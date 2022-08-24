Данилов: власти готовились к войне еще с 2019 года, но не ожидали, что россияне будут атаковать одновременно со всех сторон
Украинские власти готовились к полномасштабной войне еще с декабря 2019 года. Если бы это было не так, российские танки были бы уже в Варшаве.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью польской газете Wyborcza.
"Для нас это (полномасштабное вторжение – ред.) не было неожиданностью. Мы знали, что рано или поздно это произойдет. Мы просто не ожидали, что россияне будут атаковать одновременно со всех сторон. Атака Беларуси была для нас большим вызовом, хотя мы тоже готовились к такому сценарию", - отмечает Данилов.
Секретарь СНБО отметил, что Россия надеялась на бегство Владимира Зеленского из Киева, но этого не произошло.
"На это оказывали давление и наши западные партнеры. Президент Владимир Зеленский, однако, решил остаться в Киеве. Это стало возможным, потому что для него заранее были созданы безопасные условия для работы в такой ситуации... Мы фактически готовились к войне с декабря 2019 года и все утверждения о том, что мы этим не занимались, абсолютно не соответствуют действительности. Если бы мы не готовились к войне, сегодня российские танки были бы в Варшаве, Праге, Таллинне и Вильнюсе", - объясняет Данилов.
Он также выразил мнение, что не говорить украинскому обществу о приближении войны было правильным решением, но судить об этом можно будет по результатам через некоторое время.
"Сегодня, когда прошло пол года войны, мы видим, что избран правильный сценарий. Мы не допустили внутренней дестабилизации, на которую рассчитывал Путин. Трудно представить последствия, если бы мы сказали обществу: "завтра вас убьют". Так мы потеряли бы государство .И тогда планы Путина реализовались бы", - подытожил Данилов.
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Зебіли, ви ще вірите вашій владі?
Тому запитувати про сором тут нікого.
Для нас це не новина.
- строили дороги для руzких танков
- отвели войска Украины,
- сократили армию в два раза,
- конфисковали из ПВО клистроны,
- все три года не закупали даже бронежилеты,
....
- пригнали на уничтожение, под личным контролем Зе, в Гостомель самый большой в мире самолёт "Мрія".
Для цього існує розвідка, щоб надати інформацію і приймати необхідні рішення для забезпечення обороноздатності держави. А ви в результаті не думали, не вірили, не очікували, але "готувалися" ще з 2019 року до війни, тобто про*бати південь, пустити ворога в північні райони України, не підготувати ТРО, зменшити фінансування армії. Маячню про "правильний сценарій" адекватно коментувати не можливо, бо його писали зрадники шапіто-95.
а хтось готувався - Чонгар еле встигли розмінувати
МРІЮ не вивезли І НІХТО ДОСІ НЕ СИДІТЬ У СІЗО ( наприклад Верещук )
Ви в одній команді з Пу..ним готувалися до війни проти України?
Невже це тріпло думає, що подібні заяви дозволять уникнути відповідальності?
Шашлики чи "свято" єдності (а насправді, **#нутості) не забудуться!
І цей тупий інфантилізм коштував тисячі життів, як цивільних, так і військових. Трибунал плаче по цім інфантилам.
Виходить зданий південь, північно-кримський канал, ЗАЕС, знищений Маріуполь, оточення азовців, замордовані і зґвалтовані громадяни в Бучі, Бородянці, Ірпіні...- це був такий запланований сценарій.... Для цих сук навіть в брехні дно бездонне...
У той час керували в армії алкаш та криска-хомчак.... друзі Бені, які вчинили іловайську трагедію.
До речі досі не сидять...
Меня удивляет не это, а что даже сейчас есть люди которые не верят что кацапы взорвут АЭС.
Однако реальность показала миллион раз что их там нет. И что, вы реально оценили ситуацию исходя из этого? Нет.
Я не каркаю, я говорю самый реалистичный сценарий на данный момент.
Підвдень буквально здали, приготувавши все для безперешкодного проходження військ РФ. Приівт вам від Херсона, Мелітополя, Бердянська, Гиніченська, Маріуполя.
На Півночі тупо нічого не робили. Кацапи без особих перешкод до передмісць Києва за пару днів дійшли.
На Сході відводили війська, а в іншому все залишилося так, як було до 2019 року (доречі там, де оборона готувалася при Порошенку, вона тримається і зараз).
То може ЗЕлені мавпи готувалися до нападу з Заходу з Польщі?
Навіщо Вам повторювати цю відверту брехню?..
« Цей красівий літачок тепер повністю наш???, - Так.,- З крилами???» ( З засідання НРБО)
Це зізнання в тупизні?? Всім же було видно й зрозуміло. Це ж стандартна тактика, тим більше що було накопичення військ орди з усіх сторін.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid027yxEhdsQAmgRv5nhuWB897H8TTdvHTxffH7ykFLRKfUCEqRYpPtPjQAWooySP5zMl?__cft__[0]=AZXnzDzWzVBjphD_1KUCUKKPEdMqQwYhs9Pgn758rc09-kvQwdGvVAgMPvMOu3Nr-eSkMpE4dPNqtEFQ4-GIqNDmH0gWjJr_zGY2nKWbyys6_Kia2TCXB4RR0yG2XF22ofnMQ2IFtcx1c8K-HWDusJdU&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
Секретарь Совбеза Данилов заявил: команда Зеленского готовилась к войне с декабря 2019 года.
Это когда Зеленский на встрече с Путлером во Франции согласовывал выполнение Минских соглашений и пятилетний контракт на транзит российского газа?
Пора нашей власти просто молчать…
Клістрони - конфіскували.
Бронежилети - конфіскували.
Закупки озброєння - заморозили.
Ракетні програми - відмінили.
Оборонні Замовлення 20-22 - провалили.
Танкову дівізію - розформували.
Війська - відвели.
Мінні смуги - розмінували.
Скорее всего народ уже осознал что шапито если не помогало врагу, то не готовилось ни к чему точно, за что пришлось заплатить жизнями десятков тысяч.
Поэтому бубочка строил дороги, университет, мосты, садил деревья... Не очищал сбу, разминировал Чонгар, сдал Херсон.....
На каких дибилов это рассчитано?
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