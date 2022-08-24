Боррель призвал задуматься о гарантиях безопасности для Украины, чтобы предотвратить повторение войны

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что в долгосрочной перспективе следует задуматься над гарантиями безопасности для Украины, чтобы не допустить повторения войны в будущем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на блог Жозеп Борелля на сайте Европейской внешнеполитической службы.

По его словам, сейчас война явно вступила в новую фазу.

"В том числе благодаря военной поддержке Запада, Украине удалось остановить российское наступление и недавно освободить некоторые территории, особенно на юге страны вблизи Херсона. Был совершен ряд эффективных атак на склады боеприпасов и военные базы в глубине незаконно удерживаемой Россией территории" - перечислил Боррель.

По его словам, эти атаки, несомненно, оказывают большое символическое и психологическое влияние на Россию и повышают моральный дух Украины.

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"Как ЕС, мы должны увидеть, что еще мы можем сделать по поддержке Украины и увеличению стоимости этой войны для России. Мы обсудим это с министрами иностранных дел и обороны ЕС в Праге на следующей неделе, включая вопросы виз для российских граждан и возможной миссии ЕС по подготовке украинских вооруженных сил" - заявил Боррель.

Он подчеркнул, что в ближайшие недели международное сообщество должно продолжать курс на тройную стратегию: поддержка Украины, давление на Россию и решение более широких проблем с войной. По словам дипломата, это будет в центре дискуссий Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре.

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"В долгосрочной перспективе также возникает вопрос о том, как мы можем не только положить конец этой войне, но и предотвратить взрыв другой через несколько месяцев или лет. Это включает в себя важные вопросы относительно того, как дать возможность Украине защитить себя, а также вопросы гарантий безопасности" - отметил Боррель.

"Мы не можем снизить наши обязательства или ослабить нашу решимость, даже когда цена растет. На карту поставлено будущее другой демократии и более широкие принципы европейской и даже глобальной безопасности. Мы должны быть готовы заплатить эту цену: цену нашей общей свободы и нашей общей безопасности", - подчеркнул он.