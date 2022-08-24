Рота врага пошла на прорыв, бой длился 4 часа, - боец Азову с позывным Мосином. ВИДЕО
Полк "Азов" сдерживает натиск оккупанта в Донецкой области. Между стрелковыми боями азовцы осуществляют эвакуацию местных жителей.
Как информирует Цензор.НЕТ, один из бойцов полка с позывным Мосин рассказал о некоторых боевых эпизодах в Донецкой области в интервью каналу "Бутусов Плюс".
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