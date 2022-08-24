Путин поручил выдать по 10 тыс. рублей родителям, отдавшим детей на обучение в школах на оккупированных территориях Украины

Президент России Владимир Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей семьям школьников, проживающих на оккупированных территориях Украины.

Как сообщается на сайте Кремля, выплаты предоставят одному из родителей детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей, передает Цензор.НЕТ.

Деньги начисляются при условии, что дети указанного возраста приступили к обучению в школах, расположенных на этих территориях.

Напомним, в Херсонской области захватчики угрожают выселением и конфискацией имущества родителям, которые не отдают школьников на обучение по российским программам.

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