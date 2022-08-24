Украина призывает все государства и организации поддержать создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, - МИД

В МИДе также призвали ввести полное нефтегазовое эмбарго, расширить секторальные и персональные санкции против России, российских элит и государственных предприятий, а также полностью отрезать Россию от западной банковской системы.

Об этом сообщили на странице Министерства иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как говорится в заявлении, получив статус кандидата на вступление в эту организацию, Украина ускорила темпы европейских реформ даже в условиях полномасштабного военного вторжения Российской Федерации на ее территорию, которое длится уже шесть месяцев. За это время Вооруженные Силы Украины, другие силы обороны и весь народ показали пример героизма, единства и самопожертвования во имя свободы и защиты нашей независимости.

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"Все страны, заинтересованные в восстановлении устойчивого мира и международного порядка, основанного на правилах, должны приложить усилия по привлечению всех российских военных преступников и политического руководства РФ к ответственности за совершение ужасных военных преступлений, которые принесли страдания украинскому народу и угрожают глобальной безопасности. Мы призываем все государства и организации поддержать создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, вместе мы должны приложить усилия к тому, чтобы режим Путина потерял все свое влияние в мире и способность вести захватнические войны против суверенных государств, поэтому призываем наших партнеров ввести полное нефтегазовое эмбарго, расширить секторальные и персональные санкции против России, российских и государственных предприятий, а также полностью отрезать Россию от западной банковской системы", - говорится в заявлении.