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Новости
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Послы стран G7 призывают Россию немедленно вывести военных и технику с ЗАЭС

g-7

Послы и руководители дипломатических миссий "Большой семерки" G7 согласились с тем, что РФ должна немедленно прекратить все военные действия и вывести своих военных и технику с захваченной Запорожской атомной электростанции и г.Энергодар Запорожской области, где она расположена, а также вернуть Украине полный контроль над станцией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале "Энергоатома", об этом послы заявили во время встречи с президентом госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" Петром Котиным и вице-президентом компании Хартмутом Якобом в посольстве Германии в Украине в среду, 24 августа.

"РФ угрожает ядерной безопасности не только Украины, но и всего мира, угрожая возможными разрушениями и взрывом оккупированной Запорожской АЭС. Сейчас Россия превратила ЗАЭС в свою военную базу и использует ее в военных целях, разместив тяжелую технику и взрывчатку непосредственно в турбинных залах атомной станции", – отметил Котин во время встречи.

Глава "Энергоатома" также рассказал о чрезвычайно тяжелых условиях труда персонала ЗАЭС, постоянных издевательствах и давлении на него. Котин также отметил, что от постоянных обстрелов оккупантами Энергодара и площадки ЗАЭС гибнут люди, ранены, разрушается инфраструктура города и станции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Половина стран G20 не поддерживают санкции против России, - Bloomberg

G7 (833) россия (95352) Энергоатом (409) Запорожская АЭС (701)


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Топ комментарии
+6
кацапи кажуть: "ми захищаємо її від терористів"

ну так туди голубі каски оон можна ввести.
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24.08.2022 20:46
+3
Пока не выгоним парашу с нашей земли, парашенцы не уйдут с ЗАЭС.
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24.08.2022 20:51
+2
калмыкобашкиры и мобики про этот призыв ничего не знают - там у них интернета нет. Лучше всего этот призыв кратко изложить с помощью перманентного маркера на 155-тимиллиметровом снаряде, и адресно отправить прямо к ним в окопы.
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24.08.2022 20:56
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кацапи кажуть: "ми захищаємо її від терористів"

ну так туди голубі каски оон можна ввести.
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24.08.2022 20:46 Ответить
тоді голубим каскам доведеться визнати нас терористами...
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24.08.2022 20:54 Ответить
Пока не выгоним парашу с нашей земли, парашенцы не уйдут с ЗАЭС.
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24.08.2022 20:51 Ответить
до сраки такі заклики для *****.
Тільки застосування спецназу може допомогти

Або ядрьона бімба в бункер - але і це не 100%, бо залишиться двійник і Шойгу.
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24.08.2022 20:53 Ответить
міфи про двійника - фейки самиого путіна, типу він такий весь загадковий... насправді все просто: з ботоксом і без ботокса
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24.08.2022 20:57 Ответить
хаха,не, практика двойников имеется давно и не путлер ее изобретатель
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24.08.2022 21:03 Ответить
Напугали ежа голой жопой.
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24.08.2022 20:55 Ответить
калмыкобашкиры и мобики про этот призыв ничего не знают - там у них интернета нет. Лучше всего этот призыв кратко изложить с помощью перманентного маркера на 155-тимиллиметровом снаряде, и адресно отправить прямо к ним в окопы.
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24.08.2022 20:56 Ответить
ну-ка данилов ...напомни нам как вы там с 2019 года готовились к войне?...
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24.08.2022 20:56 Ответить
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24.08.2022 21:00 Ответить
днровцев так вообще никто не считает.
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24.08.2022 21:04 Ответить
Досада! ЗАЕС не унітаз, в туву не вивезеш
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24.08.2022 21:10 Ответить
А премьер Джонсонюк Борес танки грез як барабарез
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24.08.2022 21:11 Ответить
прям вимагають? а де озабочєнності
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24.08.2022 22:57 Ответить
 
 