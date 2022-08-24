В Черниговской области во время воздушной тревоги украинская ПВО сбила беспилотник, - ОК "Північ"
На севере силами противовоздушной обороны сбит российский беспилотник.
Об этом сообщили на странице Оперативного командования "Північ", передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в Черниговском районе работала система противовоздушной обороны. Около 15.30 силами и средствами ПВО сбит вражеский беспилотный летательный аппарат. Подробности будут сообщены позже, отметили в сообщении. В области продолжается воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что в Черкасской области во время сигнала тревоги сбита вражеская ракета. Работа ПВО была слышна в некоторых близлежащих районах Киевской области.
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беде мати успіх. Наші люди більш освідчені і кмітливі, тільки
щоб їм не заважали.