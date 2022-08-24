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Новости Война
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В Черниговской области во время воздушной тревоги украинская ПВО сбила беспилотник, - ОК "Північ"

безпілотник

На севере силами противовоздушной обороны сбит российский беспилотник.

Об этом сообщили на странице Оперативного командования "Північ", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в Черниговском районе работала система противовоздушной обороны. Около 15.30 силами и средствами ПВО сбит вражеский беспилотный летательный аппарат. Подробности будут сообщены позже, отметили в сообщении. В области продолжается воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области во время сигнала тревоги сбита вражеская ракета. Работа ПВО была слышна в некоторых близлежащих районах Киевской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Винницкой области работает ПВО. Воздушный объект уничтожен, - ОВА

Автор: 

армия РФ (19011) беспилотник (3520) ПВО (2701) Черниговщина (1485) уничтожение (6811) потери (4368) Воздушные силы (2241)


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Створений, щоб бути збитим, літать не може!
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24.08.2022 16:34 Ответить
Війна перейшла в іншу фазу- безпілотну. Є надія , що Україна
беде мати успіх. Наші люди більш освідчені і кмітливі, тільки
щоб їм не заважали.
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24.08.2022 16:45 Ответить
Мо-лод-ці! Набиваємо руку!
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24.08.2022 16:46 Ответить
Мабуть ********* везли листівки с поздравлєніями. Ще обідяться серденшні.
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24.08.2022 16:56 Ответить
Уже п"ята тривога з самого ранку (перший раз "завило" у 6:30) А "Орлан" далеко залетів - збили аж над Чернігівським районом! Звідки запустили - поки не відомо Бо у нас аж два "сусіди" придуркуваті Один - "п"яний алкаш", а другий - "тихий паскудник"
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24.08.2022 17:01 Ответить
От і шоста тривога! Наші передали - ППО збила другий "Орлан"!
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24.08.2022 18:42 Ответить
 
 