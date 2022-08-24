В Николаевской области мужчина искал и фиксировал места расположения и передвижения систем залпового огня HIMARS, - Офис генпрокурора
Вражеский информатор разоблачен, ему сообщено о подозрении.
Об этом сообщили на странице Офиса генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, разоблачено и сообщено о подозрении жителя Николаевского района в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины, совершенном в условиях военного положения, с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины (ч.3 ст.114-2 УК Украины).
По данным следствия, подозреваемый по заданию представителя спецслужбы РФ собирал и передавал информацию о расположении подразделений ВСУ, вооружении и боеприпасах на территории Николаева и области. В дальнейшем армия РФ планировала наносить ракетные и артиллерийские удары по ним. Также он искал и фиксировал места нахождения и передвижения систем залпового огня HIMARS.
Во время обыска по месту жительства мужчины изъят мобильный телефон с перепиской и разговорами с представителем спецслужбы РФ. Их содержание подтверждает сбор и передачу данных. В настоящее время корректировщик задержан. По ходатайству прокурора судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.
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Щодо розмінування... ай.. тоті статути оон...
Що це за Закони???!!!!
Цены на продовольственные продукты в мире и так поднялись, куда ещё такую свиноматку кормить.