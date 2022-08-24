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Новости Война
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Спартц поздравила украинцев с Днем Независимости: Я буду продолжать требовать надлежащего контроля и необходимости улучшения логистических процессов доставки помощи в Украину

спартц

Конгрессвумен Спартц отметила необходимость контроля за доставкой помощи для Украины.

Об этом конгрессвумен Виктория Спартц заявила в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

Конгрессвумен поздравила украинцев с Днем Независимости и подчеркнула, что с помощью США украинцы победят в этой битве добра со злом.

"Я бы хотела поздравить всех украинцев с этим Днем Независимости - вы показали всему миру, что на самом деле значит отстаивать свои свободы и защищать свою демократию. Американский народ солидарен с вами. После вторжения Путина в Украину в течение всех этих месяцев я выражала свою поддержку стране. Но поскольку в Украине текут миллиарды долларов США, мы должны требовать ответственности не только ради американских налогоплательщиков, но и храбрых украинцев, которые борются с российской агрессией и жертвуют свои жизни", - подчеркнула Спартц.

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По ее словам, Конгресс должен задавать острые вопросы, чтобы "позволить критически важной помощи дойти до украинских военных и одержать победу над агрессией Путина".

"Как член судебного комитета Палаты представителей Конгресса, я буду продолжать требовать надлежащего контроля и необходимости улучшения логистических процессов для повышения эффективности доставки помощи в Украину, снижения рисков саботажа и обеспечения гарантий для американских налогоплательщиков", - добавила конгрессменка.

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День Независимости (1196) Конгресс США (1228) США (26336) Спартц Виктория (47)


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Топ комментарии
+50
Вікторії Спартц-респект за непохитну позицію...
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24.08.2022 17:33
+32
Контроль -- железнии -- тут вона права
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24.08.2022 17:33
+31
Дякуємо 👍🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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24.08.2022 17:33
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Контроль -- железнии -- тут вона права
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24.08.2022 17:33 Ответить
Вікторії Спартц-респект за непохитну позицію...
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24.08.2022 17:33 Ответить
Краще б вона вимагала збільшення поставок зброї,хай з'їздить на Антонівський міст з ревізією.
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24.08.2022 17:48 Ответить
Краще б всякі дерьмаки не сунули своє рило в логістику.
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24.08.2022 18:06 Ответить
Факти в студію,в штатах діє могутня п'ята колона кремля.просраного у афганістані трильйона не видно? В таджикистані та узбекистані знаходиться більше сотні літаків та вертольотів які афганці зуміли евакуювати.чому б не передати її Україні?натомість дають крихти лише для того щоб зупинити кацапський наступ.ленд-лізом і не пахне.
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24.08.2022 19:02 Ответить
А хіба зеленим пацюкам вони щось винні, зелені дебіли розповідають що так готувались до війни з 2019 що не купили ні одного броніка, ні одного снаряда.Після війни, а може і ще раніше будуть їх по каштанах розвішувати, а зелених дебілів секти 73% просто *******.
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24.08.2022 21:15 Ответить
Вони винні Україні яка віддала ядерну зброю та винні знову ж Україні яка бореться з кацапо-китайською загрозою.
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24.08.2022 21:20 Ответить
Допомагають тому хто допомагає собі сам.
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24.08.2022 21:27 Ответить
вони допомагають але допомагають недостатньо.а такі як Спарц підривають підтримку.
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24.08.2022 21:46 Ответить
Поддерживают недостаточно? Вы сначала голосуете за гниду, которая срывает свое производство оружия, игнорирует предупреждения штатов, называет их паникерами и "хуже Скаабеевой". А потом еще заявляете что недостаточно? Скажите спасибо что вообще поддерживают Украину, т.к прагматики.

И скажите заодно согласно каких законов и норм Конституции завхоз из офиса вообще командует вопросами внешней политики и обороны?
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24.08.2022 21:57 Ответить
я голосував за Петю у першому турі і шо це міняє? США допомагають не Зеленському і Ермаку а всім нам зрозумійте це нарешті.віслюки маріупольці більшість з яких голосували за Зеленського також не заслужили того пекла чи ти ще напишеш що діти які не голосували теж винні?
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24.08.2022 23:42 Ответить
У будапештському договорі так і записано, що вони винні надавати нам зборою? Серйозно? А кацапи, що нам винні?
Президент країни, повинен, ЗАБОВ'ЯЗАНИЙ захищати країну. Ну як, захистив, асфальтом?
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24.08.2022 21:31 Ответить
країну захищає не Зеленський а ЗСУ чим більше зброї тим менше втрат,хіба це не зрозуміло йолопи?
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24.08.2022 21:40 Ответить
Прямий обов'язок ПрезИдента країни, її захист. Саме тому він Верховний Головнокомандувач і забов'язаний забезпечити армію зброєю, захистом, їжею, зарплатами, житлом. Та деякі йолопи, вже три роки шукають, як відмазати асфальтоукладчика від відповідальності за злочинне невиконання своєї роботи.
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24.08.2022 21:45 Ответить
я його не відмазую (краще б він втік) мені шкода наших воїнів,американці могли дати значно більше.Спарц відверто пиз...ть
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24.08.2022 21:48 Ответить
Она требует от нашей власти исполнения законов и Конституции и задвинуть завхоза туда, где ему место - к швабрам и метелкам.
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24.08.2022 21:59 Ответить
в якому місті порушений закон у поставках зброї я ж кажу напишіть не можете ні про шо розмовляти,Спарц піариться на зашквареному персонажі за рахунок України.
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24.08.2022 23:44 Ответить
Ага. Хріново працюєте.
Ця 5 колона, вибила у Байдена ленд-ліз для України. Не підкажете, в чому полягають досягнення дерьмака? Я про користь, а не про шкоду для України.
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24.08.2022 21:27 Ответить
може вам зі Спарц краще видніше в чому полягають досягнення Ермака,Спарц своїми заявами не грає на користь Україні. є там трамп і такер карлсон так от вона майже на одному з ними полі. Американці могли поставляти нам значно більше зброї тоді б втрати були не такими значними Спарц взагалі казала що Хаймарси можуть виплисти на кордоні з Мексикою та іншу маячню.
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24.08.2022 21:45 Ответить
Американці прямим текстом вимагають прибрати дерьмака і боротися з корупцією, яка, на сьогодні, править країною.
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24.08.2022 21:47 Ответить
наведіть приклади коррупції пов'язані з американською зброєю. Спарц підриває основу військової допомоги Україні.
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24.08.2022 21:49 Ответить
І до речі, можете не шукати ніяких здобутків завхоза, пов'язаних з користю для України. Їх немає, від слова "взагалі", самі зради.
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24.08.2022 21:49 Ответить
ще раз повторюю мені шкода українців а не ермака чи Зеленського американці могли дати більше і раніше але від них лунали заяви "про неприпустимість ескалації" заява саллівана про те що вони не допустять поразки України після заяви Остіна про те що будуть допомагати до перемоги......
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24.08.2022 21:52 Ответить
Дякуємо 👍🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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24.08.2022 17:33 Ответить
а за кількістю?
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24.08.2022 17:34 Ответить
"В конце каждой улицы поставить турникеты" М. Жванецкий. Правда, классик писал это в мирное время.
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24.08.2022 17:34 Ответить
Класик якої культури?
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24.08.2022 17:35 Ответить
Ворожої!
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24.08.2022 17:46 Ответить
Одеської культури.
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24.08.2022 17:47 Ответить
Класик одеської культури, яка не російська, не українська та не єврейська, а саме, що одеська.
Скажете, що так не буває?
В Одесі все буває!
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24.08.2022 17:49 Ответить
Так починається сепаратизм...
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24.08.2022 17:56 Ответить
Сепаратизм це коли ворогові повідомляють дані про переміщення військ та готують плакати - "Ласкаво просимо російські воїни-визволителі".
А коли кожне місто має своє неповторне лице і Одеса не схожа на Львів, а Харків на Ужгород, це називається культурно-етнографічна різноманітність і лише вітається
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24.08.2022 18:02 Ответить
Мало того - й кожна людина має своє лице і на своїй власній, лише їй самій зрозумілій мові розмовляє!
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24.08.2022 18:43 Ответить
Буває і так. У Біблії такий епізод згадується - спроба побудувати Вавилонську башту.
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24.08.2022 21:54 Ответить
Жванецький не був сепаратистом та сепаратизм не підтримував.
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24.08.2022 19:14 Ответить
У Москві краще годували і був СРСР.Ось і весь його сепартізм.
Він був космополітом як наша бубочка
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24.08.2022 20:26 Ответить
Натякаєте на його єврейство, без цього аж ніяк, це як останній аргумент?

Жванецього слухав і поважав майже весь СРСР, у т.ч. і в Україні. Називаєте це космополітизмом - хай так, але його любили.
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24.08.2022 21:52 Ответить
При всій повазі до одеситів цитувати можете але не слід відносити М.Жванецького до класиків бо класична література є зразком для тієї чи іншої епохи, завдяки своєму значенню для закладення основ культури хоча для 95 кварталу це звісно класика
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24.08.2022 18:42 Ответить
Ті, хто пам'ятає 1980-і, той погодиться, що Жванецький - класик.
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24.08.2022 19:17 Ответить
а я думаю что жванецкого вслед за руским кораблем надо отправить, вместе с его орденом из рук путина.
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24.08.2022 18:57 Ответить
Босоте во власти нужен кнут а потом будут пряники!
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24.08.2022 17:45 Ответить
Досить з них пряників. Щоб вони їм поперек горла стали.
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24.08.2022 17:50 Ответить
Пряники нам. Там кореш зеленої шмарклі Трухін вже отримав пряника за 850 гривень.Азохен вей!
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24.08.2022 17:55 Ответить
Вікторії респект і дай Боже щоб вона і такі як вона не дали злити південь як і заплановано було зекомандою на початку війни бо щось цей контрнаступ який анонсував арестович на тачанках с 5 по 8 серпня виливається в орковсткий контрнаступ зі значним посиленням їх військ на правому березі Дніпра
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24.08.2022 17:48 Ответить
Ты посмотри какая неугомонная - считает деньги в Зелином кармане
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24.08.2022 17:59 Ответить
Дякуємо, пані Вікторіє!
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24.08.2022 18:08 Ответить
Спартц - кріпкий мужик, молодетць!
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24.08.2022 18:14 Ответить
Вітання, пані СПАРТС!!!!! Дякуємо
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24.08.2022 18:20 Ответить
Ніяк не вкладається в голові: трампістка, яка підтримує Україну.
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24.08.2022 18:25 Ответить
а ти думай, думай, думай!; якщо вже ти, зебіл, задумався - ти ще не пропащий
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24.08.2022 18:50 Ответить
Так і думав: без конструктиву, зате з емоціями і лайном.
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24.08.2022 19:03 Ответить
а ти, зебіл, вважаєш, що за 2019-тий рік я тебе хвалити буду?
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25.08.2022 09:46 Ответить
Тупа мавпа, я тебе досі не ображав. До речі, в 2019 я за Зеленського не голосував і прихільником слуги народу ніколи не був. Але зараз він на своєму місті, і це факт. А дебільна позиція "хай буде гірше, але тільки не зебіли" - це клініка.
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25.08.2022 12:07 Ответить
пшол ти нахй, типовий ти 73/43%зебіл
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25.08.2022 12:17 Ответить
Да, таки я виявився правий - тупа мавпа з остаточним аргументом "пішов нах@й".
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25.08.2022 13:23 Ответить
здохни зеботіна брехлива!
Тобі не дано підняти своє ІQ вище совкового.
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25.08.2022 13:54 Ответить
Вот мені цікаво - ти дурень, чи дура. Схиляюся більш до того, що таки дура.
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25.08.2022 15:50 Ответить
щоб тебе зебіла йбоного розкололо на молекули
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25.08.2022 16:32 Ответить
І це все?
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25.08.2022 17:26 Ответить
Може поміститься в голові не трампістка а член республіканської партії і не рядовий.
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24.08.2022 18:51 Ответить
Та нема питань. Перевіряй, контролюй, перевіряй. Ні хто не заперечує.
Толче одне й теж як воду в ступі.
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24.08.2022 18:30 Ответить
Ще раз, по відношенню до Вікторії Спартц (Кульгейко) якнайкраще розпізнається 73/43%зебіл. Це абсолютно вірний маркер.
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24.08.2022 18:48 Ответить
Спартц хоче як найкраще перевіряти , та контролювати. Їй не заперечуєш, підтримуєш. Говориш , контролюй, перевіряй. Досить базікати. Роби як рахуєш за потрібне.
А палаті намбе шість, усе щось не так.
Ну це таке. Це не лікується.
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24.08.2022 21:04 Ответить
ой прям геморой на заднице у наших чиновников, как же их бесит Спартц!
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24.08.2022 18:54 Ответить
навзаєм, пані Вікторії, мочіть ворожіх агентів
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24.08.2022 19:02 Ответить
Пані конгресвумен, Вас теж зі святом, Ви ж українка, а за контроль щира подяка, продовжуйте це робити і далі.
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24.08.2022 19:07 Ответить
Підіграла москалям щодо контрабанди зброї, а потім буде вимагати належного контролю та покращення логістики, тобто певною мірою протилежних речей, щоб заявляти як все забюрократизовано і повільно просувається
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24.08.2022 19:11 Ответить
дай Боже що б так і сталося і що б цьому не завадили Єрмаки, Бужанські, Зеленські та ватний, мудрий і простий нарід какаяразница👇

Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·

https://twitter.com/apiontkovsky/status/1562472518681649152 35 с

Встреча Большой тройки -Зеленский, Джонсон, Дуда - в Киеве в исторический день 24 августа 2022 года это прообраз послевоенной системы безопасности - военно-политический союз трех великих европейских держав : Украины, Великобритании, Речи Посполитой.
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24.08.2022 19:16 Ответить
Як же мені подобається, ця мила, смилива, та розумна жіночка Вікторія Спартц. Нам би таких наснажених , та більше !!!
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24.08.2022 19:43 Ответить
Хто и шо б не говорил, но я знаю одно - за зелёной плесенью надо глаз да глаз. Рыться у них в карманах и следить за шаловливыми ручками, шоб у ,,Слуг урода" и мысли не возникало заныкать какую-нибудь помощь западных партнёров
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24.08.2022 22:06 Ответить
Сама успішна українка в Америці, яка викликає люту заздрість у нікчем та лузерів. Пишатись треба такими співвітчизниками, а не вишукувати зраду.
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25.08.2022 00:02 Ответить
 
 