Кремль делает ставку на то, что зимой Европа начнет давить на Украину и склонять ее к переговорам с РФ, - Reuters

Путин считает, что энергетический кризис в ЕС и холода заставят Запад и Украину быть более сговорчивыми и начать переговоры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, президент России Владимир Путин сейчас делает ставку на то, что стремительные цены на энергоносители и возможный дефицит этой зимой убедит Европу повлиять на Украину и склонить ее к перемирию на условиях России.

По словам двух российских источников, знакомых с кремлевским мышлением, это единственный путь к миру, который видит Москва, учитывая, что Киев говорит, что не будет вести переговоры, пока Россия не уйдет со всей Украины. В частности, сообщается, что Кремль хочет закрепить "территориальное достояние" и заставить Украину соблюдать военный нейтралитет.

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"Это будет тяжелая зима для европейцев. Мы можем наблюдать протесты, беспорядки. Некоторые европейские лидеры могут дважды подумать о том, чтобы продолжать поддерживать Украину, и подумают, что пришло время для соглашения", - говорится в статье.

Второй источник, близкий к Кремлю, сообщил, что Москва считает, что уже может заметить пошатывание европейского единства, и ожидает, что этот процесс ускорится на фоне зимних затруднений. Официальные лица США на условиях анонимности говорят, что пока что не видят никаких признаков колебания поддержки Украины.