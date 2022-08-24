Мир никогда не признает попытку России силой изменить границы Украины, - США на Совбезе ООН
Международное сообщество никогда не признает попытку России силой изменить границы Украины.
Об этом заявила на заседании Совета Безопасности ООН постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Она отметила, что россия все активнее использует кампании по дезинформации для подготовки новых попыток аннексии украинской территории. Министр иностранных дел россии лавров, напомнила Томас-Гринфилд, публично признал, что это одна из целей Кремля. "В частности, россия закладывает основу для попытки аннексии Херсонской и Запорожской областей, а также полностью Донецкой и Луганской областей, – пояснила она, при этом добавила, что международное сообщество никогда не признает попытку россии силой изменить границы Украины".
Постпред отметила, что именно россия несет ответственность за создание "риска ядерной катастрофы", связанного с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС.
США также обеспокоены "фильтрационными" операциями россии, включающими принудительную депортацию украинского гражданского населения в отдаленные районы россии. российские силы насильственно изымают и заменяют паспорта, навязывают обучающие программы в школах, заменяют украинские названия улиц и другие общественные вывески на русскоязычные, сказала она.
"За все это насилие и зверства, голод и гуманитарные кризисы, нарушения прав человека и угрозы для уязвимых групп населения. россия, и только россия несет единоличную ответственность. И только россия является единственным препятствием на пути к скорейшему разрешению этого кризиса", - отметила она, подчеркнув необходимость "привлечения россии к ответственности за все ее злодеяния".
Как сообщал Укринформ, в среду Совет Безопасности ООН в рамках пункта повестки дня "Поддержание мира и безопасности Украины" рассмотрел последствия полугодового вторжения россии в Украину. На заседании в режиме видеоконференции выступил президент Украины Владимир Зеленский. россия пыталась не допустить выступления Зеленского, поставив вопрос о включении его в число выступающих на голосование. Однако большинство, 13 членов Совбеза, проголосовали "за", против высказалась только россия.
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Возможно они хотят начать убивать украинских политиков.
И эта постановка им нужна чтобы потом иметь возможность сказать: "Вы сами первые начали".
Тем более россия стоит в шаге от признания ее страной спонсором терроризма. Поэтому ей нужно какое-то оправдание для того, чтобы начать совершать теракты.
Щось тут не те.
Проте є одне але! Їхні "дипломати" автоматично втратять недоторканість відразу після першого ж випадку. І тоді ніхто не зможе гарантувати недоторканість гриви ґоворящеґо коня, наприклад.
До цього українці приймали участь лише у війнах за чужі державні інтереси і у складі чужих армій. А значить - воювали за власну неволю і несправедливість.
Довгий і важкий шлях до волі своєї привів нас до Дня Незалежності України, і зараз у цій війні ми захищаємо і нашу волю й інших держав та народів від нападів пітьми, військова перемога над якою означатиме її остаточну загибель і вищу справедливість.
2). Московія зараз має частку 1,4%.
Висновок: Московія 2022 року має майже в 15 разів меншу частку в Світовому ВВП, ніж СРСР. Тобто, шанс Московії зберегти свій ******** стан рівняється "0".
Ось це я і хотів донести
Росія повинна була вивести війська в термін 2х років.
А війська там і зараз.
Абхазія -- а військові бази рф і там зараз. Південна Осетія -
рф роздає свої паспорти начебто це їхня територія .
Крим - в росії нема референдумів, але анексували під виглядом
референдумов. Про Донбас і говорити годі. Що ще треба,
щоб перейти від базікання до діла.
https://youtu.be/Q2eI4QEpP1A
Настане день... І ти розплющиш очі,
Можливо, вранці чи то серед ночі.
Не через вибухи або сигнал тривоги
- Від пари слів: "*Вставайте! Перемога!*"
Ти підведешся... і сповзеш по стінці
- Ми вільні, ми живі,
*🇺🇦Ми - УКРАЇНЦІ🇺🇦*
З Днем Незалежності! Перемоги! 💙💛
Який недорозвинений ці сентенції озвучує???!
"Не визнає спробу", БЛТЬ!
Ти можеш 1к разів НЕ визнавати, але це ніяк не впливає на існування спроби!
Імпотенти всрані!
"І тому ми маємо депутінізувати світ. І тому ми маємо не піддаватися на шантаж. Бо коли ви питаєте, що Рада безпеки буде розглядати питання енергетичної безпеки і ядерної безпеки світу, це означає, що у світі йде Третя світова, це не просто агресія росії проти України", - зауважив лідер партії "ЄС".
"В умовах того, що Україна є країною, яка володіє ядерною енергетикою, в умовах, коли Запорізька станція, яка більша від десяти Чорнобилів, захоплена (ред. - рашистами). В умовах, коли гинуть тисячі і тисячі людей, і це може спалахнути із застосуванням ************* зброї, бо я хочу наголосити, що в нас після Другої світової нічого подібного у світі не траплялося. Війни в Іраку і Сирії, в Афганістані і в Африці, в Лівії - у ніякі порівняння в ці 8,5 років, коли ************ зброя однієї із "найбільших", як казали, армій світу використовується проти вільної, незалежної держави", - сказав Порошенко.
"Отже, ми не піддамося на ядерний шантаж росії, яка не тільки хоче лякати світ ядерним випромінюванням і забрудненням. А хочу сказати, що вона відріже весь південь України від енергопостачання Запорізької АЕС, що вона припинить постачання російського газу і залишить без газу Європу. Врешті-решт ці кроки росії кінцево довели Європі те, що росія не є надійним постачальником. російська енергетика - це є елементи російської агресії, російської зброї", - наголосив п'ятий президент.
"І це точно не дасть жодній країні світу втомитися від війни в Україні. Бо це не є війна в Україні, це питання про їхню власну безпеку. І коли я спілкуюся з міжнародними партнерами, я кажу: допоможіть нам зробити вашу роботу. Допоможіть нам спасти вас. Ви не допомагаєте Україні, ви інвестуєте зброю у власну безпеку. І поки ви цього не зрозумієте, нічого не буде", - підсумував Порошенко.
https://www.youtube.com/watch?v=pQkse5WHRG4&t=2s Дивіться повний випуск програми: