Джонсон о переговорах Украины и РФ: Нельзя вести переговоры с тем, кто хочет забрать вашу жизнь

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, касаясь темы потенциальных переговоров между Украиной и РФ, заявил, что не следует выступать с "мелкими" планами перемирия с теми, кто посягает на жизни украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Не думаю, что сейчас время выходить с каким-то мелким планом перемирия. Нельзя вести переговоры с тем, кто хочет напасть на вас на улице, кто хочет забрать вашу жизнь вместе с вашим кошельком. Все, что важно - это восстановить и сохранить территориальную целостность Украины", – заявил Джонсон на брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Он также отметил, что в настоящее время силы РФ в войне против Украины истощаются. "Российские военные уже устали, они несут колоссальные потери и их ресурсы истощаются… Их российские матери плачут", - сказал глава британского правительства.

Кроме того, по убеждению Джонсона, партнеры Украины преодолеют сложную экономическую ситуацию и выйдут из этих испытаний еще сильнее, потому что не будут уязвимыми перед шантажом со стороны РФ. "Европа должна избавиться от зависимости от российского газа. Это будет огромным геополитическим изменением для Европы и катастрофой для Путина", – отметил он.

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