Новый пакет военной помощи США будет включать шесть систем NASAMS, - Пентагон

Пакет военной помощи Украине, о котором объявил президент США Джозеф Байден в среду, рассчитан на долгосрочную перспективу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны США.

Как отмечают в министерстве, помощь в размере $2,98 млрд выделяется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). В отличие от предыдущих пакетов, выделяемых по распоряжению президента и использующихся для скорейшей доставки вооружений, USAI предусматривает закупку вооружений у производителей.

"Это объявление является началом процесса заключения контрактов на предоставление дополнительных приоритетных возможностей Украине в среднесрочной и долгосрочной перспективе, чтобы Украина могла продолжать защищать себя как независимое, суверенное и процветающее государство. На сегодняшний день это крупнейший транш помощи в сфере безопасности для Украины", - подчеркивается в сообщении.

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По информации министерства, в пакет войдут шесть дополнительных национальных усовершенствованных зенитных ракетных систем (NASAMS) с дополнительными боеприпасами, 245 тыс. артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, 65 тыс. боеприпасов к миномётам калибра 120 мм, до 24 противоартиллерийских РЛС, беспилотные авиационные системы (БАС) Puma и вспомогательное оборудование для систем БАС Scan Eagle, системы борьбы с беспилотными воздушными судами VAMPIRE, ракетные системы с лазерным наведением, а также финансирование обучения, обслуживания и поддержки.

Как сообщалось, президент Байден в среду объявил о предоставлении Украине пакета помощи в сфере безопасности в размере $2,98 млрд.