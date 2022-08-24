Спартц поздравила украинцев с Днем Независимости: Я буду продолжать требовать надлежащего контроля и необходимости улучшения логистических процессов доставки помощи в Украину

Конгрессвумен Спартц отметила необходимость контроля за доставкой помощи для Украины.

Об этом конгрессвумен Виктория Спартц заявила в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

Конгрессвумен поздравила украинцев с Днем Независимости и подчеркнула, что с помощью США украинцы победят в этой битве добра со злом.

"Я бы хотела поздравить всех украинцев с этим Днем Независимости - вы показали всему миру, что на самом деле значит отстаивать свои свободы и защищать свою демократию. Американский народ солидарен с вами. После вторжения Путина в Украину в течение всех этих месяцев я выражала свою поддержку стране. Но поскольку в Украине текут миллиарды долларов США, мы должны требовать ответственности не только ради американских налогоплательщиков, но и храбрых украинцев, которые борются с российской агрессией и жертвуют свои жизни", - подчеркнула Спартц.

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По ее словам, Конгресс должен задавать острые вопросы, чтобы "позволить критически важной помощи дойти до украинских военных и одержать победу над агрессией Путина".

"Как член судебного комитета Палаты представителей Конгресса, я буду продолжать требовать надлежащего контроля и необходимости улучшения логистических процессов для повышения эффективности доставки помощи в Украину, снижения рисков саботажа и обеспечения гарантий для американских налогоплательщиков", - добавила конгрессменка.

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