Спартц поздравила украинцев с Днем Независимости: Я буду продолжать требовать надлежащего контроля и необходимости улучшения логистических процессов доставки помощи в Украину
Конгрессвумен Спартц отметила необходимость контроля за доставкой помощи для Украины.
Об этом конгрессвумен Виктория Спартц заявила в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
Конгрессвумен поздравила украинцев с Днем Независимости и подчеркнула, что с помощью США украинцы победят в этой битве добра со злом.
"Я бы хотела поздравить всех украинцев с этим Днем Независимости - вы показали всему миру, что на самом деле значит отстаивать свои свободы и защищать свою демократию. Американский народ солидарен с вами. После вторжения Путина в Украину в течение всех этих месяцев я выражала свою поддержку стране. Но поскольку в Украине текут миллиарды долларов США, мы должны требовать ответственности не только ради американских налогоплательщиков, но и храбрых украинцев, которые борются с российской агрессией и жертвуют свои жизни", - подчеркнула Спартц.
По ее словам, Конгресс должен задавать острые вопросы, чтобы "позволить критически важной помощи дойти до украинских военных и одержать победу над агрессией Путина".
"Как член судебного комитета Палаты представителей Конгресса, я буду продолжать требовать надлежащего контроля и необходимости улучшения логистических процессов для повышения эффективности доставки помощи в Украину, снижения рисков саботажа и обеспечения гарантий для американских налогоплательщиков", - добавила конгрессменка.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И скажите заодно согласно каких законов и норм Конституции завхоз из офиса вообще командует вопросами внешней политики и обороны?
Президент країни, повинен, ЗАБОВ'ЯЗАНИЙ захищати країну. Ну як, захистив, асфальтом?
Ця 5 колона, вибила у Байдена ленд-ліз для України. Не підкажете, в чому полягають досягнення дерьмака? Я про користь, а не про шкоду для України.
Скажете, що так не буває?
В Одесі все буває!
А коли кожне місто має своє неповторне лице і Одеса не схожа на Львів, а Харків на Ужгород, це називається культурно-етнографічна різноманітність і лише вітається
Він був космополітом як наша бубочка
Жванецього слухав і поважав майже весь СРСР, у т.ч. і в Україні. Називаєте це космополітизмом - хай так, але його любили.
Тобі не дано підняти своє ІQ вище совкового.
Толче одне й теж як воду в ступі.
А палаті намбе шість, усе щось не так.
Ну це таке. Це не лікується.
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·
https://twitter.com/apiontkovsky/status/1562472518681649152 35 с
Встреча Большой тройки -Зеленский, Джонсон, Дуда - в Киеве в исторический день 24 августа 2022 года это прообраз послевоенной системы безопасности - военно-политический союз трех великих европейских держав : Украины, Великобритании, Речи Посполитой.