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Новый пакет военной помощи США будет включать шесть систем NASAMS, - Пентагон

про,nasams

Пакет военной помощи Украине, о котором объявил президент США Джозеф Байден в среду, рассчитан на долгосрочную перспективу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны США.

Как отмечают в министерстве, помощь в размере $2,98 млрд выделяется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). В отличие от предыдущих пакетов, выделяемых по распоряжению президента и использующихся для скорейшей доставки вооружений, USAI предусматривает закупку вооружений у производителей.

"Это объявление является началом процесса заключения контрактов на предоставление дополнительных приоритетных возможностей Украине в среднесрочной и долгосрочной перспективе, чтобы Украина могла продолжать защищать себя как независимое, суверенное и процветающее государство. На сегодняшний день это крупнейший транш помощи в сфере безопасности для Украины", - подчеркивается в сообщении.

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По информации министерства, в пакет войдут шесть дополнительных национальных усовершенствованных зенитных ракетных систем (NASAMS) с дополнительными боеприпасами, 245 тыс. артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, 65 тыс. боеприпасов к миномётам калибра 120 мм, до 24 противоартиллерийских РЛС, беспилотные авиационные системы (БАС) Puma и вспомогательное оборудование для систем БАС Scan Eagle, системы борьбы с беспилотными воздушными судами VAMPIRE, ракетные системы с лазерным наведением, а также финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

Как сообщалось, президент Байден в среду объявил о предоставлении Украине пакета помощи в сфере безопасности в размере $2,98 млрд.

Автор: 

помощь (7758) США (26381)


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Топ комментарии
+28
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24.08.2022 20:56
+20
Потужно
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24.08.2022 20:56
+16
Після таких новин мені стає так тепло на душі і віра в людство оживає
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24.08.2022 20:59
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24.08.2022 20:56 Ответить
або "їх" перців ))))))
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24.08.2022 20:59 Ответить
Або відправка
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25.08.2022 07:05 Ответить
...Независимость - это не как в РФ - или "делаю, что хочу, и никого не спрашиваю" или "что мы можем сделать, от нас ничегонезависит".

Это когда "Украина, мы вам друзья, но, может, вы немножко подвинетесь, с РФ придется договариваться? Что? Нет, будете до последнего кацапа драться? А сможете? А ну покажите, сможете ли вы с Джавелина... ***, да нихуя себе, мы не знали, что можно так *******...нате ещё джавелинов... что еще надо? Арту? Ок, вот вам, и еще РСЗО берите. Раз ГШ ВСУ говорит, что надо воевать ВОТ ТАК, значит, надо так... а как Вы считаете, Switchblade хороши? Нате пока тыщу, Вы попробуйте и скажите, что доработать, ладно?
И, если есть время - расскажите, чем же вы так РК "Москва" намочили, а? А пока нате немножко дронов еще, у вас видео интересные потом выходят.

Независимость - это когда граждане знают, что они делают, для кого и почему. Это когда нельзя людям приказать, пока они не решат, что ТАК НАДО.
Это когда со страной лучше договариваться на равных, а не помыкать, как белорусской ССР, например. https://t.me/usinfantryman/9885
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24.08.2022 23:05 Ответить
Потужно
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24.08.2022 20:56 Ответить
Оце діло,дяка-дяка!!
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24.08.2022 20:59 Ответить
Після таких новин мені стає так тепло на душі і віра в людство оживає
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24.08.2022 20:59 Ответить
давайте HARMы - хорошо же пошло.
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24.08.2022 20:59 Ответить
так вони є і в потрібній кількості
кацапи не встигають підвозити рлс-ки замість знищених
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24.08.2022 22:49 Ответить
та вот не знаю... Тогда бы наши сушки спокойно бы фланировали в Чаплынку и дачный кооператив "Освитянка". Но этого же пока нет ((
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24.08.2022 23:03 Ответить
для этого нужны ракеты а не пусковые
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24.08.2022 23:23 Ответить
вот как раз у нас проблема - платформы. Если говорить о воздушном базировании, то у нас был один Миг-29МУ2, может еще один поставили в строй (но есть сильные сомнения, что АРЗы вообще работают). А сколько есть в наличии контейнеров "фантасмагория" и сколько можно их вообще адаптировать к AGM-88 - это огромный вопрос. Надежда на то, что мы всё-таки получаем какую-то часть GMLRS-ER с интегрированной в них РГСН.
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24.08.2022 23:39 Ответить
6 систем NASAMS это 6 батарей?
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24.08.2022 21:01 Ответить
да
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24.08.2022 21:06 Ответить
огооо
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24.08.2022 23:10 Ответить
может Харькову хоть одна перепадёт
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24.08.2022 21:04 Ответить
На щастя, ми не дізнаємось, де вони, тезко, але давайте вірити, що ССО вирішать найкраще, де вони потрібніші за все.
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24.08.2022 21:09 Ответить
пво бессильно против рсзо
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24.08.2022 22:57 Ответить
Харькову поможет только хорошо организованная контрбатарейная оборона с дальнобойной артой и хорошим запасом M1156 PGK.
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24.08.2022 23:07 Ответить
Харкову допоможе тільки введення ЗСУ на територію української Білгородської області
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25.08.2022 00:12 Ответить
Перекриють на підльоті ракет всю територію країни
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25.08.2022 01:21 Ответить
Дякуємо!
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24.08.2022 21:05 Ответить
Треба 24.
По одній в кожний областний центр.
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24.08.2022 21:10 Ответить
Vsego budet 8 NASAMS eto primerno prikrojet okolo 1000 kilometrov plocad
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24.08.2022 21:16 Ответить
за зеленського голосували?
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24.08.2022 21:20 Ответить
Ні,я не з.********.
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24.08.2022 22:33 Ответить
НАДІЙНИЙ Повітряний захист - це комплекс авіаційної та ракетної компоненти систем далекого(С-300 чи "Patriot"), середнього(той самий NASAMS чи IRIS-T) і близького радіусу дії. Якщо просто тупо наставити НАСАМсів чи ПЄТРІОТів або тих самих С-300 - це не вирішить завдання НАДІЙНОГО повітряного прикриття окремих об'єктів чи міст. Тільки комплексний захист що складається з систем ППО-ПРО різних радіусів дії та авіаційної компоненти які повністю інтегровані з наявними системами виявлення цілей(радіолокатори активного та пасивного типу роботи) і цілковита злагодженність усієї протиповітряної та протиракетної системи країни може дати нам щось схоже на те що ми називаємо "ноу флай зон".
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24.08.2022 23:20 Ответить
А уявили, якби в нас за три роки було випущено 100 систем "Грім 2" з дальністю враження 500 км. і 100 систем "Нептун", та ще така ж кількість "Вільха М"?
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24.08.2022 21:29 Ответить
вистачило би і в два рази менше
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24.08.2022 22:47 Ответить
Якби зберігалися темпи реалізації ракетної програми України 2018-середини 2019 років, на озброєння ЗС України вже було б близько 15 дивізіонів (90-100 пускових установок) нової модернізації РЗСО "Вільха" та 5-6 дивізіонів (30-40 пускових установок) РК -360МЦ "Нептун", біля двух сотень 2С22 «Богдана» і 4-5 ОТРК "Гром-2" з 20-25 ракетами.
Така кількість озброєнь була би достатньо сильним струмуючим фактором, враховуючи ще і на те, що при адекватному керівництві ми би не загальмували, демонстративно відмовившись від участі у саміті НАТО в 19-му році, бо з путіним президент хотів зустрітися. До того ж і представника України в НАТО з цієї ж причини не призначили. А потім почали задавати питання, чому ми не там? Тобто повели себе не як країна-суб'єкт міжнародної політики, а як недолугий інфантільний довбойоб. І це вже коштувало країні десятки тисяч загиблих та мільйонів десять скалічених доль українців. А далі буде ще.
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24.08.2022 23:26 Ответить
Со всем согласен, кроме местоимения "мы". Стоило бы заменить его на "73%".
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25.08.2022 02:12 Ответить
Во первых, не семьдесят три процента, а 13,5 миллионов избирателей. А во вторых, всё-таки "мы", потому что все мы, и те 13.5 миллиона, и Вы, и я все мы сейчас в одной жопе. Так устроена демократия - она не обязана превращать граждан в умных и образованных. Если кто-то хочет быть идиотом, то имеет право им остаться. Но при этом его решение влияет на вашу жизнь. Причем - часто кардинально, вплоть до потери вами этой же вашей жизни. Или моей. Поэтому в данном случае - "мы".
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25.08.2022 02:52 Ответить
Я вот об этом тезисе: "ми би не загальмували, демонстративно відмовившись від участі у саміті НАТО в 19-му році," - не принимаю это. Лично я, как и несколько миллионов избирателей, не голосовавших за человека, искавшего мир в глазах путлера, не давал власти мандат на упомянутое торможение. Я ходил на выборы, но этот выбор за меня сделали другие. Даже с учетом того, что я согласился с правилами общественого договора в демократической стране, согласно которым большинство решает судьбу меньшинства, люди обязаны чувствовать персональную ответственность. Каждый, отдавший свой голос за Зеленского, обязан. И не нужно размазывать эту ответственность равномерно по всему обществу, это называется уравниловка, уже проходили в СССР.
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25.08.2022 03:59 Ответить
я не перекладываю ответственность на вас, равно как и на себя (вероятно, у нас с Вами был где-то одинаковый выбор в 19-м), но при этом мы оказались с вами в одинаковом положении, вместе с теми 13,5 миллионами избирателей. Ответственности у них, и у меня с вами разные, но жопа в которой мы сейчас находимся - одна на всех. Должен вас разочаровать - мы далеко не в последний раз будем сталкиватся в короткий исторический период с проявлением в политической и культурной жизни нашего моодого государства с влиянием антиинтеллектуализма. Именно антиинтеллектуализм создал ложное представление, что демократия - это когда «моё незнание равноценно твоему знанию». Так что будут еще трампы, будут и зеленские… это издержки демократии. Мнение большинства всегда ошибочно, ибо большинство людей - идиоты. И когда раз в пять лет они сбиваются в огромную толпу, то результаты их выбора могут быть ужасными для государства. И то что они в конечном итоге выбирают, не может быть лучше их самих. Попробуйте поговорить с любым представителем "прастова наріта", и он быстро вам "докажет", что его незнание (невежество) равноценно Вашему знанию. Мы в нашем обществе всячески культивируем безответственность за результат своего выбора, потому что не ценим само обладание правом выбора. У наріта пока нет понимания, что за обладание этим правом выбора надо расплачиваться ответственностью. Не умеешь расплачиваться - не выбирай. И прямо сейчас мы уже платим за избрание зеленского.

Мы платили за это жизнями людей, которые умиради от ковида там, где могли бы не умереть, если бы больницы на очередной год пандемии были бы готовы, а люди - вакцинированы. Теперь мы платим за это жизнями людей на "внезапных" фронтах, которых не должно было быть.
Мы платим за это деньгами, нашими деньгами, которые идут олигархам.
Мы платим разрушенными институциями, которые придется теперь строить с нуля.
И мы только начали платить. Это не конец. Ибо проценты за наш выбор будут еще платить наши дети, которые сейчас только заканчивают школу.

Демократия так устроена, что она не обязана превращать граждан в умных и образованных. Если кто-то хочет быть идиотом, то имеет право им остаться. Но имейте в виду, что следующие революции будут происходить вследствие большого разрыва не между богатыми и бедными, а между умными и тупыми. Но мы этого уже не застанем.

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25.08.2022 06:24 Ответить
Ракети ATACMS потрібні,або ще щось далекобійне.Причому далекобійні ракети,це напевно найголовніше,тому що мало об'єктів нищиться на москальські території і в Криму.Далекобійні удари,це і психологічний вплив.Всі бачили,як після знищення одного аеродрому в Криму,який там був переполох.
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24.08.2022 21:30 Ответить
Еще одна причина их использовать, про которую нечасто упоминают: эти удары оттягивают рашистские системы ПВО с фронта, что очень даже полезно для наших птичек.
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25.08.2022 02:14 Ответить
Коли ж в поставках з'являться м109. Без арти дуже складно.
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24.08.2022 21:38 Ответить
ВСУ получили 42 САУ М109 ( 22 от Норвегии, 20 от Британии).
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25.08.2022 00:00 Ответить
через це параша і обісралась
і спішить бігом зробити «референдуми»
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24.08.2022 22:06 Ответить
штати надають багато різної зброї але не все можна озвучувати
все буде Україна
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24.08.2022 22:45 Ответить
А куди зникли "артилерійські системи"? обіцяли і зникли. Напрягає трошки
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24.08.2022 23:02 Ответить
Не зря есть отличная поговорка - друзья познаются в беде, не то, что этот *****-ху#ло!
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24.08.2022 23:49 Ответить
Вот какие плюшки подгоняет дядя Сэм))) NASAMS стало первым применением ракеты https://ru.wikipedia.org/wiki/AIM-120_AMRAAM AIM-120 AMRAAM (усовершенствованная ракета класса «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%C2%BB воздух-воздух » средней дальности) наземного базирования. NASAMS 2 - это обновлённая версия системы, способная использовать https://ru.wikipedia.org/wiki/Link_16 Link 16 , которая используется с 2007 года. По состоянию на 2022 год, NASAMS 3 является последней модификацией, принятой на вооружение в 2019 году, она добавляет возможность запускать ракеты малой дальности https://ru.wikipedia.org/wiki/AIM-9_Sidewinder AIM-9 Sidewinder и https://ru.wikipedia.org/wiki/IRIS-T IRIS-T SLS и ракеты увеличенной дальности https://ru.wikipedia.org/wiki/AIM-120_AMRAAM AIM-120 AMRAAM-ER , а также представляет мобильные переносные пусковые установки. NASAMS доказала совместимость с системами большей дальности, такими как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8D%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82 Patriot https://ru.wikipedia.org/wiki/NASAMS#cite_note-2 [2] .
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25.08.2022 07:58 Ответить
https://eurosolidarity.org/2022/08/24/symvolichnyj-postril-u-bik-agresora-poroshenko-podyakuvav-ssha-za-bezpekovu-dopomogu-dlya-********/ Петро Порошенко подякував США за безпекову допомогу Україні .

«Щиро вдячний Вашингтону, Адміністрації США та особисто Президенту Байдену за черговий потужний прояв підтримки України», - написав Порошенко у https://www.facebook.com/100044276327179/posts/pfbid0Vj7UoGSxQtuB6dsg7WnJwUBqiHWUtZpPewyTnyJvU7qQHVuNG3m9NKuhAXwbTC1ml/ Facebook .

«Майже 3 мільярди безпекової допомоги у День Незалежності нашої держави - це влучний символічний постріл у бік агресора. Хай у кремлі знають, що за Україною і нашою боротьбою стоїть весь трансатлантичний світ - незламно, твердо та із вірою в перемогу України», - вважає Порошенко.

«Більше зброї Україні, більше санкцій проти росії та більше міжнародної ізоляції путінського режиму, аж до депутінізації росії, це і є наша «ядерна тріада» у відповідь на варварську та неспровоковану війну путіна. Разом переможемо!», - пише п'ятий Президент.
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25.08.2022 09:41 Ответить
https://www.5.ua/svit/u-sviti-ide-tretia-svitova-tse-ne-prosto-ahresiia-rosii-proty-ukrainy-poroshenko-285844.html П'ятий президент України Петро Порошенко в інтерв'ю з Ларисою Губіною на "5 каналі" сказав, що у світі йде Третя світова, це не просто агресія росії проти України .

"І тому ми маємо депутінізувати світ. І тому ми маємо не піддаватися на шантаж. Бо коли ви питаєте, що Рада безпеки буде розглядати питання енергетичної безпеки і ядерної безпеки світу, це означає, що у світі йде Третя світова, це не просто агресія росії проти України", - зауважив лідер партії "ЄС".
"В умовах того, що Україна є країною, яка володіє ядерною енергетикою, в умовах, коли Запорізька станція, яка більша від десяти Чорнобилів, захоплена (ред. - рашистами). В умовах, коли гинуть тисячі і тисячі людей, і це може спалахнути із застосуванням ************* зброї, бо я хочу наголосити, що в нас після Другої світової нічого подібного у світі не траплялося. Війни в Іраку і Сирії, в Афганістані і в Африці, в Лівії - у ніякі порівняння в ці 8,5 років, коли ************ зброя однієї із "найбільших", як казали, армій світу використовується проти вільної, незалежної держави", - сказав Порошенко.
"Отже, ми не піддамося на ядерний шантаж росії, яка не тільки хоче лякати світ ядерним випромінюванням і забрудненням. А хочу сказати, що вона відріже весь південь України від енергопостачання Запорізької АЕС, що вона припинить постачання російського газу і залишить без газу Європу. Врешті-решт ці кроки росії кінцево довели Європі те, що росія не є надійним постачальником. російська енергетика - це є елементи російської агресії, російської зброї", - наголосив п'ятий президент.
"І це точно не дасть жодній країні світу втомитися від війни в Україні. Бо це не є війна в Україні, це питання про їхню власну безпеку. І коли я спілкуюся з міжнародними партнерами, я кажу: допоможіть нам зробити вашу роботу. Допоможіть нам спасти вас. Ви не допомагаєте Україні, ви інвестуєте зброю у власну безпеку. І поки ви цього не зрозумієте, нічого не буде", - підсумував Порошенко.

https://www.youtube.com/watch?v=pQkse5WHRG4&t=2s Дивіться повний випуск програми:
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25.08.2022 12:21 Ответить
 
 