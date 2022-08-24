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Новости Война
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Джонсон о переговорах Украины и РФ: Нельзя вести переговоры с тем, кто хочет забрать вашу жизнь

джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, касаясь темы потенциальных переговоров между Украиной и РФ, заявил, что не следует выступать с "мелкими" планами перемирия с теми, кто посягает на жизни украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Не думаю, что сейчас время выходить с каким-то мелким планом перемирия. Нельзя вести переговоры с тем, кто хочет напасть на вас на улице, кто хочет забрать вашу жизнь вместе с вашим кошельком. Все, что важно - это восстановить и сохранить территориальную целостность Украины", – заявил Джонсон на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Он также отметил, что в настоящее время силы РФ в войне против Украины истощаются. "Российские военные уже устали, они несут колоссальные потери и их ресурсы истощаются… Их российские матери плачут", - сказал глава британского правительства.

Кроме того, по убеждению Джонсона, партнеры Украины преодолеют сложную экономическую ситуацию и выйдут из этих испытаний еще сильнее, потому что не будут уязвимыми перед шантажом со стороны РФ. "Европа должна избавиться от зависимости от российского газа. Это будет огромным геополитическим изменением для Европы и катастрофой для Путина", – отметил он.

Смотрите также: Джонсон прибыл в Киев и уже встретился с Зеленским. ВИДЕО

Автор: 

Джонсон_Борис (504) переговоры с Россией (940)


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Топ комментарии
+41
Дякую, від щирого серця, Борисе....
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24.08.2022 20:09
+35
Нехай ЗСУ проводять з москалями перемовини, вони це роблять найкраще
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24.08.2022 20:07
+23
Сер Борис Джонсон, як Україні Вас не вистачає, розумний народ і продажна влада, якась вже закономірність...
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24.08.2022 20:13
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Нехай ЗСУ проводять з москалями перемовини, вони це роблять найкраще
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24.08.2022 20:07 Ответить
"Нельзя договариваться о мире с теми, кто пришёл тебя убивать". © Голда Меир
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24.08.2022 22:18 Ответить
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24.08.2022 20:07 Ответить
Дякую, від щирого серця, Борисе....
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24.08.2022 20:09 Ответить
Людина, Друґ, Леґенда!
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24.08.2022 22:57 Ответить
Якщо інакше не виходить то можно. І переговорюючись думати як забрати життя у кацапа. І додуматись і забрати. І тоді файні переговори були значить.
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24.08.2022 20:12 Ответить
Сер Борис Джонсон, як Україні Вас не вистачає, розумний народ і продажна влада, якась вже закономірність...
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24.08.2022 20:13 Ответить
Не лише продажна, а й зрадницька влада. Їхні папєрєдніки всім складом в растов накивали п'ятами до своїх кармільців. Цікаво, куди ці дєятєлі будуть шухера давати після розвалу параші?
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25.08.2022 01:30 Ответить
Розумний народ, який віддав за продажну владу 74% голосів?
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25.08.2022 07:21 Ответить
це 73% тих, що прийшли на вибори, а не всього населення
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25.08.2022 07:28 Ответить
вот это он и сказал приЗЕденту...)
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24.08.2022 20:13 Ответить
Це розуміє наш друг прем'єр Великобританії ,на жаль цього не розуміє наша влада яка після всіх звірств рашистів продовжує гратись в якусь телерантність ,до речі в президента не хватило мужності навіть в день Незалежності підписати закон про заборону ввозу книг З рф і білорусі який ВР прийняла ще два місяці тому.
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24.08.2022 20:13 Ответить
Слава Богу, что Зе ещё кого то слушает, кроме Ермака. Респект Джонсону! Неутомимый друг Украины и большая умница!
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24.08.2022 20:14 Ответить
Джонсон і без прем'єрства залишиться Джонсоном! А от ким залишиться зеленський?
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24.08.2022 20:18 Ответить
Клоуном! Если возьмут!
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24.08.2022 20:21 Ответить
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24.08.2022 20:59 Ответить
Сам ты клоун, прокремлевская ************..
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25.08.2022 08:36 Ответить
Каким он был клоуном-пианистом, таким и останется.
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24.08.2022 23:58 Ответить
По методичке ФСБ чем больше в комментах льют грязь на руководство Украины тем лучше для Москвы, и многим они за это доплачивают, есть поле деятельности для СБУ..
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25.08.2022 08:35 Ответить
Спасибо Борис за то что пытаешься многим открыть обоссаные кремлем глаза
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24.08.2022 20:22 Ответить
Джонсонюк таки має здоровий глузд-респект...
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24.08.2022 20:23 Ответить
Він приїхав нагадати Зеленському,що не можна вести переговори з терористами.Дякуємо великому другу України Борису Джонсону!
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24.08.2022 20:23 Ответить
Дякувати Богу,що в нашого народу є такі друзі.
Бо нашу тягу до свободи відчуває весь світ.
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24.08.2022 20:24 Ответить
Дякувати Богу , що приіхав Джонсон і навів порядок в головах наших
керманичів , які все ще мріють про переговори з фашистами кремля ‼️
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24.08.2022 20:24 Ответить
Можливо ваших, але не наших...
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25.08.2022 01:32 Ответить
Джонсон завжди говорить правильно по змісту і йому не потрібно жодних арестовичів-подоляків і решта ОПшних штатно-позаштатних коментаторів як для нашого Зелі. ********** останнім часом як щось брякає від себе і це поза сценарієм, то навіть до зебілів доходить, що це брехня, тому треба відразу зелених шавок спускати в ЗМІ, щоб тлумачили на свою користь ОПшні казки
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24.08.2022 20:27 Ответить
Золоті слова, пане Джонсон.
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24.08.2022 20:29 Ответить
Сьогодні вразив виступ ********** на її програмі - ДОСЛІВНО!!! З ПОВНИМИ ЦИТАТАМИ !!! нехай й єхидною поропогандонською мовою викладені повні тексти підтримки Україні, засудження рашизму, й перспектив рашистам у світі туризму були вражаючи . Вислови усіх лідерів на он-лайн Кримській платформі повні й вбивчі - це щось та означає , Путіна готують прибрати , а от хто наступний???!
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24.08.2022 20:30 Ответить
Добре що приїхав і НАГАДАВ декому про реальні речі
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24.08.2022 20:36 Ответить
Він процитував Голду Мейр,
уродженку Київа і прем'єр міністра Ізраілю
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24.08.2022 20:43 Ответить
Там трохи не так, вона казала, як що араби складуть зброю, то не буде війни, а як що Ізраїль складе зброю, то не буде Ізраєлю
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24.08.2022 20:49 Ответить
адекватні слова адекватної людини, молодець Боря.
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24.08.2022 20:48 Ответить
Сэр Джонсон так это с вашей точки зрения такие переговоры вести нельзя. А с точки зрения шапито 95 их вести можно и нужно.
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24.08.2022 20:50 Ответить
Одну добру справу зробила ця страшна війна-дала Україні безцінну дружбу Бориса Джонсона і справжніх друзів-країни Балтії,Польщу.
Війна закінчиться,а друзі залишаться назавжди.Будем раді бачити Джонсона в мирній Україні ,тут йому завжди раді
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24.08.2022 20:51 Ответить
Бориску на царство! зебилов *****!
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24.08.2022 21:09 Ответить
Переговры можно вести о капитуляции паРашки, выдачи военных преступников (включая всх проопагандонов) и плане и графике выплат репараций (лет на 25-50)! Но они еще не поняли,что проиграли эту войну (и ядерную тоже продуют), поэтому рано.
Вообще не с кем сейчас и потом будет вести эти переговоры!
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24.08.2022 21:15 Ответить
Тему переговоров уже закрыли: даже турецкий Эрдоган, сохраняющий с Москвой почти дружественные отношения, сказал, что никакие переговоры не должны проводиться, пока Мордор не выведет свои войска со всех украинских территорий, включая и Крым.
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25.08.2022 02:31 Ответить
Виписав засранцю пілюлей.
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24.08.2022 21:21 Ответить
Благослови, боже пана Джонсона! ЗЕгниды на Банковой мать локти себе кусали и вазелинили дупы друг другу, шоб не пострадать при встрече с паном Борисом
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24.08.2022 21:29 Ответить
А нарід 73% вибрав тих, хто хоче вести переговори, аж пищить, бо гроші вже давно отримано. І переговорщики то, один з Абхазії, всі знають там живуть виключно патріоти і ще антимайданівці, вони також патріоти, тільки не України.
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24.08.2022 21:34 Ответить
Справжній Джонслнюк!
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24.08.2022 22:24 Ответить
Мужик!!!!
Завидую Великобритании!
А у нас клоун, просто клоун.....
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24.08.2022 22:53 Ответить
Джонсонюк прибыл в Украину не один...из Шотландии с базы НАТО прибыли 5 000 украинских солдат и офицеров проходивших учебу с июня..
Слава ЗСУ..💙💛💪
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24.08.2022 23:08 Ответить
Ой як правий Джонсон.......Після того як вивели в полон АЗОВЦІВ ?? Своїх захисників (???)...а тепер нам розказують як буде страждати африка без нашого хліба (як виявилось нікому не потрібен ???) які і ті дороги ,що набудували оманськікнурі??
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24.08.2022 23:31 Ответить
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24.08.2022 23:47 Ответить
Не нервуй Лахта.
Борис свою справу знає, гарно давить паРашу.
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25.08.2022 00:07 Ответить
До нашої влади приїхав чарівний підсрачник Як Джонсон приїде так Зе вже і у НАТО треба і перемовин із пуйлом не хоче закони приймаються такі як треба та інші потрібні для країни речі Частіше приїжджай до нас Боріс Джонсон
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25.08.2022 05:39 Ответить
Джонсон приехал поздравить... ему больше нечего делать, как ездить... просто хочется обратить внимание на том, что как только пархатый гнусавый и дерьмак начинают сепаратно лезть в переговоры (все-таки величайший разсветчик века булданов-подтянинаркотиксоккупированныхтерриторий разсведывает), так сразу чаривна п*здюлина прилетает без объявления визита... ведут их то ли трахамония, то ли дьячок тимоха, то ли пиарный журнашлюхпидиляк... пендель все-равно прилетает... но на этот раз очаровательный пендель прилетел официально в последний раз... если гнусавый со своими долбнями сделает еще попытку переговоров - проблема будет решена очень просто - сегодня они у власти - завтра никто...
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25.08.2022 06:39 Ответить
Якщо зелена кодла тільки промямлить про якись перемовини повішати падлюк
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25.08.2022 07:30 Ответить
Добре б було як що б Зе пішов на заслужену дострокову пенсію разом зі своєю секретаршою Андріаною.
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25.08.2022 13:41 Ответить
Пане Джонсон , як підете у відставку то приїжайте до нас керувати , бо наші ненажерливі зелені нікчеми🤡 вже всіх так задовбали .
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25.08.2022 07:53 Ответить
 
 