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В первые дни широкомасштабного нападения РФ Ермак рассылал фотографии убитых россиянами детей мировым лидерам, чтобы те дали помощь, - WP

ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак, пытаясь усилить международную помощь Украине, рассылал мировым лидерам фото убитых украинских детей и разрушенных домов.

В новой статье The Washington Post описывается, в частности, реакция высшего военного и политического руководства Украины на начало полномасштабного наступления России 24 февраля, информирует Цензор.НЕТ.

Высокопоставленные должностные лица готовились к нападению, но не до конца верили в него. Несколько спикеров рассказали, что представители Кремля после 24 февраля связывались с ними, призывая капитулировать. Речь идет также об успехах и неудачах в обороне Украины в первые дни и поиске помощи в борьбе с агрессором.

Журналисты, в частности, одобрительно отзываются об одном из подходов – когда президент Украины Владимир Зеленский не только общался с политиками, а обращался напрямую к правительствам и народам.

Также читайте: Россия сбавила темпы наступления в Украине из-за истощения ресурсов, - Буданов

Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал журналистам, что регулярно отправлял смс-сообщения с фотографиями убитых украинских детей и разрушенных украинских домов на мобильные телефоны чиновников по всему миру.

"Признаюсь, это были ужасные фотографии, которые не давали мне спать ночью. Девяносто процентов получивших их людей отреагировали, перезвонили и начали делать еще больше", - сообщил он.

По данным издания, фото, в частности, получали советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, помощница госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, члены Конгресса США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские защитники за 6 месяцев уничтожили российской техники на 16,6 млрд долларов, - Forbes

Ермак Андрей (1253) военные преступления (1423)


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Топ комментарии
+70
Я аж праслєзілся-вот ета чєлавєк...
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24.08.2022 17:14
+47
О, всьо, понєслась. Зелених "героїв" вже не заткнеш, один поперед другого б'ють себе п'ятками в груди.
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24.08.2022 17:16
+44
а я думал, что он рассылает только фото невинно убиенного брата
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24.08.2022 17:14
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...зате "папріколу"
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24.08.2022 18:27 Ответить
Єдине, що можна поставити у заслугу - призначення Залужного і Резнікова, замість муму-Тарана. Але, як десь писали, то була відкупна за злив операції по вагнерівцям.
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24.08.2022 18:03 Ответить
Активна відкрита передвиборча компанія почалась….ну ну
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24.08.2022 17:43 Ответить
А відеозвіт переговорів в Омані він не хоче розіслати?
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24.08.2022 17:45 Ответить
Сегодня также случайно увидел на Ютубе видео которое не соответствует тому, что говорит речник СБУ артем Дехтяренко.

«СБУ ЗАВАДИЛА ФСБ організувати в Україні постановочні «акції протесту» до Дня Незалежності

Говорит речник СБУ Артем Дехтяренко

Служба безпеки України запобігла планам фсб використати родичів українських військових для загострення суспільно-політичної ситуації у Київській, Житомирській і Полтавській областях напередодні Дня Незалежності України.

Далее смотрю видео и удивляюсь
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24.08.2022 17:45 Ответить
Мельком показывают видео - смотрю и удивляюсь - на видео народ в Киеве под ВР в зимней или осенней одежде (на День Незалежності)с плакатами, которые показывают быстренько так, что невозможно толком прочитать

Что-то типа «Зеленський…, народ почав готуватися до війни…»

«Зеленський, досить знущатися над українським народом,скажи чітко війна буде чи ні?»

Акция явно довоенная и не имеет никакого отношения к сегодняшнему дню (24.08.2022) никакого отношения

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24.08.2022 17:51 Ответить
Т.е. СБУ говорит про «СБУ ЗАВАДИЛА ФСБ організувати в Україні постановочні «акції протесту» до Дня Незалежності

А видео показывает довоенное, где народ требует, чтобы Зеленский ответил будет ли война, так как все уже понимали, что рашисты уже готовы к войне, а власть блеет про шашлычки

Самое страшное то, что с таким намеком уже можно понять -теперь любые митинги с критикой власти будут приравниваться к организованным ФСБ!!!
И будут жестко пресекаться
Власть не взирая ни на что, готовится ко второму сроку.

Посмотрите это видео СБУ

https://www.youtube.com/watch?v=lPicjut9kcA&t=51s

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24.08.2022 18:04 Ответить
На следующих выборах президента Украины представлены следующие независимые кандидаты:
1. Действующий президент Зеленский.
2. Кандидат в президенты Ермак.
3. Кандидат в президенты Арестович.
4. Кандидат в президенты Арахамия.
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24.08.2022 17:46 Ответить
Найкращий з них, як не дивно - Зеленський.
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24.08.2022 17:58 Ответить
В сортах говна...
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24.08.2022 18:03 Ответить
о кізяк серляк,а от Рошен таки шоколад,а гівно ти жреш зі сраки пердоляка,якому ще й сосеш,шльондра)))
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25.08.2022 00:27 Ответить
Да какаяразница!..
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24.08.2022 18:59 Ответить
У списку улюбленців народу не вистачає інших, не менш "гідних" кандидатів, а саме: Безуглої та Тищенка.
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24.08.2022 19:05 Ответить
Тіщенка-благодійника ще треба в список, того що ржаві діряві броніки теробороні Борщагівки прислав жмотяра. Позивний Тітан блд.
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24.08.2022 19:24 Ответить
Eta chjo , prishlo vremja chistki reputacii jermaka .....nipamozhet 🤡
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24.08.2022 17:49 Ответить
Черного кобеля не отмоешь добела
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24.08.2022 18:39 Ответить
влада була попереджена про початок війни і замість того. щоб вивести живих дітей з потенційної зони боїв . вони після початку нападу розсилала фотографії вбитих, а ще звинувачують окупантів у вивезення дітей в росію. дітей, яких влада кинула на призволяще. а сама втікла.
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24.08.2022 17:50 Ответить
нічого ця гнида не розсилала, ціну собі набиває
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24.08.2022 19:14 Ответить
воно бреше, взагалі не показувався місяць з початку війни. Може гранатомет знайшов, що дристович заничив і пішов воювати? Хоча навіщо я це підказую, завтра можете в новинах прочитати таке
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24.08.2022 19:25 Ответить
Відповів він також на запитання журналіста про те, чому влада не тільки не попередила громадян про можливість вторгнення, а й заперечувала підготовку Росії до початку війни буквально напередодні її початку. На думку Данілова, це було єдине правильне рішення.

"Я переконаний, що це було правильне рішення. Судити доводиться за результатами, а побачити їх можна лише згодом. Сьогодні, після півроку війни, ми бачимо, що сценарій обраний правильний. Ми не допустили внутрішньої дестабілізації, на яку сподівався Путін. Важко уявити собі наслідки, якщо ми скажемо населенню: "ЗАВТРА ВАС УБ'ЮТЬ". Так ми втратимо державу. І тоді плани Путіна здійсняться", - сказав секретар РНБО.
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24.08.2022 17:50 Ответить
При цьому Данілов заявив, що влада "готувала суспільство".

"Ви бачили зростання патріотичних настроїв у середині лютого", - сказав він.
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24.08.2022 17:52 Ответить
Шмат вихолощеного комсомольського під*ора..
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24.08.2022 19:01 Ответить
Важко уявити собі наслідки, якщо ми скажемо населенню: "ЗАВТРА ВАС УБ'ЮТЬ".

А сказать населенню, что возможно будет война и всем нужно серьезно к ней готовиться, чтобы дать отпор врагу, он сказать не мог, дебил?

Зато власть не собиралась не воевать, ни гибнуть, а вовремя отослала свои семьи подальше., а кое-кто просто убежал из страны.
Такое впечатление, что они точно собирались встречать рашистов с цветами, но народ помешал.

Народ выходил под ВР с плакатом «Зеленський, досить знущатися над українським народом,скажи чітко війна буде чи ні?»
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24.08.2022 18:14 Ответить
Да когда ж вы врубитесь наконец, что это не дебилы, а враги! Просто Джо, Борис, Джастин и другие западные лидеры крепко держат их за поганые яйца из своих практических и рациональных соображений!
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24.08.2022 19:49 Ответить
Не знаю, не знаю, але саме Саллівана вважають найголовнішим сторонником аквафрешів у США. То такі розсилки що мертвому припарки.
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24.08.2022 17:59 Ответить
Цини́зм или цини́чность - откровенное, вызывающе-пренебрежительное и презрительное отношение к нормам морали, культурным ценностям и представлениям о благопристойности, отрицательное, нигилистическое отношение к общепринятым нормам нравственности, к официальным догмам господствующей идеологии.
зебиратели, ляха-муха, вы точно за такое голосовали? Или чем вы там головсовывали???
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24.08.2022 18:01 Ответить
Довели армію і економіку до такого стану, що довелось по світу просити. Пригадайте як 95 квартал від імені їхнього ляльковода каломойського висміював Яценюка "Сеня - попрошайка". А тепер єрмак-попрошайка
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24.08.2022 18:14 Ответить
Потому что зеленые это партия попрошаек. Даже интересно как они у зелебосса попрошайничают за свою лояльность.
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24.08.2022 18:21 Ответить
притом наглых попрощаек
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24.08.2022 18:40 Ответить
Спочатку сприяв вторгненню, а потім фото розсилав? У перші дні його не було ні видно, ні чути!
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24.08.2022 18:09 Ответить
То він був дуже зайнятий розсилкой смсок! Тепер нарешті усе з'ясувалось!
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24.08.2022 18:43 Ответить
О как ,Ермак своим "героическим поступком" изменил ход войны,только желание плюнуть в твою морду!! ценично-брехливую становится все сильнее.
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24.08.2022 18:10 Ответить
WP о бункере Зеленского в начале войны: Арестович уговаривал бежать, а Ермак засыпал лидеров Запада фото убитых детей

Шли дни, и Арестович стал уверен, что армия Украины не может защитить Киев. Он начал говорить об этом Зеленскому.

«Люди, разбиравшиеся в военных вещах, подходили и говорили: «Мы не выстоим»», - рассказал Арестович Washington Post.

Между тем, украинцы всех возрастов, которые никогда не держали оружие в руках, бросились защищать свои города.

https://zn.ua/UKRAINE/wp-o-bunkere-zelenskoho-v-nachale-vojny-arestovich-uhovarival-bezhat-a-ermak-zabrasyval-liderov-zapada-foto-ubitykh-detej.html
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24.08.2022 18:24 Ответить
Перечитав статтю, зі слів Єрмака він розсилав фото дальше не цікаво. Але є там інші цікаві моменти наприклад оборона Гостомеля так що варто почитати
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24.08.2022 18:24 Ответить
Та вы там все молодцы. Только нахера вся януковская чиновничья братия возвращается?
И нахера отключили патриотические каналы, которые и сделали Украину такой, какая есть - свободолюбивая и незалежная.
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24.08.2022 18:27 Ответить
мерзенна, цинічна наволоч. добре пригадую, як він брехав під час вагнергейту.
мабуть, відчуває вже своєю жопою, що наближається лава підсудних.
от і забігав, статейки почав замовляти.
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24.08.2022 18:32 Ответить
Это ж надо было дождаться начала полномасштабного вторжения, подождать, чтоб детей поубивали нужное количество, и чтобы фотографы были в этот момент (первые дни?!) сразу зафиксировать тела для разсылки и потом их разсылать по СМС?! Это же какой цинизм!!
А когда эти дети были ещё живы нельзя было их эвакуировать в какие то лагеря. дома отдыха якобы с заботой о молодом поколении? Понятно, что всё враньё, как визитная карточка этой власти. А всё проще, или сбежал на встречу с российскими кураторами или сидел в бункере, успокаивал или пугал президента для усиления своего влияния, или вместе, обнявшись, дрожали, а Арестович им рассказывал, что он знает о войне и показывал им спёртый пулемёт.
Боже, как они ничтожны в своём желании оправдаться и остаться у государственной кормушки ещё на срок. Можно, конечно, срок дать, но можно и радикальнее, по другому.
Я уже не развиваю тему довоенного предательства и отношения к Армии и народу. Это отдельный срок и отдельная статья, и не одна.
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24.08.2022 18:34 Ответить
Єрмак та Новіков збрехали Волкеру та Тейлору про смерть своїх братів на Донбасі

https://bykvu.com/ua/bukvy/ermak-i-novikov-navrali-volkeru-i-tejloru-o-smerti-svoih-bratev-na-donbasse/
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24.08.2022 18:35 Ответить
за плівками гео лероса його "вбитий" брат нехіло так посадами барижив. Може то в нього жизнь після жизні?
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24.08.2022 19:07 Ответить
Мерзотник з великої букви М...
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24.08.2022 18:35 Ответить
А,так все єто ради фотографий!!???
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24.08.2022 18:36 Ответить
А Пионтковский говорил, что Ермак агент кремля. Может Пионтковский агент Кремля???
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24.08.2022 18:58 Ответить
Якщо пан Єрмак таке сказав 24го лютого, то чому про це стає відомо тільки зараз через пів року війни? Чи він чекав що ми програємо, щоб подати нам інакшу правду. Я раджу пану Єрмаку залишити свою посаду і якщо він дійсно хоче щоб Україна перемогла то зробити цей крок негайно...
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24.08.2022 18:58 Ответить
І позвонили йому росіяни і він на*ер послав, і фотки розсилав. Чудо-людина, практично як президент, тільки краще. Ботва вже десь писала що "&рмак це Україна", мене мало не стошинило
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24.08.2022 19:05 Ответить
О как!!!А шо будут вещать через месяц-другой?Типа:"Благодаря стратегическому гению главы ОПУ...." и т.д по тексту?Прэлестно....
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24.08.2022 19:23 Ответить
Казав, кажу і буду казати: Є Дермак - є Україна, немає Дермака - немає України!
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24.08.2022 19:24 Ответить
Напевно багато зараз в ступорі від цієї статі...WP Democracy Dies in Darkness (Демократія вмирає в темряві), як так?
Це не звичайно війна, ця війна почалася не 24.02.22 а в 2014, знаючи самий початок знаєш де темрява, а де світло. І ця війна йде по зовсім інших правилах. Кожний день війни чорно-білий не тільки в Україні, але і по світу. І тільки, коли зявляються особисті моменти події набувать кольорів - рожевого, голубого, червоного, фіолетового... навіть зелений. І ці "кольори" нові правила, тому що старий світ був зруйнований 24.02.22
І ця стаття теж по нових правилах)) правда wp (не WP...). І модерн не тільки зброя і гроші, а те що у Вашингтоні, зрозуміли що можна свій "модерн" перенести і на війну. Стаття не випадкого у the WASHINGTON post, а не NYT, ага))) Ну, а те що Вашингтон впевнений свідчить розмір допомоги в цьому місяці і 24.08.22 Думаю, мемуари про цю війну ще довго будуть бесцелерами, Пруст відпочиває.

Мало хто розуміє, що путін Захід і не тільки теж тонко привітав - арешт Ройзмана, він не випадковий 24.08.22, останнє інтервю у венедиктова теж не випадковість - це демонстрація "інших правил", на тій сторонні, темній. Та "сама гра"...

Ну і день.
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24.08.2022 19:29 Ответить
А фото асфальта и шашлычков он не посылал? А фото пустых военных складов, без снарядов, патронов, бронежилетов, топлива для танков ....... А фото приказа - НЕ СТРЕЛЯТЬ?
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24.08.2022 19:39 Ответить
после заяв что запад нагнетает?
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24.08.2022 19:43 Ответить
У Єрмака посада єврея, за спиною губернатора, щоправда, губернатор єврей, але не при пам'яті.
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24.08.2022 19:44 Ответить
Це міг зробити тільки Єрмак !
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24.08.2022 20:12 Ответить
шо за заказуха? в перші дній ого не було у Києві , А Саліван його корєш по прокремліських тусняках
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24.08.2022 20:18 Ответить
Саліван це саме той радник Байдена , кторий тормозить його в наданні Україні зброЇ .
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24.08.2022 20:20 Ответить
А не хочет ли мадам Спартц накатать в ФБР запрос на проверку Саливана? Нет, конечно же не хочет, потому что тут за базар придется отвечать.
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24.08.2022 20:28 Ответить
Єрмак заплатив за публікацію у WP, чи Трухін?
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24.08.2022 20:29 Ответить
Есть у меня такая книжка , называется " Мифы и легенды древней Греции".
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24.08.2022 20:30 Ответить
Совки виявилися значно тупішими ніж я думав. Я навіть не про Зенелоха. Навіть справжній керуючий президентом не може зрозуміти, що ніхто не купиться на те, що захід надає нам допомогу тому що він надсилав листи з фото дітей. ТУПИЙ ТИ СОВОК, ЄРМАК. НАМ НАДАЮТЬ ДОПОМОГУ ТОМУ ЩО СПРАВЖНІ УКРАЇНЦІ БИЛИСЯ ЯК ЛЕВИ, А НЕ ТОМУ ЩО ТИ РОЗСИЛАВ ЛИСТИ З ФОТКАМИ.
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24.08.2022 21:04 Ответить
і так, іди вже геть, ти і твої Подоляки з Арестовичами насправді думати не вміють.
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24.08.2022 21:11 Ответить
Спочатку Мендель рятувала країну "одним твітом", тепер герой-Єрмак рятував смсками... Діджиталізація!
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24.08.2022 22:07 Ответить
Шо, ждём Дерьмака на троне? Лохбонэвтик - уже отработанный материал? Меняем гивно на дерьмо? А може лучше Дерьмаку уже пора сваливать из Украины?
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24.08.2022 22:12 Ответить
Агент "козирь", ти -- молодець; придумкуватий чувак, вмієш просити.
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24.08.2022 23:03 Ответить
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25.08.2022 06:37 Ответить
https://www.facebook.com/1665655113522071/posts/pfbid0yi5r6MCnkY86BMvyKQ1oWUZKhppKE7UsGUXTdpVCVipFeZFokvahmQKMV489ptW1l/ МИРОТВОРЕЦЬ

https://www.facebook.com/1665655113522071/posts/pfbid0yi5r6MCnkY86BMvyKQ1oWUZKhppKE7UsGUXTdpVCVipFeZFokvahmQKMV489ptW1l/ ЄРМАК ФОТОЛЮБИТЕЛЬ
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25.08.2022 06:38 Ответить
Стиль рашистів: зробити все, для капітуляції України, а коли щось пішло по інакше - створити підстави для звинувачення Заходу у не захисті України.

Зізнався б що злив "вагнерівців" Лукашенку, не довелось би фото розсилати. Вже б давно сидів в комфортабельній камері.
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25.08.2022 07:36 Ответить
Ай який молодець, ай який герой! Фотки розсилав! Які ще виправдання вигадаєш? Прапорець на аватарці?
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25.08.2022 07:41 Ответить
Фото згвалтованих дівчат-українок з рук відомого агента ФСБ - мабуть, це погроза урядам Заходу.
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25.08.2022 07:51 Ответить
Нет, ну БЛ , когда он начнёт выполнять свои должностные обязанности- считать метры туалетной бумаги, проводить планерки с уборщицами, ,,тырить,, бензин из президентского гаража , тырить карандаши и бумагу. Пусть его заберёт его предыдущий шеф - Тадеев. Ну отправьте его в отпуск лет на 15....
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25.08.2022 09:08 Ответить
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