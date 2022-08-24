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Новости Война
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Боррель призвал задуматься о гарантиях безопасности для Украины, чтобы предотвратить повторение войны

боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что в долгосрочной перспективе следует задуматься над гарантиями безопасности для Украины, чтобы не допустить повторения войны в будущем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на блог Жозеп Борелля на сайте Европейской внешнеполитической службы.

По его словам, сейчас война явно вступила в новую фазу.

"В том числе благодаря военной поддержке Запада, Украине удалось остановить российское наступление и недавно освободить некоторые территории, особенно на юге страны вблизи Херсона. Был совершен ряд эффективных атак на склады боеприпасов и военные базы в глубине незаконно удерживаемой Россией территории" - перечислил Боррель.

По его словам, эти атаки, несомненно, оказывают большое символическое и психологическое влияние на Россию и повышают моральный дух Украины.

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"Как ЕС, мы должны увидеть, что еще мы можем сделать по поддержке Украины и увеличению стоимости этой войны для России. Мы обсудим это с министрами иностранных дел и обороны ЕС в Праге на следующей неделе, включая вопросы виз для российских граждан и возможной миссии ЕС по подготовке украинских вооруженных сил" - заявил Боррель.

Он подчеркнул, что в ближайшие недели международное сообщество должно продолжать курс на тройную стратегию: поддержка Украины, давление на Россию и решение более широких проблем с войной. По словам дипломата, это будет в центре дискуссий Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре.

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"В долгосрочной перспективе также возникает вопрос о том, как мы можем не только положить конец этой войне, но и предотвратить взрыв другой через несколько месяцев или лет. Это включает в себя важные вопросы относительно того, как дать возможность Украине защитить себя, а также вопросы гарантий безопасности" - отметил Боррель.

"Мы не можем снизить наши обязательства или ослабить нашу решимость, даже когда цена растет. На карту поставлено будущее другой демократии и более широкие принципы европейской и даже глобальной безопасности. Мы должны быть готовы заплатить эту цену: цену нашей общей свободы и нашей общей безопасности", - подчеркнул он.

Автор: 

безопасность (1101) Украина (44912) Боррель (784)


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Топ комментарии
+22
буду краток:

1. НАТО
2. 5 стаття
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24.08.2022 20:27
+8
Перестаньте фінансувати фашистську раССію купуючи нафту і газ!
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24.08.2022 20:31
+8
Вступ до НАТО - це буде непоганим запобіжником.
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24.08.2022 20:44
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буду краток:

1. НАТО
2. 5 стаття
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24.08.2022 20:27 Ответить
Все гениальное просто
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24.08.2022 20:59 Ответить
Перестаньте фінансувати фашистську раССію купуючи нафту і газ!
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24.08.2022 20:31 Ответить
спочатку припинення цієї... а вже тоді - запобігання повторення цього геноциду...
можливо, якщо вдало врізати рашкє по рогам і копитам... то й клопоту с гарантіями буде менше
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24.08.2022 20:34 Ответить
Так є в Будапештському меморандумі.

США і Великобританія.

Написано, що територія буде цілістною.
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24.08.2022 20:39 Ответить
вот только у меморандума столько же юридической силы, как у слов на заборе.
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24.08.2022 21:01 Ответить
Вступ до НАТО - це буде непоганим запобіжником.
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24.08.2022 20:44 Ответить
Надо задуматся.... так в думу едь боря боррель, предложи думать им. Денег тебе может дадут, пока думу думать будут.
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24.08.2022 20:52 Ответить
Если не военный союз с ядерной державой (Великобританией или США), то восстановлениее термоядернного потенцияла Украины (от 1 до 5 тыс. боеголовок и носителей к ним)!
Другие варианты не лучше "будапештской сортирной бумаги"!
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24.08.2022 20:58 Ответить
НАТО - плохой и неэффективный военный союз, либо реформируется (что вряд ли), либо будет новый в друггом составе и формате!
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24.08.2022 21:03 Ответить
без гемании, австрии, венгрии, франции и других ГАНДОНОВ!
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24.08.2022 21:05 Ответить
сорри австрийская немчура официано "гандоны", которыее не входят нато
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24.08.2022 21:07 Ответить
Ну ви й загнули. 100 боєголовок було би достатньо.
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24.08.2022 21:19 Ответить
100 боеголовок - это разговор "не о чем", даже 1500, что были у Украины в 1991м паРашке не сделют смертельной угрозы (нужно 5 тыс для такой большой площади)!
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24.08.2022 21:38 Ответить
это я не учитываю якутских оленей или дальновосточных морских котиков, только стратегические объекты
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24.08.2022 21:42 Ответить
100 боєголовок вистачить,щоб націлити на декілька найголовніших об'єктів.Та й велика кількість,це величезні гроші.Але це все одно тільки слова,в нас вже ядерної зброї не буде.Хіба що натівське,зможе тут стояти.
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24.08.2022 22:21 Ответить
проблема в количестве (за сравнительно небольшие деньги) решаема (если ее действительно ее решать по-настоящему серьезно) ключ в научном прорыве и технологиях (теоретической физики как геометрии многомерных пространств), термоядерная реакция возможна без ядерного запала из расщепляющих радиоактивных веществ критической массы)
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24.08.2022 22:41 Ответить
а смертельной угрозы и на надо достаточно москву, питер и новосиб накрыть
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24.08.2022 23:31 Ответить
Что тут думать, - Украину в НАТО, венгрию, - ***** из НАТО!
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24.08.2022 21:10 Ответить
НАТО очень хорошая гарантия. Либо украинское ЯО
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24.08.2022 21:22 Ответить
найкраща гарантія - стерти рашку з карти світу
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24.08.2022 22:00 Ответить
Відсутність навіть натяку на існування Чмосковії - сама краща і 100 відсоткова гарантія миру!
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24.08.2022 22:07 Ответить
Все просто,допомога Україні,але реальна,нормальна,а не як кіт наплакав.1%ВВП Европи,це майже весь ВВП України,яка воює аби Европа могла спокійно собі жити.Всього 1 %!!!Ми в Україні витрачаємо і втрачаємо десятки процентів ВВП,і ще якось живемо!!!
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24.08.2022 23:34 Ответить
Значить "московія" в межах "Большой Засечной черты"
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25.08.2022 09:05 Ответить
 
 