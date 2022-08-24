Новый пакет военной помощи США будет включать шесть систем NASAMS, - Пентагон
Пакет военной помощи Украине, о котором объявил президент США Джозеф Байден в среду, рассчитан на долгосрочную перспективу.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны США.
Как отмечают в министерстве, помощь в размере $2,98 млрд выделяется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). В отличие от предыдущих пакетов, выделяемых по распоряжению президента и использующихся для скорейшей доставки вооружений, USAI предусматривает закупку вооружений у производителей.
"Это объявление является началом процесса заключения контрактов на предоставление дополнительных приоритетных возможностей Украине в среднесрочной и долгосрочной перспективе, чтобы Украина могла продолжать защищать себя как независимое, суверенное и процветающее государство. На сегодняшний день это крупнейший транш помощи в сфере безопасности для Украины", - подчеркивается в сообщении.
По информации министерства, в пакет войдут шесть дополнительных национальных усовершенствованных зенитных ракетных систем (NASAMS) с дополнительными боеприпасами, 245 тыс. артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, 65 тыс. боеприпасов к миномётам калибра 120 мм, до 24 противоартиллерийских РЛС, беспилотные авиационные системы (БАС) Puma и вспомогательное оборудование для систем БАС Scan Eagle, системы борьбы с беспилотными воздушными судами VAMPIRE, ракетные системы с лазерным наведением, а также финансирование обучения, обслуживания и поддержки.
Как сообщалось, президент Байден в среду объявил о предоставлении Украине пакета помощи в сфере безопасности в размере $2,98 млрд.
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Это когда "Украина, мы вам друзья, но, может, вы немножко подвинетесь, с РФ придется договариваться? Что? Нет, будете до последнего кацапа драться? А сможете? А ну покажите, сможете ли вы с Джавелина... ***, да нихуя себе, мы не знали, что можно так *******...нате ещё джавелинов... что еще надо? Арту? Ок, вот вам, и еще РСЗО берите. Раз ГШ ВСУ говорит, что надо воевать ВОТ ТАК, значит, надо так... а как Вы считаете, Switchblade хороши? Нате пока тыщу, Вы попробуйте и скажите, что доработать, ладно?
И, если есть время - расскажите, чем же вы так РК "Москва" намочили, а? А пока нате немножко дронов еще, у вас видео интересные потом выходят.
Независимость - это когда граждане знают, что они делают, для кого и почему. Это когда нельзя людям приказать, пока они не решат, что ТАК НАДО.
Это когда со страной лучше договариваться на равных, а не помыкать, как белорусской ССР, например. https://t.me/usinfantryman/9885
кацапи не встигають підвозити рлс-ки замість знищених
По одній в кожний областний центр.
Така кількість озброєнь була би достатньо сильним струмуючим фактором, враховуючи ще і на те, що при адекватному керівництві ми би не загальмували, демонстративно відмовившись від участі у саміті НАТО в 19-му році, бо з путіним президент хотів зустрітися. До того ж і представника України в НАТО з цієї ж причини не призначили. А потім почали задавати питання, чому ми не там? Тобто повели себе не як країна-суб'єкт міжнародної політики, а як недолугий інфантільний довбойоб. І це вже коштувало країні десятки тисяч загиблих та мільйонів десять скалічених доль українців. А далі буде ще.
Мы платили за это жизнями людей, которые умиради от ковида там, где могли бы не умереть, если бы больницы на очередной год пандемии были бы готовы, а люди - вакцинированы. Теперь мы платим за это жизнями людей на "внезапных" фронтах, которых не должно было быть.
Мы платим за это деньгами, нашими деньгами, которые идут олигархам.
Мы платим разрушенными институциями, которые придется теперь строить с нуля.
И мы только начали платить. Это не конец. Ибо проценты за наш выбор будут еще платить наши дети, которые сейчас только заканчивают школу.
Демократия так устроена, что она не обязана превращать граждан в умных и образованных. Если кто-то хочет быть идиотом, то имеет право им остаться. Но имейте в виду, что следующие революции будут происходить вследствие большого разрыва не между богатыми и бедными, а между умными и тупыми. Но мы этого уже не застанем.
і спішить бігом зробити «референдуми»
все буде Україна
«Щиро вдячний Вашингтону, Адміністрації США та особисто Президенту Байдену за черговий потужний прояв підтримки України», - написав Порошенко у https://www.facebook.com/100044276327179/posts/pfbid0Vj7UoGSxQtuB6dsg7WnJwUBqiHWUtZpPewyTnyJvU7qQHVuNG3m9NKuhAXwbTC1ml/ Facebook .
«Майже 3 мільярди безпекової допомоги у День Незалежності нашої держави - це влучний символічний постріл у бік агресора. Хай у кремлі знають, що за Україною і нашою боротьбою стоїть весь трансатлантичний світ - незламно, твердо та із вірою в перемогу України», - вважає Порошенко.
«Більше зброї Україні, більше санкцій проти росії та більше міжнародної ізоляції путінського режиму, аж до депутінізації росії, це і є наша «ядерна тріада» у відповідь на варварську та неспровоковану війну путіна. Разом переможемо!», - пише п'ятий Президент.
"І тому ми маємо депутінізувати світ. І тому ми маємо не піддаватися на шантаж. Бо коли ви питаєте, що Рада безпеки буде розглядати питання енергетичної безпеки і ядерної безпеки світу, це означає, що у світі йде Третя світова, це не просто агресія росії проти України", - зауважив лідер партії "ЄС".
"В умовах того, що Україна є країною, яка володіє ядерною енергетикою, в умовах, коли Запорізька станція, яка більша від десяти Чорнобилів, захоплена (ред. - рашистами). В умовах, коли гинуть тисячі і тисячі людей, і це може спалахнути із застосуванням ************* зброї, бо я хочу наголосити, що в нас після Другої світової нічого подібного у світі не траплялося. Війни в Іраку і Сирії, в Афганістані і в Африці, в Лівії - у ніякі порівняння в ці 8,5 років, коли ************ зброя однієї із "найбільших", як казали, армій світу використовується проти вільної, незалежної держави", - сказав Порошенко.
"Отже, ми не піддамося на ядерний шантаж росії, яка не тільки хоче лякати світ ядерним випромінюванням і забрудненням. А хочу сказати, що вона відріже весь південь України від енергопостачання Запорізької АЕС, що вона припинить постачання російського газу і залишить без газу Європу. Врешті-решт ці кроки росії кінцево довели Європі те, що росія не є надійним постачальником. російська енергетика - це є елементи російської агресії, російської зброї", - наголосив п'ятий президент.
"І це точно не дасть жодній країні світу втомитися від війни в Україні. Бо це не є війна в Україні, це питання про їхню власну безпеку. І коли я спілкуюся з міжнародними партнерами, я кажу: допоможіть нам зробити вашу роботу. Допоможіть нам спасти вас. Ви не допомагаєте Україні, ви інвестуєте зброю у власну безпеку. І поки ви цього не зрозумієте, нічого не буде", - підсумував Порошенко.
https://www.youtube.com/watch?v=pQkse5WHRG4&t=2s Дивіться повний випуск програми: