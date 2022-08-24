Российские оккупанты безуспешно пытались улучшить положение в направлении Соледара, Бахмутского и Кодемы, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию по состоянию на 18.00 24.08.2022 по российскому вторжению

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба.

В сообщении отмечается: "Продолжаются сто восемьдесят вторые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

Продолжаются авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины. Сегодня день особенно богат воздушными тревогами.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка остается без существенных изменений. На последнем противник обстрелял из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Толстодубово, Шевченково и Запсилье Сумской области.

На Харьковском направлении враг производил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии районов Харькова, Светличного, Слатиного, Русских Тишков и еще двадцати населенных пунктов. Задействовал авиацию для ударов возле Верхнего Салтова, Пришиба, Рубежного и Одноробовки.

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В Славянском направлении огнем ствольной и реактивной артиллерии противник влиял на районы Славянска, Долины, Бражковки, Богородичного, Краснополья, Константиновки и Дибровного. Совершил неудачную попытку наступления в направлении Новой Дмитровки.

На Краматорском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Северска, Григорьевки, Спорного, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.

На Бахмутском направлении обстрелам из ствольной и реактивной артиллерии противника подверглись районы населенных пунктов Константиновка, Бахмут, Соледар, Веселая Долина, Бахмутское, Майорск, Шумы, Зайцево, Васюковка, Кодема, Белогоровка и Яковлевка. Ударами авиации враг пытался разрушить важные объекты в районах Соледара и Бахмута.

Оккупанты пытались улучшить тактическое положение в направлениях населенных пунктов Соледара, Бахмутское и Кодема. Получили отпор и ретировались.

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На Авдеевском направлении враг задействовал ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня для обстрелов недалеко от Авдеевки, Александрополя, Опытного, Водяного, Новобахмутовки, Красногоровки и Невельского. Авиационные удары противника получили районы населенных пунктов Марьинка, Александрополь и Водяное.

Наступательными и штурмовыми действиями, в который раз оккупанты пытались установить контроль над населенными пунктами Пески и Невельское. Успеха не имели, традиционно понесли потери и отошли.

На Новопавловском направлении удары авиации противника зафиксированы неподалеку от Владимировки, Павловки и Новомайорского.

Силы обороны Украины отразили наступление врага в направлениях населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Павловка и Великая Новоселка.

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На Запорожском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Новополя, Малых Щербаков, Орехова и еще пятнадцати населенных пунктов. Ударам авиации противника подверглись территории возле Новоселки, Полтавки, Новополя и Дорожнянки.

Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжает выполнять задачи блокирования гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражения военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины.

На Южнобужском направлении враг с целью сдерживания наших войск обстреливал из имеющихся средств огневого поражения территории по линии столкновения. Задействовал авиацию для ударов по районам населенных пунктов Трудолюбовка, Андреевка, Потёмкино, Александровка, Лозовое, Великое Артаково и Белая Криница.

Совершил неудачную попытку наступления в направлении Николаевки. Украинские воины нанесли врагу потери и отбросили назад".

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