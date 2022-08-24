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Новости Война
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Данилов: власти готовились к войне еще с 2019 года, но не ожидали, что россияне будут атаковать одновременно со всех сторон

олексій,данілов

Украинские власти готовились к полномасштабной войне еще с декабря 2019 года. Если бы это было не так, российские танки были бы уже в Варшаве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью польской газете Wyborcza.

"Для нас это (полномасштабное вторжение – ред.) не было неожиданностью. Мы знали, что рано или поздно это произойдет. Мы просто не ожидали, что россияне будут атаковать одновременно со всех сторон. Атака Беларуси была для нас большим вызовом, хотя мы тоже готовились к такому сценарию", - отмечает Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что Россия надеялась на бегство Владимира Зеленского из Киева, но этого не произошло.

Читайте: Данилов о способности ВСУ отразить новое нападение с территории Беларуси: Только бой может показать

"На это оказывали давление и наши западные партнеры. Президент Владимир Зеленский, однако, решил остаться в Киеве. Это стало возможным, потому что для него заранее были созданы безопасные условия для работы в такой ситуации... Мы фактически готовились к войне с декабря 2019 года и все утверждения о том, что мы этим не занимались, абсолютно не соответствуют действительности. Если бы мы не готовились к войне, сегодня российские танки были бы в Варшаве, Праге, Таллинне и Вильнюсе", - объясняет Данилов.

Он также выразил мнение, что не говорить украинскому обществу о приближении войны было правильным решением, но судить об этом можно будет по результатам через некоторое время.

"Сегодня, когда прошло пол года войны, мы видим, что избран правильный сценарий. Мы не допустили внутренней дестабилизации, на которую рассчитывал Путин. Трудно представить последствия, если бы мы сказали обществу: "завтра вас убьют". Так мы потеряли бы государство .И тогда планы Путина реализовались бы", - подытожил Данилов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Армия РФ планировала военное вторжение в Беларусь, - украинская разведка. ДОКУМЕНТ

Данилов (1066) нападение (2206) россия (95326)


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Топ комментарии
+70
Їхня брехня вже в печінках сидить !
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24.08.2022 15:25
+67
Очередная брехня. Очередное "отмазывание" играющего хреном на рояле....

Если бы готовились, то не было бы Мариуполя, Херсона, Бучи.
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24.08.2022 15:23
+55
Не пинди
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24.08.2022 15:22
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https://news.liga.net/politics/news/vlast-gotovilas-k-voyne-s-noyabrya-no-ne-mogla-skazat-obschestvu-danilovhttps://news.liga.net/politics/news/vlast-gotovilas-k-voyne-s-noyabrya-no-ne-mogla-skazat-obschestvu-danilov
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24.08.2022 16:00 Ответить
Готувались з листопада 2021 р.
Зебіли, ви ще вірите вашій владі?
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24.08.2022 16:02 Ответить
зебілів на гілці бачу - але виключно тих які "хочунового"; не бачу тих, які в будьяких умовах топлять за Зедєрмака, та прочу їхню братію включно з цим ветеринаром.
Тому запитувати про сором тут нікого.
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24.08.2022 17:12 Ответить
Хвали мене губонько та дивись не трісьни.
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24.08.2022 15:48 Ответить
Наводять інформаційний шум брехнею. Нічого не нагадує, як москалі збили малайзійський Боїнг точнісінько таке саме було.
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24.08.2022 15:49 Ответить
Мерзотні брехуни!
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24.08.2022 15:49 Ответить
Кожен тиждень нові версії. Зельоние в активних пошуках версії, яка викличе аплодисменти.
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24.08.2022 15:49 Ответить
Це наче - я усрався, тому що хотів серти
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24.08.2022 15:49 Ответить
Да,готувулась,конечно...Ложила асфальт,разминировала Чонгар и мосты,отводила войска и отдавала сепарам серые зоны на Луганщине и Донеччине.Подготовка шла полным ходом.Мы в курсе.
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24.08.2022 15:49 Ответить
Самое плохое что они никуда не делись
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24.08.2022 15:56 Ответить
Перший тиждень вони всі були за кордоном. Останнім з'явився Баканов через 2 місяця.
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24.08.2022 16:07 Ответить
и не только не делись но и продолжают управлять страной
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24.08.2022 17:14 Ответить
"Ми готувались!" - новий сезон
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24.08.2022 15:52 Ответить
До речі американська розвідка попереджала звідки будуть наступи але президент не хотів цього чути ,Було чітко сказано що один з наступів буде з білорусі через чорнобильську зону і буде ворогом висадка десанту в Гостомелі ,але ніхто нічого не робив і ось маємо трагедії в Бучі ,Ірпені ,Бородянці .Говорилось що буде наступ з Криму ,але вийшло все навпаки розмінували кримський перешийок і ніхто не підірвав чонгарський міст і ще чотири включаючи антонівський і як наслідок трагедія в Маріуполі ,захоплення Херсону і щоденні обстріли Миколаєва і виних немає.
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24.08.2022 15:52 Ответить
Не *****,курво.
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24.08.2022 15:53 Ответить
Тобто він публічно визнав, що зевлада повні дебіли.
Для нас це не новина.
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24.08.2022 15:55 Ответить
Всі вумні . Всі експерти і журналюги які як на мене ганяюця не за правдою а за сенсацією -- кричали в Сєвєродонецьку нам гаплик -- Лисичанськ зовсім друге діло а тоді заревіли -- а вони вдарили з півдня
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24.08.2022 15:56 Ответить
да.... вы подло втихаря подготовили к сдаче ЮГ , пукин подаст воду в крым и на этом удовлетвориться ... большой войны не будет , и мы протрубим на ввесь МИР шо мы не побежденные , ********** херой , дайте нам еще бабла , это то шо вы готовили !!!
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24.08.2022 15:57 Ответить
Почему враг должен атаковать по стрелкам, нарисованным Даниловым? А все потому, что Данилову и прочим зеленым сказали, как будут наступать. Но обманули.
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24.08.2022 15:59 Ответить
Они и готовились - на стороне Московии:

- строили дороги для руzких танков
- отвели войска Украины,
- сократили армию в два раза,
- конфисковали из ПВО клистроны,
- все три года не закупали даже бронежилеты,
....
- пригнали на уничтожение, под личным контролем Зе, в Гостомель самый большой в мире самолёт "Мрія".
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24.08.2022 19:47 Ответить
Ого в" коллегии адвокатов" по защите Зели и Ко идет пополнение с удивительной скоростью!
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24.08.2022 16:00 Ответить
Судячи з усього пiдтягнулися адвокати й з ветеринарного фронту...
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24.08.2022 17:15 Ответить
Ми просто не очікували, що росіяни атакуватимуть одночасно з усіх сторін Джерело:

Для цього існує розвідка, щоб надати інформацію і приймати необхідні рішення для забезпечення обороноздатності держави. А ви в результаті не думали, не вірили, не очікували, але "готувалися" ще з 2019 року до війни, тобто про*бати південь, пустити ворога в північні райони України, не підготувати ТРО, зменшити фінансування армії. Маячню про "правильний сценарій" адекватно коментувати не можливо, бо його писали зрадники шапіто-95.
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24.08.2022 16:03 Ответить
«Вони не очикували»
а хтось готувався - Чонгар еле встигли розмінувати
МРІЮ не вивезли І НІХТО ДОСІ НЕ СИДІТЬ У СІЗО ( наприклад Верещук )
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24.08.2022 16:14 Ответить
Готувалися до війни з 2019 року: урізали бюджет на армію, скоротили військо, ліквідували аеророзвідку, познімали клістрони, похєрили бронежелети, побудували дороги від кацапстанських кордонів, переконували що війни не буде.
Ви в одній команді з Пу..ним готувалися до війни проти України?
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24.08.2022 16:03 Ответить
Институт разведки закрыли
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24.08.2022 16:11 Ответить
Влада зраджувала на кожному кроку, а говорить що готувалася.
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24.08.2022 16:04 Ответить
А в чому власне його брехня? Він визнав, що готувалися не достатньо. Аферистович сказав те саме, але більш зрозуміло: про@бали
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24.08.2022 16:05 Ответить
Арестович просто перевірив реакцію суспільства, всі підконтрольні ЗМІ підхопили і нарід заковтнув.
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24.08.2022 16:18 Ответить
Ну кхм... вы же не дети, что ожидать или не ожидать... Есть группировки войск противниками, причём выявленные настолько, что про них писали все СМИ... В Беларуси есть, на Севере есть, возле Харькова есть, на Донбассе и были, в Крыму есть... Раз вражеские войска там есть, то надо как бы ожидать, что они могут оттуда напасть... Боже, ну что за дебилы... Чем думали, когда в 19 году за них голосовали... а ну понятно, тут в принципе совпало, тоже не ожидали.
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24.08.2022 16:06 Ответить
Байкарі, такі байкарі.
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24.08.2022 16:06 Ответить
Ветеринар, ты обосрался. И не пытайся отмыться сам и отмыть своего боса. Ответите вы все за всё. за Бучу, Марик, Херсон, Чернигов, Харьков и т.д.
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24.08.2022 16:06 Ответить
Ага, воно і видно було ту "підготовку".
Невже це тріпло думає, що подібні заяви дозволять уникнути відповідальності?
Шашлики чи "свято" єдності (а насправді, **#нутості) не забудуться!
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24.08.2022 16:10 Ответить
Буриданов осёл,паскудство !
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24.08.2022 16:10 Ответить
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24.08.2022 16:11 Ответить
очередной зененый *******
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24.08.2022 16:13 Ответить
Дитячий садочок якийсь, а не керівники держави. Один повірив "чесному піонерському слову", що не нападуть з Бєларусії, другі не вірили на напад по всьому кордону, хоча кацапи там вже півроку гарцювали і навіть кров завезли у шпиталі...
І цей тупий інфантилізм коштував тисячі життів, як цивільних, так і військових. Трибунал плаче по цім інфантилам.
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24.08.2022 16:13 Ответить
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24.08.2022 16:15 Ответить
Якщо в краiнi живут украiнцi,то чому при владi маланець на маланцi? Звiдки такий лютий дисбаланс?? Вони що ,самi розумнi? Чи професiйнi?
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24.08.2022 17:30 Ответить
В жодній країні світу, крім Ізраїлю, немає юдеїв президентів. В жодній цивілізованій країні юдеї не грабують країну в якій живуть. Місцева влада і закони не дозволяють. А що роблять наші юдеї, котрі захопили владу?
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24.08.2022 18:14 Ответить
боже, какой сказочный долб----б!!! И 73 процента повелись на эту туфту!!!!
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24.08.2022 18:45 Ответить
"Сьогодні, коли минуло пів року війни, ми бачимо, що обрано правильний сценарій. Ми не допустили внутрішньої дестабілізації, на яку розраховував Путін. Джерело:

Виходить зданий південь, північно-кримський канал, ЗАЕС, знищений Маріуполь, оточення азовців, замордовані і зґвалтовані громадяни в Бучі, Бородянці, Ірпіні...- це був такий запланований сценарій.... Для цих сук навіть в брехні дно бездонне...
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24.08.2022 16:16 Ответить
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24.08.2022 16:16 Ответить
вместо тысячи слов
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24.08.2022 16:20 Ответить
У зелених версій, як зернят у маковій головці. Тут справді не зіскучишся. 😁 А ще в мене враження, що або вони між собою не спілкуються, або спілкуються лише про баб/мужиків, бабло, машини і відпочинок.
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24.08.2022 16:18 Ответить
Готувались здати Україну ху@лу.

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24.08.2022 16:18 Ответить
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24.08.2022 16:19 Ответить
3.14ти не мішки носити.
У той час керували в армії алкаш та криска-хомчак.... друзі Бені, які вчинили іловайську трагедію.
До речі досі не сидять...
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24.08.2022 16:19 Ответить
Харе Леха там заливать что все было класс.А как Херсон ********?Хотя перед войной пели что все ****** и мины повсюду как грибов............................Небудь сказочником!........................................
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24.08.2022 16:19 Ответить
ай ну хорош демагонию разводить. Никто всерьез не готовился, потому что упорно отказывались принимать тот факт, что россияне конченные *вырезано цензурой*
Меня удивляет не это, а что даже сейчас есть люди которые не верят что кацапы взорвут АЭС.
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24.08.2022 16:22 Ответить
Ой, не каркай...
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24.08.2022 18:14 Ответить
ну вот и вы упорно отказываетесь воспринимать реальность, где-то в голове держа спасительную соломинку, что у кацапов есть мозги.
Однако реальность показала миллион раз что их там нет. И что, вы реально оценили ситуацию исходя из этого? Нет.
Я не каркаю, я говорю самый реалистичный сценарий на данный момент.
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24.08.2022 18:17 Ответить
Вас треба всіх судити...
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24.08.2022 16:24 Ответить
Скоріш за все річ іде про підготовку сімей влади для міграціі за кордон про підготовку для них гарного житла і гарних умов проживання, про захист себе любимих і свого майна а не про народ України . Коли показували інтервью дермака журнашлюхе коломойского мосійчук з банкової то там всі стіни і вікна були завалені мішками з песком які туди зносили мабуть не один день
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24.08.2022 16:25 Ответить
Данілов ну досить вже брехати!! Осточортіло!! Знаємо як ви там готувались!! Як зупиняли ракетну програму як скорочували армію!! Як виконували оборонне замовлення як переслідували військових і волонтерів!! Ми все пам"ятаємо і не забудемо!!
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24.08.2022 16:26 Ответить
Саме тому не армію будувала, а дороги!
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24.08.2022 16:35 Ответить
https://ibb.co/g41LfgJ
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24.08.2022 16:38 Ответить
Во заліваєт...Ви окрім як брехати, шо неть вмієте робити?!.
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24.08.2022 16:48 Ответить
І язика ж йому не поприще!
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24.08.2022 16:52 Ответить
То покажіть той напрямок, на якому готувалися. Бо проїбали ви на всіх напрямках.

Підвдень буквально здали, приготувавши все для безперешкодного проходження військ РФ. Приівт вам від Херсона, Мелітополя, Бердянська, Гиніченська, Маріуполя.
На Півночі тупо нічого не робили. Кацапи без особих перешкод до передмісць Києва за пару днів дійшли.
На Сході відводили війська, а в іншому все залишилося так, як було до 2019 року (доречі там, де оборона готувалася при Порошенку, вона тримається і зараз).

То може ЗЕлені мавпи готувалися до нападу з Заходу з Польщі?
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24.08.2022 16:58 Ответить
такої брехливої влади Україна ще не знала. Навіть овощ і його камарілья не були такими брехливо-недолугими, як оця зелена шобла прислуги уродів з головкою ЄрЗе в *ОПі.
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24.08.2022 16:59 Ответить
І не гріх брехати у День Незалежності? Слава Україні!
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24.08.2022 17:06 Ответить
"Підготували",гниди,...особливо південь!
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24.08.2022 17:09 Ответить
Так готувались чи не готувались? Вже пора визначитись,один одне меле,інший друге.
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24.08.2022 17:14 Ответить
пане Данілов, Ви в якісь мірі один з "промінів світла в темному царстві", яким є оточення Зеленського, кероване дЄрмаком і Татаровим.
Навіщо Вам повторювати цю відверту брехню?..
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24.08.2022 17:14 Ответить
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24.08.2022 17:19 Ответить
Набільше обурює, що цей шмазєл робить з нас дурнів і думає, що ця ідіотська лабуда проканає.
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24.08.2022 17:23 Ответить
чем больше эта Зеленая шайка оправдывается, тем больше я убеждаюсь, что они виновны и должны понести справедливое и суровое наказание за все совершенные ими преступления.
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24.08.2022 17:26 Ответить
« Дівчино, це ваші лижі?,- Так.,- Обидві???» ( Із кінофільму « Тупий, ще тупіший»)
« Цей красівий літачок тепер повністю наш???, - Так.,- З крилами???» ( З засідання НРБО)
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24.08.2022 17:27 Ответить
Більше схоже на те, що вони там на Банковій букети та шашлики організовували.
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24.08.2022 17:38 Ответить
Для ЗЕБыдла сойдет, цемаха и вагнеровцев не было, Елдак не агент фсб, Чангар разминировала баба Зина, Порох развалил Армию, беня не ворует на велыком Крадивныцтве и т.д за какое стадо держит этот поц со свое кодлой народ Украины...
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24.08.2022 17:38 Ответить
просто Говорящий Рот..
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24.08.2022 17:39 Ответить
Іноді краще жувати ніж піздіти...
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24.08.2022 18:06 Ответить
не очікували, що росіяни атакуватимуть одночасно з усіх сторін Джерело:

Це зізнання в тупизні?? Всім же було видно й зрозуміло. Це ж стандартна тактика, тим більше що було накопичення військ орди з усіх сторін.
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24.08.2022 18:09 Ответить
На *** потрібна така влада, яка все знала, але ні *** не очікувала?
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24.08.2022 18:15 Ответить
скажу больше-рашисты ошибаются. Украину не ленин создал! По новейшей истории из ОП, Украина вообще появилась только сейчас -21 мая 2019 года, с инаугурацией Зеленского!!!!
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24.08.2022 18:38 Ответить
Ни хрена вы не готовились ,у вас одно было на уме ,дороги ,мосты ....Порошенко -враг ,если бы вы хоть чуть готовились ,то посторили завод по производству снарядов ,которые теперь ходите клянчите по всему миру ,сделали хотя бы половину того ,что успели сделать за эти 6 месяцев ,была бы совсем другая ситуация.Ах да забыл еще Зеля должен был выгнать своего дружбана с СБУ , чтобы они не не кошмарили бизнес ,а занимались БЕЗПЕКОЙ УКРАИНЫ
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24.08.2022 18:40 Ответить
Авжеж ж ви готувались до війни:закрили ракетну програму,не закупили жодної одиниці зброї,бронежилетів,шоломів,***********,не підготували жодного бомбосховища,на додачу розмінували південь і "забули" замінувати північ України.Вчора - кулеба,сьогодні - цей дєятєль, відмазують найвеличнішого боневтіка.На їхніх руках кров десятків тисяч українців,але прийде час і вони відповідатимуть за вчинені злочини.
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24.08.2022 18:43 Ответить
То яка вже з колеї версія брехні, хтось рахує?
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24.08.2022 18:43 Ответить
Пане Данілов, перестаньте брехати якщо не вмієте це робити. Ви могли не говорити людям про початок війни, але чому тоді не організували хоча б виробництво зброї та мобілізацію першого резерву і тероборони на напрямках, які були небезпечні? Я вам відповім, бо ви їздили по курортах і танцювали в Трускавці і понадіялися, що вам дістанеться тепле місце при новій адміністрації. Но наші Збройні Сили та народ вирішили інакше і відкинули ворога від столиці... Кара за вашу бездіяльність та брехню вас все одно настигне чи на землі чи на небі, але вона буде не сумнівайтесь в цьому...
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24.08.2022 18:50 Ответить
Ну звісно заморожування всіх воєнних проєктів фактично це підготовка...Не робіть з людей дебілів прикриваючись своїми провалами
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24.08.2022 19:01 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZXnzDzWzVBjphD_1KUCUKKPEdMqQwYhs9Pgn758rc09-kvQwdGvVAgMPvMOu3Nr-eSkMpE4dPNqtEFQ4-GIqNDmH0gWjJr_zGY2nKWbyys6_Kia2TCXB4RR0yG2XF22ofnMQ2IFtcx1c8K-HWDusJdU&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZXnzDzWzVBjphD_1KUCUKKPEdMqQwYhs9Pgn758rc09-kvQwdGvVAgMPvMOu3Nr-eSkMpE4dPNqtEFQ4-GIqNDmH0gWjJr_zGY2nKWbyys6_Kia2TCXB4RR0yG2XF22ofnMQ2IFtcx1c8K-HWDusJdU&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid027yxEhdsQAmgRv5nhuWB897H8TTdvHTxffH7ykFLRKfUCEqRYpPtPjQAWooySP5zMl?__cft__[0]=AZXnzDzWzVBjphD_1KUCUKKPEdMqQwYhs9Pgn758rc09-kvQwdGvVAgMPvMOu3Nr-eSkMpE4dPNqtEFQ4-GIqNDmH0gWjJr_zGY2nKWbyys6_Kia2TCXB4RR0yG2XF22ofnMQ2IFtcx1c8K-HWDusJdU&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Секретарь Совбеза Данилов заявил: команда Зеленского готовилась к войне с декабря 2019 года.

Это когда Зеленский на встрече с Путлером во Франции согласовывал выполнение Минских соглашений и пятилетний контракт на транзит российского газа?

Пора нашей власти просто молчать…
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24.08.2022 19:06 Ответить
Зелена брехня вже поперек горла стала! Досить звіздіти, бо факти кажуть зворотнє! Розформування частин на півночі, відводи підрозділів на сході та півдні, трирічне невиконання обронного замовлення, недофінансування ЗСУ і т д
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24.08.2022 19:07 Ответить
ПІДТВЕРДЖУЮ, ВОНИ ГОТУВАЛИСЯ:
Клістрони - конфіскували.
Бронежилети - конфіскували.
Закупки озброєння - заморозили.
Ракетні програми - відмінили.
Оборонні Замовлення 20-22 - провалили.
Танкову дівізію - розформували.
Війська - відвели.
Мінні смуги - розмінували.
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24.08.2022 19:24 Ответить
+и в Гостомель так много пво навезли что кацапы аж от границы на 30 вертолетах спокойно залетели
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24.08.2022 19:49 Ответить
Видимо, уже имеют на руках "закрытую" социологию, что так часто стали отбрехиваться на счёт подготовки к войне.
Скорее всего народ уже осознал что шапито если не помогало врагу, то не готовилось ни к чему точно, за что пришлось заплатить жизнями десятков тысяч.
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24.08.2022 20:03 Ответить
???
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24.08.2022 20:09 Ответить
Ветеринар -самообпіарювач
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24.08.2022 20:26 Ответить
В суді будете розповідати як ви зелені ушльопки готувались.
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24.08.2022 20:53 Ответить
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24.08.2022 22:48 Ответить
Брехло конч-е....
Поэтому бубочка строил дороги, университет, мосты, садил деревья... Не очищал сбу, разминировал Чонгар, сдал Херсон.....
На каких дибилов это рассчитано?
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25.08.2022 03:11 Ответить
На 73%, на жаль...
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25.08.2022 07:55 Ответить
Найвеличніший, найхоробріший, найнезламніший Бубочка Боневтік Півшостий!
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25.08.2022 08:03 Ответить
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