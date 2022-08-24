Зеленский в Совбезе ООН: Если Россию не остановить сейчас победой Украины, все эти убийцы могут прийти в другие страны
Решение о выступлении Зеленского поддержали 13 стран. Россия высказалась против, а Китай воздержался.
Совбез ООН проголосовал за выступление президента Украины Владимира Зеленского на его заседании в видеоформате. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.
Это решение поддержали 13 стран. Россия высказалась против, а Китай воздержался.
Свой голос против представитель России Василий Небензя объяснил тем, что российская делегация "поддерживает только очное участие украинского президента в заседании Совбеза".
"Если Россия не остановится сейчас, если Россию не остановить сейчас победой Украины, все эти убийцы могут прийти в другие страны Европы, Азии, Африки, Латинской Америки", - сказал президент Украины.
Зеленский предложил провести в следующем году в Киеве Саммит будущего под эгидой ООН.
"Генсек ООН Антонио Гутерриш хочет организовать Саммит в следующем году. Мы поддерживаем эту инициативу и снова подтверждаем: чтобы выстроить наше общее будущее, необходимо оставить на свалке истории то, что не позволяло человечеству жить в условиях мира, а именно – агрессию, колониальные амбиции" , – сказал он.
По его словам, "было бы символически провести этот саммит в Украине, в стране, где решается, будет ли будущее вообще. Этот вопрос решается также на Запорожской АЭС, на наших морских портах, на Донбассе, в Крыму".
"Наша независимость – это ваша безопасность", - подчеркнул президент.
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Йде боротьба Свободи й демократії проти дитатури і імперського фашизму.
Якщо Україна програ - це буде сигнал Китаю, Північній Кореї, Сирії, Турції, Ірану, Ізраїлю - захоплюйте території та беріть в рабство людей.
Вільний світ програв. Повертається середньовіччя.
телєфоном?
Просто за тиждень зробіть колаж що офіційно зробив.
А "заявки" "соплі" на патріотичному сайті не потрібні!
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https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/pfbid02YhmnyhRaaEkEuo91qLbA8yA2DJesneu77dwDw8r6j7mPD9SitUEGHRz3yHBcPiBAl?__cft__[0]=AZXponXL6-dGX_356QGTjtLgA6QKg7fdy8YRuvvu3i6bYnwLlRCJJs_qS9fZ2K2IIOe_j26jYlCLvRB49_gEYf-ugXX6y9xYDanCY5RYxzGmeGUjVd1dy_fBBUqZKGftfSAZpfuMdUp-A3_66sA9utkf2un3oPg8DpPPde-_JQxG0A&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
Бу-га-га!!! А король-то, голый! ))
Bloomberg выпустил большую статью по Украине в которой разве что не вытер ноги о потенциал России:
- Решение Кремля вторгнуться в Украину положило начало глубокому переосмыслению мифов о возможностях России. Оно побудило к дальнейшему расширению Организации Североатлантического договора, когда до сих пор нейтральная Финляндия и Швеция решили присоединиться к военному альянсу.
Стало понятно, что Россия "не является военным фронтменом США" или даже равным противником небольшим государствам НАТО, говорит профессор стратегических исследований Филлипс О'Брайен. Война показала, что «Россия не в состоянии проводить сложные операции так, как это могут сделать британцы, французы или израильтяне, поэтому в этой позиции она даже не военная держава второго уровня».
Кроме этого Bloomberg в своей статье о потенциале России задается вопросом, сможет ли Кремль поддерживать свой ядерный арсенал в долгосрочной перспективе, пока РФ остается под санкциями. И ответа, который бы успокоил всех, у издания нет. Россия оказалась глиняным колоссом - немощным, устаревшим и слабым. Мифологизированная мощь России оказалась лишь хорошо распиаренным фейком, который разрушила Украина и ЗСУ.
Эта статья нам в подарок на День Независимости? ))
Притом, цель их нападения геноцид украинцев. Это очень усугубляет их преступность.