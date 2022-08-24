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Новости Агрессия России против Украины Война
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Рота врага пошла на прорыв, бой длился 4 часа, - боец Азову с позывным Мосином. ВИДЕО

Полк "Азов" сдерживает натиск оккупанта в Донецкой области. Между стрелковыми боями азовцы осуществляют эвакуацию местных жителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, один из бойцов полка с позывным Мосин рассказал о некоторых боевых эпизодах в Донецкой области в интервью каналу "Бутусов Плюс".

Также читайте: Российские оккупанты безуспешно пытались улучшить положение в направлении Соледара, Бахмутского и Кодемы, - Генштаб

Бутусов Юрий (4346) Азов (790)


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Азовці-ви справжня легенда...
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24.08.2022 19:09 Ответить
Хай береже вас гоподь. А ви кацапи, щоб вс1 передохли.
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24.08.2022 20:07 Ответить
Хай Господь вас охороняє
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24.08.2022 19:12 Ответить
Сльози та ненависть до ****** мордару!
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24.08.2022 19:15 Ответить
ВОИНЫ ! ДАЙ ВАМ БОГ ЗДОРОВЬЯ И ПОБЕДИТЬ ВРАГА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.08.2022 21:39 Ответить
Крутий чувак...Можна фільм зняти і взяти його на головну роль..Голос чудовий!!!
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24.08.2022 22:53 Ответить
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24.08.2022 23:23 Ответить
АЗОВЦІ - ВИ, ГЕРОЇ ! СЛАВА ПОЛКУ АЗОВ ! СЛАВА ЗСУ !
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25.08.2022 08:18 Ответить
 
 