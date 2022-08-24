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Новости Война
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Кремль делает ставку на то, что зимой Европа начнет давить на Украину и склонять ее к переговорам с РФ, - Reuters

газ,рф

Путин считает, что энергетический кризис в ЕС и холода заставят Запад и Украину быть более сговорчивыми и начать переговоры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Как отмечается, президент России Владимир Путин сейчас делает ставку на то, что стремительные цены на энергоносители и возможный дефицит этой зимой убедит Европу повлиять на Украину и склонить ее к перемирию на условиях России.

По словам двух российских источников, знакомых с кремлевским мышлением, это единственный путь к миру, который видит Москва, учитывая, что Киев говорит, что не будет вести переговоры, пока Россия не уйдет со всей Украины. В частности, сообщается, что Кремль хочет закрепить "территориальное достояние" и заставить Украину соблюдать военный нейтралитет.

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"Это будет тяжелая зима для европейцев. Мы можем наблюдать протесты, беспорядки. Некоторые европейские лидеры могут дважды подумать о том, чтобы продолжать поддерживать Украину, и подумают, что пришло время для соглашения", - говорится в статье.

Второй источник, близкий к Кремлю, сообщил, что Москва считает, что уже может заметить пошатывание европейского единства, и ожидает, что этот процесс ускорится на фоне зимних затруднений. Официальные лица США на условиях анонимности говорят, что пока что не видят никаких признаков колебания поддержки Украины.

газовые переговоры (1032) Газпром (3183) отопительный сезон (528) Транзит газа (371)


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Топ комментарии
+12
Сподіваюсь Боженька дасть теплу зиму і всі многоходовочки ***** проваляться як завжди
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24.08.2022 17:11
+10
Тільки сама незламна українська нація буде обирати своє майбутнє...
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24.08.2022 17:10
+6
а шо, сложно шубку и теплые штаны одет, обогреватель включить и потерпеть 4 месяца, слыш, цаци
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24.08.2022 17:20
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Тільки сама незламна українська нація буде обирати своє майбутнє...
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24.08.2022 17:10 Ответить
Саме так! Рашка ганебно програє.
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24.08.2022 17:12 Ответить
До зимы кровавые свинособаки все сдохнут
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24.08.2022 17:36 Ответить
Сподіваюсь Боженька дасть теплу зиму і всі многоходовочки ***** проваляться як завжди
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24.08.2022 17:11 Ответить
Все це в Україні прості люди розуміють, але розуміє це зелена команда?
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24.08.2022 17:11 Ответить
основна зброя параши проти європи це газ,
щоб там меркель не базікала що це не так,

у них пропагандони навіть вихваляються цим, що всі без газу замерзнуть
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24.08.2022 17:12 Ответить
а шо, сложно шубку и теплые штаны одет, обогреватель включить и потерпеть 4 месяца, слыш, цаци
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24.08.2022 17:20 Ответить
Умничка! Только вот один удар по какой-то ТЕЦ и ближайшие города остаются и без тепла и без света. Как быть людям в многоэтажках, где нет газа? Тут не то, что обогреватель не включить, а и жрать не приготовить, а для кого-то и не поработать
А так будет. Думаешь пуйло не ударит по тепловым и электрическим узлам? Вангую, что с первыми холодами прилетит
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24.08.2022 19:29 Ответить
Согласен, но я про ЕС написал
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24.08.2022 19:56 Ответить
якщо мало мізків то можеш на вулиці взимку переночувати і потєрпєть,
всі увімкнуть абагрєватєлі то не вистачить потужності,

йди почитай де ще газ використовується цаца,

я кажу про те що європа має змінити своє відношення до параши і її газу
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24.08.2022 21:58 Ответить
Кремлівський людожер мислить у межах доступної йому логіки - все продається і все купується і що не можна купити за гроші, то можна купити за великі гроші.
Головного він не розуміє - 50-річний період залежності Європи від російських вуглеводнів закінчується. Нехай і із запізненням, але до Європи дійшло - російські нафта та газ не лише товар, а ще й засіб впливу і тому з цієї наркоголки треба злазити.
Європі буде важко, але вона впорається.
Чи впорається в новій реальності росія...?
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24.08.2022 17:18 Ответить
І на жаль, такі сподівання ху@@ла мають право на життя.
Будемо сподіватись, що ЄС поставить цінності вище ніж газ. На зараз, дуже потрібна підтримка всього цивілізованного світу, а консенсус важливий як ніколи.
Але навіть в найгіршому для нас випадку, я впевнений - США, Великобританія, Польща - нас не зрадять, а значить потрібно триматись та боротись до перемоги. А каїни, які будуть тиснути на нас з вимогою йти на переговои - слати азом за "русским кораблем"
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24.08.2022 17:21 Ответить
Піднакопим заліза і зимою вдаримо
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24.08.2022 17:21 Ответить
Чем они там на рабсее харчеваться будут, если газ не продавать.
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24.08.2022 17:23 Ответить
********* доходи -- нафта
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24.08.2022 17:25 Ответить
Але нафту і транспортувати легше, треба ********* позбавитися нафтових доходів - диверсифікація.
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24.08.2022 17:40 Ответить
які доходи, люди, та ви хоч вдумливо новини читайте: китай, індія і тюркія купуть нафту з 40-50% знижко!!!!! це нижче собівартості, та спрямовано на те, щоб не законсервувати нафтові свердловини. а без західних технологій видобуток стає чимдалі- тим затратніший.
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25.08.2022 09:16 Ответить
Ім нормально -- ціна на газ піднялась не хило так шо вони поставляют в 5 р. менше а доходи більші.
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25.08.2022 11:30 Ответить
ось ти- яскравий приклад невдумливого читання новин...
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11.09.2022 22:51 Ответить
Фурса сказав.
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12.09.2022 09:09 Ответить
Сосать рашен *******,будете суки сосать у Украины все до единого ублюдки
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25.08.2022 08:29 Ответить
 
 