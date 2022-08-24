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Путин поручил выдать по 10 тыс. рублей родителям, отдавшим детей на обучение в школах на оккупированных территориях Украины

рубли

Президент России Владимир Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей семьям школьников, проживающих на оккупированных территориях Украины.

Как сообщается на сайте Кремля, выплаты предоставят одному из родителей детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей, передает Цензор.НЕТ.

Деньги начисляются при условии, что дети указанного возраста приступили к обучению в школах, расположенных на этих территориях.

Напомним, в Херсонской области захватчики угрожают выселением и конфискацией имущества родителям, которые не отдают школьников на обучение по российским программам.

Смотрите также: Рота врага пошла на прорыв, бой длился 4 часа, - боец Азову с позывным Мосином. ВИДЕО

оккупация (10112) подкуп (600) путин (31203) школа (3011)


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Топ комментарии
+17
Потихоньку рашисты приучают родителей к деньгам которые можно получить за детей
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24.08.2022 19:49
+11
Неплохо бы иметь список этих тварей, которые продали своих детей дикарям за пару срублишек.
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24.08.2022 19:46
+8
10000 роzійських рублів дорівнює 30 серебреніків.
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24.08.2022 19:50
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https://charter97.org/ru/news/2022/8/24/512695/ Израиль резко увеличил добычу газа и готовится к поставкам в Европу

Страна увеличила добычу на 22%.
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24.08.2022 19:45 Ответить
все по десять, они и так отдадут, тем более что учились на российском языке
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24.08.2022 19:46 Ответить
Приїдь уже на батьківщину, хоч будеш знати мову на якій викладають в школах.
А то аби ляпнути, одне в те ж в кожній темі.
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24.08.2022 19:59 Ответить
в Харькове скажи на каком?
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24.08.2022 20:01 Ответить
З 16 січня 2021 року українська мова стала обов'язковою для надання всіх освітніх послуг.


Зокрема, учора набула чинності стаття 30 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19?fbclid=IwAR0bJoqawYs6yC-XQ_fWhRCrEUmr0RBRTHBRuqDBaV5Ij8AbTu451gZBQqE#Text закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" .

Згідно з частиною 2 цієї статті, підприємства, установи та організації усіх форм власності, фізичні особи-підприємці та інші суб'єкти господарювання, що обслуговують споживачів, мають обслуговувати їх державною мовою.

"Нагадуємо основні вимоги законодавства щодо державної мови в закладах освіти, а також звертаємо увагу на те, як стаття 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" стосується сфери освіти.

Заклади освіти є юридичними особами, що надають освітні послуги, тобто комплекс визначених законодавством, освітньою програмою та / або договором дій, що мають визначену вартість та спрямовані, аби здобувач освіти досягнув очікуваних результатів навчання (пункт 18 частини 1 статті 1 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text Закону України "Про освіту" )", -написав Горбачов.

Він також нагадав, що згідно зі статтею 7 Закону України "Про освіту", мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна. Держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах освіти.

Водночас, особи, які належать до національних меншин України та корінних народів, мають право навчатися в комунальних закладах освіти для здобуття дошкільної та початкової освіти мовою відповідної національної меншини чи корінного народу, поряд із державною.
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24.08.2022 20:07 Ответить
Чуваче, в Україні вже давно немає шкіл "на российском языке".
Повертайся. На військовий облік станеш...
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24.08.2022 20:11 Ответить
Аааа, все зрозуміло )))
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24.08.2022 20:20 Ответить
я бы не против, только отказываться от гражданства нужно, а жить за что?
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24.08.2022 20:15 Ответить
Так і визнай свою помилку, а якщо ти з Харкова і справжній патріот, міг відірвати зад від дивану і поцікавитись де треба чому освітній процес не на державній мові.
А так в коментах «срати» ти гаразд, а як до діла то хай хто інший)))
Доречі, перейди (вивчи) на українську мову. Чи ліньки?
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24.08.2022 20:18 Ответить
в будинку моїх родичів до 24.02. 22 жила вчителька, дуже любила кацапів, то вона викладала російською мовою, а українську мову як окремий предмет. Живете наче в Україні, а таке не знати.Одна з небагатьох збережених в Україні шкіл з російською мовою викладання спільних предметів. це № 19
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24.08.2022 20:31 Ответить
Жила тьотенька (вчителька) і ще хто зна хто і любила кацапів. Такі є кругом, може це й твій сусід теперішній)))) і тому ти вирішив що всі такі?! ))) ти зовсім не розумієш що і як відбувається
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24.08.2022 20:52 Ответить
Там весь будинок такий лише три мешканця з України. Будинок будувався під певний завод та завозили з рефії кацапів для роботи на заводі. Ти нічого не знаєш.
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24.08.2022 21:03 Ответить
І хер на них! Ну ок, є там 10% ждунів, що далі??? Ну от що??? І я достатньо знаю харків'ян, навчався там, колеги по роботі.
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24.08.2022 21:06 Ответить
Неплохо бы иметь список этих тварей, которые продали своих детей дикарям за пару срублишек.
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24.08.2022 19:46 Ответить
еге ж, торгівля дітьми набуває все нових барв...
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24.08.2022 19:56 Ответить
Тільки після тих, хто три роки готувався і хдопустив проходження до Херсону, наприклад, за 3години і з квітня розказує як кацапи звідти побіжать через 2-3 неділі.
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24.08.2022 20:02 Ответить
Ти сидиш там в Америці, у тебе тихо і забитий жратвою холодильник. а ти не думав, що робити одинокій матері, у якої ні роботи, ні можливості виїхати на материк? Як їй прогодувати дітей, якщо немає ні роботи, ні грошей аби нагодувати дітей?
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24.08.2022 21:28 Ответить
Ну, раз ты готов продать своего ребенка русне за кусок гнилой колбасы , то как ты себя можешь называть человеком?
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24.08.2022 21:34 Ответить
Я тобі розказав реальний випадок на окупованій Херсонщині, де у людей немає ні роботи, ні способу прогодувати своїх дітей. Ти ніколи не жив під окупацією, тому засуджувати тих, хто виживає, як може не маєш морального права.
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25.08.2022 06:50 Ответить
А потом и белые жигули дадут
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24.08.2022 19:47 Ответить
Шо *****, за твоє безкоштовне "образованіє" змушений сам доплачувати бо ніхто навіть під примусом не йде?
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24.08.2022 19:48 Ответить
10 т. руб. - это на один раз пообедать или на неделю пьянствовать. задешево продались.
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24.08.2022 19:48 Ответить
3800 гривен, не смешите, это на еду ребенку только на месяц и все
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24.08.2022 19:53 Ответить
так это в Украине не деньги, а на рефии пенсия такая.
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24.08.2022 19:54 Ответить
К сожалению у нас не больше
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24.08.2022 19:57 Ответить
Товариш «писатель», він в «іншій» якійсь Україні живе. Звідки йому знати яка пенсія в Україні чи прожитковий мінімум. І тим більше як на 3800 прожити
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24.08.2022 20:11 Ответить
Ошибаешься, знаю, что пенсия 3 400 была у родственников, но это не у всех такая маленькая.
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24.08.2022 20:17 Ответить
По быстрому не проверяя минималка в РФ 8 тыс.р . Массовая средняя рабочая 15--19 тыс.р. Москвичам доплачивали всем пенсам по 5 т.р. Сейчас не знаю. Вроде добавили. Золотой запас избирателей пукина это отставники пенсы силовики всех мастей. Запросто 50-60 тыс.р и мед обслуга в госпиталях бесплатно и по комуналке тоже там. Там их немеряно. Голосуют все за.
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24.08.2022 21:22 Ответить
Потихоньку рашисты приучают родителей к деньгам которые можно получить за детей
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24.08.2022 19:49 Ответить
Маєте на увазі білий автомобіль Ладу?
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24.08.2022 19:51 Ответить
хмуріцца не нада - Лада!Для меня твой трупъ награда - Ллада!!
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24.08.2022 20:12 Ответить
те кто дождался, знал что хочет. Примут условия рефии и получат все паспорта. Но и все равно смогут по украинскому ездить по Европе.
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24.08.2022 19:50 Ответить
Україна переможе, вона вже перемогла, якщо по Сунь-Цзи дивитись.
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24.08.2022 20:03 Ответить
Цікаво, а чи є в світі ще одна потворна країна, яка примушує брати своє громадянство?
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24.08.2022 21:06 Ответить
10000 роzійських рублів дорівнює 30 серебреніків.
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24.08.2022 19:50 Ответить
Це по курсу щас? Тоді зрозуміло.
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24.08.2022 19:53 Ответить
Списки я думаю десь оприлюднять ідіоти. А потім виродки які взяли кроваві гроші, заплатять в рази більші штрафи і отсидять рік другий у в'язниці за колоборацизм.
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24.08.2022 19:50 Ответить
А чо не 30. 10 хня, мало хто згодиться.
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24.08.2022 19:50 Ответить
Вгадайте хто буде в тих школах ховати боєкомплект селітру.
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24.08.2022 19:53 Ответить
Ще й українською мовою!
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24.08.2022 19:53 Ответить
вяликая расея... по 10 тыс фублей... тьфу
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24.08.2022 19:59 Ответить
Я такие новости воспринимаю как байки с кладбища. Плешивому підору там прогулы по два в клетку ставят…
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24.08.2022 20:01 Ответить
купують народ... як в совку викладачам московського діалекту доплачували +30% зп, в порівняні з іншими мовами
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24.08.2022 20:01 Ответить
Майже распятий мальчік. Пропагандони придумали жахаючі подробиці загибелі мелітопольського колаборанта.
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24.08.2022 20:07 Ответить
Кремлівський вилупок намагається купити наших громадян за
10 000дерев'яних - це приблизно 6 000 грн , тільки тварюка не розуміє , що украінці не продаються , а продаються зрадники і колаборанти , яких на росіі теж знищують 😠
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24.08.2022 20:13 Ответить
Не не не! Я продамся! Віддам у російску школу! Але якщо ***** зробить собі харакірі. І це неточно, бо пардоньте, я можу наємбати.
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24.08.2022 20:20 Ответить
Колись Наполеон сказав приблизно таке"Люди - дивні істоти Можна дать їм нового блискучого гудзика а взамін вимагать життя!"
Тут - те ж саме: сьогодні вони візьмуть десять тисяч рублів, а завтра їх дитина буде у "Путінюгенді" і піде на фронт!
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24.08.2022 20:19 Ответить
Пропонуйте свій варіант, що робити людям які по вагомим причинам не можуть виїхати?
(елементарно грошей немає) або вирішили чекати ЗСУ у себе ДОМА. Мова не в грошах, а інколи і в грошах щось їсти треба, не у всіх далеко «подушка» на 6міс.,потім або паралельно буде примус. Ви не чули як вони впевнено витираючи юшку з обличчя (після чергової роздачі від ЗСУ) розповідають, що тут буде рашка і Миколаєві і Одесі теж.
Коротше, якщо ви не звідки, все що ви пишете по цій темі відірвано від реальності зовсім.
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24.08.2022 21:01 Ответить
Мова тут ведеться не про змогу "виїхать", а про навчання в російській школі Не треба "переводить стрілки" Про окупацію та навчання в ній я знав ще тоді, коли тебе ще, мабуть, і "в проекті не було" - мій батько теж мав змогу піти в школу окупантів (німецьку) Однак його мати вчила читать і писать сама А старші діти ходили додому до вчительки і вона майже два роки вела підпільно уроки А коли повернулися наші то знову всі пішли в нормальну школу і надолужували прогаяне Розказував він мені про ті часи А зараз є навчання ще й комп"ютерне!
А щодо "якщо ви не звідки, все що ви пишете по цій темі відірвано від реальності зовсім" - пояснюю: мою дочку з сином-підлітком у березні вивозили з блокованого Чернігова "на перекладних", ночами Вона доїхала до Португалії, не витративши ні копійки грошей Всі евакуаційні транспортні засоби працюють під управлінням волонтерів, та за їх кошти Там вона кілька місяців прожила на утриманні волонтерів І таких людей повно Так що не варто мене "на слизьке заганять"! Там справа скоріше в небажанні їхать Але це ЇХ вибір!
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24.08.2022 21:28 Ответить
Перечитайте що написали:
1) при чому тут німці, ну раз на те пішло, можливо чули розповіді як працювали в окупації при німцях. Совецка армія так чкурнула в 41му, що багато опинилось в окупації за дні. Так як зараз - Генічеськ опинився в окупації за 2години. І зараз не той час, тут також деякі пишуть чому партизани з фауспатпонами з кущів не стріляють (пояснювати чому не буду).
2) ви особисто про окупацію знаєте по переказам. Самі не жили.
3) сомоосвіта завжди прийнятна, тим паче в таких умовах. Спочатку будуть гроші, потім будуть інші важелі якщо окупація продовжиться.
4) ви забезпечите інтернетом окуповані території з 100% покриття для комп'ютерного навчання?
5) Навішо ви мені розповідаєте про Чернігів? Я знаю, що там відбувалось, мені невимовно шкода, що людям довелось через це пройти.

6) Ви особисто були в окупації бодай 3місяці підряд? Ні? Тому і відірвані від реальності.
7) волонтерів зараз дуже мало (а багато і не було), ціна автобуса 200у.е. (Або власне авто, якщо є) і черга 2-5днів на блок пості у Василівці. Через Крим на Латвію - від 600уе. Це по Херсону пишу.
7) Ви самі себе на слизьке заганяєте такими дописами - «сьогодні вони візьмуть 10т.р., завтра….» - переважна більшість що досі там не має завтра без України. І так, ЦЕ ЇХ ВИБІР, знаходитись там не зважаючи на небезпеку, і чекати на деокупацію. Вам що заважає це усвідомити? Чи вам краще жити з установками 2000х років,що є чистокровні українці і іншого сорту?
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24.08.2022 22:26 Ответить
Тобі треба - ти і читай Навалив купу безладу, "засрав" конкретне питання про можливість чи неможливість навчання в школі окупантів "питаннями "про все", і надієшся що я буду оцю купу твого мотлоху розбирать? Я сказав те, що сказав - не більше і не менше Виклав сказане чітко і детально А де я був і що робив - не твоя справа - "реальний" ти наш!
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24.08.2022 22:33 Ответить
Ні в чому не розбирайтесь, нічого не читайте, але тоді і інших не повчайте, з питань де вам ліньки розібратись. Дякую.
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24.08.2022 22:39 Ответить
Слухай "свіжозаряджений"! А хто ТИ такий, що лізеш тут з "повчаннями"? "Вася плавал - Вася знает!"? Ти тут поки що "ніхто" От наберешся авторитету і будеш потім "рулить"
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24.08.2022 22:49 Ответить
Як скажете, ви ж про все знаєте. Піду авторитет набиратись.
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24.08.2022 23:10 Ответить
Ти спочатку грамотно писать навчися! А що я знаю і чого не знаю - то моя справа Бачили ми тут таких "кавалеристів" - з шаблею наголо! Прибігали і думали що вони - "найрозумніші" і пробували усіх "строить на подоконнике - в трусах и противогазе" А потім різко "обсиралися" і "зливалися" міняючи "нік"
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25.08.2022 05:58 Ответить
згадки про вік, «моя справа», «грамотно писати», я все знаю, я все бачив, судження по одиничним випадкам/фактам - міняй нік, пора)))
З вами немає що обговорювати. Ви крім себе нікого не чуєте і не хочете чути. Я таких багато бачив, добре ситуація з вакцинацію «проявила»
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25.08.2022 09:26 Ответить
Ще раз рекомендую - навчись спочатку грамотно писать та чітко викладать свої думки, а потім лізь з "повчаннями" Обговорювать з добою щось я бажання не маю - який сенс про щось говорить з людиною, у якої "каша в голові" і яка завалює опонента масою слів, які не мають стосунку до теми, яка обговорюється? Це все одно, що обговорювать з першокласником проблеми Всесвіту!
А щодо "Ви крім себе нікого не чуєте і не хочете чути" відповім: "Я чую те, що можна зрозуміть і того, кого можна зрозуміть"! А вислуховувать "безкінечний потік свідомості" - не моє захоплення. Таке мені ще по роботі "осточортіло"!
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25.08.2022 09:43 Ответить
Та Ви самі помилки робите - так-що досить вже. Не філологічний гурток. Розмова не конструктивна, одже не доцільна.
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25.08.2022 10:49 Ответить
Покажи мені мої "помилки"! Як казав один суддя в судовому засіданні адвокату протилежної сторони: "Нам тут потрібні не емоції, а факти! Давайте свої доводи по суті справи!"
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25.08.2022 11:27 Ответить
Я вам ще раз пишу, я не бачу сенсу вас переконувати. Діалогу немає. Ви не хочете сприймати думки, що не зручні для вашого світогляду.
не хочете, маєте право. Ви вже перейшли до граматики, про що розмовляти? Я не збираюсь вказувати на чиїсь граматичні помилки на форумі,висновки про людей роблю не по цьому критерію.
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25.08.2022 12:16 Ответить
Так справа в тому, що по грамотності та вмінню викласти свої думки і оцінюють інтелект людини А якщо людина пише з граматичними помилками та не може чітко викласти свою думку з того чи іншого приводу, а "валить все на купу" - то у неї в голові "каша" Тоді про який "інтелект" може йти мова?
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25.08.2022 13:41 Ответить
До чого ви приплели сюди інтелект? Ну добре, якщо вже приплели, зазначу, що якщо ви не бачите своїх граматичних помилок і вказуєте іншим, то це не личить авторитетній людині, не є ознакою ні інтелекту, ні вихованості. А ваша категоричність межує із впертістю, що також не є ознакою інтелекту. Тим паче, якщо ви не здатні зрозуміти текст написаного, відписуючись якимись фразами на кшталт «каша в голові».
Маю надію, що моя манера висловлюватись, цього разу, не зшкодить вам зрозуміти сенс написаного.
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25.08.2022 15:23 Ответить
Я відразу запропонував тобі вказать на мої "помилки" Ти "утопив свою репліку в чаї" - бо помилки можна знайти лише тоді коли сам - грамотний А в тебе грамотність "шкандибає" Так що не бачу сенсу вести подальшу полеміку Але на кожну твою "бредятину" тепер буду звертать увагу і "ганять як кота помийного"! Ти "напросився"
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25.08.2022 15:32 Ответить
Це тест на МОСКАЛЬСТВО...
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24.08.2022 20:23 Ответить
Запам'ятайте - тест на москальство і Харків і Херсон, і Запоріжжя та інші окуповані здали (в минулому часі) на відмінно.
А от як ви особисто себе б повели в окупації - не відомо, так що…
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24.08.2022 21:22 Ответить
То біш, ви мені пропонуєте змотатись у "окупацію", щоб щось вам довести?
Був у Чернігові, був під Миколаївом...
А от у "окупації" не був...
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24.08.2022 22:22 Ответить
Та це черговий "тріполог" Аби побалабанить і показать який він "вумний"!
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24.08.2022 22:34 Ответить
Ні, не треба їхати, то нічого не дасть, бо ви повинні бути прив'язані до малої Батьківщини, родичів, майна яке здобували своїм трудом, і т.д.
І з особистих спостережень люди дуже по різному себе проявили, знаєш людей все життя і повно «сюрпризів» як приємних, так і не дуже.
а тест на москальство - місцеві знають хто не пройшов (і похід у школу не індикатор) після делкупації розберемось, є за що..
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24.08.2022 23:24 Ответить
"Похід у школу" це так - не тест...
А от "похід у школу" за-для 10ти тисяч рублів (на що у х*йла якраз і розрахунок) - це вже тест...
І шоб ви там не казали, але і у Харкові, і у Херсоні, і у Києві, далеко не всі його пройшли. Загалом - Так! Але гнид і просто дурнів, там теж було, є і нажаль буде ще...
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25.08.2022 00:39 Ответить
Це буде як з гуманітаркою в березні, квітні - спочатку не брав ніхто, потім «ряжені», через деякий час почали брати, т.я. різні обставини у всіх. Хтось поїсти, гниди для перепродажу….
Вони ще мають надію «сподобатись» місцевому населенню, тож спочатку будуть гроші, хто не «зрозуміє» будуть інші способи примусу.
Та є там гниди (вони скрізь є), я не заперечую, але біля 10%, і за пів року вони вже так встигли себе проявити, що без школи зрозуміло «ху із ху», і мало їм не буде після деокупації.

Лиш маю надію, що не буде там ніякого освітнього процесу через своєчасні вдалі дії ЗСУ. Дуже на це сподіваюся.
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25.08.2022 10:06 Ответить
Те,кто привык голосовать за гречку не побрезгуют и кровавыми деньгами врага,
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24.08.2022 20:29 Ответить
На жаль і такі у нас є , але маю надію , що ця жорстока війна ,
багатьом таким виродкам , вправить мвзки 😠
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24.08.2022 20:49 Ответить
100% согласна!
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24.08.2022 20:54 Ответить
Ты, СРАННЫЙ КРЕМЛЕВСКИЙ КАРЛИК, лучше бы ТУАЛЕТНОЙ БУМАГОЙ выдал, чем этими "фантиками".
Хотя, даже самому тупому понятно, что первым пришедшим "под камеру" дадут, а остальным Х#Й покажут.
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24.08.2022 20:56 Ответить
у Хйла какая-то мулька на 10к. раньше и "беженцам Дамбаса" или "потерявшим кармильца" и еще чего-то, (выборы на кацапстане, что ли) (еще до эскалации) тоже по 10к приписывали. даже хз это типа специальное унижение или у дедушки со счетом мозги в совок скатились.
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24.08.2022 21:22 Ответить
Может сразу на мясо (фарш и субпродукты войны) по 200 руб за кг?
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24.08.2022 21:53 Ответить
шашлык из "ягнятины даунбасса" - НЕДОРОГО (всего по 200 рублей за кг)
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24.08.2022 22:02 Ответить
Прийти на 1 вересня з дитиною,взяти 10 тисяч рублів,піти і переказати на ЗСУ. Я б так зробила )
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24.08.2022 23:13 Ответить
бесплатный сыр - он такой.
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25.08.2022 00:09 Ответить
 
 