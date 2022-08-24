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Новости Война
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Украина призывает все государства и организации поддержать создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, - МИД

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В МИДе также призвали ввести полное нефтегазовое эмбарго, расширить секторальные и персональные санкции против России, российских элит и государственных предприятий, а также полностью отрезать Россию от западной банковской системы.

Об этом сообщили на странице Министерства иностранных дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как говорится в заявлении, получив статус кандидата на вступление в эту организацию, Украина ускорила темпы европейских реформ даже в условиях полномасштабного военного вторжения Российской Федерации на ее территорию, которое длится уже шесть месяцев. За это время Вооруженные Силы Украины, другие силы обороны и весь народ показали пример героизма, единства и самопожертвования во имя свободы и защиты нашей независимости.

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"Все страны, заинтересованные в восстановлении устойчивого мира и международного порядка, основанного на правилах, должны приложить усилия по привлечению всех российских военных преступников и политического руководства РФ к ответственности за совершение ужасных военных преступлений, которые принесли страдания украинскому народу и угрожают глобальной безопасности. Мы призываем все государства и организации поддержать создание Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, вместе мы должны приложить усилия к тому, чтобы режим Путина потерял все свое влияние в мире и способность вести захватнические войны против суверенных государств, поэтому призываем наших партнеров ввести полное нефтегазовое эмбарго, расширить секторальные и персональные санкции против России, российских и государственных предприятий, а также полностью отрезать Россию от западной банковской системы", - говорится в заявлении.

МИД (6933) россия (95326) трибунал (269) военные преступления (1423)


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Топ комментарии
+6
Зачем уничтожать?
Германию после двух развязанных ею мировых войн не уничтожили, а перевоспитали. И результат хорош.
Правда и немцы находились под влиянием диктатуры всего 12 лет.
А эти уже век.
И они давно перешли из статуса "жертва диктатуры" в статус "основа диктатуры".
Да, проблема...
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24.08.2022 18:07
+5
Трибунал- хорошо, но полное физическое уничтожение Параши с её быдлоскотом- лучше.
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24.08.2022 17:58
+5
***
Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.

Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.

Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.

Тем, кто был настолько грешен,
Ад - да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.

Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!
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24.08.2022 18:35
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Правила форума Совет форумчан
Трибунал- хорошо, но полное физическое уничтожение Параши с её быдлоскотом- лучше.
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24.08.2022 17:58 Ответить
Зачем уничтожать?
Германию после двух развязанных ею мировых войн не уничтожили, а перевоспитали. И результат хорош.
Правда и немцы находились под влиянием диктатуры всего 12 лет.
А эти уже век.
И они давно перешли из статуса "жертва диктатуры" в статус "основа диктатуры".
Да, проблема...
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24.08.2022 18:07 Ответить
Не сравнивайте руссиш швайн с немцами. Этих свиней не переделать- только на бойню.
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24.08.2022 18:56 Ответить
s nachalo pustj eti urodi zaplatjat za vse - potom tribunal(posmertno)
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24.08.2022 18:19 Ответить
Для початку відправте в тюрьму свого кореша і агента ФСБ Єрмака і його компанію.

ОП - це кодло, яке наживається на війні і примножує свої статки завдяки допомозі Заходу.

Ця влада вже давно дискредитована на Заході. Єдине що стримує Захід не покидати Україну - це успішні дії ЗСУ.
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24.08.2022 18:12 Ответить
Нам не страшні московські воші, нам страшні шоколядні гниди (© С. Пелюра)
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24.08.2022 18:15 Ответить
Лучше увели бы санкции против РОСАТОМА тогда все ядерные програмы и контракты сведутся к нулю .
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24.08.2022 18:13 Ответить
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24.08.2022 18:15 Ответить
Вот его "трибунал"...

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24.08.2022 18:20 Ответить
Странное заявление МЗС... Есть Гаагский трибунал. Что за зебилизм???
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24.08.2022 18:16 Ответить
В атаку йдеш?
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24.08.2022 18:19 Ответить
А ты был на фронте чтобы спрашивать про поход в атаку?
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24.08.2022 18:22 Ответить
Всі держави послухають тебе , створять . А ти на перемовини поїдеш . Як їм після цього будеш у вічи дивитись ?
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24.08.2022 18:21 Ответить
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24.08.2022 18:22 Ответить
Почему только нефтегазовое эмбарго ?
Эмбарго должно касаться всего, как и санкции !!!
Ничего у них не покупать и ничего им не продавать !!!
Все остальные варианты - это деньги на крови, на украинской крови !!!!
Лицемеры.
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24.08.2022 18:31 Ответить
видалення ракової пухлини "росія" - найкращий трибунал
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24.08.2022 18:33 Ответить
***
Чтобы выход был успешен,
Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.

Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.

Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.

Тем, кто был настолько грешен,
Ад - да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.

Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!
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24.08.2022 18:35 Ответить
автор Юрий Нестеренко
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24.08.2022 18:36 Ответить
так потрібно створити прецендент: конфіскація майна на виплати, суд над вбивцями і тд.

щоб надалі майбутні фюрери знали що буде з ними,

а європа не патякала про те шо такого ще не було і ніхто не знає що робити
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24.08.2022 22:02 Ответить
І кого той трибунал буде судити? Окремих бурятів терористів? Виконуйте Конституцію і оголошуйте стан війни, інакше ***** буде дулі вам крутити. Зебіли довбані.
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24.08.2022 22:12 Ответить
 
 