Посол Украины в Ватикане Юраш раскритиковал Папу Римского, который назвал пропагандистку Дугину "невинной жертвой войны"
Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш прокомментировал речь Папы Римского Франциска, провозглашенную 24 августа.
Об этом он написал в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодняшняя речь Папы разочаровала и заставила меня задуматься над многими вещами. Нельзя говорить в одних и тех же категориях об агрессоре и жертве, насильнике и изнасилованном. Как можно назвать одного из идеологов русского империализма невинной жертвой? Она была убита россиянами в качестве сакральной жертвы и теперь находится на щите войны", - написал Юраш.
Отметим, что украинская пресс-служба Ватикана не обнародовала эту цитату понтифика.
Напомним, в Страстную пятницу, 15 апреля, на одном из отрезков традиционной Крестной дороги в Риме, крест держали украинка и россиянка, что должно было символизировать примирение двух народов.
21 августа в Подмосковье при взрыве автомобиля погибла Дарья Дугина, дочь одного из идеологов путинизма и "русского мира" Александра Дугина. Позже ФСБ РФ заявила о раскрытии убийства Дугиной и обвинила в нем спецслужбы Украины. В полке "Азов" считают такие обвинения подготовкой к судилищу над "азовцами".
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Добре, що ми знаємо іншого Папу - ІванаПавла-ll....
И кто бы ни подорвал этот автомобиль, очевидно, что хотели подорвать ее отца (автомобиль был ее отца). И то что она погибла это можно назвать несчастным для нее случаем. Поэтому называть это ее убийством есть бредом и манипуляцией.
Жива вона живісінька, бо папашка такий веселий був на ії похороні, наче він день народження святкував, а не ховав ії.
І чому, не в перший раз, він намагається підсилити і виправдати абсолютно пусту і людиноненависницьку позицію х*йла?
Дуже сумніваюсь я, що це маразм, а не позиція...
Ціль Ватикану мати БЛОКИ такі як радянський союз, розпад територій Ватикану не потрібен,
бо з розпадом старих блоків сам Ватикан губить свою владу.
Радянська держава з 1917 року це також креатура Ватикану з каструванням Православя
(плани були знищити Православя під корень, але не так сталося як гадалося).
Ціль Екумекнія, а Україна Ватикану побоку.
Тільки антихрист може товаришувати з сатаністом путіним і сатанінською росією