В первые дни широкомасштабного нападения РФ Ермак рассылал фотографии убитых россиянами детей мировым лидерам, чтобы те дали помощь, - WP

Глава Офиса Президента Андрей Ермак, пытаясь усилить международную помощь Украине, рассылал мировым лидерам фото убитых украинских детей и разрушенных домов.

В новой статье The Washington Post описывается, в частности, реакция высшего военного и политического руководства Украины на начало полномасштабного наступления России 24 февраля, информирует Цензор.НЕТ.

Высокопоставленные должностные лица готовились к нападению, но не до конца верили в него. Несколько спикеров рассказали, что представители Кремля после 24 февраля связывались с ними, призывая капитулировать. Речь идет также об успехах и неудачах в обороне Украины в первые дни и поиске помощи в борьбе с агрессором.

Журналисты, в частности, одобрительно отзываются об одном из подходов – когда президент Украины Владимир Зеленский не только общался с политиками, а обращался напрямую к правительствам и народам.

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Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал журналистам, что регулярно отправлял смс-сообщения с фотографиями убитых украинских детей и разрушенных украинских домов на мобильные телефоны чиновников по всему миру.

"Признаюсь, это были ужасные фотографии, которые не давали мне спать ночью. Девяносто процентов получивших их людей отреагировали, перезвонили и начали делать еще больше", - сообщил он.

По данным издания, фото, в частности, получали советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, помощница госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, члены Конгресса США.

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