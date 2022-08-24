Вражеская ракета попала в частный дом на Днепропетровщине. Из-под завалов спасены двое детей, - ОП
Сегодня, 24 августа, около 15:00 в Днепропетровской области в Синельниковском районе российская ракета попала в частный дом.
Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Около 15:00 на Днепропетровщине в Синельниковском районе российская ракета попала в частный дом. Под завалами оказались 2 детей. Их эвакуировали, дети живы! Спасибо спасателям и военным, которые берегут нашу жизнь!" – говорится в сообщении.
Топ комментарии
+12 AbOriginal_UA
показать весь комментарий24.08.2022 15:45
+9 Amber
показать весь комментарий24.08.2022 15:53
+4 Olga Mansika
показать весь комментарий24.08.2022 15:47
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну, мы хоть на вечер, увидим праздничный салют в Белгороде, Ростове, Джанкое, Саках, Севастополе... ???
Це був перший з двох корегуючих ракетних ударів ворога перед ударом по станції Чаплине.
Ось повідомленя 19:08 24/08/2022 про другий удар: https://t.me/kt20220224/1654
А це повідомлення 21:06 24/08/2022 з відео президента Зеленського про удар по Чаплине: https://t.me/censor_net/15878