Вы – источник вдохновения для будущих поколений: Санду поздравила украинцев с Днем Независимости

Президент Молдовы Майя Санду поздравила украинцев с 31-й годовщиной независимости и заверила в поддержке Украины на фоне полномасштабной агрессии РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом она сообщила в Твиттере.

"В День Независимости Украины мы восхищаемся мужеством и непокорностью украинцев – защитников родного дома и борцов за свободу, независимость и демократию. Вы – источник вдохновения для будущих поколений", – написала Санду.

Она пожелала украинцам мира и процветания.

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По данным NewsMaker, также сегодня у здания посольства России в центре молдавской столицы Кишинева проходит акция протеста, участники которой выступают против военного вторжения России в Украину, выражая поддержку украинцам.

Протест организовал движение "Stop russian agression – Moldova".

"Сегодня Украина – это щит Европы. Она защищает западные ценности и идеалы. Украина ведет войну с российскими захватчиками не только за свою независимость, но и за независимость всех цивилизованных стран мира", - сообщили организаторы, отметив, что после посольства России намерены прийти в парламент, чтобы почтить память погибших в войне.