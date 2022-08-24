Несовершеннолетний юноша из Бахмута задержан по подозрению в сотрудничестве с врагом, суд избрал ему меру пресечения

В Донецкой области задержан юноша, который передавал данные об ВСУ врагу.

Об этом сообщили на странице Офиса генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Несовершеннолетнему жителю Бахмута сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины, по возможности их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

По данным следствия, в июне-августе 2022 года 16-летний юноша, имея стойкие пророссийские убеждения, сотрудничал с представителями государства-агрессора. Он передавал врагу через мессенджер графические координаты мест дислокации и боевых позиций артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины в Бахмуте и Бахмутском районе.

По ходатайству прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

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