ***** на вас свинособаки конченные..................................................
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24.08.2022 15:10 Ответить
З Днем Незалежності України вас, кацапські підараси ))
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24.08.2022 15:12 Ответить
если бы и вправду "замiнували" было бы хорошо. слава "ананiмусам".
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24.08.2022 15:14 Ответить
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24.08.2022 15:15 Ответить


Первый советский цветной телевизор «Рубин 401» появился только в 1967 году. Его тусклые краски можно было рассмотреть только в темном помещении. Первую широковещательную программу в СССР провели 7 ноября 1967 года. Но ещё долгое время цветные телевизоры показывали в черно-белом цвете, радуя своих владельцев цветами только по праздникам.
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24.08.2022 17:04 Ответить
"Онаніми з України" лишили на місцях злочинів пусті пляшечки з-під бояри, поламану балалайку та смердючий лапоть.
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24.08.2022 15:15 Ответить
не проверяйте. столько лишних ненужных хлопот...
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24.08.2022 15:15 Ответить
сахара им в каждый ТРЦ
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24.08.2022 15:15 Ответить
доречі, в 1999 році, тоді ж мішки з типу сахаром поразкладали по підвалах..чи то гексоген, чи то ще якась хня
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24.08.2022 18:58 Ответить
Нєльзя себе позволіть мля ні шалость ні капріз (с)
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24.08.2022 15:19 Ответить
Ще б бояришнік і стєкломой продавали з 12.00 до 13.00. Ото б було сміху. Круче ядрьоной бімби.
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24.08.2022 15:33 Ответить
срочно...врачсєй
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24.08.2022 15:19 Ответить
Местные говорят что украинские минеры работают не сами, им помогает какой то biden который собственножопно срет в каждый кацапский подъезд. А так, между делом сообщаю что пока существует айпителефония ходить в ТРЦ вы будете редко, да и хрена там делать, большинство адекватных компаний свалило
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24.08.2022 15:27 Ответить
Вони саме так і відрекомендувалися, а ще надали ксерокопії посвідчень з фото
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24.08.2022 15:28 Ответить
Як казав великий бандеровец Салтыков -Щедрин..обосрали РАБzeю и всего за две копейки

Уже не помогут ни Пушкин ни Лермонтов...
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24.08.2022 15:29 Ответить
Заминировали ? НУ И ГДЕ ?
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24.08.2022 15:29 Ответить
Fcb
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24.08.2022 15:30 Ответить
ЗеКодломоские сегодня получат от Байдена 3 ярда долярів...нафіг їм Україна... головне бабло від Басейні та Боріса Джонсонюка...
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24.08.2022 15:37 Ответить
В РФ кажуть, що всі ТРЦ Москви "замінували аноніми з України"

Надеюсь они были на мини куперах?
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24.08.2022 15:42 Ответить
это были дети спецагентши Вовк. Как говорят человек человеку друг, а Вовк кацапу вовк.
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24.08.2022 15:52 Ответить
Это были коты детей спецагентши Вовк.
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24.08.2022 16:15 Ответить
Ну хоть раз можем себе позволить шуткануть? Можем а то все время нам да нам они.
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24.08.2022 16:02 Ответить
Так а где взрывы ?
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24.08.2022 16:21 Ответить
взрывы в кацапских пердаках, не слышно что ль до сих пор?
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24.08.2022 19:02 Ответить
то ***** розмініруйте
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24.08.2022 16:33 Ответить
ну да а кто ж еще с логова под винницей там бункер им. яроша в виде куска сала...)))
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24.08.2022 16:41 Ответить
...й шо, такі нє? Яка шкода...
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24.08.2022 17:01 Ответить
Телефонный бот должен постоянно звонить на мацкву про заминированние.
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24.08.2022 17:34 Ответить
Чего это только с Украины? Я тоже звонила
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24.08.2022 18:17 Ответить
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24.08.2022 19:01 Ответить
 
 