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Новости Война
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Вражеская ракета попала в частный дом на Днепропетровщине. Из-под завалов спасены двое детей, - ОП

ракета,обстріл

Сегодня, 24 августа, около 15:00 в Днепропетровской области в Синельниковском районе российская ракета попала в частный дом.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Около 15:00 на Днепропетровщине в Синельниковском районе российская ракета попала в частный дом. Под завалами оказались 2 детей. Их эвакуировали, дети живы! Спасибо спасателям и военным, которые берегут нашу жизнь!" – говорится в сообщении.

Читайте: Оккупанты накрыли огнем Днепровский, Никопольский и Криворожский районы Днепропетровщины. Били ракетами, "Градами" и "Ураганами", - Резниченко. ФОТОрепортаж

обстрел (26850) ракеты (3549) Тимошенко Кирилл (432) Днепропетровская область (3830)


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Топ комментарии
+12
Целый день у нас обстрелы....
Ну, мы хоть на вечер, увидим праздничный салют в Белгороде, Ростове, Джанкое, Саках, Севастополе... ???
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24.08.2022 15:45
+9
Слава Богу , що діти живі 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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24.08.2022 15:53
+4
Знов тривога.Задрали вже кацапи
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24.08.2022 15:47
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Целый день у нас обстрелы....
Ну, мы хоть на вечер, увидим праздничный салют в Белгороде, Ростове, Джанкое, Саках, Севастополе... ???
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24.08.2022 15:45 Ответить
Чекаєм анонсовану "потужну відповідь"...
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24.08.2022 15:53 Ответить
Потерпілий тільки вміє обіцяти і відосики зачитувати з чужими текстами 😕
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24.08.2022 15:55 Ответить
Знов тривога.Задрали вже кацапи
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24.08.2022 15:47 Ответить
Так нас "вітають" сучі виродки.
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24.08.2022 15:52 Ответить
Слава Богу , що діти живі 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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24.08.2022 15:53 Ответить
Вибухи в Чернігівській і Вінницькій обл.
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24.08.2022 16:03 Ответить
в сутінках бавовна видовищніша.Так що чекаємо фаєр-шоу від ЗСУ.
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24.08.2022 16:04 Ответить
Та срали ми на їхні обстріли.З такою точністю, ідуть вони кобилі на КАПСУЛЬ.
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24.08.2022 17:12 Ответить
Вам смішно?

Це був перший з двох корегуючих ракетних ударів ворога перед ударом по станції Чаплине.

Ось повідомленя 19:08 24/08/2022 про другий удар: https://t.me/kt20220224/1654

А це повідомлення 21:06 24/08/2022 з відео президента Зеленського про удар по Чаплине: https://t.me/censor_net/15878
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27.08.2022 14:15 Ответить
 
 