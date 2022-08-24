В результате войны в Украине погибли более 5,5 тыс. гражданских, - заместитель генсека ООН

Офис верховного комиссара по правам человека ООН зафиксировал 5614 убитых и 7946 раненых в Украине с 24 февраля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо, об этом на заседании Совбеза ООН заявила заместитель генерального секретаря Организации Розмари Дикарло.

"Мы видим, что самые серьезные бои сконцентрированы в районе Донбасса, на Юге и рядом с Харьковом, но от этого страдают все уголки Украины, ракеты могут попасть куда угодно. В то же время очень серьезные нападения происходят благодаря БПЛА и об этом сообщается в оккупированном Крыму. За последние 181 день Офис верховного комиссара по правам человека зафиксировал 5 614 убитых и 7 946 раненых", - сказала она.

Дикарло подчеркнула, что настоящие цифры значительно выше.

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"Подавляющее число жертв было из-за использования взрывных устройств. Мы зафиксировали большой ущерб учреждениям здравоохранения и образования. Обстрелы инфраструктуры – это военные преступления. Было зафиксировано 327 случаев незаконного задержания и похищения представителями РФ на неконтролируемой территории. 14 человек были найдены мертвыми или умерли во время содержания - 13 мужчин и одна женщина. Подтверждены 43 случая сексуального насилия, связанного с конфликтом, что преимущественно были совершены ВС РФ. Все военнопленные должны быть защищены гуманитарным правом. Красный Крест должен иметь доступ ко всем пленникам, в том числе в РФ", - подытожила заместитель генсека.