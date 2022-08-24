Украинские защитники за 6 месяцев уничтожили российской техники на 16,6 млрд долларов, - Forbes

В Украине Вооруженными силами Украины уничтожены тысячи единиц вражеской техники на миллиарды долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Forbes.

По подсчетам Forbes, за шесть месяцев в Украине россияне потеряли 12 142 единицы техники стоимостью 16,56 млрд долларов США без учета ракет. Только во время освобождения Змеиного уничтожена вражеская техника на 165 млн долларов. Утопленный флагман Черноморского флота ракетный крейсер "Москва" стоил 750 млн долларов.

Оценку потерь России в войне осуществляли по расчетам, что один самолет Ил-76 стоит 86 млн долларов, Ил-22ПП – 30 млн долларов, самолет Су-30СМ – 50 млн долларов; самолет Су-34 – 40 млн; самолет Су-35 – 32 млн; ЗРК "Тор-М2" – 25 млн долларов, ОТРК "Искандер" – 21 млн долларов, танк Т-72 – 0,5 млн и танк Т-90 – 4 млн долларов.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 45 550 человек, 234 самолета, 198 вертолетов, 1 921 танк и 4 238 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Учтены также утопленные и поврежденные суда, катера русского флота. Так, ВСУ потопило 15 российских судов общей стоимостью 82 млрд долларов.

Взрывы на военном аэродроме Саки в Крыму 9 августа одномоментно уничтожили девять военных самолетов РФ – Су-30СМ и Су-24МР ориентировочно на сумму в 230 млн долларов. В целом украинцы уничтожили 234 российских самолета на 5,3 млрд долларов, что составляет более 32% от общей суммы потерь. Стоимость ракет, которые РФ запускала по Украине, не подсчитывали.