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Новости Война
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Несовершеннолетний юноша из Бахмута задержан по подозрению в сотрудничестве с врагом, суд избрал ему меру пресечения

сбу

В Донецкой области задержан юноша, который передавал данные об ВСУ врагу.

Об этом сообщили на странице Офиса генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Несовершеннолетнему жителю Бахмута сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины, по возможности их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

По данным следствия, в июне-августе 2022 года 16-летний юноша, имея стойкие пророссийские убеждения, сотрудничал с представителями государства-агрессора. Он передавал врагу через мессенджер графические координаты мест дислокации и боевых позиций артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины в Бахмуте и Бахмутском районе.

По ходатайству прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Читайте также: Россия привлекает детей к передаче информации об ВСУ через игры в телефоне, - Вилкул

Автор: 

задержание (6673) слив информации (63) Донецкая область (9482) Бахмут (1601) Офис Генпрокурора (2454)


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Топ комментарии
+37
От ********.Батьки там думаєте патріоти?
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24.08.2022 16:47
+37
*****-дурко.Може із за цієї мразоти загинули українські воїни?Що ж тепер-панять і прастіть?
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24.08.2022 16:50
+29
Гандон-початківець.
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24.08.2022 16:45
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Гандон-початківець.
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24.08.2022 16:45 Ответить
Поки будуть застави, їх буде сотні, тисячі. Ми воюємо чи як?
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24.08.2022 16:52 Ответить
Заставу за нього "рублями" внесуть. Він же їх заробив...
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24.08.2022 18:16 Ответить
А что росиянам стоит внести за эту сволочь "заставу"? Внесут, он и дальше будет передавать координаты. Ребята, это же не детский сад? В Житомирский изолятор, как минимум.
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24.08.2022 19:29 Ответить
а он считает себя юнармейцем. Ну, если не олегом кошевым, так хоть женей кошевым.
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24.08.2022 17:08 Ответить
ну та дійсно чим оце виховане не ст.95кв?
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24.08.2022 17:38 Ответить
шоб вы не сомневались ...
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24.08.2022 17:40 Ответить
Дурне малолітнє дурко...
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24.08.2022 16:47 Ответить
*****-дурко.Може із за цієї мразоти загинули українські воїни?Що ж тепер-панять і прастіть?
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24.08.2022 16:50 Ответить
зеленькою лоб намазать , і із марголі зробить маленьку дірочку
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24.08.2022 17:04 Ответить
От ********.Батьки там думаєте патріоти?
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24.08.2022 16:47 Ответить
За даними слідства, у червні-серпні 2022 року 16-річний юнак, маючи стійкі проросійські переконання, - к 18-ти годом не давать гражданства Украины и депортировать в Московию , а то будет депутатом
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24.08.2022 16:48 Ответить
Хай **** відсидить років 10 за те,що скоїв,а вже потім на так кохану ним Московію.
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24.08.2022 16:56 Ответить
запакувати разом з батьками!
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24.08.2022 16:49 Ответить
Вгадайте хто знову приїхав до Києва!!!Так вірно це Борис Джонсон!!!
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24.08.2022 16:50 Ответить
Бідний Борис.У нього вже мабуть нога болить давати підсрачники цій гидотній зевладі.
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24.08.2022 16:58 Ответить
Больше уважения своему государству. Каким бы не был Зеленский, никто в мире не волен давать ему подсрачники, пока он Президент Украины. Вот как только перестанет, можете его хоть в говне утопить.
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24.08.2022 19:08 Ответить
Уважение надо заслужить.И Украина-это не Зеленский с Ермаком и его квартальная шайка.
Сегодня зарегался и сразу жопу Зелупе лизать?
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24.08.2022 23:25 Ответить
мозгов проверить когда зареган конечно же не хватает? еще раз по слогам: зеленского выбрал украинский народ, не марсиане, не турки, не кацапы. Не уважаешь институт президенства - не уважаешь Украину - валишь нахрен. Собирай все свои претензии в кулак и предъявишь их зе после его каденции, а не сейчас.
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24.08.2022 23:30 Ответить


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Регистрация:15.03.2021
Алешенька,что это меняет?Валиш на раисю и там хвалиш *****.Тут президент-просто менеджер,нанятий на 5 лет.Не бог.И если это говно нарушает законы-ему об этом надо говорить.
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24.08.2022 23:40 Ответить
щас бы чел с фамилией иванов отправлял бы меня на росию, чел ты у тя сразу двое лишних хромосом что ли? я тебе не о личности президента говорю, а об институте президентства, ты вообще эти вещи различаешь или как, или у тебя такое же примитивное мышление как фантазия у придумавших твою фамилию. Если кто-от законы нарушает не говорить надо, а в суд подавать, говорить без толку. Так вот если у тебя есть факты нарушения зеленским, василевским да хоть папой римским законов Украины, то собираешь эти факты в папочку, нанимаешь юристов и идешь доказывать свою правоту в суде. Вот только в военное время не советую этим заниматься. Поэтому потерпи до победы, а там можешь с зеленским что тебе вздумается делать, всем будет пох. И да, тебе будет очень удивительно, но за пределами Украины Зеленского очень уважают и считают тру отцом нации, как бы смешно это не звучало. И как бы это смешно не звучало многие помогают по этой причине. Позиция в точности как у Бориса Джонсона (внутри страны не любят, за пределами любят) Верить мне не надо просто гугли и будет тебе счастье.
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24.08.2022 23:53 Ответить
Двое хромосом.....
Институт президенства это по твоему индульгенция на преступления?Януковича этот институт не спас.И таки да,суд еще даст оценку его действиям и по "вагнеровцам" и по Чонгару.И по непотизму во власти.Там длинный список того,за что такие как ты его уважают.
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25.08.2022 00:14 Ответить
На полиграф ,а потом согласно выводам машины. Отсидку в зоне в
Западной Украине, например в районе Самбора , с промывкой мозгов,
но не минеральной водой, а......
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24.08.2022 16:51 Ответить
Поліграф не є істиною, там 50/50. Якби все було так просто з поліграфом, то й суди не були б тоді потрібні.
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24.08.2022 17:06 Ответить
Дурниці. Це просто інструмент. Умілому у поміч.
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24.08.2022 20:48 Ответить
...таке мале - а вже свіносабака Всю родину лишити громадянства - й на расєйські *****...
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24.08.2022 16:51 Ответить
За 8 років там уже "нє наши люді", а зрадники і колаборанти, українці вже давно виїхали звідти.
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24.08.2022 16:51 Ответить
Бахмут був і є українським містом. А те що наші суди дають колаборантам максимальне покарання у вигляді заборони займати державні посади, то це вже питання до наших депутатів, які вигадали такий закон.
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24.08.2022 19:23 Ответить
Там "Гнат" був... Земля йому пухом
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24.08.2022 19:47 Ответить
Какой может быть залог для этого ПЕТУШАРЫ! В любом СИЗО Украины его примут с любовью!
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24.08.2022 16:51 Ответить
Так.Ще й дадуть гарне жіноче ім'я.
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24.08.2022 17:01 Ответить
Мені подобається законодавство США.
Там шпигуна, можуть відправити в газову камеру.
І не треба казати що це дитина: діти, яким ледь виповнилося 18 років, захищають Україну на фронті!
А це просто біосміття.
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24.08.2022 16:54 Ответить
я с вами согласен, но в США практически идеальная судебная независимая власть, а у нас - институт взяточесничества (твою мать что за слово, чуть язык не сломал), поэтому тут очень опасно иметь радикальную судебную систему. Завтра тебе конкуренты или просто завистники подкинут компромат и никто разбираться, насколько это правда не будет.
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24.08.2022 23:58 Ответить
Нажаль ви праві: у нас в газову камеру вітправлять не злочинця, а цапа-відбувайла.
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25.08.2022 12:56 Ответить
завдяки ерефмасмедії та мобільному з"вязку в нас з малолеток роблять кацапів, може якось можливо припинити ту кацапську пропоганду на теріторії України? але нєт зелені мавпи в свойому репертуарі
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24.08.2022 16:54 Ответить
он и есть кацап
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24.08.2022 17:45 Ответить
Разом з батьками.... Ліквідувати. Крапка.
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24.08.2022 17:01 Ответить
гадёныш...
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24.08.2022 17:02 Ответить
це чмо пройшло невеликий життєвий шлях від сперматозоїда до зрадника
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24.08.2022 17:06 Ответить
Надавати паспорт громадянина України! Це сміття на московію вигнати!
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24.08.2022 17:26 Ответить
паспорт не давайте ему ни загран, никакой. Выпишите бумажку.
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24.08.2022 17:40 Ответить
Хату спалити, весь вивідок розстріляти, з усіх баз даних видалити
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24.08.2022 17:41 Ответить
вы еще их эвакуируете по всей Украине. а потом прилеты, и удивления, почему так точно попадает.
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24.08.2022 17:42 Ответить
на нары - вместе с родителями.
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24.08.2022 17:43 Ответить
Якщо невистачає сміливості розстрілювати тих гадів ..то хочь відправляйте їх на розмінування..на виявлення ворожих засідок...так штук 10 таких гандонів угандошити..інші побоятся співпрацювати з ворогом!
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24.08.2022 17:49 Ответить
Ми так і досі нерозуміли в повній мірі що це війна на виживання.Замість того щоб звільнити країну від колаборантів і всього такого лайна фізично ми створуємо собі нові проблеми в майбутньому.Десятки тисяч вбитих наших людей сотні тисяч руйнувань .А ми статті їм лупимо.Що з нами не так?Ось тому нас і нищать !
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24.08.2022 18:10 Ответить
Батькам - посвідку негромадян (введіть, врешті решт!), а синулю - в Кременчук, на "малолітку"
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24.08.2022 18:22 Ответить
Це Мальчиш-Плохиш-русиш. "За банку варенья и корзину печенья".
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24.08.2022 18:31 Ответить
Пашка Морозов.Срочно наградить Орденом Сутулова 1 степени и выслать на Сахалин,к пращурам
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24.08.2022 18:48 Ответить
Убейте сразу, пока не вырос!
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24.08.2022 19:12 Ответить
****** ватный. Минимум 5 лет тюрьмы прочистят остатки мозга. Да и девственнику на зоне будут рады.
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24.08.2022 21:01 Ответить
Досить блюрити зрадникам обличчя - країна повинна знати своїх "хероїв"!!!
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24.08.2022 22:35 Ответить
 
 