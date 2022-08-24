В первые дни широкомасштабного нападения РФ Ермак рассылал фотографии убитых россиянами детей мировым лидерам, чтобы те дали помощь, - WP
Глава Офиса Президента Андрей Ермак, пытаясь усилить международную помощь Украине, рассылал мировым лидерам фото убитых украинских детей и разрушенных домов.
В новой статье The Washington Post описывается, в частности, реакция высшего военного и политического руководства Украины на начало полномасштабного наступления России 24 февраля, информирует Цензор.НЕТ.
Высокопоставленные должностные лица готовились к нападению, но не до конца верили в него. Несколько спикеров рассказали, что представители Кремля после 24 февраля связывались с ними, призывая капитулировать. Речь идет также об успехах и неудачах в обороне Украины в первые дни и поиске помощи в борьбе с агрессором.
Журналисты, в частности, одобрительно отзываются об одном из подходов – когда президент Украины Владимир Зеленский не только общался с политиками, а обращался напрямую к правительствам и народам.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал журналистам, что регулярно отправлял смс-сообщения с фотографиями убитых украинских детей и разрушенных украинских домов на мобильные телефоны чиновников по всему миру.
"Признаюсь, это были ужасные фотографии, которые не давали мне спать ночью. Девяносто процентов получивших их людей отреагировали, перезвонили и начали делать еще больше", - сообщил он.
По данным издания, фото, в частности, получали советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, помощница госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, члены Конгресса США.
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«СБУ ЗАВАДИЛА ФСБ організувати в Україні постановочні «акції протесту» до Дня Незалежності
Говорит речник СБУ Артем Дехтяренко
Служба безпеки України запобігла планам фсб використати родичів українських військових для загострення суспільно-політичної ситуації у Київській, Житомирській і Полтавській областях напередодні Дня Незалежності України.
Далее смотрю видео и удивляюсь
Что-то типа «Зеленський…, народ почав готуватися до війни…»
«Зеленський, досить знущатися над українським народом,скажи чітко війна буде чи ні?»
Акция явно довоенная и не имеет никакого отношения к сегодняшнему дню (24.08.2022) никакого отношения
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А видео показывает довоенное, где народ требует, чтобы Зеленский ответил будет ли война, так как все уже понимали, что рашисты уже готовы к войне, а власть блеет про шашлычки
Самое страшное то, что с таким намеком уже можно понять -теперь любые митинги с критикой власти будут приравниваться к организованным ФСБ!!!
И будут жестко пресекаться
Власть не взирая ни на что, готовится ко второму сроку.
Посмотрите это видео СБУ
https://www.youtube.com/watch?v=lPicjut9kcA&t=51s
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1. Действующий президент Зеленский.
2. Кандидат в президенты Ермак.
3. Кандидат в президенты Арестович.
4. Кандидат в президенты Арахамия.
"Я переконаний, що це було правильне рішення. Судити доводиться за результатами, а побачити їх можна лише згодом. Сьогодні, після півроку війни, ми бачимо, що сценарій обраний правильний. Ми не допустили внутрішньої дестабілізації, на яку сподівався Путін. Важко уявити собі наслідки, якщо ми скажемо населенню: "ЗАВТРА ВАС УБ'ЮТЬ". Так ми втратимо державу. І тоді плани Путіна здійсняться", - сказав секретар РНБО.
"Ви бачили зростання патріотичних настроїв у середині лютого", - сказав він.
А сказать населенню, что возможно будет война и всем нужно серьезно к ней готовиться, чтобы дать отпор врагу, он сказать не мог, дебил?
Зато власть не собиралась не воевать, ни гибнуть, а вовремя отослала свои семьи подальше., а кое-кто просто убежал из страны.
Такое впечатление, что они точно собирались встречать рашистов с цветами, но народ помешал.
Народ выходил под ВР с плакатом «Зеленський, досить знущатися над українським народом,скажи чітко війна буде чи ні?»
зебиратели, ляха-муха, вы точно за такое голосовали? Или чем вы там головсовывали???
Шли дни, и Арестович стал уверен, что армия Украины не может защитить Киев. Он начал говорить об этом Зеленскому.
«Люди, разбиравшиеся в военных вещах, подходили и говорили: «Мы не выстоим»», - рассказал Арестович Washington Post.
Между тем, украинцы всех возрастов, которые никогда не держали оружие в руках, бросились защищать свои города.
https://zn.ua/UKRAINE/wp-o-bunkere-zelenskoho-v-nachale-vojny-arestovich-uhovarival-bezhat-a-ermak-zabrasyval-liderov-zapada-foto-ubitykh-detej.html
И нахера отключили патриотические каналы, которые и сделали Украину такой, какая есть - свободолюбивая и незалежная.
мабуть, відчуває вже своєю жопою, що наближається лава підсудних.
от і забігав, статейки почав замовляти.
А когда эти дети были ещё живы нельзя было их эвакуировать в какие то лагеря. дома отдыха якобы с заботой о молодом поколении? Понятно, что всё враньё, как визитная карточка этой власти. А всё проще, или сбежал на встречу с российскими кураторами или сидел в бункере, успокаивал или пугал президента для усиления своего влияния, или вместе, обнявшись, дрожали, а Арестович им рассказывал, что он знает о войне и показывал им спёртый пулемёт.
Боже, как они ничтожны в своём желании оправдаться и остаться у государственной кормушки ещё на срок. Можно, конечно, срок дать, но можно и радикальнее, по другому.
Я уже не развиваю тему довоенного предательства и отношения к Армии и народу. Это отдельный срок и отдельная статья, и не одна.
https://bykvu.com/ua/bukvy/ermak-i-novikov-navrali-volkeru-i-tejloru-o-smerti-svoih-bratev-na-donbasse/
Це не звичайно війна, ця війна почалася не 24.02.22 а в 2014, знаючи самий початок знаєш де темрява, а де світло. І ця війна йде по зовсім інших правилах. Кожний день війни чорно-білий не тільки в Україні, але і по світу. І тільки, коли зявляються особисті моменти події набувать кольорів - рожевого, голубого, червоного, фіолетового... навіть зелений. І ці "кольори" нові правила, тому що старий світ був зруйнований 24.02.22
І ця стаття теж по нових правилах)) правда wp (не WP...). І модерн не тільки зброя і гроші, а те що у Вашингтоні, зрозуміли що можна свій "модерн" перенести і на війну. Стаття не випадкого у the WASHINGTON post, а не NYT, ага))) Ну, а те що Вашингтон впевнений свідчить розмір допомоги в цьому місяці і 24.08.22 Думаю, мемуари про цю війну ще довго будуть бесцелерами, Пруст відпочиває.
Мало хто розуміє, що путін Захід і не тільки теж тонко привітав - арешт Ройзмана, він не випадковий 24.08.22, останнє інтервю у венедиктова теж не випадковість - це демонстрація "інших правил", на тій сторонні, темній. Та "сама гра"...
Ну і день.
https://www.facebook.com/1665655113522071/posts/pfbid0yi5r6MCnkY86BMvyKQ1oWUZKhppKE7UsGUXTdpVCVipFeZFokvahmQKMV489ptW1l/ ЄРМАК ФОТОЛЮБИТЕЛЬ
Зізнався б що злив "вагнерівців" Лукашенку, не довелось би фото розсилати. Вже б давно сидів в комфортабельній камері.