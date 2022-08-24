Данилов: власти готовились к войне еще с 2019 года, но не ожидали, что россияне будут атаковать одновременно со всех сторон

Украинские власти готовились к полномасштабной войне еще с декабря 2019 года. Если бы это было не так, российские танки были бы уже в Варшаве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью польской газете Wyborcza.

"Для нас это (полномасштабное вторжение – ред.) не было неожиданностью. Мы знали, что рано или поздно это произойдет. Мы просто не ожидали, что россияне будут атаковать одновременно со всех сторон. Атака Беларуси была для нас большим вызовом, хотя мы тоже готовились к такому сценарию", - отмечает Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что Россия надеялась на бегство Владимира Зеленского из Киева, но этого не произошло.

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"На это оказывали давление и наши западные партнеры. Президент Владимир Зеленский, однако, решил остаться в Киеве. Это стало возможным, потому что для него заранее были созданы безопасные условия для работы в такой ситуации... Мы фактически готовились к войне с декабря 2019 года и все утверждения о том, что мы этим не занимались, абсолютно не соответствуют действительности. Если бы мы не готовились к войне, сегодня российские танки были бы в Варшаве, Праге, Таллинне и Вильнюсе", - объясняет Данилов.

Он также выразил мнение, что не говорить украинскому обществу о приближении войны было правильным решением, но судить об этом можно будет по результатам через некоторое время.

"Сегодня, когда прошло пол года войны, мы видим, что избран правильный сценарий. Мы не допустили внутренней дестабилизации, на которую рассчитывал Путин. Трудно представить последствия, если бы мы сказали обществу: "завтра вас убьют". Так мы потеряли бы государство .И тогда планы Путина реализовались бы", - подытожил Данилов.

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