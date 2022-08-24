РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4225 посетителей онлайн
Новости Война
2 202 35

В результате войны в Украине погибли более 5,5 тыс. гражданских, - заместитель генсека ООН

оон,радбез

Офис верховного комиссара по правам человека ООН зафиксировал 5614 убитых и 7946 раненых в Украине с 24 февраля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо, об этом на заседании Совбеза ООН заявила заместитель генерального секретаря Организации Розмари Дикарло.

"Мы видим, что самые серьезные бои сконцентрированы в районе Донбасса, на Юге и рядом с Харьковом, но от этого страдают все уголки Украины, ракеты могут попасть куда угодно. В то же время очень серьезные нападения происходят благодаря БПЛА и об этом сообщается в оккупированном Крыму. За последние 181 день Офис верховного комиссара по правам человека зафиксировал 5 614 убитых и 7 946 раненых", - сказала она.

Дикарло подчеркнула, что настоящие цифры значительно выше.

Читайте также: Кулеба и спецпредставитель ЕС по правам человека Гилмор обсудили пути привлечения к ответственности за военные преступления РФ в Украине

"Подавляющее число жертв было из-за использования взрывных устройств. Мы зафиксировали большой ущерб учреждениям здравоохранения и образования. Обстрелы инфраструктуры – это военные преступления. Было зафиксировано 327 случаев незаконного задержания и похищения представителями РФ на неконтролируемой территории. 14 человек были найдены мертвыми или умерли во время содержания - 13 мужчин и одна женщина. Подтверждены 43 случая сексуального насилия, связанного с конфликтом, что преимущественно были совершены ВС РФ. Все военнопленные должны быть защищены гуманитарным правом. Красный Крест должен иметь доступ ко всем пленникам, в том числе в РФ", - подытожила заместитель генсека.

Автор: 

ООН (4157) права человека (986) смерть (9211) Совбез ООН (1104)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
Прикривають дупу москалям, значно занижуючи кількість жертв цивільних. А ще фактично мовчать про депортацію тисяч людей, та викрадання дітей.
показать весь комментарий
24.08.2022 19:00
+9
показать весь комментарий
24.08.2022 18:47
+8
Шо це за брєд? Це за один тиждень жертви? Та в одній тільки Бучі в рази більше жертв ніж вона п#здить. Нагадаю це та мерзота яка в своїй першій доповіді розказувала, що українські війскові також вбивають і гвалтують цивільних як і кацапи.
показать весь комментарий
24.08.2022 18:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
24.08.2022 18:47 Ответить


із Святом !
ну, поїхали !

вірю в Бога та в ЗСУ !

Героям Слава!
показать весь комментарий
24.08.2022 19:31 Ответить
Офіційно ! В одному Маріуполі було вбито цивільних близько 25 000 !
Офіційно ! Тільки з Маріуполя орки примусова вивезли 120 000 дітей !
показать весь комментарий
24.08.2022 22:57 Ответить
А ще в Маріуполі десь блиько 10 тис. і ще невідомо скільки на окупованих територіях
показать весь комментарий
24.08.2022 18:49 Ответить
про шо ти пи***иш? помнож на 12
показать весь комментарий
24.08.2022 19:05 Ответить
ось це помнож мінімум на три, + невідомо скільки залишаються в зруйнованих булинках?
показать весь комментарий
24.08.2022 19:33 Ответить
ну про це казав Вікіпедія на коференції, звичайно ніхто не знає точно скільки там загинуло цивільних.
показать весь комментарий
24.08.2022 21:31 Ответить
Маріуполь не менше ніж 20 тисяч.

Звідки ООН бере такі дані та куди дивиться українська сторона - чому не спростовує таку занижену цифру?
показать весь комментарий
24.08.2022 19:21 Ответить
водночас дуже серйозні напади відбуваються завдяки БПЛА і про це повідомляється в окупованому Криму.

в Криму вбивають невинних цивільних!
в Криму ми "єщьо нє начіналі" драть по сєрьозному

хто із цивільних загинув від українських БПЛА в Криму ?
аби кизданути та зберігти "політичний баланс?

КУРВА !
стара КУРВА !
показать весь комментарий
24.08.2022 19:52 Ответить
а шо вона? вона відробляє пайку,а ось де наші виєбаси? чому їх не чути,чи тільки відосики можуть,а як до діла язик в дупі
показать весь комментарий
24.08.2022 20:59 Ответить
посилання на промову https://youtu.be/09wMncvA5-Q?t=1390
показать весь комментарий
24.08.2022 22:03 Ответить
Більше! Більше загинуло і ще загине нажаль!
показать весь комментарий
24.08.2022 18:51 Ответить
Шо це за брєд? Це за один тиждень жертви? Та в одній тільки Бучі в рази більше жертв ніж вона п#здить. Нагадаю це та мерзота яка в своїй першій доповіді розказувала, що українські війскові також вбивають і гвалтують цивільних як і кацапи.
показать весь комментарий
24.08.2022 18:53 Ответить
Что оно несёт??? На хрена такие "офисы" нужны???
показать весь комментарий
24.08.2022 18:53 Ответить
Настала ера охвісів. Куди не плюнь, попадеш в охвіс. Зеля і собі змавпував охвіс.
показать весь комментарий
24.08.2022 19:21 Ответить
навіть 5,5 тисяч це приголомшлива цифра... це не статистика...це чиєсь єдине життя...
показать весь комментарий
24.08.2022 18:57 Ответить
Слухаю вже 40 хвилин....говорять про те,як продуктову кризу подолати і який офігенний гуттереш....вони ніби з Марса
показать весь комментарий
24.08.2022 18:57 Ответить
Прикривають дупу москалям, значно занижуючи кількість жертв цивільних. А ще фактично мовчать про депортацію тисяч людей, та викрадання дітей.
показать весь комментарий
24.08.2022 19:00 Ответить
Это вы, жирные коты - бездельники и тунеядцы цифру с потолка взяли. И сиииильно её занизили, уроды моральные.
показать весь комментарий
24.08.2022 19:01 Ответить
Що ти мелеш, жаба? В десять раз більше мінімум!
Курвище...
Воно більше переживає про голодних обізян. Щоб не злізли з пальми, та не поперли в Європу.
показать весь комментарий
24.08.2022 19:04 Ответить
ця ООН перетворилась на якесь статуправління..

підрахуї фігові..тільки сидять і рахують загиблих, поранених, хто з них чоловіки, жінки, діти..

капець ідіоти..поки путлєр по їх штаб квартирі не шваркне - так і будуть судна з зерном і голодуючих дітей в Африці рахувати
показать весь комментарий
24.08.2022 19:06 Ответить
Дуже оптимістична цифра, тільки в самому Маріку рахунок йде на десятки тисяч
показать весь комментарий
24.08.2022 19:06 Ответить
очередное из пустого в порожнее... считать точно, наверное, только деньги умеют. позорище, а не ООН.
показать весь комментарий
24.08.2022 19:10 Ответить
Цим МУДИЛАМ з ООН ПОТРІБНО ПРОПИСАТИ окуляри! Черговий доказ того, що "ООН", як і її колишня попередниця "Ліга націй", ПОВИННА ПІТИ У НЕБУТТЯ!!! Тому як толку від її діяльності НІЯКОГО, але ж держави Світу з якого Гуя досі платять ВЛАСНІ ВЕЛИКІ КОШТИ на підтримку "діяльності" цієї "впливової" структури... Мабуть у цих "чинуш" "впливовими" залишились хіба що КРІВАВІ ГРОШІ московитів, якими ті оплачують "послуги" всіх цих "мирових миротворців"! ГАНЬБА ПОТВОРАМ!!!
показать весь комментарий
24.08.2022 19:12 Ответить
Це тільки ті загиблі, що точно відомі на вільних і деокупованих територіях. Склькі людей вбито на тимчасово окупованих територіях, не відомо, але в рази більше.
показать весь комментарий
24.08.2022 19:14 Ответить
Даже в Библии - ООН названа как «мерзость запустения».
показать весь комментарий
24.08.2022 19:16 Ответить


красиво в Біблії про ООН сказано
показать весь комментарий
24.08.2022 19:44 Ответить
Представитель параши циничное лысое чмо несет такой бред и все его слушают. Еще и называет нас братским народом. Облил бы его дерьмом кто-нибудь. Лысый урод такой же омерзительный как и весь лаптестан.
показать весь комментарий
24.08.2022 19:20 Ответить
стара нікчемна курва, що сидить на жирній зарплаті ООН
(Україна платить цій курві із своїх внесків...)
показать весь комментарий
24.08.2022 19:35 Ответить
госпаде одни дебилы вокруг, даже не потрудились примерно прикинуть число погибших. В Мариуполе только в одном месте за раз близко тысячи(!!!) погибло
показать весь комментарий
24.08.2022 20:08 Ответить
ООН, ти брешеш, про-москальська курво!!! Бо тільки в Маріуполі загинули десятки тисяч цивільних, в тому числі літні люди, жінки та діти. Всі основні інститути, котрі колись мали працювати на захист нужденних та стражденних - ООН, Червоний Хрест, ОБСЄ, всі вони вже давно скомпроментовані москальськими грошима та не можуть бути незалежною, неупередженою стороною. Війна в Україні доказала, що ВСЯ безпекова архитектура, від ООН до НАТО має бути швидко та ретельно переглянута, якщо цивілізоване людство не хоче повернутися на століття назад, в епоху вождів, фюрерів та дуче...
показать весь комментарий
24.08.2022 20:24 Ответить
А зачем украинцев делить на гражданских и военных, когда у нас общая мобилизация, а суки??? Тоесть вчера отловленный военкоматовскими филерами мужичок, отправленный и погибший на фронте уже не такой как все остальные??? Вы чего там, ****** совсем?
показать весь комментарий
24.08.2022 20:35 Ответить
Повний бред , бо тільки в Маріуполі загинуло більше 20- и , а то і більше
цивільних людей 😠‼️
показать весь комментарий
24.08.2022 21:00 Ответить
це підтверджені загиблі, яких змогли ідентифікувати, або підтвердити смерть людини,яка поки невідома...в Маріуполі ми тільки знаємо, що там багато загиблих і все, більш нічого конкретного, попереду нас ще очікують жахливі факти...
показать весь комментарий
24.08.2022 21:35 Ответить
Повна брехня....
показать весь комментарий
24.08.2022 23:31 Ответить
 
 