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Зеленский в Совбезе ООН: Если Россию не остановить сейчас победой Украины, все эти убийцы могут прийти в другие страны

зеленський

Решение о выступлении Зеленского поддержали 13 стран. Россия высказалась против, а Китай воздержался.

Совбез ООН проголосовал за выступление президента Украины Владимира Зеленского на его заседании в видеоформате. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Это решение поддержали 13 стран. Россия высказалась против, а Китай воздержался.

Свой голос против представитель России Василий Небензя объяснил тем, что российская делегация "поддерживает только очное участие украинского президента в заседании Совбеза".

"Если Россия не остановится сейчас, если Россию не остановить сейчас победой Украины, все эти убийцы могут прийти в другие страны Европы, Азии, Африки, Латинской Америки", - сказал президент Украины.

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Зеленский предложил провести в следующем году в Киеве Саммит будущего под эгидой ООН.

"Генсек ООН Антонио Гутерриш хочет организовать Саммит в следующем году. Мы поддерживаем эту инициативу и снова подтверждаем: чтобы выстроить наше общее будущее, необходимо оставить на свалке истории то, что не позволяло человечеству жить в условиях мира, а именно – агрессию, колониальные амбиции" , – сказал он.

По его словам, "было бы символически провести этот саммит в Украине, в стране, где решается, будет ли будущее вообще. Этот вопрос решается также на Запорожской АЭС, на наших морских портах, на Донбассе, в Крыму".

"Наша независимость – это ваша безопасность", - подчеркнул президент.

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Зеленский (20202) Совбез ООН (1104)


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Топ комментарии
+14
Те, у що він одягнений, Тарас Чорновіл назвав військовою нижньою білизною.
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24.08.2022 18:35
+12
100 % так може бути, тому парашка має припинити своє існування.
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24.08.2022 18:34
+11
Увесь час в одній замизганій футболці. Позориться на весь світ. Зображає з себе другого після Черчілля. Куди дивиться скумбрія?
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24.08.2022 19:05
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100 % так може бути, тому парашка має припинити своє існування.
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24.08.2022 18:34 Ответить
Те, у що він одягнений, Тарас Чорновіл назвав військовою нижньою білизною.
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24.08.2022 18:35 Ответить
Увесь час в одній замизганій футболці. Позориться на весь світ. Зображає з себе другого після Черчілля. Куди дивиться скумбрія?
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24.08.2022 19:05 Ответить
Прийдуть, не прийдуть...
Йде боротьба Свободи й демократії проти дитатури і імперського фашизму.
Якщо Україна програ - це буде сигнал Китаю, Північній Кореї, Сирії, Турції, Ірану, Ізраїлю - захоплюйте території та беріть в рабство людей.
Вільний світ програв. Повертається середньовіччя.
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24.08.2022 18:43 Ответить
Сунь Цзы утримався.
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24.08.2022 18:51 Ответить
у них..сунь в кишеню дзи
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24.08.2022 18:53 Ответить
а як шольц і макрон зміг би зупинити орду, яка б ринула на їх територію?
телєфоном?
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24.08.2022 18:51 Ответить
Блін , вчора про переговори, сьогодні протилежне! Визначся! І не дратуй народ!
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24.08.2022 18:57 Ответить
Команда сайт, после Ермака можливо достатньо цього зрадника показувати в новинах?

Просто за тиждень зробіть колаж що офіційно зробив.

А "заявки" "соплі" на патріотичному сайті не потрібні!
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24.08.2022 19:01 Ответить
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Бу-га-га!!! А король-то, голый! ))

Bloomberg выпустил большую статью по Украине в которой разве что не вытер ноги о потенциал России:

- Решение Кремля вторгнуться в Украину положило начало глубокому переосмыслению мифов о возможностях России. Оно побудило к дальнейшему расширению Организации Североатлантического договора, когда до сих пор нейтральная Финляндия и Швеция решили присоединиться к военному альянсу.

Стало понятно, что Россия "не является военным фронтменом США" или даже равным противником небольшим государствам НАТО, говорит профессор стратегических исследований Филлипс О'Брайен. Война показала, что «Россия не в состоянии проводить сложные операции так, как это могут сделать британцы, французы или израильтяне, поэтому в этой позиции она даже не военная держава второго уровня».

Кроме этого Bloomberg в своей статье о потенциале России задается вопросом, сможет ли Кремль поддерживать свой ядерный арсенал в долгосрочной перспективе, пока РФ остается под санкциями. И ответа, который бы успокоил всех, у издания нет. Россия оказалась глиняным колоссом - немощным, устаревшим и слабым. Мифологизированная мощь России оказалась лишь хорошо распиаренным фейком, который разрушила Украина и ЗСУ.

Эта статья нам в подарок на День Независимости? ))

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24.08.2022 19:08 Ответить
Вірно сказав. Чи тєкст нормальний написали. Хай подумають в радбезі.
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24.08.2022 19:09 Ответить
Балаболить по те що і без нього всі знають. Грає роль розумного Буратіни.
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24.08.2022 19:09 Ответить
Самое большое преступление парашки это то что они на нас напали и убивают наших людей.
Притом, цель их нападения геноцид украинцев. Это очень усугубляет их преступность.
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24.08.2022 19:23 Ответить
Президент прав на сто.
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24.08.2022 19:24 Ответить
Не Президент, а той хто писав йому текст. Так точніше.
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24.08.2022 19:36 Ответить
Ось якщо я скажу що завтра зійде сонце. Буду я прав на всі 100?
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24.08.2022 20:15 Ответить
Поганную ЫМПЕРИЮ мало остановить, ее нужно уничтожить!
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24.08.2022 20:30 Ответить
А кому його теревені цікаві, пуста балаканина ні про що.
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24.08.2022 21:17 Ответить
Які вже тут звернення до СВІТУ...Після того як вивели в полон АЗОВЦІВ ?? Своїх захисників (???)...а тепер нам розказують як буде страждати африка без нашого хліба (як виявилось нікому не потрібен ???) які і ті дороги ,що набудували оманськікнурі??
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24.08.2022 23:27 Ответить
 
 