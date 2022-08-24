Украинские защитники за 6 месяцев уничтожили российской техники на 16,6 млрд долларов, - Forbes
В Украине Вооруженными силами Украины уничтожены тысячи единиц вражеской техники на миллиарды долларов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Forbes.
По подсчетам Forbes, за шесть месяцев в Украине россияне потеряли 12 142 единицы техники стоимостью 16,56 млрд долларов США без учета ракет. Только во время освобождения Змеиного уничтожена вражеская техника на 165 млн долларов. Утопленный флагман Черноморского флота ракетный крейсер "Москва" стоил 750 млн долларов.
Оценку потерь России в войне осуществляли по расчетам, что один самолет Ил-76 стоит 86 млн долларов, Ил-22ПП – 30 млн долларов, самолет Су-30СМ – 50 млн долларов; самолет Су-34 – 40 млн; самолет Су-35 – 32 млн; ЗРК "Тор-М2" – 25 млн долларов, ОТРК "Искандер" – 21 млн долларов, танк Т-72 – 0,5 млн и танк Т-90 – 4 млн долларов.
Учтены также утопленные и поврежденные суда, катера русского флота. Так, ВСУ потопило 15 российских судов общей стоимостью 82 млрд долларов.
Взрывы на военном аэродроме Саки в Крыму 9 августа одномоментно уничтожили девять военных самолетов РФ – Су-30СМ и Су-24МР ориентировочно на сумму в 230 млн долларов. В целом украинцы уничтожили 234 российских самолета на 5,3 млрд долларов, что составляет более 32% от общей суммы потерь. Стоимость ракет, которые РФ запускала по Украине, не подсчитывали.
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Може трохи менше 82 млрд долларів?
Все ж таки, не десяток авіаносних груп у повному складі потопили...
та тільки людішек на москвє не рахують, а залізо...
В российских глубинках достаточно серьезно растет общественная напряженность из-за войны. Несмотря на большое количество добровольцев, готовых за деньги отправиться воевать в Украину, жители Сибири и Дальнего Востока с каждым днем начинают понимать последствия полномасштабного вторжения.
В начале боевых действий погибших оккупантов, которых все же вывезли с поля боя, хоронили за средства региональных бюджетов, но деньги очень быстро закончились. Поэтому за похороны якутов и бурят начали платить родственники погибших. Которые, конечно, очень рассчитывали на то, что получат несколько миллионов рублей компенсации за умершего сына, мужа или отца. Но всероссийская акция по обмену сына на новую «Ладу» проходит с задержками выплат, а для проведения захоронений большинству семей приходится брать кредиты. При этом стоимость захоронений погибших солдат в России почти неподъемна для семей оккупантов, поскольку ритуальные службы значительно повысили стоимость захоронений из-за большого спроса, приобрести дешевые гробы жители глубинки не могут из-за нехватки товара, а за места на кладбищах приходится отдавать круглые суммы.
https://a4f938-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/a4f938.c97.org/ru/news/2022/8/24/512588/
НИОЧЕМ
170 млрд. долл.
82млрд уе это даже все кацапские ******** столько в сумме не стоят)
Чисто бізнесовий та російський підхід ...
А 200-ті + 300-ті - нічого не коштують ?