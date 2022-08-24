Мир никогда не признает попытку России силой изменить границы Украины, - США на Совбезе ООН

Международное сообщество никогда не признает попытку России силой изменить границы Украины.

Об этом заявила на заседании Совета Безопасности ООН постоянная представительница США при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Она отметила, что россия все активнее использует кампании по дезинформации для подготовки новых попыток аннексии украинской территории. Министр иностранных дел россии лавров, напомнила Томас-Гринфилд, публично признал, что это одна из целей Кремля. "В частности, россия закладывает основу для попытки аннексии Херсонской и Запорожской областей, а также полностью Донецкой и Луганской областей, – пояснила она, при этом добавила, что международное сообщество никогда не признает попытку россии силой изменить границы Украины".

Постпред отметила, что именно россия несет ответственность за создание "риска ядерной катастрофы", связанного с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС.

США также обеспокоены "фильтрационными" операциями россии, включающими принудительную депортацию украинского гражданского населения в отдаленные районы россии. российские силы насильственно изымают и заменяют паспорта, навязывают обучающие программы в школах, заменяют украинские названия улиц и другие общественные вывески на русскоязычные, сказала она.

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"За все это насилие и зверства, голод и гуманитарные кризисы, нарушения прав человека и угрозы для уязвимых групп населения. россия, и только россия несет единоличную ответственность. И только россия является единственным препятствием на пути к скорейшему разрешению этого кризиса", - отметила она, подчеркнув необходимость "привлечения россии к ответственности за все ее злодеяния".

Как сообщал Укринформ, в среду Совет Безопасности ООН в рамках пункта повестки дня "Поддержание мира и безопасности Украины" рассмотрел последствия полугодового вторжения россии в Украину. На заседании в режиме видеоконференции выступил президент Украины Владимир Зеленский. россия пыталась не допустить выступления Зеленского, поставив вопрос о включении его в число выступающих на голосование. Однако большинство, 13 членов Совбеза, проголосовали "за", против высказалась только россия.

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