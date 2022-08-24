В результате войны в Украине погибли более 5,5 тыс. гражданских, - заместитель генсека ООН
Офис верховного комиссара по правам человека ООН зафиксировал 5614 убитых и 7946 раненых в Украине с 24 февраля.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо, об этом на заседании Совбеза ООН заявила заместитель генерального секретаря Организации Розмари Дикарло.
"Мы видим, что самые серьезные бои сконцентрированы в районе Донбасса, на Юге и рядом с Харьковом, но от этого страдают все уголки Украины, ракеты могут попасть куда угодно. В то же время очень серьезные нападения происходят благодаря БПЛА и об этом сообщается в оккупированном Крыму. За последние 181 день Офис верховного комиссара по правам человека зафиксировал 5 614 убитых и 7 946 раненых", - сказала она.
Дикарло подчеркнула, что настоящие цифры значительно выше.
"Подавляющее число жертв было из-за использования взрывных устройств. Мы зафиксировали большой ущерб учреждениям здравоохранения и образования. Обстрелы инфраструктуры – это военные преступления. Было зафиксировано 327 случаев незаконного задержания и похищения представителями РФ на неконтролируемой территории. 14 человек были найдены мертвыми или умерли во время содержания - 13 мужчин и одна женщина. Подтверждены 43 случая сексуального насилия, связанного с конфликтом, что преимущественно были совершены ВС РФ. Все военнопленные должны быть защищены гуманитарным правом. Красный Крест должен иметь доступ ко всем пленникам, в том числе в РФ", - подытожила заместитель генсека.
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із Святом !
ну, поїхали !
вірю в Бога та в ЗСУ !
Героям Слава!
Офіційно ! Тільки з Маріуполя орки примусова вивезли 120 000 дітей !
Звідки ООН бере такі дані та куди дивиться українська сторона - чому не спростовує таку занижену цифру?
в Криму вбивають невинних цивільних!
в Криму ми "єщьо нє начіналі" драть по сєрьозному
хто із цивільних загинув від українських БПЛА в Криму ?
аби кизданути та зберігти "політичний баланс?
КУРВА !
стара КУРВА !
Курвище...
Воно більше переживає про голодних обізян. Щоб не злізли з пальми, та не поперли в Європу.
підрахуї фігові..тільки сидять і рахують загиблих, поранених, хто з них чоловіки, жінки, діти..
капець ідіоти..поки путлєр по їх штаб квартирі не шваркне - так і будуть судна з зерном і голодуючих дітей в Африці рахувати
красиво в Біблії про ООН сказано
(Україна платить цій курві із своїх внесків...)
цивільних людей 😠‼️