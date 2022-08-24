Несовершеннолетний юноша из Бахмута задержан по подозрению в сотрудничестве с врагом, суд избрал ему меру пресечения
В Донецкой области задержан юноша, который передавал данные об ВСУ врагу.
Об этом сообщили на странице Офиса генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Несовершеннолетнему жителю Бахмута сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины, по возможности их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).
По данным следствия, в июне-августе 2022 года 16-летний юноша, имея стойкие пророссийские убеждения, сотрудничал с представителями государства-агрессора. Он передавал врагу через мессенджер графические координаты мест дислокации и боевых позиций артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины в Бахмуте и Бахмутском районе.
По ходатайству прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.
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Сегодня зарегался и сразу жопу Зелупе лизать?
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Регистрация:15.03.2021
Алешенька,что это меняет?Валиш на раисю и там хвалиш *****.Тут президент-просто менеджер,нанятий на 5 лет.Не бог.И если это говно нарушает законы-ему об этом надо говорить.
Институт президенства это по твоему индульгенция на преступления?Януковича этот институт не спас.И таки да,суд еще даст оценку его действиям и по "вагнеровцам" и по Чонгару.И по непотизму во власти.Там длинный список того,за что такие как ты его уважают.
Западной Украине, например в районе Самбора , с промывкой мозгов,
но не минеральной водой, а......
Там шпигуна, можуть відправити в газову камеру.
І не треба казати що це дитина: діти, яким ледь виповнилося 18 років, захищають Україну на фронті!
А це просто біосміття.