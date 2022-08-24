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Новости Санкции против России
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Евросоюз обсудит вопрос виз для граждан РФ на следующей неделе, - Боррель

виза,шенген

На следующей неделе во время неформальной встречи в Праге министры иностранных дел и министры обороны стран ЕС рассмотрят вопросы визовой политики в отношении граждан российской федерации, а также возможность развертывания тренировочной миссии для подготовки украинских военных.

Об этом сообщил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как ЕС мы должны рассмотреть, что еще мы можем сделать для поддержки Украины и увеличения цены этой войны для россии. Мы обсудим это с министрами ЕС по иностранным делам и обороне в Праге на следующей неделе, включая вопросы виз для российских граждан и возможной тренировочной миссии ЕС для Вооруженных Сил Украины", - написал Боррель.

Он отметил, что в течение следующих недель международное сообщество предстанет перед необходимостью разработки триединой стратегии, которая будет предусматривать поддержку Украины, увеличение давления на россию и дальнейшее реагирование на глобальные последствия этой войны. Именно эти вопросы будут в центре дискуссий во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке уже в сентябре, подчеркнул Боррель.

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Как уже сообщалось, неформальная встреча министров иностранных дел и министров обороны стран ЕС, так называемый Gymnich, состоится 30-31 августа в Праге, столице председательствующей в ЕС Чешской Республики.

виза (1238) россия (95352) Шенген (185) Евросоюз (17060) Боррель (784)


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Топ комментарии
+7
безвиз в Украине и на росии отличается в первую очередь орфографией. В Украине пишется "безвіз" слитно, а на росии раздельно - "без виз".
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24.08.2022 20:01
+3
не наважаться вони заборонити доступ козломордим до цивілізації
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24.08.2022 19:55
+1
Залік!
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24.08.2022 20:04
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Предлагаю не давать визы недогражданам Украины с гражданством рефии. Только никто не признается что имеет, и это количество и так большое, но еще будет увеличиваться.
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24.08.2022 19:53 Ответить
не наважаться вони заборонити доступ козломордим до цивілізації
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24.08.2022 19:55 Ответить
безвиз в Украине и на росии отличается в первую очередь орфографией. В Украине пишется "безвіз" слитно, а на росии раздельно - "без виз".
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24.08.2022 20:01 Ответить
Залік!
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24.08.2022 20:04 Ответить
Так, хай задумаються. Каци лізуть без віз. Нєх шастать.
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24.08.2022 20:05 Ответить
Давайте візи тільки гарним руським, з чорними мішками. Збережете багато нєрвів.
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24.08.2022 20:02 Ответить
Може здивують? Дочекаємось.
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24.08.2022 20:03 Ответить
Всім москалям по усьому світу вручати відмову в коверті з відомою українською маркою!!!
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24.08.2022 20:04 Ответить
да щаз..гроші на них переводити
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24.08.2022 20:16 Ответить
За для святої справи не шкода
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24.08.2022 20:24 Ответить
z-придурки в европе не нужны.

а кто хочет политическое убежище - пусть выезжает в Турцию, идет в посольство Германии и подает документы на политическое убежище.

Так скажем, политическое убежище через третью страну.
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24.08.2022 20:42 Ответить
 
 