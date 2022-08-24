Украина призывает все государства и организации поддержать создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, - МИД
В МИДе также призвали ввести полное нефтегазовое эмбарго, расширить секторальные и персональные санкции против России, российских элит и государственных предприятий, а также полностью отрезать Россию от западной банковской системы.
Об этом сообщили на странице Министерства иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как говорится в заявлении, получив статус кандидата на вступление в эту организацию, Украина ускорила темпы европейских реформ даже в условиях полномасштабного военного вторжения Российской Федерации на ее территорию, которое длится уже шесть месяцев. За это время Вооруженные Силы Украины, другие силы обороны и весь народ показали пример героизма, единства и самопожертвования во имя свободы и защиты нашей независимости.
"Все страны, заинтересованные в восстановлении устойчивого мира и международного порядка, основанного на правилах, должны приложить усилия по привлечению всех российских военных преступников и политического руководства РФ к ответственности за совершение ужасных военных преступлений, которые принесли страдания украинскому народу и угрожают глобальной безопасности. Мы призываем все государства и организации поддержать создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, вместе мы должны приложить усилия к тому, чтобы режим Путина потерял все свое влияние в мире и способность вести захватнические войны против суверенных государств, поэтому призываем наших партнеров ввести полное нефтегазовое эмбарго, расширить секторальные и персональные санкции против России, российских и государственных предприятий, а также полностью отрезать Россию от западной банковской системы", - говорится в заявлении.
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Германию после двух развязанных ею мировых войн не уничтожили, а перевоспитали. И результат хорош.
Правда и немцы находились под влиянием диктатуры всего 12 лет.
А эти уже век.
И они давно перешли из статуса "жертва диктатуры" в статус "основа диктатуры".
Да, проблема...
ОП - це кодло, яке наживається на війні і примножує свої статки завдяки допомозі Заходу.
Ця влада вже давно дискредитована на Заході. Єдине що стримує Захід не покидати Україну - це успішні дії ЗСУ.
Эмбарго должно касаться всего, как и санкции !!!
Ничего у них не покупать и ничего им не продавать !!!
Все остальные варианты - это деньги на крови, на украинской крови !!!!
Лицемеры.
Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.
Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.
Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.
Тем, кто был настолько грешен,
Ад - да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.
Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!
щоб надалі майбутні фюрери знали що буде з ними,
а європа не патякала про те шо такого ще не було і ніхто не знає що робити