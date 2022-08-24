Посол Украины в Ватикане Юраш раскритиковал Папу Римского, который назвал пропагандистку Дугину "невинной жертвой войны"

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш прокомментировал речь Папы Римского Франциска, провозглашенную 24 августа.

Об этом он написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшняя речь Папы разочаровала и заставила меня задуматься над многими вещами. Нельзя говорить в одних и тех же категориях об агрессоре и жертве, насильнике и изнасилованном. Как можно назвать одного из идеологов русского империализма невинной жертвой? Она была убита россиянами в качестве сакральной жертвы и теперь находится на щите войны", - написал Юраш.

Отметим, что украинская пресс-служба Ватикана не обнародовала эту цитату понтифика.

Напомним, в Страстную пятницу, 15 апреля, на одном из отрезков традиционной Крестной дороги в Риме, крест держали украинка и россиянка, что должно было символизировать примирение двух народов.

21 августа в Подмосковье при взрыве автомобиля погибла Дарья Дугина, дочь одного из идеологов путинизма и "русского мира" Александра Дугина. Позже ФСБ РФ заявила о раскрытии убийства Дугиной и обвинила в нем спецслужбы Украины. В полке "Азов" считают такие обвинения подготовкой к судилищу над "азовцами".