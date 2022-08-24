Зеленский в Совбезе ООН: Если Россию не остановить сейчас победой Украины, все эти убийцы могут прийти в другие страны

Решение о выступлении Зеленского поддержали 13 стран. Россия высказалась против, а Китай воздержался.

Совбез ООН проголосовал за выступление президента Украины Владимира Зеленского на его заседании в видеоформате. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

Это решение поддержали 13 стран. Россия высказалась против, а Китай воздержался.

Свой голос против представитель России Василий Небензя объяснил тем, что российская делегация "поддерживает только очное участие украинского президента в заседании Совбеза".

"Если Россия не остановится сейчас, если Россию не остановить сейчас победой Украины, все эти убийцы могут прийти в другие страны Европы, Азии, Африки, Латинской Америки", - сказал президент Украины.

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Зеленский предложил провести в следующем году в Киеве Саммит будущего под эгидой ООН.

"Генсек ООН Антонио Гутерриш хочет организовать Саммит в следующем году. Мы поддерживаем эту инициативу и снова подтверждаем: чтобы выстроить наше общее будущее, необходимо оставить на свалке истории то, что не позволяло человечеству жить в условиях мира, а именно – агрессию, колониальные амбиции" , – сказал он.

По его словам, "было бы символически провести этот саммит в Украине, в стране, где решается, будет ли будущее вообще. Этот вопрос решается также на Запорожской АЭС, на наших морских портах, на Донбассе, в Крыму".

"Наша независимость – это ваша безопасность", - подчеркнул президент.

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