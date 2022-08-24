Вражеская ракета попала в частный дом на Днепропетровщине. Из-под завалов спасены двое детей, - ОП

Сегодня, 24 августа, около 15:00 в Днепропетровской области в Синельниковском районе российская ракета попала в частный дом.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Около 15:00 на Днепропетровщине в Синельниковском районе российская ракета попала в частный дом. Под завалами оказались 2 детей. Их эвакуировали, дети живы! Спасибо спасателям и военным, которые берегут нашу жизнь!" – говорится в сообщении.

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