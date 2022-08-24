Послы стран G7 призывают Россию немедленно вывести военных и технику с ЗАЭС

Послы и руководители дипломатических миссий "Большой семерки" G7 согласились с тем, что РФ должна немедленно прекратить все военные действия и вывести своих военных и технику с захваченной Запорожской атомной электростанции и г.Энергодар Запорожской области, где она расположена, а также вернуть Украине полный контроль над станцией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале "Энергоатома", об этом послы заявили во время встречи с президентом госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" Петром Котиным и вице-президентом компании Хартмутом Якобом в посольстве Германии в Украине в среду, 24 августа.

"РФ угрожает ядерной безопасности не только Украины, но и всего мира, угрожая возможными разрушениями и взрывом оккупированной Запорожской АЭС. Сейчас Россия превратила ЗАЭС в свою военную базу и использует ее в военных целях, разместив тяжелую технику и взрывчатку непосредственно в турбинных залах атомной станции", – отметил Котин во время встречи.

Глава "Энергоатома" также рассказал о чрезвычайно тяжелых условиях труда персонала ЗАЭС, постоянных издевательствах и давлении на него. Котин также отметил, что от постоянных обстрелов оккупантами Энергодара и площадки ЗАЭС гибнут люди, ранены, разрушается инфраструктура города и станции.

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