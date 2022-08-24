Кремль делает ставку на то, что зимой Европа начнет давить на Украину и склонять ее к переговорам с РФ, - Reuters
Путин считает, что энергетический кризис в ЕС и холода заставят Запад и Украину быть более сговорчивыми и начать переговоры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Как отмечается, президент России Владимир Путин сейчас делает ставку на то, что стремительные цены на энергоносители и возможный дефицит этой зимой убедит Европу повлиять на Украину и склонить ее к перемирию на условиях России.
По словам двух российских источников, знакомых с кремлевским мышлением, это единственный путь к миру, который видит Москва, учитывая, что Киев говорит, что не будет вести переговоры, пока Россия не уйдет со всей Украины. В частности, сообщается, что Кремль хочет закрепить "территориальное достояние" и заставить Украину соблюдать военный нейтралитет.
"Это будет тяжелая зима для европейцев. Мы можем наблюдать протесты, беспорядки. Некоторые европейские лидеры могут дважды подумать о том, чтобы продолжать поддерживать Украину, и подумают, что пришло время для соглашения", - говорится в статье.
Второй источник, близкий к Кремлю, сообщил, что Москва считает, что уже может заметить пошатывание европейского единства, и ожидает, что этот процесс ускорится на фоне зимних затруднений. Официальные лица США на условиях анонимности говорят, что пока что не видят никаких признаков колебания поддержки Украины.
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щоб там меркель не базікала що це не так,
у них пропагандони навіть вихваляються цим, що всі без газу замерзнуть
А так будет. Думаешь пуйло не ударит по тепловым и электрическим узлам? Вангую, что с первыми холодами прилетит
всі увімкнуть абагрєватєлі то не вистачить потужності,
йди почитай де ще газ використовується цаца,
я кажу про те що європа має змінити своє відношення до параши і її газу
Головного він не розуміє - 50-річний період залежності Європи від російських вуглеводнів закінчується. Нехай і із запізненням, але до Європи дійшло - російські нафта та газ не лише товар, а ще й засіб впливу і тому з цієї наркоголки треба злазити.
Європі буде важко, але вона впорається.
Чи впорається в новій реальності росія...?
Будемо сподіватись, що ЄС поставить цінності вище ніж газ. На зараз, дуже потрібна підтримка всього цивілізованного світу, а консенсус важливий як ніколи.
Але навіть в найгіршому для нас випадку, я впевнений - США, Великобританія, Польща - нас не зрадять, а значить потрібно триматись та боротись до перемоги. А каїни, які будуть тиснути на нас з вимогою йти на переговои - слати азом за "русским кораблем"