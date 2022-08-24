Евросоюз обсудит вопрос виз для граждан РФ на следующей неделе, - Боррель

На следующей неделе во время неформальной встречи в Праге министры иностранных дел и министры обороны стран ЕС рассмотрят вопросы визовой политики в отношении граждан российской федерации, а также возможность развертывания тренировочной миссии для подготовки украинских военных.

Об этом сообщил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как ЕС мы должны рассмотреть, что еще мы можем сделать для поддержки Украины и увеличения цены этой войны для россии. Мы обсудим это с министрами ЕС по иностранным делам и обороне в Праге на следующей неделе, включая вопросы виз для российских граждан и возможной тренировочной миссии ЕС для Вооруженных Сил Украины", - написал Боррель.

Он отметил, что в течение следующих недель международное сообщество предстанет перед необходимостью разработки триединой стратегии, которая будет предусматривать поддержку Украины, увеличение давления на россию и дальнейшее реагирование на глобальные последствия этой войны. Именно эти вопросы будут в центре дискуссий во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке уже в сентябре, подчеркнул Боррель.

Также читайте: "Это не война Путина, это война россиян", - МИД Польши

Как уже сообщалось, неформальная встреча министров иностранных дел и министров обороны стран ЕС, так называемый Gymnich, состоится 30-31 августа в Праге, столице председательствующей в ЕС Чешской Республики.