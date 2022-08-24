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Новости Война
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Украинские защитники за 6 месяцев уничтожили российской техники на 16,6 млрд долларов, - Forbes

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В Украине Вооруженными силами Украины уничтожены тысячи единиц вражеской техники на миллиарды долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Forbes.

По подсчетам Forbes, за шесть месяцев в Украине россияне потеряли 12 142 единицы техники стоимостью 16,56 млрд долларов США без учета ракет. Только во время освобождения Змеиного уничтожена вражеская техника на 165 млн долларов. Утопленный флагман Черноморского флота ракетный крейсер "Москва" стоил 750 млн долларов.

Оценку потерь России в войне осуществляли по расчетам, что один самолет Ил-76 стоит 86 млн долларов, Ил-22ПП – 30 млн долларов, самолет Су-30СМ – 50 млн долларов; самолет Су-34 – 40 млн; самолет Су-35 – 32 млн; ЗРК "Тор-М2" – 25 млн долларов, ОТРК "Искандер" – 21 млн долларов, танк Т-72 – 0,5 млн и танк Т-90 – 4 млн долларов.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 45 550 человек, 234 самолета, 198 вертолетов, 1 921 танк и 4 238 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Учтены также утопленные и поврежденные суда, катера русского флота. Так, ВСУ потопило 15 российских судов общей стоимостью 82 млрд долларов.

Взрывы на военном аэродроме Саки в Крыму 9 августа одномоментно уничтожили девять военных самолетов РФ – Су-30СМ и Су-24МР ориентировочно на сумму в 230 млн долларов. В целом украинцы уничтожили 234 российских самолета на 5,3 млрд долларов, что составляет более 32% от общей суммы потерь. Стоимость ракет, которые РФ запускала по Украине, не подсчитывали.

Автор: 

армия РФ (19011) уничтожение (6811) потери (4368)


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Топ комментарии
+4
Европа столько за газ раиссе за 3 недели заплатит
НИОЧЕМ
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24.08.2022 16:17
+3
США задерживаются с молотильными машинами!Если зелёный дрыщ-уклонист не уберет змеинное кодло вокруг себя ,то еще долго будет проливаться кровь.Да и грехов у него как блох на бродячей собаке.Учет ведется!
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24.08.2022 16:42
+3
ВСУ потопило 15 российских судов общей стоимостью 82 млрд долларов. Источник:
82млрд уе это даже все кацапские ******** столько в сумме не стоят)
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24.08.2022 16:51
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Правила форума Совет форумчан
Враховано також потоплені та пошкоджені судна, катери російського флоту. Так, ЗСУ потопили 15 російських суден загальною вартістю 82 млрд доларів. Джерело:
Може трохи менше 82 млрд долларів?
Все ж таки, не десяток авіаносних груп у повному складі потопили...
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24.08.2022 16:06 Ответить
А техніки на 16,6. Це окремо рахують?
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24.08.2022 16:28 Ответить
Всьо в долярах міряєте. І не соромно ?
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24.08.2022 16:07 Ответить
в твоїх ру-блях, просто дуже непристойна цифра виходить! до того ж не факт, що такого розміру цифри взагалі існують
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24.08.2022 18:12 Ответить
В мене гривні. Нє всьо дєньгамі міряється.
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24.08.2022 18:17 Ответить
Демілітаризація русні іде по плану
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24.08.2022 16:10 Ответить
...больше, поді, тєрялі - больше людєй, чєм дєнєг (с)
та тільки людішек на москвє не рахують, а залізо...

В российских глубинках достаточно серьезно растет общественная напряженность из-за войны. Несмотря на большое количество добровольцев, готовых за деньги отправиться воевать в Украину, жители Сибири и Дальнего Востока с каждым днем начинают понимать последствия полномасштабного вторжения.

В начале боевых действий погибших оккупантов, которых все же вывезли с поля боя, хоронили за средства региональных бюджетов, но деньги очень быстро закончились. Поэтому за похороны якутов и бурят начали платить родственники погибших. Которые, конечно, очень рассчитывали на то, что получат несколько миллионов рублей компенсации за умершего сына, мужа или отца. Но всероссийская акция по обмену сына на новую «Ладу» проходит с задержками выплат, а для проведения захоронений большинству семей приходится брать кредиты. При этом стоимость захоронений погибших солдат в России почти неподъемна для семей оккупантов, поскольку ритуальные службы значительно повысили стоимость захоронений из-за большого спроса, приобрести дешевые гробы жители глубинки не могут из-за нехватки товара, а за места на кладбищах приходится отдавать круглые суммы.
https://a4f938-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/a4f938.c97.org/ru/news/2022/8/24/512588/
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24.08.2022 16:10 Ответить
Европа столько за газ раиссе за 3 недели заплатит
НИОЧЕМ
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24.08.2022 16:17 Ответить
За 6 місяців при таких санкціях росія за газ, нафту та інш. отримала
170 млрд. долл.
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24.08.2022 16:38 Ответить
вот только деньги это не техника, технику надо еще построить, и иметь из чего. Да и сам организм страны тоже хочет кушать.
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24.08.2022 16:54 Ответить
США задерживаются с молотильными машинами!Если зелёный дрыщ-уклонист не уберет змеинное кодло вокруг себя ,то еще долго будет проливаться кровь.Да и грехов у него как блох на бродячей собаке.Учет ведется!
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24.08.2022 16:42 Ответить
ВСУ потопило 15 российских судов общей стоимостью 82 млрд долларов. Источник:
82млрд уе это даже все кацапские ******** столько в сумме не стоят)
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24.08.2022 16:51 Ответить
может 8.2
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24.08.2022 18:16 Ответить
может, варианты с 82млн и 820млн слишком мало.
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24.08.2022 18:18 Ответить
А если 45 тыщ Ванек умножить на Калину, скока будет. Счастье то какое и богатство.
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24.08.2022 17:31 Ответить
факт!
Чисто бізнесовий та російський підхід ...
А 200-ті + 300-ті - нічого не коштують ?
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24.08.2022 20:43 Ответить
 
 