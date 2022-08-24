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Вы – источник вдохновения для будущих поколений: Санду поздравила украинцев с Днем Независимости

санду

Президент Молдовы Майя Санду поздравила украинцев с 31-й годовщиной независимости и заверила в поддержке Украины на фоне полномасштабной агрессии РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом она сообщила в Твиттере.

"В День Независимости Украины мы восхищаемся мужеством и непокорностью украинцев – защитников родного дома и борцов за свободу, независимость и демократию. Вы – источник вдохновения для будущих поколений", – написала Санду.

Она пожелала украинцам мира и процветания.

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По данным NewsMaker, также сегодня у здания посольства России в центре молдавской столицы Кишинева проходит акция протеста, участники которой выступают против военного вторжения России в Украину, выражая поддержку украинцам.

Протест организовал движение "Stop russian agression – Moldova".

"Сегодня Украина – это щит Европы. Она защищает западные ценности и идеалы. Украина ведет войну с российскими захватчиками не только за свою независимость, но и за независимость всех цивилизованных стран мира", - сообщили организаторы, отметив, что после посольства России намерены прийти в парламент, чтобы почтить память погибших в войне.

Автор: 

День Независимости (1196) поздравление (1057) Мая Санду (210)


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Топ комментарии
+22
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24.08.2022 18:23
+15
дякуємо, пані Президент!
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24.08.2022 18:24
+10
Дякуємо звичайно-а коли молдавани стануть джерелом натхнення для своїх майбутніх поколінь та повернуть частину своєї окупованої кацапами території...
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24.08.2022 18:25
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24.08.2022 18:23 Ответить
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24.08.2022 18:51 Ответить
дякуємо, пані Президент!
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24.08.2022 18:24 Ответить
Дякуємо звичайно-а коли молдавани стануть джерелом натхнення для своїх майбутніх поколінь та повернуть частину своєї окупованої кацапами території...
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24.08.2022 18:25 Ответить
Коли Україна допоможе.
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24.08.2022 19:22 Ответить
и о прекрасном !!!!
///
На Николаевщине небо поздравило Украину с Днем Независимости.

https://t.me/dneproperatyv/38683
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24.08.2022 18:25 Ответить
Знак Божий!
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24.08.2022 22:23 Ответить
Молдова не використовує "вікно можливостей", йдіть звільняйте свою землю, тил у вас надійний
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24.08.2022 18:30 Ответить
Спасибо Молдова!
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24.08.2022 19:03 Ответить
За ЧТО?
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24.08.2022 19:06 Ответить
за 100к принятых беженцев
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24.08.2022 19:10 Ответить
Ну, разве что за это. Впрочем за приём беженцев - спасибо. Более не за что.
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24.08.2022 19:29 Ответить
Казалось, что к власти в Молдове пришла Санду, а оказалась, что в Молдове к власти пришла СРАНЬду.
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24.08.2022 19:08 Ответить
А вы посмотрите что раньше было.
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24.08.2022 19:23 Ответить
И что, ПНР на месте, а могла бы и воспользоваться окном возможностей прикрываясь Украиной. Но увы......
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24.08.2022 19:31 Ответить
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24.08.2022 19:36 Ответить
Фу ***, я до сих пір пам'ятаю я ця дурепа Санду на початку війни включила нейтральну передачу. бридота. Пішла у дупу
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24.08.2022 19:56 Ответить
Хотілося, щоб украінці стали джерелом натхнення також і для молдован. Чи довго ше вони будуть терпіти оте т.з. пмр?
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24.08.2022 22:50 Ответить
Не хочу быть джерелом натхнення, хочу просто жить и получать удовольствие от жизни!!!
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24.08.2022 23:53 Ответить
 
 